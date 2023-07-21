F3 Macaristan sıralama turları: O'Sullivan pole pozisyonunda, Prema 1-2
Kaygan zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarında dereceler sürekli gelişti, en hızlı isim Zak O'Sullivan olurken onu takım arkadaşı Dino Beganovic takip etti.
Formula 1 ilk antrenman seansında ıslanan pist, F3 sıralama turları başladığında henüz tamamen kurumamıştı, fakat seans ilerledikçe kuru bir hat oluşmaya başladı.
Bu, derecelerin sürekli gelişmesi anlamına geldiği kadar pistin hataya açık olduğu anlamına da gelmekteydi.
Seansın henüz 8. dakikasında Williams akademi sürücüsü Ollie Gray kendini bariyerlerde buldu. Seans kırmızı bayrakla duraklatılırken, iki dakika sonra ön tarafı kurtaran Gray yola devam etti.
Yeşil bayrakların ardından pist hızla kurumaya devam etti ve bitime sekiz dakika kala DRS açıldı; bu, son turlara büyük heyecan kattı.
Günün sonunda pole pozisyonu seansın en güçlü isimlerinden Zak O'Sullivan'a gitti, geçen yıl burada dördüncülüğe ulaşan O'Sullivan, Prema'ya da bu seneki ilk pole pozisyonunu getirdi.
İkinci sırada O'Sullivan'ın takım arkadaşı Beganovic yer aldı. Üçüncülük de aslında diğer Prema ile Paul Aron'a gidecekti, ancak Estonyalı sürücü son turunun silinmesinin ardından altıncılığa geriledi.
Böylece üçüncülük Leonardo Fornaroli'ye, dördüncülük Franco Colapinto'ya, beşincilik ise Oliver Goethe'ye gitti.
Yedinci sırada çaylak Nikola Tsolov yer alırken, sekizincilik Jonny Edgar'a gitti.
Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto 9. sırada kalırken, ikinci Pepe Marti 13. sırada kalarak sprint yarışına ilk sırada başlama fırsatını yitirdi.
12. sırayı alan Gabriele Mini sprint yarışına ilk sıradan başlayacak, onu Nikita Bedrin ve Christian Mansell takip edecek.
|Driver Info
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam
|3
|12
|1'31.091
|173.141
|2
|
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
|2
|11
|+0.403
|0.403
|172.378
|3
|
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
|4
|12
|+0.506
|0.103
|172.184
|4
|F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport
|10
|14
|+0.535
|0.029
|172.130
|5
|
O. Goethe Oliver Goethe Trident
|6
|11
|+0.615
|0.080
|171.980
|6
|
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
|1
|11
|+0.653
|0.038
|171.908
|7
|
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
|9
|14
|+0.718
|0.065
|171.787
|8
|J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport
|12
|14
|+0.766
|0.048
|171.697
|9
|
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
|5
|13
|+0.785
|0.019
|171.661
|10
|
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
|24
|14
|+0.789
|0.004
|171.654
|11
|
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
|26
|14
|+1.030
|0.241
|171.205
|12
|
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
|15
|14
|+1.072
|0.042
|171.127
|13
|
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
|23
|14
|+1.082
|0.010
|171.108
|14
|G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix
|8
|14
|+1.091
|0.009
|171.091
|15
|
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
|11
|14
|+1.096
|0.005
|171.082
|16
|K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix
|7
|14
|+1.177
|0.081
|170.932
|17
|
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
|27
|14
|+1.224
|0.047
|170.845
|18
|
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
|16
|14
|+1.234
|0.010
|170.826
|19
|C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing
|17
|13
|+1.372
|0.138
|170.572
|20
|R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing
|18
|14
|+1.633
|0.261
|170.091
|21
|S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight
|14
|14
|+1.687
|0.054
|169.992
|22
|
H. Barter Hugh Barter Campos Racing
|25
|14
|+1.814
|0.127
|169.760
|23
|I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin
|22
|13
|+2.077
|0.263
|169.281
|24
|
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
|19
|13
|+2.503
|0.426
|168.510
|25
|
M. Esterson Max Esterson Rodin Carlin
|21
|14
|+2.806
|0.303
|167.967
|26
|A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport
|28
|13
|+3.324
|0.518
|167.045
|27
|
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
|31
|13
|+3.432
|0.108
|166.854
|28
|S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz
|29
|12
|+3.675
|0.243
|166.426
|29
|
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
|30
|12
|+3.876
|0.201
|166.074
|30
|
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
|20
|3
|+36.884
|33.008
|123.239
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