F3 Monako: Mini, Monte Carlo'daki ikinci pole pozisyonunu aldı
PREMA Racing'den Gabriele Mini, A Grubunda 1:23.942'lik derecesiyle gridde en üst sırada yer alarak üst üste iki Formula 3 Monte Carlo Pole Pozisyonu elde etti.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Christian Mansell ART Grand Prix adına B Grubunda en hızlı sürücü oldu, ancak geç gelen bir kırmızı bayrak seansı erken bitirdi ve pilotların zamanlarını geliştirmesini engelledi.
A GRUBU
Piste ilk olarak çift numaralı araçlar çıktı ve Campos Racing'den Oliver Goethe piste çıkan ilk 15 yarışçıya liderlik etti.
Şampiyonada ikinci sırada yer alan Luke Browning 1'26.170s'lik bir derece yaparak, pistteki ilk dereceyi elde etti. Şampiyona lideri Leonardo Fornaroli ise 1'25.963s'lik bir derece elde ederek zirveyi devraldı.
Pist iyileşmeye devam ettikçe Browning daha da hızlandı ve bir sonraki denemesinde 1'24.532s'lik bir tur kaydederek zirveye geri döndü. Fornaroli, ikinci sırada Britanyalı'nın zamanından yarım saniye geride kalırken, Mari Boya Campos'uyla attığı ikinci turda üçüncülüğe yükseldi.
Bitime üç dakika kala Browning hızını arttırarak 1'24.230s'lik bir derece elde etti. Birinci sektörde mor renge bürünen Gabriele Mini, 2 numaralı PREMA aracıyla en hızlı turun 0.366s gerisinde ikinciliğe yükseldi.
Sıralama turlarının bitimine bir dakikadan az bir süre kala Boya sınırlarını zorladı ve 15. virajda iç duvara çarparak birinci sektörde en hızlı şekilde gitme çabasını boşa çıkardı.
Browning zamanını artırmıştı ve en hızlı orta sektör onu daha iyi bir noktaya taşıdı. Ancak 16. virajdan çıkarken duvara çarparak süspansiyonuna zarar verdi ve turunu terk etmek zorunda kalarak rakiplerine bir şans verdi.
Mini buna karşılık verdi ve birkaç dakika sonra 1'23.942s ile Browning'in önceki zamanından 0.288s daha hızlı bir şekilde geçici Pole zamanını belirledi.
Fornaroli, Hitech sürücüsünün arkasında üçüncü olurken, Boya grupta dördüncü sırada yer aldı. Noel León Van Amersfoort Racing adına beşinci, Laurens van Hoepen ise ART Grand Prix adına altıncı sırada yer aldı.
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|11
|
1'23.942
|143.113
|2
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|9
|
+0.288
1'24.230
|0.288
|142.623
|3
|
L. Fornaroli Trident
|4
|11
|
+0.353
1'24.295
|0.065
|142.513
|4
|
M. Boya Campos Racing
|12
|10
|
+0.845
1'24.787
|0.492
|141.686
|5
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|7
|
+0.859
1'24.801
|0.014
|141.663
|6
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|11
|
+0.989
1'24.931
|0.130
|141.446
|7
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|11
|
+1.119
1'25.061
|0.130
|141.230
|8
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|18
|
+1.615
1'25.557
|0.496
|140.411
|9
|
S. Ramos Trident
|6
|10
|
+1.648
1'25.590
|0.033
|140.357
|10
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|11
|
+1.788
1'25.730
|0.140
|140.128
|11
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|10
|
+1.900
1'25.842
|0.112
|139.945
|12
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|11
|
+2.053
1'25.995
|0.153
|139.696
|13
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|10
|
+2.182
1'26.124
|0.129
|139.487
|14
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|11
|
+2.374
1'26.316
|0.192
|139.176
|15
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|17
|
+2.420
1'26.362
|0.046
|139.102
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B GRUBU
Kısa bir aranın ardından, pistin tek sayılı araçları sıralama turlarının son bölümü için piste çıktı. İlk turlar başlamak üzereyken, James Hedley'in Jenzer Motorsport aracı 1. Virajda bariyerlere girerek ön kanadının kırılmasına neden oldu ve ardından kırmızı bayrak gösterildi.
Seans yeniden başladıktan sonra, Dino Beganovic 1'25.569s'lik derecesiyle en yakın rakibi Mansell'den 0.249 saniye daha hızlıydı.
PREMA ikilisi Beganovic ve Arvid Lindblad'in yaptığı daha fazla iyileştirmeler, Britanyalı için süreyi 1:24.9'a düşürdü, ta ki Mansell 1:24.921 ile ikilinin önüne geçene kadar.
Pilotlar son anlara yaklaşırken limitleri zorlamaya devam ederken, Joseph Loake, Rodin Motorsport aracını 4. sıraya yükseltti.
Elemelerin son iki dakikasına girildiğinde Lindblad ilk sektörde en hızlı isim olurken, takım arkadaşı Beganovic orta sektörde mor renkteydi. İsveçli turunu tamamlamadan hemen önce, Sebastian Montoya ve Charlie Wurz'un 1. virajda bariyerlere çarpması nedeniyle kırmızı bayraklar gösterildi.
Bir dakikadan az bir süre kala seans devam ettirilmedi ve Mini Pazar günkü yarış için pole pozisyonunda yer aldı.
Mansell ön sırada onun yanında yer alırken, Browning üçüncü ve Lindblad dördüncü sırada yer alacak.
Fornaroli beşinci sırada yer alırken, onu altıncı sırada Beganovic ve yedinci sırada Boya takip ediyor. Loake aldığı sekizincilik ile en iyi F3 Sıralama sonucunu elde ederken, Leon dokuzuncu sırada yer aldı.
Tim Tramnitz 10. sırada yer alacak ve onu ART takımının pilotları van Hoepen ile Nikola Tsolov takip edecek. Bulgar pilot 12. olduktan sonra sprint yarışına ters grid pozisyonundan pole pozisyonundan başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|9
|
1'24.921
|141.463
|2
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|9
|
+0.019
1'24.940
|0.019
|141.431
|3
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|9
|
+0.157
1'25.078
|0.138
|141.202
|4
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|9
|
+0.522
1'25.443
|0.365
|140.598
|5
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|8
|
+0.603
1'25.524
|0.081
|140.465
|6
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|9
|
+0.627
1'25.548
|0.024
|140.426
|7
|
S. Meguetounif Trident
|5
|9
|
+0.653
1'25.574
|0.026
|140.383
|8
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|8
|
+0.723
1'25.644
|0.070
|140.269
|9
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|9
|
+0.753
1'25.674
|0.030
|140.219
|10
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|9
|
+1.071
1'25.992
|0.318
|139.701
|11
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|9
|
+1.128
1'26.049
|0.057
|139.608
|12
|S. Montoya Campos Racing
|11
|8
|
+1.148
1'26.069
|0.020
|139.576
|13
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|8
|
+1.181
1'26.102
|0.033
|139.522
|14
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|8
|
+1.673
1'26.594
|0.492
|138.730
|15
|
J. Hedley Jenzer Motorsport
|19
|3
|
+35.383
2'00.304
|33.710
|99.857
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