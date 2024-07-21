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Yarış raporu
FIA F3 Macaristan

F3 Macaristan ana yarış: Tsolov rahatça kazandı, van Hoepen ikinci

Nikolo Tsolov, Macaristan'daki yarışı kazanarak 2024 Formula 3 sezonundaki üçüncü galibiyetini aldı. Bu, Tsolov'un kazandığı ilk ana yarış zaferi oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Nikola Tsolov, ART Grand Prix

Nikola Tsolov, ART Grand Prix

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 3'ün Hungaroring'de düzenlediği ana yarışını, ikinci sıradan başlayan Nikolo Tsolov rahatça kazandı.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan takım arkadaşı Laurens van Hoepen'i kolayca geçen Tsolov, yarışı, sonuna kadar lider olarak götürdü. 

Üçüncü sıradan başlayan Fornaroli ise, yarışın startında iyi bir kalkış yapamadı ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Fornaroli'nin arkasında yarışa başlayan Leon, Fornaroli'yi çabucak geçerek, üçüncü sıraya yükseldi ve podyuma çıktı. 

Nikola Tsolov, ART Grand Prix

Nikola Tsolov, ART Grand Prix

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış Raporu:

Formula 3 Macaristan yarışı, 5 kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle başladı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Laurens van Hoepen kötü bir kalkış yaptı ve 2. sırada olan Nikolo Tsolov hızlıca liderliği ele geçirdi. 

İlk turda Loake, lastiğinin patlaması nedeniyle pite girmek zorunda kaldı ve piste 30. sıradan çıktı.

4. turda Mansell, Fornaroli'yi baskı altına alırken, Beganovic ve Goethe arasında dokuzuncu sıra mücadelesi vardı. 

12. tura geldiğimizde Tsolov liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı Van Hoepen, Tsolov'un yaklaşık 0.6s gerisindeydi. Üçüncü sırada yarışa devam eden Leon ise Van Hoepen'i kovaladı. 

14. turda Goethe, Beganovic'in oluşturduğu boşluktan yararlanarak 9. sıraya yükseldi. 

21. turda sarı bayraklar sallandı ve sonrasında güvenlik aracı devreye girdi. Bunun nedeni, Zagazeta'nın Arvid Lindblad'a temas etmesiyle Lindblad'ın spin atarak bariyerlere girmesiydi. 

23. turda yarış yeniden başlatıldı. Tsolov yarışı rahatça kazanarak F3 kariyerine yeni bir galibiyet daha yazdırdı. Aynı zamanda bu, Tsolov'un kazandığı ilk ana yarış zaferi oldu. Takım arkadaşı Van Hoepen ikinci, Leon ise üçüncü sırada yarışı tamamladı. 

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 23

-

            
2
L. Van ART Grand Prix
 24 23

+0.600

0.6

 0.600          
3
N. León Van Amersfoort Racing
 20 23

+1.100

1.1

 0.500          
4
L. Fornaroli Trident
 4 23

+1.400

1.4

 0.300          
5
C. Mansell ART Grand Prix
 23 23

+1.700

1.7

 0.300          
6
S. Ramos Trident
 6 23

+2.000

2.0

 0.300          
7
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 23

+2.400

2.4

 0.400          
8
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 23

+2.700

2.7

 0.300          
9
O. Goethe Campos Racing
 10 23

+3.300

3.3

 0.600          
10
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 23

+4.000

4.0

 0.700          
11
M. Boya Campos Racing
 12 23

+4.400

4.4

 0.400          
12
G. Minì Prema Powerteam
 2 23

+5.000

5.0

 0.600          
13
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 23

+5.100

5.1

 0.100          
14
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 23

+5.700

5.7

 0.600          
15
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 23

+6.700

6.7

 1.000          
16
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 23

+7.100

7.1

 0.400          
17
A. Dunne MP Motorsport
 9 23

+7.700

7.7

 0.600          
18
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 23

+8.200

8.2

 0.500          
19
K. Sztuka MP Motorsport
 8 23

+9.200

9.2

 1.000          
20 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 23

+9.400

9.4

 0.200          
21
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 23

+9.800

9.8

 0.400          
22
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 23

+10.300

10.3

 0.500          
23
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 23

+11.400

11.4

 1.100          
24 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 23

+11.700

11.7

 0.300          
25
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 23

+16.100

16.1

 4.400          
26
S. Meguetounif Trident
 5 23

+38.700

38.7

 22.600   1      
27
J. Loake Rodin Motorsport
 31 22

1 lap

     1      
dnf
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 20

3 laps

         Kaza  
dnf
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 20

3 laps

         Kaza  
dnf
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 1

22 laps

     1   Yarış dışı  
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