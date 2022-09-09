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FIA F3 / Monza Sıralama turları raporu

F3 Monza: Smolyar pole pozisyonunu kazandı, Hadjar kaza yaptı

Alexander Smolyar, Monza'da gerçekleştirilen Formula 3 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

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F3 Monza: Smolyar pole pozisyonunu kazandı, Hadjar kaza yaptı
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Monza'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pist gayet iyi durumdaydı ve Roman Stanek, ilk 10 dakikalık bölümün ardından 1:38.431'le liderdi.

Sonrasında ilk sıraya 1:38.107 yapan Roman Stanek çıktı. Hitech Grand Prix sürücüsü Isack Hadjar, daha henüz orta noktaya gelinmeden aracının kontrolünü kaybetti ve son virajda kaza yaparak seansa erken veda etti.

Büyük hüsrana uğrayan Hadjar, telsizden üzüntüsünü ve tepkisini dile getirdi.

Aracın kaldırılması için kırmızı bayrak sallandı ve pistin temizlenmesinin ardından seans kaldığı yerden devam etti.

Stanek'in turu son dakikalara kadar zirvede kalsa da, Alexander Smolyar harika bir son tur çıkardı ve 1:37.559 ile liderliğe çıktı.

Kalan bölümde Rus sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı lider tamamlayan isim oldu. Zane Maloney'in 0.047 saniye geride ikinci olduğu seansta Roman Stanek 0.191 saniye geride üçüncü ve Victor Martins 0.215 saniye geride dördüncü oldu.

Arthur Leclerc, en iyi Prema sürücüsü olarak beşinci sırada yer alırken, Oliver Bearman altıncı, William Alatalo yedinci ve Jak Crawford sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu Juan Manuel Correa ve Jonny Edgar tamamladı.

F3 Monza - sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 11 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 1'37.559  
2 3 Barbados Zane Maloney Italy Trident 1'37.606 0.047
3 2 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 1'37.750 0.191
4 7 France Victor Martins France ART Grand Prix 1'37.774 0.215
5 4 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'37.945 0.386
6 6 United Kingdom Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'37.960 0.401
7 25 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 1'38.023 0.464
8 5 United States Jak Crawford Italy Prema Powerteam 1'38.031 0.472
9 9 United States Juan Correa France ART Grand Prix 1'38.035 0.476
10 1 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 1'38.109 0.550
11 22 Spain Josep Maria Martí Spain Campos Racing 1'38.182 0.623
12 10 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'38.224 0.665
13 29 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 1'38.283 0.724
14 17 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 1'38.444 0.885
15 8 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'38.488 0.929
16 18 France Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 1'38.498 0.939
17 26 United Kingdom Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 1'38.500 0.941
18 20 Spain David Vidales Spain Campos Racing 1'38.673 1.114
19 30 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 1'38.682 1.123
20 16 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'38.814 1.255
21 27 United States Brad Benavides United Kingdom Carlin 1'38.866 1.307
22 31 Japan Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 1'38.915 1.356
23 21 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'39.105 1.546
24 23 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 1'39.122 1.563
25 28 Italy Enzo Trulli United Kingdom Carlin 1'39.162 1.603
26 24 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 1'39.648 2.089
27 19 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'39.800 2.241
28 12 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 1'40.008 2.449
29 14 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 1'40.317 2.758
30 15 Alessandro Famularo Czech Republic Charouz Racing System 1'40.860 3.301
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