F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı

Macaristan'da beklenen yağmur gece ve sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Yarışın başlamasına kısa bir süre kala sağanak yağmur başlarken, yarış güvenlik aracı ardında hareketli startla başladı.

Prema sürücüsü Arthur Leclerc, ıslak zeminde başlayan yarışın ilk turunda yerini korumayı başardı. Daha henüz ilk turda Victor Martins, yaşanan temas sonrası bariyerlere çarptı ve güvenlik aracına sebep oldu.

Sonrasında yarış tekrar başladığında Leclerc, şampiyona lideri ve Prema'dan takım arkadaşı Dennis Hauger'in baskısı altına girdi.

Red Bull destekli Hauger, dokuzuncu turda Leclerc'i güzel bir atakla geçmeyi başardı ve liderliği aldı. Sonrasında pist yavaş yavaş kurumaya başladı ve Leclerc, Hauger'in arayı açmasına izin vermedi.

Buna rağmen takım arkadaşını geçecek fırsatı da yakalayamadı.

Son iki tura girerken Ido Cohen ve Laszio Toth çarpıştı. Bunun üzerine piste bir kez daha güvenlik aracı girdi ve yarış bu şekilde sona erdi.

Hauger böylelikle dört yarış aradan sonra galibiyete ulaşırken, Leclerc ilk sıradan başladığı yarışta ikinci olarak bu yılki ikinci podyumunu almış oldu.

Trident sürücüsü Jack Doohan damalı bayrağı üçüncü sırada görerek hafta sonunu podyumla kapatırken, David Schumacher dördüncü oldu ve bu yılki en iyi sonuçlarından birini aldı.

Clement Novalak'ın beşinci olmasıyla Trident üç aracıyla beraber ilk beşte yer almış oldu. Alexander Smolyar'ın altıncı olduğu yarışta, kötü bir hafta sonu geçiren Frederik Vesti yedinci, yaptığı hatanın ardından pozisyon kaybeden Olli Caldwell sekizinci ve Enzo Fittipaldi dokuzuncu oldu.

İlk onu Logan Sargeant tamamladı.

Yarış sonucu: