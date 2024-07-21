F3 Macaristan ana yarış: Tsolov rahatça kazandı, van Hoepen ikinci
Nikolo Tsolov, Macaristan'daki yarışı kazanarak 2024 Formula 3 sezonundaki üçüncü galibiyetini aldı. Bu, Tsolov'un kazandığı ilk ana yarış zaferi oldu.
Nikola Tsolov, ART Grand Prix
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 3'ün Hungaroring'de düzenlediği ana yarışını, ikinci sıradan başlayan Nikolo Tsolov rahatça kazandı.
Pole pozisyonundan yarışa başlayan takım arkadaşı Laurens van Hoepen'i kolayca geçen Tsolov, yarışı, sonuna kadar lider olarak götürdü.
Üçüncü sıradan başlayan Fornaroli ise, yarışın startında iyi bir kalkış yapamadı ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Fornaroli'nin arkasında yarışa başlayan Leon, Fornaroli'yi çabucak geçerek, üçüncü sıraya yükseldi ve podyuma çıktı.
Nikola Tsolov, ART Grand Prix
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Yarış Raporu:
Formula 3 Macaristan yarışı, 5 kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle başladı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Laurens van Hoepen kötü bir kalkış yaptı ve 2. sırada olan Nikolo Tsolov hızlıca liderliği ele geçirdi.
İlk turda Loake, lastiğinin patlaması nedeniyle pite girmek zorunda kaldı ve piste 30. sıradan çıktı.
4. turda Mansell, Fornaroli'yi baskı altına alırken, Beganovic ve Goethe arasında dokuzuncu sıra mücadelesi vardı.
12. tura geldiğimizde Tsolov liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı Van Hoepen, Tsolov'un yaklaşık 0.6s gerisindeydi. Üçüncü sırada yarışa devam eden Leon ise Van Hoepen'i kovaladı.
14. turda Goethe, Beganovic'in oluşturduğu boşluktan yararlanarak 9. sıraya yükseldi.
21. turda sarı bayraklar sallandı ve sonrasında güvenlik aracı devreye girdi. Bunun nedeni, Zagazeta'nın Arvid Lindblad'a temas etmesiyle Lindblad'ın spin atarak bariyerlere girmesiydi.
23. turda yarış yeniden başlatıldı. Tsolov yarışı rahatça kazanarak F3 kariyerine yeni bir galibiyet daha yazdırdı. Aynı zamanda bu, Tsolov'un kazandığı ilk ana yarış zaferi oldu. Takım arkadaşı Van Hoepen ikinci, Leon ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|23
|
-
|2
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|23
|
+0.600
0.6
|0.600
|3
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|23
|
+1.100
1.1
|0.500
|4
|
L. Fornaroli Trident
|4
|23
|
+1.400
1.4
|0.300
|5
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|23
|
+1.700
1.7
|0.300
|6
|
S. Ramos Trident
|6
|23
|
+2.000
2.0
|0.300
|7
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|23
|
+2.400
2.4
|0.400
|8
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|23
|
+2.700
2.7
|0.300
|9
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|23
|
+3.300
3.3
|0.600
|10
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|23
|
+4.000
4.0
|0.700
|11
|
M. Boya Campos Racing
|12
|23
|
+4.400
4.4
|0.400
|12
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|23
|
+5.000
5.0
|0.600
|13
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|23
|
+5.100
5.1
|0.100
|14
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|23
|
+5.700
5.7
|0.600
|15
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|23
|
+6.700
6.7
|1.000
|16
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|23
|
+7.100
7.1
|0.400
|17
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|23
|
+7.700
7.7
|0.600
|18
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|23
|
+8.200
8.2
|0.500
|19
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|23
|
+9.200
9.2
|1.000
|20
|S. Montoya Campos Racing
|11
|23
|
+9.400
9.4
|0.200
|21
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|23
|
+9.800
9.8
|0.400
|22
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|23
|
+10.300
10.3
|0.500
|23
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|23
|
+11.400
11.4
|1.100
|24
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|23
|
+11.700
11.7
|0.300
|25
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|23
|
+16.100
16.1
|4.400
|26
|
S. Meguetounif Trident
|5
|23
|
+38.700
38.7
|22.600
|1
|27
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|22
|
1 lap
|1
|dnf
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|20
|
3 laps
|Kaza
|dnf
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|20
|
3 laps
|Kaza
|dnf
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|1
|
22 laps
|1
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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