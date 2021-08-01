Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı
FIA F3 / Hungaroring Haberler

F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Hungaroring'de gerçekleştirilen F3 Macaristan ayağının üçüncü yarışını Prema Powerteam sürücü Dennis Hauger ilk sırada tamamladı.

F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı

Macaristan'da beklenen yağmur gece ve sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Yarışın başlamasına kısa bir süre kala sağanak yağmur başlarken, yarış güvenlik aracı ardında hareketli startla başladı.

Prema sürücüsü Arthur Leclerc, ıslak zeminde başlayan yarışın ilk turunda yerini korumayı başardı. Daha henüz ilk turda Victor Martins, yaşanan temas sonrası bariyerlere çarptı ve güvenlik aracına sebep oldu.

Sonrasında yarış tekrar başladığında Leclerc, şampiyona lideri ve Prema'dan takım arkadaşı Dennis Hauger'in baskısı altına girdi.

Red Bull destekli Hauger, dokuzuncu turda Leclerc'i güzel bir atakla geçmeyi başardı ve liderliği aldı. Sonrasında pist yavaş yavaş kurumaya başladı ve Leclerc, Hauger'in arayı açmasına izin vermedi.

Buna rağmen takım arkadaşını geçecek fırsatı da yakalayamadı.

Son iki tura girerken Ido Cohen ve Laszio Toth çarpıştı. Bunun üzerine piste bir kez daha güvenlik aracı girdi ve yarış bu şekilde sona erdi.

Hauger böylelikle dört yarış aradan sonra galibiyete ulaşırken, Leclerc ilk sıradan başladığı yarışta ikinci olarak bu yılki ikinci podyumunu almış oldu.

Trident sürücüsü Jack Doohan damalı bayrağı üçüncü sırada görerek hafta sonunu podyumla kapatırken, David Schumacher dördüncü oldu ve bu yılki en iyi sonuçlarından birini aldı.

Clement Novalak'ın beşinci olmasıyla Trident üç aracıyla beraber ilk beşte yer almış oldu. Alexander Smolyar'ın altıncı olduğu yarışta, kötü bir hafta sonu geçiren Frederik Vesti yedinci, yaptığı hatanın ardından pozisyon kaybeden Olli Caldwell sekizinci ve Enzo Fittipaldi dokuzuncu oldu.

İlk onu Logan Sargeant tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 20 -  
2 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 20 1.300 1.300
3 Australia Jack Doohan Italy Trident 20 2.200 2.200
4 Germany David Schumacher Italy Trident 20 2.700 2.700
5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 20 3.200 3.200
6 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 20 3.400 3.400
7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 20 3.600 3.600
8 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 20 4.900 4.900
9 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 20 5.200 5.200
10 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 20 5.400 5.400
11 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 20 5.900 5.900
12 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 20 6.200 6.200
13 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom Carlin 20 8.000 8.000
14 United States Juan Correa France ART Grand Prix 20 8.200 8.200
15 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 20 8.400 8.400
16 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 20 9.200 9.200
17 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 20 10.000 10.000
18 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 20 16.100 16.100
19 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 20 18.700 18.700
20 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 20 27.000 27.000
21 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 20 27.600 27.600
22 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 20 28.100 28.100
23 Rafael Villagómez Germany HWA AG 20 28.400 28.400
24 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 20 29.000 29.000
25 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 20 52.700 52.700
26 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 20 53.200 53.200
27 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 20 58.100 58.100
28 Ido Cohen United Kingdom Carlin 17 3 laps  
29 László Tóth Spain Campos Racing 17 3 laps  
30 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 15 5 laps  
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı

Önceki haber

F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın Verstappen'e karşı oyunu, neden kural ihlali değildi?

1 s
2
Formula 1

Verstappen yeni motora geçmek zorunda kaldı!

3 s
3
Formula 1

Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

19 dk
4
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

22 s
5
Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

20 s
Son Haberler
F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı
F3

F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı

2 s
F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı
F3

F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı

19 s
Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu
F3

Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu

23 s
F3 Macaristan: İlk yarışı Colombo kazandı
F3

F3 Macaristan: İlk yarışı Colombo kazandı

31 Tem 2021
F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu
F3

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu

30 Tem 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler Macaristan GP
Formula 1

Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Perez, sıralama turlarındaki gelişiminden memnun Macaristan GP
Formula 1

Perez, sıralama turlarındaki gelişiminden memnun

Raikkonen: "Yarışa iyi bir konumdan başlıyoruz" Macaristan GP
Formula 1

Raikkonen: "Yarışa iyi bir konumdan başlıyoruz"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın Verstappen'e karşı oyunu, neden kural ihlali değildi?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın Verstappen'e karşı oyunu, neden kural ihlali değildi?

Verstappen yeni motora geçmek zorunda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Verstappen yeni motora geçmek zorunda kaldı!

Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı
Formula 1 Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

Wolff: ''Macaristan'daki hızımız, Silverstone'da yaptığımız güncellemelerin işe yaradığını gösteriyor''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Macaristan'daki hızımız, Silverstone'da yaptığımız güncellemelerin işe yaradığını gösteriyor''

Macaristan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

Son Haberler

F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı
FIA F3 FIA F3

F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı

F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı
FIA F3 FIA F3

F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı

Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu
FIA F3 FIA F3

Colombo ceza aldı, Iwasa ilk zaferini kazanmış oldu

F3 Macaristan: İlk yarışı Colombo kazandı
FIA F3 FIA F3

F3 Macaristan: İlk yarışı Colombo kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.