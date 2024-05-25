F3 Monako: Alpine'in genç pilotu Tsolov, F3'te kazanan ilk Bulgar sürücü oldu
Nikola Tsolov, çok araçlı bir açılış turu kazasının ardından kırmızı bayrak çekilen Monako sprint yarışında elde ettiği baskın zaferle Formula 3'te kazanan ilk Bulgar pilot oldu.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
ART sürücüsü Tsolov, kırmızı bayraktan sonra nadiren tehdit altında kaldı. Takım arkadaşı Laurens van Hoepen başlangıçta Tim Tramnitz'in (MP Motorsport) arkasında üçüncü sıraya düştü ve Alman rakibinin temposuzluğuna rağmen pozisyonunu geri alamadı.
Dikkat çekici bir şekilde, Tsolov'un bu başarısı, bu sezon F3'te yedi farklı sürücünün podyumun en üst basamağına çıkmasıyla birlikte, henüz ikinci kez kazanan olmadığı anlamına geliyor.
Yedi sürücünün - Sophia Floersch, Tommy Smith, Kacper Sztuka, Charlie Wurz, Martinius Stenshoorne, Cian Shields ve Piotr Wisnicki - Sainte Devote'de pist sınırlarını ihlal ettikleri için not edildiği tipik bir Monako startının ardından, günün tek gerçek olayı Casino Meydanı'ndaki ilk turda geldi.
Olayları başlatan Christian Mansell ve Arvid Lindblad olurken, Red Bull sporcusu kompleksin sağ virajında normal yarış çizgisine girmek için solundaki Avustralyalıyı görmemiş gibi görünüyordu.
Ardından gelen temas Lindblad'ın geriye doğru bakmasına neden olurken Joshua Dufek, Alex Dunne ve Shields de olaya dahil oldu. Lindblad ve Mansell arasındaki ilk temas yarış sonrası soruşturmaya tabi tutulurken, beş sürücü de olay yerinde yarış dışı kaldı.
Sami Meguetounif, geçme mücadelesi sırasında Wisnicki'yle yaşadığı temasın kendisini kısa süreliğine iki teker üzerine düşürmesinin ardından şanslı bir kaçış yaşadı.
Başlangıçta güvenlik aracı kararı çıksa da, bazı araçların birbirlerine girmesinin ardından kırmızı bayrak gösterildi. Dunne ve Mansell'in araçlarını ayırmak o kadar zordu ki, aracın burnu vites kutusundayken çekildi.
Yarım saatlik bir gecikmenin ardından, Tsolov yarışın yeniden başlamasına öncülük etti ve erken atakla yerini korudu.
Yarış tipik bir Monako liderini takip yarışına dönüşürken, tur sayısı 13. tura kadar istikrarlı bir şekilde ilerledi. 10 saniye cezası bulunan Floersch ile Sztuka arasındaki temas her ikisinin de yarış dışı kalmasına neden oldu. Bu olayın ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.
Yeniden başlatmayı yine başarıyla atlatan Tsolov, yarış direktörünün yeniden başlatma sırasında zigzag yapmasıyla ile ilgili talimatlarına uymadığı için soruşturulduğunda yüreğinin ağzına geldiği bir an yaşadı.
Zigzag yapmanın cezası beş saniyeydi ve Tsolov'a hemen Tramnitz ile fark açması talimatı verildi. Ancak dört tur kala, hakemler herhangi bir yanlışlık yapmadığını açıklayınca Bulgar sürücü rahatlayabildi.
F3 Monako Yarış Sonuçları
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|23
|
59'09.511
|10
|2
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|23
|
+4.328
59'13.839
|4.328
|9
|3
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|23
|
+5.173
59'14.684
|0.845
|8
|4
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|23
|
+5.310
59'14.821
|0.137
|7
|5
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|23
|
+6.489
59'16.000
|1.179
|6
|6
|
M. Boya Campos Racing
|12
|23
|
+6.891
59'16.402
|0.402
|5
|7
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|23
|
+7.732
59'17.243
|0.841
|5
|8
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|23
|
+12.658
59'22.169
|4.926
|3
|9
|
L. Fornaroli Trident
|4
|23
|
+12.971
59'22.482
|0.313
|2
|10
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|23
|
+14.964
59'24.475
|1.993
|1
|11
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|23
|
+15.337
59'24.848
|0.373
|12
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|23
|
+19.472
59'28.983
|4.135
|13
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|23
|
+20.161
59'29.672
|0.689
|14
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|23
|
+24.341
59'33.852
|4.180
|15
|
S. Ramos Trident
|6
|23
|
+24.747
59'34.258
|0.406
|16
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|23
|
+25.093
59'34.604
|0.346
|17
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|23
|
+27.444
59'36.955
|2.351
|18
|S. Montoya Campos Racing
|11
|23
|
+28.335
59'37.846
|0.891
|19
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|23
|
+29.068
59'38.579
|0.733
|20
|
J. Hedley Jenzer Motorsport
|19
|23
|
+38.344
59'47.855
|9.276
|21
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|23
|
+46.393
59'55.904
|8.049
|dnf
|
S. Meguetounif Trident
|5
|20
|
+3 Laps
55'09.956
|3 Laps
|dnf
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|15
|
+8 Laps
47'47.933
|5 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|13
|
+10 Laps
44'04.723
|2 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|12
|
+11 Laps
42'05.076
|1 Lap
|Yarış dışı
|dnf
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|0
|
|Accident before restart
|dnf
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|0
|
|Accident before restart
|dnf
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|0
|
|Accident before restart
|dnf
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|0
|
|Accident before restart
|dnf
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|0
|
|Accident before restart
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