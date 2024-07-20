F3 Macaristan Sprint Yarışı: Bedrin'in öncülük ettiği AIX, 1 ve 2 oldu

Nikita Bedrin, Hungaroring'deki sprint yarışında zafer kazanarak Formula 3 sezonunun 10. farklı yarış galibi oldu.

İkinci sıradan başlayan İtalyan, ilk turda Prema sürücüsü Dino Beganovic'i 2. virajda dıştan geçerek ve hareketi 3. virajda tamamlayarak hamlesini yaptı.

Şampiyona için yarışan Beganovic baskı uygulamaya devam etti ancak 10. turda yapılan bir hata, her iki liderin de pist dışına doğru çıkmasına ve Bedrin'in AIX takım arkadaşı Tasanapol Inthraphuvasak'ın ikinci sıraya geçmesine izin verdi. Inthraphuvasak, F3 podyumuna çıkan ilk Taylandlı sürücü oldu ve sezonun ilk puanlarını aldı.

Bu, marka ismi değiştirilen AIX Racing takımı için de ilk podyum ve yarış zaferiydi.

Yarış, Joseph Loake'nin (Rodin) başlangıçta yanlış tarafta yer aldıktan sonra grid yuvasına yerleşememesi ve ekstra bir formasyon turu gerekmesiyle gecikmeli başladı.

Işıklar söndüğünde ve Bedrin öndeki hamlesini yaptığında, pistte nispeten daha sakin bir hava hakimdi. Ancak bu durum sadece yarım tur sürdü. Mari Boya (Campos) ve Matías Zagazeta'nın (Jenzer) 6-7. virajda temas etmesiyle Zagazeta süspansiyon hasarıyla yarış dışı kaldı.

Kısa süren sanal güvenlik aracı periyodunda, Nikola Tsolov (ART), Santiago Ramos'un Trident'inin arkasına çarptı ve her iki sürücü de hasarla pite girdi. Tsolov, bu olay nedeniyle 10 saniye ceza aldı.

Sanal güvenlik aracının sona ermesinin ardından, yarış tanıdık bir DRS mücadelesine dönüştü ve damalı bayrakla beraber ilk 20 sürücü tek bir DRS treninde yer aldı.

10. turda Beganovic, liderlik için Bedrin'e atak yaparken 2. virajda kerbe çarptı ancak Prema'sını kontrol altında tutmayı başardı. Bu olay, her iki sürücünün de pist dışına çıkmasına ve Beganovic'in yarış dışı kalma noktasına gelmesine yol açtı.

Buna rağmen Beganovic, şampiyona liderliği için yarışanların arasında sprint yarışını en üstte tamamlayan pilot oldu ve şimdi şampiyonada liderin 41 puan gerisinde. Prema ikilisi Gabriele Mini ve Arvid Lindblad ise sırasıyla 14. ve 15. sırada tamamlayarak puan alamadılar.

Luke Browning, Cuma seansında kırmızı bayrağa neden olduğu için en hızlı tur zamanı silindikten sonra toparlandı ve sekizinci sırada bitirerek üç puan aldı ve sürücüler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Genel sıralamada dördüncü olan Leonardo Fornaroli, Pazar günü üçüncü sıradan başlayacak ve rakipleri arasında en yukarıdan başlayacak 13. sırayla Mini olacak. Yedinci sırada bitirerek lider Mini'ye dört puan fark atan İtalyan, ana yarışta önemli bir avantaj elde etmeyi umacak.