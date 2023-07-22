F3 Macaristan sprint yarışı: Mini kazandı, Bedrin ilk kez podyumda

Sezonu şanssızlıklarla geçen Gabriele Mini, nispeten kötü bir sıralama seansı geçirmesinin ardından hiç olmazsa 12. sırada yer alarak sprint yarışı için pole pozisyonunu kapmıştı.

Yarışın startında ikinci sıradan kalkan ve dış çizgiden iyi bir çekiş yakalayan Bedrin liderliği aldı, ancak Mini yakından takibi sürdürmekteydi. Üçüncü sırada Christian Mansell, dördüncü sırada Bortoleto, beşinci sırada Paul Aron yer almaktaydı.

Altıncı turda DRS avantajıyla gelen Mini, yeniden liderliğe yükselmeyi başardı. Sonrasında da birkaç tur içinde farkı 1 saniyenin üstüne çekmeyi başardı.

13. turda Sebastian Montoya'nın pist üstünde durması sonucu Güvenlik Aracı piste girdi; bu, farkların kapanması ve lastik performansı zayıf Jenzer ile mücadele eden Bedrin'in ciddi dezavantaj kazanması demekti.

16. turda Güvenlik Aracı pite döndü ve yarış yeniden başladı, ancak henüz ilk virajda Nikola Tsolov'un şampiyona ikincisi Pepe Marti'ye teması sonucu kısa bir Sanal Güvenlik Aracı periyodu daha gerçekleşti.

Çok iyi lastik koruyan ve üç sıra kazanarak puan barajına kadar yürüyen Marti temasın ardından spin atarak gerilere düştü, ilk puanlarını kovalayan Tsolov ise yarışa veda etti.

Son iki turda Mini rahatça liderliğini korumayı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılın ikinci zaferini elde etmeyi başardı.

Alpine sürücü akademisi de hafta sonunu bir pole pozisyonu [F2, Jack Doohan] ve bir sprint galibiyetiyle açtı.

İkincilik normalde Bedrin'e gidecekti, ancak son tura rakibinin hemen dibinde giren Bortoleto, son sektöre kadar kovalamacayı sürdürdü ve son virajda dış çizgiden geçişini tamamlayarak ikinciliği kaptı!

Marti ve Zak O'Sullivan'ın puan alamadığı bir yarıştan 9 puan çıkarmayı başaran Bortoleto, şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Podyumun son basamağı Bedrin'e gitti, şu ana kadar sadece bir puan alabilen Bedrin böylece F3 kariyerinde ilk kez podyuma çıktı.

Dördüncü sırada Paul Aron yer alırken, geçen haftanın galiplerinden Oliver Goethe beşinci, üç sıra kaybeden Mansell altıncı, Franco Colapinto yedinciydi.

Günün puan alan diğer isimleriyse Jonny Edgar, Gregoire Saucy ve Dino Beganovic.