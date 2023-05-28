F3 Monako: Ana yarışın galibi Gabriele Mini!

Sprint yarışının ardından ana yarış da Formula 3 standartlarında nispeten sakin geçti. Mini pole pozisyonundaydı, onu Dino Beganovic, Paul Aron ve Luke Browning takip etmekteydi.

Formasyon turundan önce 10. sıradaki Leonardo Fornaroli aracını kaldıramadı ve pit yoluna çekildi.

Startta ilk altı sıra tamamen yerini korurken, yedinci sıradaki Gabriele Bortoleto bir sıra kaybetti. Kısa bir süre sonra 12. virajda Ido Cohen kendini duvarda buldu ve Güvenlik Aracı piste girdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Beganovic tempo kaybetmeden Mini'yi kovalamaya başladı, ancak bir süre sonra Mini yeterli hızı yakaladı ve farkı 1.5 saniyeye kadar çıkarttı.

Bitime 10 tur kala beşincilik için savaşan Caio Collet ve Sebastian Montoya temas ettiler. Montoya'nın kendisine arkadan çarpması sonucu Collet lastik patlattı, Montoya ise ön kanadına hasar verdi.

Temas hızlıca inceleme altına alındı ve Montoya'ya 10 saniye zaman cezası verildi.

Son turlarda Beganovic farkı iyice azalttı ve Mini'nin hemen arkasına geldi, ancak farkı koruyan ve fırsat vermeyen Mini damalı bayrağı ilk sırada gördü ve nihayet şanssız başlayan F3 kariyerinin ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Beganovic ikinci, son turlarda lastikleri biten Aron üçüncü olarak podyumu tamamladılar.