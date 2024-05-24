F3 Monako: Mini, Monte Carlo'daki ikinci pole pozisyonunu aldı

Christian Mansell ART Grand Prix adına B Grubunda en hızlı sürücü oldu, ancak geç gelen bir kırmızı bayrak seansı erken bitirdi ve pilotların zamanlarını geliştirmesini engelledi.

A GRUBU

Piste ilk olarak çift numaralı araçlar çıktı ve Campos Racing'den Oliver Goethe piste çıkan ilk 15 yarışçıya liderlik etti.

Şampiyonada ikinci sırada yer alan Luke Browning 1'26.170s'lik bir derece yaparak, pistteki ilk dereceyi elde etti. Şampiyona lideri Leonardo Fornaroli ise 1'25.963s'lik bir derece elde ederek zirveyi devraldı.

Pist iyileşmeye devam ettikçe Browning daha da hızlandı ve bir sonraki denemesinde 1'24.532s'lik bir tur kaydederek zirveye geri döndü. Fornaroli, ikinci sırada Britanyalı'nın zamanından yarım saniye geride kalırken, Mari Boya Campos'uyla attığı ikinci turda üçüncülüğe yükseldi.

Bitime üç dakika kala Browning hızını arttırarak 1'24.230s'lik bir derece elde etti. Birinci sektörde mor renge bürünen Gabriele Mini, 2 numaralı PREMA aracıyla en hızlı turun 0.366s gerisinde ikinciliğe yükseldi.

Sıralama turlarının bitimine bir dakikadan az bir süre kala Boya sınırlarını zorladı ve 15. virajda iç duvara çarparak birinci sektörde en hızlı şekilde gitme çabasını boşa çıkardı.

Browning zamanını artırmıştı ve en hızlı orta sektör onu daha iyi bir noktaya taşıdı. Ancak 16. virajdan çıkarken duvara çarparak süspansiyonuna zarar verdi ve turunu terk etmek zorunda kalarak rakiplerine bir şans verdi.

Mini buna karşılık verdi ve birkaç dakika sonra 1'23.942s ile Browning'in önceki zamanından 0.288s daha hızlı bir şekilde geçici Pole zamanını belirledi.

Fornaroli, Hitech sürücüsünün arkasında üçüncü olurken, Boya grupta dördüncü sırada yer aldı. Noel León Van Amersfoort Racing adına beşinci, Laurens van Hoepen ise ART Grand Prix adına altıncı sırada yer aldı.

Temel bilgi Ekstra bilgi Sürücü hakkında 1 - 3 Temel bilgi Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s 1 G. Minì Prema Powerteam 2 11 1'23.942 143.113 2 L. Browning Hitech Pulse-Eight 14 9 +0.288 1'24.230 0.288 142.623 3 L. Fornaroli Trident 4 11 +0.353 1'24.295 0.065 142.513 4 M. Boya Campos Racing 12 10 +0.845 1'24.787 0.492 141.686 5 N. León Van Amersfoort Racing 20 7 +0.859 1'24.801 0.014 141.663 6 L. Van ART Grand Prix 24 11 +0.989 1'24.931 0.130 141.446 7 O. Goethe Campos Racing 10 11 +1.119 1'25.061 0.130 141.230 8 K. Sztuka MP Motorsport 8 18 +1.615 1'25.557 0.496 140.411 9 S. Ramos Trident 6 10 +1.648 1'25.590 0.033 140.357 10 T. Smith Van Amersfoort Racing 22 11 +1.788 1'25.730 0.140 140.128 11 P. Wiśnicki Rodin Motorsport 30 10 +1.900 1'25.842 0.112 139.945 12 M. Esterson Jenzer Motorsport 18 11 +2.053 1'25.995 0.153 139.696 13 J. Dufek PHM AIX Racing 28 10 +2.182 1'26.124 0.129 139.487 14 T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing 26 11 +2.374 1'26.316 0.192 139.176 15 C. Shields Hitech Pulse-Eight 16 17 +2.420 1'26.362 0.046 139.102

B GRUBU

Kısa bir aranın ardından, pistin tek sayılı araçları sıralama turlarının son bölümü için piste çıktı. İlk turlar başlamak üzereyken, James Hedley'in Jenzer Motorsport aracı 1. Virajda bariyerlere girerek ön kanadının kırılmasına neden oldu ve ardından kırmızı bayrak gösterildi.

Seans yeniden başladıktan sonra, Dino Beganovic 1'25.569s'lik derecesiyle en yakın rakibi Mansell'den 0.249 saniye daha hızlıydı.

PREMA ikilisi Beganovic ve Arvid Lindblad'in yaptığı daha fazla iyileştirmeler, Britanyalı için süreyi 1:24.9'a düşürdü, ta ki Mansell 1:24.921 ile ikilinin önüne geçene kadar.

Pilotlar son anlara yaklaşırken limitleri zorlamaya devam ederken, Joseph Loake, Rodin Motorsport aracını 4. sıraya yükseltti.

Elemelerin son iki dakikasına girildiğinde Lindblad ilk sektörde en hızlı isim olurken, takım arkadaşı Beganovic orta sektörde mor renkteydi. İsveçli turunu tamamlamadan hemen önce, Sebastian Montoya ve Charlie Wurz'un 1. virajda bariyerlere çarpması nedeniyle kırmızı bayraklar gösterildi.

Bir dakikadan az bir süre kala seans devam ettirilmedi ve Mini Pazar günkü yarış için pole pozisyonunda yer aldı.

Mansell ön sırada onun yanında yer alırken, Browning üçüncü ve Lindblad dördüncü sırada yer alacak.

Fornaroli beşinci sırada yer alırken, onu altıncı sırada Beganovic ve yedinci sırada Boya takip ediyor. Loake aldığı sekizincilik ile en iyi F3 Sıralama sonucunu elde ederken, Leon dokuzuncu sırada yer aldı.

Tim Tramnitz 10. sırada yer alacak ve onu ART takımının pilotları van Hoepen ile Nikola Tsolov takip edecek. Bulgar pilot 12. olduktan sonra sprint yarışına ters grid pozisyonundan pole pozisyonundan başlayacak.