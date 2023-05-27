F3 Monako: Sprint yarışında galibiyetin adı Pepe Marti
Monte Carlo'daki sprint yarışında zafer, Fernando Alonso'nun öğrencilerinden Pepe Marti'ye gitti!
Cumartesi sabahı gerçekleştirilen sprint yarışının sıralaması, her zaman olduğu gibi ters grid yöntemiyle belirlendi.
İlk 12 sıranın ters çevrilmesi sonucu karşımızda Pepe Marti, Leonard Fornaroli, Taylor Barnard, Gregoire Saucy, Franco Colapinto, şampiyona lideri Gabriele Bortoleto ve Sebastian Montoya gibi bir sıralama oluştu.
Startta ön grupta herhangi bir değişiklik olmadı, ancak arkalarda Jonny Edgar'ın ilk virajda kendini duvarda bulması sonucu Güvenlik Aracı piste girdi.
Yarış altıncı turda yeniden başladığında Colapinto'nun oldukça agresif bir atakla dördüncülüğe yükseldiğini, arkalarda ise Tommy Smith'in tünelden çıkarken duvara çarptığını gördük -neyse ki Smith yarışa devam edebildi.
Sonraki turlar sakin geçti ve neredeyse hiçbir değişiklik görmedik, böylece Marti damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve kariyerinin ikinci sprint galibiyetine ulaşmayı başardı.
İkinci sıra Fornaroli'ye giderken, üçüncü sırada iyi lastik saklayarak podyuma çıkmayı başaran Saucy yer almaktaydı.
İlk onu sırasıyla Colapinto, iki sıra kaybeden Barnard, Bortoleto, Montoya, Luke Browning, Caio Collet ve Paul Aron tamamladı.
Yarınki mücadeleye pole pozisyonundan başlayacak olan Gabriele Mini ise 11. sırada yer aldı.
Son Haberler
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
F3 Monako: Ana yarışın galibi Gabriele Mini!
F3 Monako: Ana yarışın galibi Gabriele Mini! F3 Monako: Ana yarışın galibi Gabriele Mini!
F3 Monako: Sprint yarışında galibiyetin adı Pepe Marti
F3 Monako: Sprint yarışında galibiyetin adı Pepe Marti F3 Monako: Sprint yarışında galibiyetin adı Pepe Marti
F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda!
F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda! F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda!
F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı
F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı
Colapinto teknik ihlalin ardından F3 Avustralya sprint galibiyetini kaybetti
Colapinto teknik ihlalin ardından F3 Avustralya sprint galibiyetini kaybetti Colapinto teknik ihlalin ardından F3 Avustralya sprint galibiyetini kaybetti
F3 Avustralya: Kaza dolu yarışın galibi Colapinto
F3 Avustralya: Kaza dolu yarışın galibi Colapinto F3 Avustralya: Kaza dolu yarışın galibi Colapinto
F3 Avustralya: Bortoleto, kaotik seansı pole pozisyonuyla taçlandırdı!
F3 Avustralya: Bortoleto, kaotik seansı pole pozisyonuyla taçlandırdı! F3 Avustralya: Bortoleto, kaotik seansı pole pozisyonuyla taçlandırdı!
F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!
F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti! F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.