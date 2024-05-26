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FIA F3 Monaco
Yarış raporu

F3 Monako: Mini, ana yarışı kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi

Alpine'in genç pilotu Gabriele Mini, ünlü Monte Carlo sokak pistinde Christian Mansell'i geride bırakarak üst üste ikinci kez Monaco Formula 3 yarışını kazandı.

Sam Hall
Sam Hall
Gabriele Mini, Prema Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Prema pilotu Mini, 2024'ün ilk zaferiyle bu yıl ilk kez F3 sıralamasında zirveye yerleşti ve güvenlik aracı tarafından birkaç kez durdurulan yarışı kazanarak, bu sezon yarış kazanan 8. farklı isim oldu. Bu, sporun tarihinde bir rekor.

Polonyalı pilot, ikinci sıradaki Mansell'den (ART Grand Prix) daha yavaş bir kalkış yaptı ancak Sainte Devote'de çizgisini korudu ve sonrasında her şeyi kontrol altında tuttu.

Luke Browning (Hitech) yarışı üçüncü sırada tamamlayarak sıralamada ikinciliğini korurken, yarış öncesi şampiyona lideri olan Leonardo Fornaroli, Arvid Linblad'ı (Prema) takip ederek yarışı beşinci sırada tamamladı ve puan sıralamasında üçüncülüğe geriledi.

Cumartesi günkü sprint yarışında olduğu gibi, Piotr Wisnicki Charlie Wurz'un Portier'de bariyerlere çarpmasına sebep olduğu için 10 saniye ceza aldı ve güvenlik aracı birinci turun bitiminden önce piste çağrıldı.

Yeniden başlayan yarışta bazı sürücüler birbirlerine fazla yaklaştı ve Callum Voisin Grand Hotel virajında Tommy Smith'le temas ettikten sonra hakemlerin gazabından kurtulduğu için şanslıydı.

27 turluk yarış ritmini buldukça, sollamalar artmadı ve ilk altı sıradaki pilotlar (Prema'dan Dino Beganovic tarafından tamamlanan) bayrağa kadar başlangıç pozisyonlarında kaldılar.

Ancak Rodin sürücüsü Joseph Loake, Rascasse'de Mari Boya'ya cesur bir hamle yaparak yedinci sıraya yerleşerek kuralın istisnası olduğunu kanıtladı. Bu, sprint yarışında kariyerinin en iyi beşinciliğinin ardından geldi.

Ancak GB3 mezunu, Campos Racing sürücüsünü geride bırakmakta zorlandı ve 13. turda Nouvelle Chicane'de yaşadığı kilitlenme, kaçışı kesmek zorunda kaldığında baskının etkisini göstermeye başladığını ortaya koydu.

Mirabeau'da 20. turda sprint yarışının galibi Nikola Tsolov, Noel Leon ve Sami Meguetounif'in bariyerlere çarpmasıyla işler değişti, ancak sonuncusu olay yerinde yarış dışı kalan tek sürücü oldu.

Tsolov'un ART makinesi viraja girerken Van Amersfoort Racing sürücüsü Leon'a cesur bir hamle yaptı ancak temas ederek rakibini geri döndürdü. Meguetounif olay yerine vardığında yolunun kapatılmış olduğunu gördü. Bu olaya sebep olduğu için Tsolov'a 10 saniye ceza verildi.

Ancak son yeniden başlatmadan bir tur sonra, Laurens van Hoepen'in Loake ile dokuzunculuk mücadelesi verirken Tabac'ta ART'ı bariyerlere çarpması üzerine güvenlik aracı bir kez daha piste girdi.

Sadece bir tur kala aksiyon tekrar başladı, ancak kalan sürücüler damalı bayrağı yeni bir hasar almadan görmeyi başardı.

F3 Monako - Ana yarış sonucu

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
G. Minì Prema Powerteam
 2 27

-

       25   2
2
C. Mansell ART Grand Prix
 23 27

+0.800

0.8

 0.800     18    
3
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 27

+1.700

1.7

 0.900     15   1
4
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 27

+2.100

2.1

 0.400     12    
5
L. Fornaroli Trident
 4 27

+2.600

2.6

 0.500     10    
6
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 27

+3.000

3.0

 0.400     8    
7
M. Boya Campos Racing
 12 27

+4.800

4.8

 1.800     6    
8
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 27

+5.200

5.2

 0.400     4    
9
J. Loake Rodin Motorsport
 31 27

+6.600

6.6

 1.400     2    
10
O. Goethe Campos Racing
 10 27

+8.000

8.0

 1.400     1    
11
K. Sztuka MP Motorsport
 8 27

+8.400

8.4

 0.400          
12
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 27

+8.900

8.9

 0.500          
13
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 27

+9.300

9.3

 0.400          
14
S. Ramos Trident
 6 27

+10.900

10.9

 1.600          
15 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 27

+11.300

11.3

 0.400          
16
A. Dunne MP Motorsport
 9 27

+12.000

12.0

 0.700          
17
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 27

+12.400

12.4

 0.400          
18
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 27

+13.400

13.4

 1.000          
19 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 27

+13.600

13.6

 0.200          
20
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 27

+14.000

14.0

 0.400          
21
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 27

+15.200

15.2

 1.200          
22
J. Hedley Jenzer Motorsport
 19 27

+15.900

15.9

 0.700          
23
N. León Van Amersfoort Racing
 20 27

+17.300

17.3

 1.400          
24
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 27

+17.500

17.5

 0.200          
25
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 27

+20.600

20.6

 3.100          
26
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 27

+26.400

26.4

 5.800          
27
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 27

+28.500

28.5

 2.100          
dnf
L. Van ART Grand Prix
 24 22

5 laps

         Kaza  
dnf
S. Meguetounif Trident
 5 19

8 laps

         Yarış dışı  
dnf
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 26

 

         Kaza  
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