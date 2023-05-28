F3 Monako: Ana yarışın galibi Gabriele Mini!
Seneler sonra Monako'ya dönen Formula 3'te mücadelenin galibi Gabriele Mini oldu, podyumu FRECA'daki ezeli rakipleri Dino Beganovic ve Paul Aron tamamladı.
Sprint yarışının ardından ana yarış da Formula 3 standartlarında nispeten sakin geçti. Mini pole pozisyonundaydı, onu Dino Beganovic, Paul Aron ve Luke Browning takip etmekteydi.
Formasyon turundan önce 10. sıradaki Leonardo Fornaroli aracını kaldıramadı ve pit yoluna çekildi.
Startta ilk altı sıra tamamen yerini korurken, yedinci sıradaki Gabriele Bortoleto bir sıra kaybetti. Kısa bir süre sonra 12. virajda Ido Cohen kendini duvarda buldu ve Güvenlik Aracı piste girdi.
Yarış yeniden başladıktan sonra Beganovic tempo kaybetmeden Mini'yi kovalamaya başladı, ancak bir süre sonra Mini yeterli hızı yakaladı ve farkı 1.5 saniyeye kadar çıkarttı.
Bitime 10 tur kala beşincilik için savaşan Caio Collet ve Sebastian Montoya temas ettiler. Montoya'nın kendisine arkadan çarpması sonucu Collet lastik patlattı, Montoya ise ön kanadına hasar verdi.
Temas hızlıca inceleme altına alındı ve Montoya'ya 10 saniye zaman cezası verildi.
Son turlarda Beganovic farkı iyice azalttı ve Mini'nin hemen arkasına geldi, ancak farkı koruyan ve fırsat vermeyen Mini damalı bayrağı ilk sırada gördü ve nihayet şanssız başlayan F3 kariyerinin ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.
Beganovic ikinci, son turlarda lastikleri biten Aron üçüncü olarak podyumu tamamladılar.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|Puan
|1
|Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|27
|41'45.651
|129.449
|25
|2
|Dino Beganovic
|Prema Powerteam
|27
|41'46.103
|0.452
|0.452
|129.426
|18
|3
|Paul Aron
|Prema Powerteam
|27
|41'52.865
|7.214
|6.762
|129.078
|15
|4
|Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
|27
|41'53.214
|7.563
|0.349
|129.060
|12
|5
|Gabriel Bortoleto
|Trident
|27
|42'05.146
|19.495
|11.932
|128.450
|10
|6
|Franco Colapinto
|MP Motorsport
|27
|42'05.551
|19.900
|0.405
|128.429
|8
|7
|Zak O'Sullivan
|Prema Powerteam
|27
|42'06.629
|20.978
|1.078
|128.375
|6
|8
|Taylor Barnard
|Jenzer Motorsport
|27
|42'11.415
|25.764
|4.786
|128.132
|4
|9
|Pepe Martí
|Campos Racing
|27
|42'11.843
|26.192
|0.428
|128.110
|2
|10
|Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|27
|42'12.927
|27.276
|1.084
|128.055
|1
|11
|Nikola Tsolov
|ART Grand Prix
|27
|42'13.377
|27.726
|0.450
|128.033
|12
|Nikita Bedrin
|Jenzer Motorsport
|27
|42'14.165
|28.514
|0.788
|127.993
|13
|Oliver Goethe
|Trident
|27
|42'14.991
|29.340
|0.826
|127.951
|14
|Jonny Edgar
|MP Motorsport
|27
|42'17.760
|32.109
|2.769
|127.812
|15
|Tommy Smith
|Van Amersfoort Racing
|27
|42'18.476
|32.825
|0.716
|127.776
|16
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|27
|42'22.071
|36.420
|3.595
|127.595
|17
|Christian Mansell
|Campos Racing
|27
|42'25.326
|39.675
|3.255
|127.432
|18
|Mari Boya
|MP Motorsport
|27
|42'26.469
|40.818
|1.143
|127.374
|19
|Oliver Gray
|Rodin Carlin
|27
|42'32.990
|47.339
|6.521
|127.049
|20
|Hunter Yeany
|Rodin Carlin
|27
|42'33.520
|47.869
|0.530
|127.023
|21
|Alex Garcia
|Jenzer Motorsport
|27
|42'34.518
|48.867
|0.998
|126.973
|22
|Piotr Wiśnicki
|PHM Racing by Charouz
|27
|42'35.187
|49.536
|0.669
|126.940
|23
|Sophia Floersch
|PHM Racing by Charouz
|27
|42'35.833
|50.182
|0.646
|126.908
|24
|Leonardo Fornaroli
|Trident
|27
|42'36.221
|50.570
|0.388
|126.889
|25
|Kaylen Frederick
|ART Grand Prix
|27
|42'42.413
|56.762
|6.192
|126.582
|26
|Hugh Barter
|Campos Racing
|27
|43'04.023
|1'18.372
|21.610
|125.523
|27
|Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|27
|43'07.771
|1'22.120
|3.748
|125.342
|28
|Sebastian Montoya
|Hitech Pulse-Eight
|26
|42'46.375
|1 Lap
|1 Lap
|121.705
|Caio Collet
|Van Amersfoort Racing
|17
|10 laps
|Ido Cohen
|Rodin Carlin
|26
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
F3 Monako: Ana yarışın galibi Gabriele Mini!
F3 Monako: Ana yarışın galibi Gabriele Mini! F3 Monako: Ana yarışın galibi Gabriele Mini!
F3 Monako: Sprint yarışında galibiyetin adı Pepe Marti
F3 Monako: Sprint yarışında galibiyetin adı Pepe Marti F3 Monako: Sprint yarışında galibiyetin adı Pepe Marti
F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda!
F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda! F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda!
F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı
F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı
Colapinto teknik ihlalin ardından F3 Avustralya sprint galibiyetini kaybetti
Colapinto teknik ihlalin ardından F3 Avustralya sprint galibiyetini kaybetti Colapinto teknik ihlalin ardından F3 Avustralya sprint galibiyetini kaybetti
F3 Avustralya: Kaza dolu yarışın galibi Colapinto
F3 Avustralya: Kaza dolu yarışın galibi Colapinto F3 Avustralya: Kaza dolu yarışın galibi Colapinto
F3 Avustralya: Bortoleto, kaotik seansı pole pozisyonuyla taçlandırdı!
F3 Avustralya: Bortoleto, kaotik seansı pole pozisyonuyla taçlandırdı! F3 Avustralya: Bortoleto, kaotik seansı pole pozisyonuyla taçlandırdı!
F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!
F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti! F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.