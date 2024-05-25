F3 Monako: Alpine'in genç pilotu Tsolov, F3'te kazanan ilk Bulgar sürücü oldu

ART sürücüsü Tsolov, kırmızı bayraktan sonra nadiren tehdit altında kaldı. Takım arkadaşı Laurens van Hoepen başlangıçta Tim Tramnitz'in (MP Motorsport) arkasında üçüncü sıraya düştü ve Alman rakibinin temposuzluğuna rağmen pozisyonunu geri alamadı.

Dikkat çekici bir şekilde, Tsolov'un bu başarısı, bu sezon F3'te yedi farklı sürücünün podyumun en üst basamağına çıkmasıyla birlikte, henüz ikinci kez kazanan olmadığı anlamına geliyor.

Yedi sürücünün - Sophia Floersch, Tommy Smith, Kacper Sztuka, Charlie Wurz, Martinius Stenshoorne, Cian Shields ve Piotr Wisnicki - Sainte Devote'de pist sınırlarını ihlal ettikleri için not edildiği tipik bir Monako startının ardından, günün tek gerçek olayı Casino Meydanı'ndaki ilk turda geldi.

Olayları başlatan Christian Mansell ve Arvid Lindblad olurken, Red Bull sporcusu kompleksin sağ virajında normal yarış çizgisine girmek için solundaki Avustralyalıyı görmemiş gibi görünüyordu.

Ardından gelen temas Lindblad'ın geriye doğru bakmasına neden olurken Joshua Dufek, Alex Dunne ve Shields de olaya dahil oldu. Lindblad ve Mansell arasındaki ilk temas yarış sonrası soruşturmaya tabi tutulurken, beş sürücü de olay yerinde yarış dışı kaldı.

Sami Meguetounif, geçme mücadelesi sırasında Wisnicki'yle yaşadığı temasın kendisini kısa süreliğine iki teker üzerine düşürmesinin ardından şanslı bir kaçış yaşadı.

Başlangıçta güvenlik aracı kararı çıksa da, bazı araçların birbirlerine girmesinin ardından kırmızı bayrak gösterildi. Dunne ve Mansell'in araçlarını ayırmak o kadar zordu ki, aracın burnu vites kutusundayken çekildi.

Yarım saatlik bir gecikmenin ardından, Tsolov yarışın yeniden başlamasına öncülük etti ve erken atakla yerini korudu.

Yarış tipik bir Monako liderini takip yarışına dönüşürken, tur sayısı 13. tura kadar istikrarlı bir şekilde ilerledi. 10 saniye cezası bulunan Floersch ile Sztuka arasındaki temas her ikisinin de yarış dışı kalmasına neden oldu. Bu olayın ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Yeniden başlatmayı yine başarıyla atlatan Tsolov, yarış direktörünün yeniden başlatma sırasında zigzag yapmasıyla ile ilgili talimatlarına uymadığı için soruşturulduğunda yüreğinin ağzına geldiği bir an yaşadı.

Zigzag yapmanın cezası beş saniyeydi ve Tsolov'a hemen Tramnitz ile fark açması talimatı verildi. Ancak dört tur kala, hakemler herhangi bir yanlışlık yapmadığını açıklayınca Bulgar sürücü rahatlayabildi.

F3 Monako Yarış Sonuçları