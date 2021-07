F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Enzo Fittipaldi, startla birlikte yerini korumayı başardı ancak ilk virajlarda, yarışa çok iyi başlayan Matteo Nannini'nin baskısı altına girdi.

Nannini'nin baskısına rağmen Fittipaldi ilk üç turda yerini korumayı başardı. Roman Stanek ise ilk virajda Nannini'ye geçilmesinin ardından üçüncü sıraya geriledi.

Yarışın dördüncü turuna gelindiğinde Nannini ilk virajda Fittipaldi'yi güzel bir atakla geçmeyi başardı ve yarışın liderliğini eline geçirdi.

İtalyan sürücü, liderliği almasının ardından Fittipaldi ile arasını yavaş yavaş açmaya başladı ve bir noktada farkı 3.5 saniyenin üzerine çıkardı.

Logan Sargeant, Charouz Racing System, Clement Novalak, Trident and 6 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images