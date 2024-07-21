F3 Macaristan ana yarış: Tsolov rahatça kazandı, van Hoepen ikinci

Formula 3'ün Hungaroring'de düzenlediği ana yarışını, ikinci sıradan başlayan Nikolo Tsolov rahatça kazandı.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan takım arkadaşı Laurens van Hoepen'i kolayca geçen Tsolov, yarışı, sonuna kadar lider olarak götürdü.

Üçüncü sıradan başlayan Fornaroli ise, yarışın startında iyi bir kalkış yapamadı ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Fornaroli'nin arkasında yarışa başlayan Leon, Fornaroli'yi çabucak geçerek, üçüncü sıraya yükseldi ve podyuma çıktı.

Nikola Tsolov, ART Grand Prix Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış Raporu:

Formula 3 Macaristan yarışı, 5 kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle başladı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Laurens van Hoepen kötü bir kalkış yaptı ve 2. sırada olan Nikolo Tsolov hızlıca liderliği ele geçirdi.

İlk turda Loake, lastiğinin patlaması nedeniyle pite girmek zorunda kaldı ve piste 30. sıradan çıktı.

4. turda Mansell, Fornaroli'yi baskı altına alırken, Beganovic ve Goethe arasında dokuzuncu sıra mücadelesi vardı.

12. tura geldiğimizde Tsolov liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı Van Hoepen, Tsolov'un yaklaşık 0.6s gerisindeydi. Üçüncü sırada yarışa devam eden Leon ise Van Hoepen'i kovaladı.

14. turda Goethe, Beganovic'in oluşturduğu boşluktan yararlanarak 9. sıraya yükseldi.

21. turda sarı bayraklar sallandı ve sonrasında güvenlik aracı devreye girdi. Bunun nedeni, Zagazeta'nın Arvid Lindblad'a temas etmesiyle Lindblad'ın spin atarak bariyerlere girmesiydi.

23. turda yarış yeniden başlatıldı. Tsolov yarışı rahatça kazanarak F3 kariyerine yeni bir galibiyet daha yazdırdı. Aynı zamanda bu, Tsolov'un kazandığı ilk ana yarış zaferi oldu. Takım arkadaşı Van Hoepen ikinci, Leon ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Yarışın sonucu: