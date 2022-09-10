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FIA F3 / Monza Haberler

F3 Monza: Colapinto galip, Bearman ikinci, Martins ve Hadjar tökezledi!

Franco Colapinto kontrol altında götürdüğü yarışta galibiyete ulaşan isim olurken, ikinci sıradaki Oliver Bearman şampiyonadaki şansını epey arttırdı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F3 Monza: Colapinto galip, Bearman ikinci, Martins ve Hadjar tökezledi!
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Ters grid uygulaması nedeniyle mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Colapinto, ilk turlarda Caio Collet'i, son turlarda ise yedinci sıradan yükselen Bearman'ı savunmak zorunda kaldığı mücadelede 0.4 saniye gibi ufak bir farkla galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.

Yarışın ardından "bir turu daha var sandığını" itiraf eden Bearman, ilk virajda Collet ve Jonny Edgar'a dış çizgiden yaptığı çifte geçiş de dahil olmak üzere günün en iyilerinden birisiydi; rakiplerinin tökezlediği günden 9 puanla ayrılan İngiliz sürücü şampiyonadaki farkı da 13 puana indirdi.

Şampiyonada ilk iki sırada bulunan Victor Martins ve Isack Hadjar için kabus gibi bir Cumartesi geride kaldı. Martins henüz ikinci turda Arthur Leclerc ile temas edip pist dışına çıktı, sonrasında geri dönse de ancak 10. olabildi ve günü bir puanla kapattı. Hadjar ise ön kanat hasarı nedeniyle pite girmesinin ardından mücadeleyi 27. sırada tamamladı.

Yarış özeti

Ortalık henüz formasyon turunda karışmaya başladı; nitekim takımının aracın üstünde şemsiye unuttuğu David Vidales gridde çakıldı. İspanyol sürücü yarışa pitten başlamak zorunda kaldı.

Startta iyi ivmelenen Colapinto, hemen arkasındaki Collet ve Pepe Marti'nin önünde liderliğini korudu, hemen arkada ise Bearman takım arkadaşı Jak Crawford'u geçerek 6. sıraya yükseldi. Sonrasında Jenzer sürücüsü William Alatalo'yu da geçen Bearman, hızlıca iki sıra kazanmış oldu.

4. turda Carlin sürücüsü Zak O'Sullivan ilk viraja girilirken bir hata yaparak sol taraftaki duvara çarptı ve yarışa veda etti, bu nedenle güvenlik aracı piste girdi.

Beş turluk bir aranın ardından 9. turda yarış yine başladı. Uzun süre gaza basmayan ve Parabolica'yı tamamen geçmelerini bekleyen lider Colapinto, bu taktiği sayesinde yerini korudu.

Bu sırada ikinci sıra mücadelesi kızıştı ve Collet'i geçmeye çalışan Marti 2. virajda hafifçe dışarı çıktı, 4. virajda ise Kaylen Frederick ve Arthur Leclerc'in ufak bir teması oldu.

Yükselişine devam eden Bearman 10. turda Marti'yi geçerek 4. sıranın yeni sahibi oldu. Marti kısa süre sonra Lesmo 2'de çakıl havuzuna çıktı ve birkaç sıra kaybetti -yine de puan barajındaydı.

Bu kaostan yararlanan Crawford ilk viraja gelinirken Bearman'ı geçti, ancak kısa süre sonra yerini geri alan Bearman üçüncü sıra için Edgar'ı kovalamaya başladı. Kovalamaca, ilk virajdaki çifte geçişle son buldu ve İngiliz sürücü ikinciliğe yükseldi.

Orta sıralarda ise Leclerc bir diğer şampiyonluk adayı Roman Stanek'i geçerek sekizinciliğe yükseldi.

Son iki tura girilirken Bearman artık Colapinto'nun DRS mesafesindeydi ve bir atak görmemiz olasıydı, ancak bir turu daha olduğunu düşünen Bearman son turda epey zorlamasına ve Parabolica'da dış çizgiden atak denemesine rağmen geçişi tamamlayamadı -böylece Colapinto Monza'daki ilk yarışta galibiyete ulaşan isim oldu.

Podyumu tüm yarış boyunca Edgar ile mücadele eden Collet tamamladı. Edgar sonrasında Zane Maloney'e geçildi ve beşinci olabildi.

Altıncı sırada Gregoire Saucy, yedinci sırada şampiyonluk şansını kaybeden Crawford, sekizinci sırada ise Leclerc yer aldı. Puan alan son isimler ise Marti ve Martins oldu.

Yarın sabah 09.35'te gerçekleştirilecek ana yarışla birlikte 2022 F3 sezonu son bulacak. An itibariyle altı sürücünün şampiyonluk şansı var: Martins, Hadjar, Bearman, Stanek, Maloney, Leclerc.

F3 Monza sprint yarışı sonuçları

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Argentina Franco Colapinto
Netherlands Van Amersfoort Racing 34'09.813
2 United Kingdom Oliver Bearman
Italy Prema Powerteam 34'10.246 0.433
3 Brazil Caio Collet
Netherlands MP Motorsport 34'11.922 2.109
4 Barbados Zane Maloney
Italy Trident 34'13.217 3.404
5 United Kingdom Jonny Edgar
Italy Trident 34'13.935 4.122
6 Switzerland Gregoire Saucy
France ART Grand Prix 34'14.092 4.279
7 United States Jak Crawford
Italy Prema Powerteam 34'14.428 4.615
8 Monaco Arthur Leclerc
Italy Prema Powerteam 34'15.875 6.062
9 Spain Josep Maria Martí
Spain Campos Racing 34'16.360 6.547
10 France Victor Martins
France ART Grand Prix 34'16.692 6.879
11 India Kush Maini
Netherlands MP Motorsport 34'17.569 7.756
12 Czech Republic Roman Staněk
Italy Trident 34'17.797 7.984
13 United States Juan Correa
France ART Grand Prix 34'17.971 8.158
14 Finland William Alatalo
Switzerland Jenzer Motorsport 34'19.065 9.252
15 Israel Ido Cohen
Switzerland Jenzer Motorsport 34'22.130 12.317
16 Italy Federico Malvestiti
Switzerland Jenzer Motorsport 34'22.812 12.999
17 Francesco Pizzi
Czech Republic Charouz Racing System 34'23.282 13.469
18 United States Brad Benavides
United Kingdom Carlin 34'23.563 13.750
19 Japan Reece Ushijima
Netherlands Van Amersfoort Racing 34'25.766 15.953
20 Italy Enzo Trulli
United Kingdom Carlin 34'27.290 17.477
21 Malaysia Nazim Azman
United Kingdom Hitech Racing 34'28.524 18.711
22 Hungary László Tóth
Czech Republic Charouz Racing System 34'32.176 22.363
23 Alessandro Famularo
Czech Republic Charouz Racing System 34'40.726 30.913
24 Hunter Yeany
Spain Campos Racing 35'00.750 50.937
25 Russian Federation Alexander Smolyar
Netherlands MP Motorsport 35'19.613 1'09.800
26 Mexico Rafael Villagomez
Netherlands Van Amersfoort Racing 35'20.077 1'10.264
27 France Isack Hadjar
United Kingdom Hitech Racing 35'20.223 1'10.410
United States Kaylen Frederick
United Kingdom Hitech Racing
United Kingdom Zak O'Sullivan
United Kingdom Carlin
Spain David Vidales
Spain Campos Racing
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