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FIA F3 Monaco
Yarış raporu

F3 Monako: Alpine'in genç pilotu Tsolov, F3'te kazanan ilk Bulgar sürücü oldu

Nikola Tsolov, çok araçlı bir açılış turu kazasının ardından kırmızı bayrak çekilen Monako sprint yarışında elde ettiği baskın zaferle Formula 3'te kazanan ilk Bulgar pilot oldu.

Sam Hall
Sam Hall
Nikola Tsolov, ART Grand Prix

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

ART sürücüsü Tsolov, kırmızı bayraktan sonra nadiren tehdit altında kaldı. Takım arkadaşı Laurens van Hoepen başlangıçta Tim Tramnitz'in (MP Motorsport) arkasında üçüncü sıraya düştü ve Alman rakibinin temposuzluğuna rağmen pozisyonunu geri alamadı.

Dikkat çekici bir şekilde, Tsolov'un bu başarısı, bu sezon F3'te yedi farklı sürücünün podyumun en üst basamağına çıkmasıyla birlikte, henüz ikinci kez kazanan olmadığı anlamına geliyor.

Yedi sürücünün - Sophia Floersch, Tommy Smith, Kacper Sztuka, Charlie Wurz, Martinius Stenshoorne, Cian Shields ve Piotr Wisnicki - Sainte Devote'de pist sınırlarını ihlal ettikleri için not edildiği tipik bir Monako startının ardından, günün tek gerçek olayı Casino Meydanı'ndaki ilk turda geldi.

Olayları başlatan Christian Mansell ve Arvid Lindblad olurken, Red Bull sporcusu kompleksin sağ virajında normal yarış çizgisine girmek için solundaki Avustralyalıyı görmemiş gibi görünüyordu.

Ardından gelen temas Lindblad'ın geriye doğru bakmasına neden olurken Joshua Dufek, Alex Dunne ve Shields de olaya dahil oldu. Lindblad ve Mansell arasındaki ilk temas yarış sonrası soruşturmaya tabi tutulurken, beş sürücü de olay yerinde yarış dışı kaldı.

Sami Meguetounif, geçme mücadelesi sırasında Wisnicki'yle yaşadığı temasın kendisini kısa süreliğine iki teker üzerine düşürmesinin ardından şanslı bir kaçış yaşadı.

Başlangıçta güvenlik aracı kararı çıksa da, bazı araçların birbirlerine girmesinin ardından kırmızı bayrak gösterildi. Dunne ve Mansell'in araçlarını ayırmak o kadar zordu ki, aracın burnu vites kutusundayken çekildi.

Yarım saatlik bir gecikmenin ardından, Tsolov yarışın yeniden başlamasına öncülük etti ve erken atakla yerini korudu.

Yarış tipik bir Monako liderini takip yarışına dönüşürken, tur sayısı 13. tura kadar istikrarlı bir şekilde ilerledi. 10 saniye cezası bulunan Floersch ile Sztuka arasındaki temas her ikisinin de yarış dışı kalmasına neden oldu. Bu olayın ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Yeniden başlatmayı yine başarıyla atlatan Tsolov, yarış direktörünün yeniden başlatma sırasında zigzag yapmasıyla ile ilgili talimatlarına uymadığı için soruşturulduğunda yüreğinin ağzına geldiği bir an yaşadı.

Zigzag yapmanın cezası beş saniyeydi ve Tsolov'a hemen Tramnitz ile fark açması talimatı verildi. Ancak dört tur kala, hakemler herhangi bir yanlışlık yapmadığını açıklayınca Bulgar sürücü rahatlayabildi.

F3 Monako Yarış Sonuçları

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 23

59'09.511

       10    
2
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 23

+4.328

59'13.839

 4.328     9    
3
L. Van ART Grand Prix
 24 23

+5.173

59'14.684

 0.845     8    
4
N. León Van Amersfoort Racing
 20 23

+5.310

59'14.821

 0.137     7    
5
J. Loake Rodin Motorsport
 31 23

+6.489

59'16.000

 1.179     6    
6
M. Boya Campos Racing
 12 23

+6.891

59'16.402

 0.402     5    
7
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 23

+7.732

59'17.243

 0.841     5    
8
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 23

+12.658

59'22.169

 4.926     3    
9
L. Fornaroli Trident
 4 23

+12.971

59'22.482

 0.313     2    
10
O. Goethe Campos Racing
 10 23

+14.964

59'24.475

 1.993     1    
11
G. Minì Prema Powerteam
 2 23

+15.337

59'24.848

 0.373          
12
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 23

+19.472

59'28.983

 4.135          
13
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 23

+20.161

59'29.672

 0.689          
14
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 23

+24.341

59'33.852

 4.180          
15
S. Ramos Trident
 6 23

+24.747

59'34.258

 0.406          
16
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 23

+25.093

59'34.604

 0.346          
17
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 23

+27.444

59'36.955

 2.351          
18 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 23

+28.335

59'37.846

 0.891          
19
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 23

+29.068

59'38.579

 0.733          
20
J. Hedley Jenzer Motorsport
 19 23

+38.344

59'47.855

 9.276          
21
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 23

+46.393

59'55.904

 8.049          
dnf
S. Meguetounif Trident
 5 20

+3 Laps

55'09.956

 3 Laps          
dnf
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 15

+8 Laps

47'47.933

 5 Laps       Yarış dışı  
dnf Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 13

+10 Laps

44'04.723

 2 Laps       Yarış dışı  
dnf
K. Sztuka MP Motorsport
 8 12

+11 Laps

42'05.076

 1 Lap       Yarış dışı  
dnf
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 0

 

         Accident before restart  
dnf
C. Mansell ART Grand Prix
 23 0

 

         Accident before restart  
dnf
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 0

 

         Accident before restart  
dnf
A. Dunne MP Motorsport
 9 0

 

         Accident before restart  
dnf
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 0

 

         Accident before restart  
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