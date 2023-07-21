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F3 Macaristan sıralama turları: O'Sullivan pole pozisyonunda, Prema 1-2

Kaygan zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarında dereceler sürekli gelişti, en hızlı isim Zak O'Sullivan olurken onu takım arkadaşı Dino Beganovic takip etti.

Altay Gök
Ekleyen:
Zak O'Sullivan, Prema Racing

Formula 1 ilk antrenman seansında ıslanan pist, F3 sıralama turları başladığında henüz tamamen kurumamıştı, fakat seans ilerledikçe kuru bir hat oluşmaya başladı.

Bu, derecelerin sürekli gelişmesi anlamına geldiği kadar pistin hataya açık olduğu anlamına da gelmekteydi.

Seansın henüz 8. dakikasında Williams akademi sürücüsü Ollie Gray kendini bariyerlerde buldu. Seans kırmızı bayrakla duraklatılırken, iki dakika sonra ön tarafı kurtaran Gray yola devam etti.

Yeşil bayrakların ardından pist hızla kurumaya devam etti ve bitime sekiz dakika kala DRS açıldı; bu, son turlara büyük heyecan kattı.

Günün sonunda pole pozisyonu seansın en güçlü isimlerinden Zak O'Sullivan'a gitti, geçen yıl burada dördüncülüğe ulaşan O'Sullivan, Prema'ya da bu seneki ilk pole pozisyonunu getirdi.

İkinci sırada O'Sullivan'ın takım arkadaşı Beganovic yer aldı. Üçüncülük de aslında diğer Prema ile Paul Aron'a gidecekti, ancak Estonyalı sürücü son turunun silinmesinin ardından altıncılığa geriledi.

Böylece üçüncülük Leonardo Fornaroli'ye, dördüncülük Franco Colapinto'ya, beşincilik ise Oliver Goethe'ye gitti.

Yedinci sırada çaylak Nikola Tsolov yer alırken, sekizincilik Jonny Edgar'a gitti.

Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto 9. sırada kalırken, ikinci Pepe Marti 13. sırada kalarak sprint yarışına ilk sırada başlama fırsatını yitirdi.

12. sırayı alan Gabriele Mini sprint yarışına ilk sıradan başlayacak, onu Nikita Bedrin ve Christian Mansell takip edecek.

 

 
 
     
Driver Info
 
 
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam 3 12 1'31.091   173.141
2
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
 2 11 +0.403 0.403 172.378
3
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
 4 12 +0.506 0.103 172.184
4 Argentina F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport 10 14 +0.535 0.029 172.130
5
O. Goethe Oliver Goethe Trident
 6 11 +0.615 0.080 171.980
6
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
 1 11 +0.653 0.038 171.908
7
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
 9 14 +0.718 0.065 171.787
8 United Kingdom J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport 12 14 +0.766 0.048 171.697
9
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
 5 13 +0.785 0.019 171.661
10
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
 24 14 +0.789 0.004 171.654
11
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
 26 14 +1.030 0.241 171.205
12
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
 15 14 +1.072 0.042 171.127
13
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
 23 14 +1.082 0.010 171.108
14 Switzerland G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix 8 14 +1.091 0.009 171.091
15
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
 11 14 +1.096 0.005 171.082
16 United States K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix 7 14 +1.177 0.081 170.932
17
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
 27 14 +1.224 0.047 170.845
18
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
 16 14 +1.234 0.010 170.826
19 Brazil C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing 17 13 +1.372 0.138 170.572
20 Mexico R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 18 14 +1.633 0.261 170.091
21 Colombia S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 14 14 +1.687 0.054 169.992
22
H. Barter Hugh Barter Campos Racing
 25 14 +1.814 0.127 169.760
23 Israel I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin 22 13 +2.077 0.263 169.281
24
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
 19 13 +2.503 0.426 168.510
25
M. Esterson Max Esterson Rodin Carlin
 21 14 +2.806 0.303 167.967
26 A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport 28 13 +3.324 0.518 167.045
27
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
 31 13 +3.432 0.108 166.854
28 Germany S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 29 12 +3.675 0.243 166.426
29
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
 30 12 +3.876 0.201 166.074
30
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
 20 3 +36.884 33.008 123.239
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F3 Britanya ana yarış: Goethe ilk galibiyetini aldı, Trident 1-2

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