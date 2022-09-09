F3 Monza: Smolyar pole pozisyonunu kazandı, Hadjar kaza yaptı

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Monza'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pist gayet iyi durumdaydı ve Roman Stanek, ilk 10 dakikalık bölümün ardından 1:38.431'le liderdi.

Sonrasında ilk sıraya 1:38.107 yapan Roman Stanek çıktı. Hitech Grand Prix sürücüsü Isack Hadjar, daha henüz orta noktaya gelinmeden aracının kontrolünü kaybetti ve son virajda kaza yaparak seansa erken veda etti.

Büyük hüsrana uğrayan Hadjar, telsizden üzüntüsünü ve tepkisini dile getirdi.

Aracın kaldırılması için kırmızı bayrak sallandı ve pistin temizlenmesinin ardından seans kaldığı yerden devam etti.

Stanek'in turu son dakikalara kadar zirvede kalsa da, Alexander Smolyar harika bir son tur çıkardı ve 1:37.559 ile liderliğe çıktı.

Kalan bölümde Rus sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı lider tamamlayan isim oldu. Zane Maloney'in 0.047 saniye geride ikinci olduğu seansta Roman Stanek 0.191 saniye geride üçüncü ve Victor Martins 0.215 saniye geride dördüncü oldu.

Arthur Leclerc, en iyi Prema sürücüsü olarak beşinci sırada yer alırken, Oliver Bearman altıncı, William Alatalo yedinci ve Jak Crawford sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu Juan Manuel Correa ve Jonny Edgar tamamladı.

F3 Monza - sıralama turları sonucu: