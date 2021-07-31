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FIA F3 / Hungaroring Antrenman raporu

F3 Macaristan: İlk yarışı Colombo kazandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 3 Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen ilk yarışını Lorenzo Colombo kazandı.

F3 Macaristan: İlk yarışı Colombo kazandı

Yarışa Carlin Buzz Racing sürücüsü Jonny Edgar ilk sıradan başladı ve startta Lorenzo Colombo'nun önünde kalmayı başardı.

Ancak Edgar, liderliğini korumayı başarsa da Colombo ilk turlarda daha iyi tempoya sahip olan taraftı ve Red Bull destekli sürücüyü sıkıştırmaya başladı.

Yarışın sekizinci turunda Colombo, ilk viraja gelirken Edgar'ı geçmeyi başardı. Carlin sürücüsü, bu ataktan saniyeler sonra bir anda yavaşlayarak gerilere düşmeye başladı. Sonrasında da aracını kenara çekip yarışa veda etti.

Bu olayın ardından Colombo, Ayumu Iwasa ve Olli Caldwell sıralaması oluştu.

Geçişin zor olduğu pistte çok fazla atak yoktu. Fakat bitime altı tur kala ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti, start finiş düzlüğünde yavaşlamaya başladı ve ilk virajda aracını kenara çekti. Bunun üzerine yarışa güvenlik aracı girdi.

Colombo yarış yeniden başladıktan sonra yerini korumayı başardı ve yarışın kalan bölümünde hata yapmayarak ilk Formula 3 zaferini aldı.

Colombo, bu yıl şimdiye kadarki yarışlarda puanı dahi almayı başaramamıştı.

Iwasa, damalı bayrağı Colombo'nun yaklaşık iki saniye gerisinde ikinci sırada görüp ilk F3 podyumunu alırken, Caldwell üçüncü sırada finiş gördü ve şampiyona için değerli puanlar kazandı.

Logan Sargeant uzun süre Caldwell'i zorlamasına rağmen damalı bayrağı dördüncü sırada görürken, yarışın son bölümünde Dennis Hauger'in baskısı altına giren Clement Novalak beşinci oldu.

Şampiyona lideri Hauger'in altıncı olduğu yarışa Alexander Smolyar yedinci ve David Schumacher sekizinci oldu.

İlk onu Jack Doohan ve Matteo Nannini tamamladı.

Aldığı ceza nedeniyle yarışa 15. başlayan Arthur Leclerc 13. olurken, Juan Manuel Correa 14. sırada finiş gördü.

Arthur Leclerc, Prema Racing

Arthur Leclerc, Prema Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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