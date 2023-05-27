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F3 Monako: Sprint yarışında galibiyetin adı Pepe Marti

Monte Carlo'daki sprint yarışında zafer, Fernando Alonso'nun öğrencilerinden Pepe Marti'ye gitti!

Altay Gök
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Pepe Marti, Campos Racing

Cumartesi sabahı gerçekleştirilen sprint yarışının sıralaması, her zaman olduğu gibi ters grid yöntemiyle belirlendi.

İlk 12 sıranın ters çevrilmesi sonucu karşımızda Pepe Marti, Leonard Fornaroli, Taylor Barnard, Gregoire Saucy, Franco Colapinto, şampiyona lideri Gabriele Bortoleto ve Sebastian Montoya gibi bir sıralama oluştu.

Startta ön grupta herhangi bir değişiklik olmadı, ancak arkalarda Jonny Edgar'ın ilk virajda kendini duvarda bulması sonucu Güvenlik Aracı piste girdi.

Yarış altıncı turda yeniden başladığında Colapinto'nun oldukça agresif bir atakla dördüncülüğe yükseldiğini, arkalarda ise Tommy Smith'in tünelden çıkarken duvara çarptığını gördük -neyse ki Smith yarışa devam edebildi.

Sonraki turlar sakin geçti ve neredeyse hiçbir değişiklik görmedik, böylece Marti damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve kariyerinin ikinci sprint galibiyetine ulaşmayı başardı.

İkinci sıra Fornaroli'ye giderken, üçüncü sırada iyi lastik saklayarak podyuma çıkmayı başaran Saucy yer almaktaydı.

İlk onu sırasıyla Colapinto, iki sıra kaybeden Barnard, Bortoleto, Montoya, Luke Browning, Caio Collet ve Paul Aron tamamladı. 

Yarınki mücadeleye pole pozisyonundan başlayacak olan Gabriele Mini ise 11. sırada yer aldı.

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