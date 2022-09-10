F3 Monza: Colapinto galip, Bearman ikinci, Martins ve Hadjar tökezledi!

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Ters grid uygulaması nedeniyle mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Colapinto, ilk turlarda Caio Collet'i, son turlarda ise yedinci sıradan yükselen Bearman'ı savunmak zorunda kaldığı mücadelede 0.4 saniye gibi ufak bir farkla galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.

Yarışın ardından "bir turu daha var sandığını" itiraf eden Bearman, ilk virajda Collet ve Jonny Edgar'a dış çizgiden yaptığı çifte geçiş de dahil olmak üzere günün en iyilerinden birisiydi; rakiplerinin tökezlediği günden 9 puanla ayrılan İngiliz sürücü şampiyonadaki farkı da 13 puana indirdi.

Şampiyonada ilk iki sırada bulunan Victor Martins ve Isack Hadjar için kabus gibi bir Cumartesi geride kaldı. Martins henüz ikinci turda Arthur Leclerc ile temas edip pist dışına çıktı, sonrasında geri dönse de ancak 10. olabildi ve günü bir puanla kapattı. Hadjar ise ön kanat hasarı nedeniyle pite girmesinin ardından mücadeleyi 27. sırada tamamladı.

Yarış özeti

Ortalık henüz formasyon turunda karışmaya başladı; nitekim takımının aracın üstünde şemsiye unuttuğu David Vidales gridde çakıldı. İspanyol sürücü yarışa pitten başlamak zorunda kaldı.

Startta iyi ivmelenen Colapinto, hemen arkasındaki Collet ve Pepe Marti'nin önünde liderliğini korudu, hemen arkada ise Bearman takım arkadaşı Jak Crawford'u geçerek 6. sıraya yükseldi. Sonrasında Jenzer sürücüsü William Alatalo'yu da geçen Bearman, hızlıca iki sıra kazanmış oldu.

4. turda Carlin sürücüsü Zak O'Sullivan ilk viraja girilirken bir hata yaparak sol taraftaki duvara çarptı ve yarışa veda etti, bu nedenle güvenlik aracı piste girdi.

Beş turluk bir aranın ardından 9. turda yarış yine başladı. Uzun süre gaza basmayan ve Parabolica'yı tamamen geçmelerini bekleyen lider Colapinto, bu taktiği sayesinde yerini korudu.

Bu sırada ikinci sıra mücadelesi kızıştı ve Collet'i geçmeye çalışan Marti 2. virajda hafifçe dışarı çıktı, 4. virajda ise Kaylen Frederick ve Arthur Leclerc'in ufak bir teması oldu.

Yükselişine devam eden Bearman 10. turda Marti'yi geçerek 4. sıranın yeni sahibi oldu. Marti kısa süre sonra Lesmo 2'de çakıl havuzuna çıktı ve birkaç sıra kaybetti -yine de puan barajındaydı.

Bu kaostan yararlanan Crawford ilk viraja gelinirken Bearman'ı geçti, ancak kısa süre sonra yerini geri alan Bearman üçüncü sıra için Edgar'ı kovalamaya başladı. Kovalamaca, ilk virajdaki çifte geçişle son buldu ve İngiliz sürücü ikinciliğe yükseldi.

Orta sıralarda ise Leclerc bir diğer şampiyonluk adayı Roman Stanek'i geçerek sekizinciliğe yükseldi.

Son iki tura girilirken Bearman artık Colapinto'nun DRS mesafesindeydi ve bir atak görmemiz olasıydı, ancak bir turu daha olduğunu düşünen Bearman son turda epey zorlamasına ve Parabolica'da dış çizgiden atak denemesine rağmen geçişi tamamlayamadı -böylece Colapinto Monza'daki ilk yarışta galibiyete ulaşan isim oldu.

Podyumu tüm yarış boyunca Edgar ile mücadele eden Collet tamamladı. Edgar sonrasında Zane Maloney'e geçildi ve beşinci olabildi.

Altıncı sırada Gregoire Saucy, yedinci sırada şampiyonluk şansını kaybeden Crawford, sekizinci sırada ise Leclerc yer aldı. Puan alan son isimler ise Marti ve Martins oldu.

Yarın sabah 09.35'te gerçekleştirilecek ana yarışla birlikte 2022 F3 sezonu son bulacak. An itibariyle altı sürücünün şampiyonluk şansı var: Martins, Hadjar, Bearman, Stanek, Maloney, Leclerc.

F3 Monza sprint yarışı sonuçları