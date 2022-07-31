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FIA F3 / Hungaroring Yarış raporu

F3 Macaristan: Smolyar kazandı, O'Sullivan ve Correa'nın kumarı tuttu

Alexander Smolyar pole pozisyonundan başladığı mücadelede kolay bir zafer elde ederken, günün sürprizleri son turlarda kuru zemin lastiğine geçerek avantaj kazanan Zak O'Sullivan ve Juan Manuel Correa oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F3 Macaristan: Smolyar kazandı, O'Sullivan ve Correa'nın kumarı tuttu
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MP Motorsport, Cumartesi günü Caio Collet ile sprint galibiyetini elde etmişti, ana yarışta ise Smolyar'ın galibiyete ulaşması takımın Macaristan'dan 2/2 yaparak ayrılması anlamına gelmekte.

Mücadele yağmur altında başladı. Pole pozisyonundan kalkan ve yerini korumasının ardından zaman kaybetmek istemeyen Smolyar, dördüncü tur sona ererken ikinci sıradaki Trident sürücüsü Zane Maloney'in 4 saniye önündeydi.

Liderlik mücadelesinden kopan Maloney, bunun yanı sıra Ollie Bearman'ın da baskısı altındaydı, ancak Bahamalı sürücü sıkı bir savunma yaparak Bearman'ı arkada tutmayı başardı -iki pilot damalı bayrağı neredeyse aynı anda gördüler!

Dördüncü sırada ise büyük bir sürpriz vardı 22. sıradan başlayan ve 17. turda kuru zemin lastiklerine geçerek risk alan O'Sullivan. Ancak kısa süre sonra takımın doğru kararı verdiği anlaşıldı ve yer yer rakiplerinden 10-14 saniye daha hızlı turlar atan Britanyalı sürücü dördüncülüğe kadar yükseldi.

Lastik kumarı oynayan bir diğer isim de Correa oldu. O'Sullivan ile aynı tur pite giren ve piste 18. sırada dönen Correa mücadeleyi altıncı sırada tamamladı.

Yarışın başlangıcında en iyi start alan isimlerden birisi ilk viraja girilirken iki sıra kazanan ve dördüncülüğe yükselen Jak Crawford oldu. Bu esnada Kush Maini ise Gregorie Saucy'i geçti.

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Isack Hadjar ise kötü bir start almasının ve 2. virajdaki Jonny Edgar-Oliver Goethe temasından kaçınamamasının ardından 10. sıraya kadar geriledi

2. turda ise Goethe spin attı ve az kalsın Correa ile çarpışacaktı, ancak her iki pilot da yollarına devam edebildiler.

Altıncı tura girilirken Collet'i kovalayan Saucy, ikinci virajda atağını tamamlayarak bir sıra yükseldi. Aynı esnada Arthur Leclerc -Cumartesi günü Crawford ile yaptığı kazadan ötürü beş sıra grid cezası vardı- ve David Vidales 10. sıra mücadelesi vermektelerdi.

Oliver Bearman, Prema Racing

Oliver Bearman, Prema Racing

Photo by: Formula Motorsport Ltd

17. tura gelindiğinde bir fırsat yakaladıklarını düşünen O'Sullivan ve Correa pite girdiler ve kuru zemin lastiklerine geçiş yaptılar. Bu esnada iki isim de puan barajının dışındalardı.

Leclerc, 12. virajda Martins'i geçerek altıncı sıraya yükseldi. Crawford ise üçüncülük mücadelesi için Bearman'ın arkasına kadar gelmişti.

Kuru zemin lastiklerinin ısınmasıyla birlikte O'Sullivan ve Correa yükselmeye başladılar. O'Sullivan 22. tur biterken 14. sıradaydı. 

Martins, Saucy ve Collet'in yedincilik mücadelesi ise tam gaz devam etmekteydi. Martins önde kalan isimdi, Saucy ve Collet ise 2. virajda neredeyse temas edeceklerdi. 

Ancak arkalardan gelen O'Sullivan ve Correa son turlarda büyük bir hız farkı yakalayarak dördüncü ve altıncı sırada damalı bayrağa ulaştılar.

Lastik değiştirmeyen isimlerden Crawford beşinci, Maini yedinci ve Leclerc sekizinci oldu. Collet ve Martins ise ilk 10'u tamamladı.

F3 Macaristan- Ana yarış sonuçları

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Russian Federation Alexander Smolyar
Netherlands MP Motorsport 24 45'02.423
2 Barbados Zane Maloney
Italy Trident 24 45'07.983 5.560 5.560
3 Oliver Bearman
Italy Prema Powerteam 24 45'08.008 5.585 0.025
4 United Kingdom Zak O'Sullivan
Carlin 24 45'09.739 7.316 1.731
5 Jak Crawford
Italy Prema Powerteam 24 45'11.128 8.705 1.389
6 United States Juan Correa
France ART Grand Prix 24 45'12.482 10.059 1.354
7 India Kush Maini
Netherlands MP Motorsport 24 45'13.001 10.578 0.519
8 Monaco Arthur Leclerc
Italy Prema Powerteam 24 45'13.406 10.983 0.405
9 Brazil Caio Collet
Netherlands MP Motorsport 24 45'21.875 19.452 8.469
10 France Victor Martins
France ART Grand Prix 24 45'22.037 19.614 0.162
11 Switzerland Gregoire Saucy
France ART Grand Prix 24 45'24.993 22.570 2.956
12 Czech Republic Roman Staněk
Italy Trident 24 45'25.450 23.027 0.457
13 Spain David Vidales
Spain Campos Racing 24 45'34.896 32.473 9.446
14 Reece Ushijima
Netherlands Van Amersfoort Racing 24 45'37.910 35.487 3.014
15 Argentina Franco Colapinto
Netherlands Van Amersfoort Racing 24 45'40.443 38.020 2.533
16 Finland William Alatalo
Switzerland Jenzer Motorsport 24 45'41.955 39.532 1.512
17 Israel Ido Cohen
Switzerland Jenzer Motorsport 24 45'42.547 40.124 0.592
18 Isack Hadjar
United Kingdom Hitech Racing 24 45'43.065 40.642 0.518
19 Italy Enzo Trulli
Carlin 24 45'43.401 40.978 0.336
20 United States Kaylen Frederick
United Kingdom Hitech Racing 24 45'43.575 41.152 0.174
21 Mexico Rafael Villagomez
Netherlands Van Amersfoort Racing 24 45'44.114 41.691 0.539
22 United States Brad Benavides
Carlin 24 45'49.783 47.360 5.669
23 Christian Mansell
Czech Republic Charouz Racing System 24 46'00.032 57.609 10.249
24 United Kingdom Jonny Edgar
Italy Trident 24 46'11.757 1'09.334 11.725
25 Italy Federico Malvestiti
Switzerland Jenzer Motorsport 24 46'13.097 1'10.674 1.340
26 Malaysia Nazim Azman
United Kingdom Hitech Racing 24 46'16.911 1'14.488 3.814
27 Francesco Pizzi
Czech Republic Charouz Racing System 24 46'19.223 1'16.800 2.312
28 Oliver Goethe
Spain Campos Racing 24 46'29.487 1'27.064 10.264
29 Pepe Martí
Spain Campos Racing 23 45'38.550 1 Lap 1 Lap
Hungary László Tóth
Czech Republic Charouz Racing System 2 22 laps
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