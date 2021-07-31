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FIA F3 / Hungaroring Yarış raporu

F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Matteo Nannini, Macaristan'da gerçekleştirilen Formula 3 yarışında zafere ulaştı ve serideki ilk galibiyetini elde etti.

F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Enzo Fittipaldi, startla birlikte yerini korumayı başardı ancak ilk virajlarda, yarışa çok iyi başlayan Matteo Nannini'nin baskısı altına girdi.

Nannini'nin baskısına rağmen Fittipaldi ilk üç turda yerini korumayı başardı. Roman Stanek ise ilk virajda Nannini'ye geçilmesinin ardından üçüncü sıraya geriledi.

Yarışın dördüncü turuna gelindiğinde Nannini ilk virajda Fittipaldi'yi güzel bir atakla geçmeyi başardı ve yarışın liderliğini eline geçirdi.

İtalyan sürücü, liderliği almasının ardından Fittipaldi ile arasını yavaş yavaş açmaya başladı ve bir noktada farkı 3.5 saniyenin üzerine çıkardı.

Logan Sargeant, Charouz Racing System, Clement Novalak, Trident and 6 at the start of the race

Logan Sargeant, Charouz Racing System, Clement Novalak, Trident and 6 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Kalan bölümde hata yapmayan Nannini, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ilk F3 zaferini elde etti.

Fittipaldi, pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci olup kariyerinin ilk podyumunu alırken, Roman Stanek üçüncü oldu ve yarışı podyumda tamamlamış oldu.

Alexander Smolyar, yarışın son bölümünde Dennis Hauger'in baskısı altındaydı ancak yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Yarışta iyi ataklar yapıp beşinciliğe kadar çıkan Hauger, üç sıra kazandığı yarışı beşinci bitirirken, David Schumacher beşinci başladığı yarışta altıncı sırada finiş gördü.

Lorenzo Colombo'nun yedinci olduğu yarışta Clement Novalak sekizinci, Logan Sargeant dokuzuncu ve ilk yarışın galibi Ayumu Iwasa 10. oldu.

Arthur Leclerc, 11. ve sekiz sıra kazanan Caio Collet 12. oldu.

Olli Caldwell, ilk turda yaşadığı temas sonrası aracına hasar verip yarıştan puansız kapatırken, Frederik Vesti de gerilerden başladığı yarışta 12 sıra kazandı ve buna rağmen 16. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 22 35'26.725  
2 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 22 35'29.244 2.519
3 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 22 35'30.561 3.836
4 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 22 35'31.073 4.348
5 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 22 35'31.347 4.622
6 Germany David Schumacher Italy Trident 22 35'32.332 5.607
7 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 22 35'33.738 7.013
8 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 22 35'35.625 8.900
9 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 22 35'38.540 11.815
10 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 22 35'39.357 12.632
11 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 22 35'39.643 12.918
12 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 22 35'40.431 13.706
13 Australia Jack Doohan Italy Trident 22 35'44.336 17.611
14 United States Juan Correa France ART Grand Prix 22 35'44.764 18.039
15 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 22 35'46.955 20.230
16 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 22 35'49.574 22.849
17 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom Carlin 22 35'52.359 25.634
18 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 22 35'55.076 28.351
19 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 22 35'56.809 30.084
20 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 22 35'58.825 32.100
21 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 22 36'00.033 33.308
22 Rafael Villagómez Germany HWA AG 22 36'01.762 35.037
23 László Tóth Spain Campos Racing 22 36'02.176 35.451
24 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 22 36'03.289 36.564
25 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 22 36'04.099 37.374
26 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 22 36'10.948 44.223
27 Ido Cohen United Kingdom Carlin 22 36'46.657 1'19.932
28 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 22 36'52.333 1'25.608
29 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 21 36'29.569 1 Lap
30 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 21    
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