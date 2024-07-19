F3 Macaristan sıralama turları: Kırmızı bayrakların çıktığı seansta Van Hoepen ilk kez pole'de
Formula 3’ün 9. ayağı olan Macaristan'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Laurens van Hoepen ilk kez pole pozisyonunun sahibi oldu
Laurens van Hoepen, ART Grand Prix
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 3'ün Macaristan'daki 30 dakikalık sıralama turlar oldukça sıcak bir havada başladı.
F3 sürücüleri sert lastiklerle tur atmak için piste çıktılar ve ilk turu atan isimler van Hoepen ve Christian Mansell oldu.
Seansın ilk dakikalarında birçok sürücü sırasıyla en hızlı turlarını atarak zirveye yerleşti. Joshua Dufek 1.34.4142'lik derecesiyle zirveye yerleşen son isim oldu.
Seasın yarısında tüm sürücüler yeni lastikleri takmak adına pite girdiler.
Seasın bitimine 12 dakika kala Luke Browning, 1.34.437'lik derecesiyle üçüncü sıraya yerleşti. Ancak Browning'in arkasından gelen Van Hoepen 1.34.316 saniyeyle üçüncü sıraya yükseldi.
Bitime 10 dakika kala pole pozisyonunu kazanmak adına attıkları turlarla Fornaroli, Leon, van Hoepen sırasıyla liderliğe yükseldi. Fornaroli 1.34.173 saniyeyle zirvede kalan isim oldu.
Leon yeniden turunu geliştirmek adına en hızlı turunu atarak, 0.001 saniye geride Fornaroli'nin arkasında ikinci oldu.
Bitime 5 dakika kala Fornaroli'nin turunu geçen bir sürücü çıkmadı.
Ancak son 1 dakika içerisinde van Hoepen 1.33.935'lik derecesiyle zirveye çıktı. Tsolov da 0.233 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.
Seansın bitimine neredeyse 40 saniye kalmışken Luke Browning bariyerlere girdi. Bu nedenle seansta kırmızı bayraklar çıktı ve seansa devam edilmeyeceği söylendi.
Böylece Macaristan'daki gerçekleştirilen sıralama turlarında, Laurens van Hoepen ilk kez pole pozisyonunu kazandı. Tsolov ikinci sırayı alırken, Fornaroli üçüncü sıradan yarışa başlayacak.
Seansın sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|11
|
1'33.935
|167.899
|2
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|11
|
+0.233
1'34.168
|0.233
|167.483
|3
|
L. Fornaroli Trident
|4
|12
|
+0.238
1'34.173
|0.005
|167.474
|4
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|10
|
+0.239
1'34.174
|0.001
|167.472
|5
|
S. Ramos Trident
|6
|12
|
+0.247
1'34.182
|0.008
|167.458
|6
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|10
|
+0.479
1'34.414
|0.232
|167.047
|7
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|10
|
+0.502
1'34.437
|0.023
|167.006
|8
|
S. Meguetounif Trident
|5
|11
|
+0.589
1'34.524
|0.087
|166.852
|9
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|8
|
+0.596
1'34.531
|0.007
|166.840
|10
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|10
|
+0.647
1'34.582
|0.051
|166.750
|11
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|10
|
+0.672
1'34.607
|0.025
|166.706
|12
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|9
|
+0.750
1'34.685
|0.078
|166.569
|13
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|9
|
+0.762
1'34.697
|0.012
|166.548
|14
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|10
|
+0.870
1'34.805
|0.108
|166.358
|15
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|11
|
+0.937
1'34.872
|0.067
|166.240
|16
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|10
|
+1.003
1'34.938
|0.066
|166.125
|17
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|11
|
+1.107
1'35.042
|0.104
|165.943
|18
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|10
|
+1.126
1'35.061
|0.019
|165.910
|19
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|11
|
+1.152
1'35.087
|0.026
|165.864
|20
|
M. Boya Campos Racing
|12
|10
|
+1.170
1'35.105
|0.018
|165.833
|21
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|11
|
+1.175
1'35.110
|0.005
|165.824
|22
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|10
|
+1.290
1'35.225
|0.115
|165.624
|23
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|10
|
+1.451
1'35.386
|0.161
|165.345
|24
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|10
|
+1.453
1'35.388
|0.002
|165.341
|25
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|10
|
+1.582
1'35.517
|0.129
|165.118
|26
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|7
|
+1.723
1'35.658
|0.141
|164.874
|27
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|7
|
+1.815
1'35.750
|0.092
|164.716
|28
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|9
|
+1.916
1'35.851
|0.101
|164.542
|29
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|6
|
+2.558
1'36.493
|0.642
|163.448
|30
|S. Montoya Campos Racing
|11
|9
|
+17.090
1'51.025
|14.532
|142.054
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