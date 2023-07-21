F3 Macaristan sıralama turları: O'Sullivan pole pozisyonunda, Prema 1-2

Formula 1 ilk antrenman seansında ıslanan pist, F3 sıralama turları başladığında henüz tamamen kurumamıştı, fakat seans ilerledikçe kuru bir hat oluşmaya başladı.

Bu, derecelerin sürekli gelişmesi anlamına geldiği kadar pistin hataya açık olduğu anlamına da gelmekteydi.

Seansın henüz 8. dakikasında Williams akademi sürücüsü Ollie Gray kendini bariyerlerde buldu. Seans kırmızı bayrakla duraklatılırken, iki dakika sonra ön tarafı kurtaran Gray yola devam etti.

Yeşil bayrakların ardından pist hızla kurumaya devam etti ve bitime sekiz dakika kala DRS açıldı; bu, son turlara büyük heyecan kattı.

Günün sonunda pole pozisyonu seansın en güçlü isimlerinden Zak O'Sullivan'a gitti, geçen yıl burada dördüncülüğe ulaşan O'Sullivan, Prema'ya da bu seneki ilk pole pozisyonunu getirdi.

İkinci sırada O'Sullivan'ın takım arkadaşı Beganovic yer aldı. Üçüncülük de aslında diğer Prema ile Paul Aron'a gidecekti, ancak Estonyalı sürücü son turunun silinmesinin ardından altıncılığa geriledi.

Böylece üçüncülük Leonardo Fornaroli'ye, dördüncülük Franco Colapinto'ya, beşincilik ise Oliver Goethe'ye gitti.

Yedinci sırada çaylak Nikola Tsolov yer alırken, sekizincilik Jonny Edgar'a gitti.

Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto 9. sırada kalırken, ikinci Pepe Marti 13. sırada kalarak sprint yarışına ilk sırada başlama fırsatını yitirdi.

12. sırayı alan Gabriele Mini sprint yarışına ilk sıradan başlayacak, onu Nikita Bedrin ve Christian Mansell takip edecek.