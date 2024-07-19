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Sıralama turları raporu
FIA F3 Macaristan

F3 Macaristan sıralama turları: Kırmızı bayrakların çıktığı seansta Van Hoepen ilk kez pole'de

Formula 3’ün 9. ayağı olan Macaristan'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Laurens van Hoepen ilk kez pole pozisyonunun sahibi oldu

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Laurens van Hoepen, ART Grand Prix

Laurens van Hoepen, ART Grand Prix

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 3'ün Macaristan'daki 30 dakikalık sıralama turlar oldukça sıcak bir havada başladı. 

F3 sürücüleri sert lastiklerle tur atmak için piste çıktılar ve ilk turu atan isimler van Hoepen ve Christian Mansell oldu.

Seansın ilk dakikalarında birçok sürücü sırasıyla en hızlı turlarını atarak zirveye yerleşti. Joshua Dufek 1.34.4142'lik derecesiyle zirveye yerleşen son isim oldu. 

Seasın yarısında tüm sürücüler yeni lastikleri takmak adına pite girdiler. 

Seasın bitimine 12 dakika kala Luke Browning, 1.34.437'lik derecesiyle üçüncü sıraya yerleşti. Ancak Browning'in arkasından gelen Van Hoepen 1.34.316 saniyeyle üçüncü sıraya yükseldi. 

Bitime 10 dakika kala pole pozisyonunu kazanmak adına attıkları turlarla Fornaroli, Leon, van Hoepen sırasıyla liderliğe yükseldi. Fornaroli 1.34.173 saniyeyle zirvede kalan isim oldu.

Leon yeniden turunu geliştirmek adına en hızlı turunu atarak, 0.001 saniye geride Fornaroli'nin arkasında ikinci oldu. 

Bitime 5 dakika kala Fornaroli'nin turunu geçen bir sürücü çıkmadı. 

Ancak son 1 dakika içerisinde van Hoepen 1.33.935'lik derecesiyle zirveye çıktı. Tsolov da 0.233 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.

Seansın bitimine neredeyse 40 saniye kalmışken Luke Browning bariyerlere girdi. Bu nedenle seansta kırmızı bayraklar çıktı ve seansa devam edilmeyeceği söylendi.

Böylece Macaristan'daki gerçekleştirilen sıralama turlarında, Laurens van Hoepen ilk kez pole pozisyonunu kazandı. Tsolov ikinci sırayı alırken, Fornaroli üçüncü sıradan yarışa başlayacak. 

Seansın sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
L. Van ART Grand Prix
 24 11

1'33.935

   167.899
2
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 11

+0.233

1'34.168

 0.233 167.483
3
L. Fornaroli Trident
 4 12

+0.238

1'34.173

 0.005 167.474
4
N. León Van Amersfoort Racing
 20 10

+0.239

1'34.174

 0.001 167.472
5
S. Ramos Trident
 6 12

+0.247

1'34.182

 0.008 167.458
6
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 10

+0.479

1'34.414

 0.232 167.047
7
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 10

+0.502

1'34.437

 0.023 167.006
8
S. Meguetounif Trident
 5 11

+0.589

1'34.524

 0.087 166.852
9
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 8

+0.596

1'34.531

 0.007 166.840
10
C. Mansell ART Grand Prix
 23 10

+0.647

1'34.582

 0.051 166.750
11
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 10

+0.672

1'34.607

 0.025 166.706
12
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 9

+0.750

1'34.685

 0.078 166.569
13
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 9

+0.762

1'34.697

 0.012 166.548
14
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 10

+0.870

1'34.805

 0.108 166.358
15
G. Minì Prema Powerteam
 2 11

+0.937

1'34.872

 0.067 166.240
16
O. Goethe Campos Racing
 10 10

+1.003

1'34.938

 0.066 166.125
17
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 11

+1.107

1'35.042

 0.104 165.943
18
J. Loake Rodin Motorsport
 31 10

+1.126

1'35.061

 0.019 165.910
19
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 11

+1.152

1'35.087

 0.026 165.864
20
M. Boya Campos Racing
 12 10

+1.170

1'35.105

 0.018 165.833
21
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 11

+1.175

1'35.110

 0.005 165.824
22
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 10

+1.290

1'35.225

 0.115 165.624
23
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 10

+1.451

1'35.386

 0.161 165.345
24
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 10

+1.453

1'35.388

 0.002 165.341
25
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 10

+1.582

1'35.517

 0.129 165.118
26
A. Dunne MP Motorsport
 9 7

+1.723

1'35.658

 0.141 164.874
27
K. Sztuka MP Motorsport
 8 7

+1.815

1'35.750

 0.092 164.716
28 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 9

+1.916

1'35.851

 0.101 164.542
29
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 6

+2.558

1'36.493

 0.642 163.448
30 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 9

+17.090

1'51.025

 14.532 142.054
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