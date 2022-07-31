F3 Macaristan: Smolyar kazandı, O'Sullivan ve Correa'nın kumarı tuttu
Alexander Smolyar pole pozisyonundan başladığı mücadelede kolay bir zafer elde ederken, günün sürprizleri son turlarda kuru zemin lastiğine geçerek avantaj kazanan Zak O'Sullivan ve Juan Manuel Correa oldu.
MP Motorsport, Cumartesi günü Caio Collet ile sprint galibiyetini elde etmişti, ana yarışta ise Smolyar'ın galibiyete ulaşması takımın Macaristan'dan 2/2 yaparak ayrılması anlamına gelmekte.
Mücadele yağmur altında başladı. Pole pozisyonundan kalkan ve yerini korumasının ardından zaman kaybetmek istemeyen Smolyar, dördüncü tur sona ererken ikinci sıradaki Trident sürücüsü Zane Maloney'in 4 saniye önündeydi.
Liderlik mücadelesinden kopan Maloney, bunun yanı sıra Ollie Bearman'ın da baskısı altındaydı, ancak Bahamalı sürücü sıkı bir savunma yaparak Bearman'ı arkada tutmayı başardı -iki pilot damalı bayrağı neredeyse aynı anda gördüler!
Dördüncü sırada ise büyük bir sürpriz vardı 22. sıradan başlayan ve 17. turda kuru zemin lastiklerine geçerek risk alan O'Sullivan. Ancak kısa süre sonra takımın doğru kararı verdiği anlaşıldı ve yer yer rakiplerinden 10-14 saniye daha hızlı turlar atan Britanyalı sürücü dördüncülüğe kadar yükseldi.
Lastik kumarı oynayan bir diğer isim de Correa oldu. O'Sullivan ile aynı tur pite giren ve piste 18. sırada dönen Correa mücadeleyi altıncı sırada tamamladı.
Yarışın başlangıcında en iyi start alan isimlerden birisi ilk viraja girilirken iki sıra kazanan ve dördüncülüğe yükselen Jak Crawford oldu. Bu esnada Kush Maini ise Gregorie Saucy'i geçti.
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Isack Hadjar ise kötü bir start almasının ve 2. virajdaki Jonny Edgar-Oliver Goethe temasından kaçınamamasının ardından 10. sıraya kadar geriledi
2. turda ise Goethe spin attı ve az kalsın Correa ile çarpışacaktı, ancak her iki pilot da yollarına devam edebildiler.
Altıncı tura girilirken Collet'i kovalayan Saucy, ikinci virajda atağını tamamlayarak bir sıra yükseldi. Aynı esnada Arthur Leclerc -Cumartesi günü Crawford ile yaptığı kazadan ötürü beş sıra grid cezası vardı- ve David Vidales 10. sıra mücadelesi vermektelerdi.
Oliver Bearman, Prema Racing
Photo by: Formula Motorsport Ltd
17. tura gelindiğinde bir fırsat yakaladıklarını düşünen O'Sullivan ve Correa pite girdiler ve kuru zemin lastiklerine geçiş yaptılar. Bu esnada iki isim de puan barajının dışındalardı.
Leclerc, 12. virajda Martins'i geçerek altıncı sıraya yükseldi. Crawford ise üçüncülük mücadelesi için Bearman'ın arkasına kadar gelmişti.
Kuru zemin lastiklerinin ısınmasıyla birlikte O'Sullivan ve Correa yükselmeye başladılar. O'Sullivan 22. tur biterken 14. sıradaydı.
Martins, Saucy ve Collet'in yedincilik mücadelesi ise tam gaz devam etmekteydi. Martins önde kalan isimdi, Saucy ve Collet ise 2. virajda neredeyse temas edeceklerdi.
Ancak arkalardan gelen O'Sullivan ve Correa son turlarda büyük bir hız farkı yakalayarak dördüncü ve altıncı sırada damalı bayrağa ulaştılar.
Lastik değiştirmeyen isimlerden Crawford beşinci, Maini yedinci ve Leclerc sekizinci oldu. Collet ve Martins ise ilk 10'u tamamladı.
F3 Macaristan- Ana yarış sonuçları
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
| Alexander Smolyar
|MP Motorsport
|24
|45'02.423
|2
| Zane Maloney
|Trident
|24
|45'07.983
|5.560
|5.560
|3
| Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|24
|45'08.008
|5.585
|0.025
|4
| Zak O'Sullivan
|Carlin
|24
|45'09.739
|7.316
|1.731
|5
| Jak Crawford
|Prema Powerteam
|24
|45'11.128
|8.705
|1.389
|6
| Juan Correa
|ART Grand Prix
|24
|45'12.482
|10.059
|1.354
|7
| Kush Maini
|MP Motorsport
|24
|45'13.001
|10.578
|0.519
|8
| Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|24
|45'13.406
|10.983
|0.405
|9
| Caio Collet
|MP Motorsport
|24
|45'21.875
|19.452
|8.469
|10
| Victor Martins
|ART Grand Prix
|24
|45'22.037
|19.614
|0.162
|11
| Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|24
|45'24.993
|22.570
|2.956
|12
| Roman Staněk
|Trident
|24
|45'25.450
|23.027
|0.457
|13
| David Vidales
|Campos Racing
|24
|45'34.896
|32.473
|9.446
|14
| Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|24
|45'37.910
|35.487
|3.014
|15
| Franco Colapinto
|Van Amersfoort Racing
|24
|45'40.443
|38.020
|2.533
|16
| William Alatalo
|Jenzer Motorsport
|24
|45'41.955
|39.532
|1.512
|17
| Ido Cohen
|Jenzer Motorsport
|24
|45'42.547
|40.124
|0.592
|18
| Isack Hadjar
|Hitech Racing
|24
|45'43.065
|40.642
|0.518
|19
| Enzo Trulli
|Carlin
|24
|45'43.401
|40.978
|0.336
|20
| Kaylen Frederick
|Hitech Racing
|24
|45'43.575
|41.152
|0.174
|21
| Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|24
|45'44.114
|41.691
|0.539
|22
| Brad Benavides
|Carlin
|24
|45'49.783
|47.360
|5.669
|23
| Christian Mansell
|Charouz Racing System
|24
|46'00.032
|57.609
|10.249
|24
| Jonny Edgar
|Trident
|24
|46'11.757
|1'09.334
|11.725
|25
| Federico Malvestiti
|Jenzer Motorsport
|24
|46'13.097
|1'10.674
|1.340
|26
| Nazim Azman
|Hitech Racing
|24
|46'16.911
|1'14.488
|3.814
|27
| Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|24
|46'19.223
|1'16.800
|2.312
|28
| Oliver Goethe
|Campos Racing
|24
|46'29.487
|1'27.064
|10.264
|29
| Pepe Martí
|Campos Racing
|23
|45'38.550
|1 Lap
|1 Lap
| László Tóth
|Charouz Racing System
|2
|22 laps
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