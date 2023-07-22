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FIA F3 / Hungaroring Haberler

F3 Macaristan sprint yarışı: Mini kazandı, Bedrin ilk kez podyumda

Macaristan'da Cumartesi heyecanı Formula 3 ile başladı, Gabriele Mini pole pozisyonundan başladığı mücadeleyi kazanırken, Gabriel Bortoleto son virajda ikinciliği kaptı. Podyumu Nikita Bedrin tamamladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Gabriele Mini, Hitech Pulse-Eight

Sezonu şanssızlıklarla geçen Gabriele Mini, nispeten kötü bir sıralama seansı geçirmesinin ardından hiç olmazsa 12. sırada yer alarak sprint yarışı için pole pozisyonunu kapmıştı.

Yarışın startında ikinci sıradan kalkan ve dış çizgiden iyi bir çekiş yakalayan Bedrin liderliği aldı, ancak Mini yakından takibi sürdürmekteydi. Üçüncü sırada Christian Mansell, dördüncü sırada Bortoleto, beşinci sırada Paul Aron yer almaktaydı.

Altıncı turda DRS avantajıyla gelen Mini, yeniden liderliğe yükselmeyi başardı. Sonrasında da birkaç tur içinde farkı 1 saniyenin üstüne çekmeyi başardı.

13. turda Sebastian Montoya'nın pist üstünde durması sonucu Güvenlik Aracı piste girdi; bu, farkların kapanması ve lastik performansı zayıf Jenzer ile mücadele eden Bedrin'in ciddi dezavantaj kazanması demekti.

16. turda Güvenlik Aracı pite döndü ve yarış yeniden başladı, ancak henüz ilk virajda Nikola Tsolov'un şampiyona ikincisi Pepe Marti'ye teması sonucu kısa bir Sanal Güvenlik Aracı periyodu daha gerçekleşti.

Çok iyi lastik koruyan ve üç sıra kazanarak puan barajına kadar yürüyen Marti temasın ardından spin atarak gerilere düştü, ilk puanlarını kovalayan Tsolov ise yarışa veda etti.

Son iki turda Mini rahatça liderliğini korumayı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılın ikinci zaferini elde etmeyi başardı.

Alpine sürücü akademisi de hafta sonunu bir pole pozisyonu [F2, Jack Doohan] ve bir sprint galibiyetiyle açtı.

İkincilik normalde Bedrin'e gidecekti, ancak son tura rakibinin hemen dibinde giren Bortoleto, son sektöre kadar kovalamacayı sürdürdü ve son virajda dış çizgiden geçişini tamamlayarak ikinciliği kaptı!

Marti ve Zak O'Sullivan'ın puan alamadığı bir yarıştan 9 puan çıkarmayı başaran Bortoleto, şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Podyumun son basamağı Bedrin'e gitti, şu ana kadar sadece bir puan alabilen Bedrin böylece F3 kariyerinde ilk kez podyuma çıktı.

Dördüncü sırada Paul Aron yer alırken, geçen haftanın galiplerinden Oliver Goethe beşinci, üç sıra kaybeden Mansell altıncı, Franco Colapinto yedinciydi.

Günün puan alan diğer isimleriyse Jonny Edgar, Gregoire Saucy ve Dino Beganovic.

 

 
 
     
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
 15 19 -       10    
2
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
 5 19 +4.200 4.200     9   1
3
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
 26 19 +4.900 0.700     8    
4
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
 1 19 +5.100 0.200     7    
5
O. Goethe Oliver Goethe Trident
 6 19 +8.200 3.100     6    
6
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
 24 19 +8.800 0.600     5    
7 Argentina F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport 10 19 +9.900 1.100     4    
8 United Kingdom J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport 12 19 +10.100 0.200     3    
9 Switzerland G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix 8 19 +10.300 0.200     2    
10
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
 2 19 +11.000 0.700     1    
11
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
 16 19 +12.000 1.000          
12
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
 27 19 +13.500 1.500          
13 United States K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix 7 19 +13.800 0.300          
14 Brazil C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing 17 19 +13.900 0.100          
15
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
 4 19 +16.100 2.200          
16
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
 20 19 +16.800 0.700          
17 Germany S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 29 19 +17.000 0.200          
18 Mexico R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 18 19 +17.600 0.600          
19
M. Esterson Max Esterson Rodin Carlin
 21 19 +18.000 0.400          
20
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
 30 19 +18.500 0.500          
21
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
 23 19 +18.800 0.300          
22
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
 11 19 +21.900 3.100          
23 United Kingdom Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam 3 19 +22.800 0.900          
24
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
 19 19 +49.800 27.000          
25
H. Barter Hugh Barter Campos Racing
 25 19 +1'00.300 10.500          
dnf
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
 31 18 1 lap         Yarış dışı  
dnf A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport 28 18 1 lap         Yarış dışı  
dnf
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
 9 16 3 laps         Yarış dışı  
dnf Colombia S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 14 10 9 laps         Yarış dışı  
dnf Israel I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin 22 1 18 laps         Yarış dışı  
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F3 Macaristan sıralama turları: O'Sullivan pole pozisyonunda, Prema 1-2

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