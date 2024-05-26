F3 Monako: Mini, ana yarışı kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi

Prema pilotu Mini, 2024'ün ilk zaferiyle bu yıl ilk kez F3 sıralamasında zirveye yerleşti ve güvenlik aracı tarafından birkaç kez durdurulan yarışı kazanarak, bu sezon yarış kazanan 8. farklı isim oldu. Bu, sporun tarihinde bir rekor.

Polonyalı pilot, ikinci sıradaki Mansell'den (ART Grand Prix) daha yavaş bir kalkış yaptı ancak Sainte Devote'de çizgisini korudu ve sonrasında her şeyi kontrol altında tuttu.

Luke Browning (Hitech) yarışı üçüncü sırada tamamlayarak sıralamada ikinciliğini korurken, yarış öncesi şampiyona lideri olan Leonardo Fornaroli, Arvid Linblad'ı (Prema) takip ederek yarışı beşinci sırada tamamladı ve puan sıralamasında üçüncülüğe geriledi.

Cumartesi günkü sprint yarışında olduğu gibi, Piotr Wisnicki Charlie Wurz'un Portier'de bariyerlere çarpmasına sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı ve güvenlik aracı birinci turun bitiminden önce piste çağrıldı.

Yeniden başlayan yarışta bazı sürücüler birbirlerine fazla yaklaştı ve Callum Voisin Grand Hotel virajında Tommy Smith'le temas ettikten sonra hakemlerin gazabından kurtulduğu için şanslıydı.

27 turluk yarış ritmini buldukça, sollamalar artmadı ve ilk altı sıradaki pilotlar (Prema'dan Dino Beganovic tarafından tamamlanan) bayrağa kadar başlangıç pozisyonlarında kaldılar.

Ancak Rodin sürücüsü Joseph Loake, Rascasse'de Mari Boya'ya cesur bir hamle yaparak yedinci sıraya yerleşerek kuralın istisnası olduğunu kanıtladı. Bu, sprint yarışında kariyerinin en iyi beşinciliğinin ardından geldi.

Ancak GB3 mezunu, Campos Racing sürücüsünü geride bırakmakta zorlandı ve 13. turda Nouvelle Chicane'de yaşadığı kilitlenme, kaçışı kesmek zorunda kaldığında baskının etkisini göstermeye başladığını ortaya koydu.

Mirabeau'da 20. turda sprint yarışının galibi Nikola Tsolov, Noel Leon ve Sami Meguetounif'in bariyerlere çarpmasıyla işler değişti, ancak sonuncusu olay yerinde yarış dışı kalan tek sürücü oldu.

Tsolov'un ART makinesi viraja girerken Van Amersfoort Racing sürücüsü Leon'a cesur bir hamle yaptı ancak temas ederek rakibini geri döndürdü. Meguetounif olay yerine vardığında yolunun kapatılmış olduğunu gördü. Bu olaya sebep olduğu için Tsolov'a 10 saniye ceza verildi.

Ancak son yeniden başlatmadan bir tur sonra, Laurens van Hoepen'in Loake ile dokuzunculuk mücadelesi verirken Tabac'ta ART'ı bariyerlere çarpması üzerine güvenlik aracı bir kez daha piste girdi.

Sadece bir tur kala aksiyon tekrar başladı, ancak kalan sürücüler damalı bayrağı yeni bir hasar almadan görmeyi başardı.

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