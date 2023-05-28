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F3 Monako: Ana yarışın galibi Gabriele Mini!

Seneler sonra Monako'ya dönen Formula 3'te mücadelenin galibi Gabriele Mini oldu, podyumu FRECA'daki ezeli rakipleri Dino Beganovic ve Paul Aron tamamladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Gabriele Mini, Hitech Grand Prix

Sprint yarışının ardından ana yarış da Formula 3 standartlarında nispeten sakin geçti. Mini pole pozisyonundaydı, onu Dino Beganovic, Paul Aron ve Luke Browning takip etmekteydi.

Formasyon turundan önce 10. sıradaki Leonardo Fornaroli aracını kaldıramadı ve pit yoluna çekildi.

Startta ilk altı sıra tamamen yerini korurken, yedinci sıradaki Gabriele Bortoleto bir sıra kaybetti. Kısa bir süre sonra 12. virajda Ido Cohen kendini duvarda buldu ve Güvenlik Aracı piste girdi. 

Yarış yeniden başladıktan sonra Beganovic tempo kaybetmeden Mini'yi kovalamaya başladı, ancak bir süre sonra Mini yeterli hızı yakaladı ve farkı 1.5 saniyeye kadar çıkarttı.

Bitime 10 tur kala beşincilik için savaşan Caio Collet ve Sebastian Montoya temas ettiler. Montoya'nın kendisine arkadan çarpması sonucu Collet lastik patlattı, Montoya ise ön kanadına hasar verdi.

Temas hızlıca inceleme altına alındı ve Montoya'ya 10 saniye zaman cezası verildi.

Son turlarda Beganovic farkı iyice azalttı ve Mini'nin hemen arkasına geldi, ancak farkı koruyan ve fırsat vermeyen Mini damalı bayrağı ilk sırada gördü ve nihayet şanssız başlayan F3 kariyerinin ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Beganovic ikinci, son turlarda lastikleri biten Aron üçüncü olarak podyumu tamamladılar.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 27 41'45.651     129.449 25
2 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 27 41'46.103 0.452 0.452 129.426 18
3 Paul Aron Italy Prema Powerteam 27 41'52.865 7.214 6.762 129.078 15
4 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 27 41'53.214 7.563 0.349 129.060 12
5 Gabriel Bortoleto Italy Trident 27 42'05.146 19.495 11.932 128.450 10
6 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 27 42'05.551 19.900 0.405 128.429 8
7 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 27 42'06.629 20.978 1.078 128.375 6
8 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 27 42'11.415 25.764 4.786 128.132 4
9 Pepe Martí Spain Campos Racing 27 42'11.843 26.192 0.428 128.110 2
10 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 27 42'12.927 27.276 1.084 128.055 1
11 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 27 42'13.377 27.726 0.450 128.033  
12 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 27 42'14.165 28.514 0.788 127.993  
13 Oliver Goethe Italy Trident 27 42'14.991 29.340 0.826 127.951  
14 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 27 42'17.760 32.109 2.769 127.812  
15 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 27 42'18.476 32.825 0.716 127.776  
16 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 27 42'22.071 36.420 3.595 127.595  
17 Christian Mansell Spain Campos Racing 27 42'25.326 39.675 3.255 127.432  
18 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 27 42'26.469 40.818 1.143 127.374  
19 Oliver Gray Rodin Carlin 27 42'32.990 47.339 6.521 127.049  
20 Hunter Yeany Rodin Carlin 27 42'33.520 47.869 0.530 127.023  
21 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 27 42'34.518 48.867 0.998 126.973  
22 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 27 42'35.187 49.536 0.669 126.940  
23 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 27 42'35.833 50.182 0.646 126.908  
24 Leonardo Fornaroli Italy Trident 27 42'36.221 50.570 0.388 126.889  
25 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 27 42'42.413 56.762 6.192 126.582  
26 Hugh Barter Spain Campos Racing 27 43'04.023 1'18.372 21.610 125.523  
27 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 27 43'07.771 1'22.120 3.748 125.342  
28 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 26 42'46.375 1 Lap 1 Lap 121.705  
  Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 17 10 laps        
  Israel Ido Cohen Rodin Carlin 26          
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