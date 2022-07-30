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FIA F3 / Hungaroring Yarış raporu

F3 Macaristan: Collet, serideki ilk galibiyetine ulaştı

Caio Collet, yağmurun ve kaosun damga vurduğu yarışta serideki ilk galibiyetine ulaşmayı başardı. Yarışa son turdaki kazalar damga vurdu.

Çeviren:
Altay Gök
F3 Macaristan: Collet, serideki ilk galibiyetine ulaştı
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Yarışa dördüncü sıradan başlayan MP Motorsport sürücüsü, pole pozisyonundan başlayan Oliver Goethe'nin sıra kaybetmesi sonucu startta üçüncülüğe yükseldi. 

İyi bir tempo tutturan Collet dördüncü turda Isack Hadjar'ı geçmesinin ardından hızlıca lider Franco Colapinto'nun peşine takıldı. İki sürücü birkaç kez birbirlerini geçtiler ancak mücadelenin galibi Colapinto'nun 3. virajda dışa açılması sonucu Collet oldu.

Liderliğe yükselmesinin ardından farkı açan Collet, 6.5 saniye gibi bir farkla damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Colapinto ikinci, serideki ilk podyumunu elde eden Kush Maini ise üçüncü oldu.

Yarış raporu

Yarış saatinde koşullar pek de iyi değildi, dolayısıyla mücadele güvenlik aracı arkasında başladı ve sonrasında durarak start değil hareketli start kararı verildii.

Hareketli start esnasında Colapinto, henüz ilk yarışına çıkan Euroformula Open şampiyona lideri Goethe'yi hızlıca geçmeyi başardı. Sadece iki viraj sonra da Collet'in rakibini geçtiğini gördük.

Arkalarda ise 3. virajda David Vidales'in Pepe Marti ile temas etmesi ve bariyerlere gömülmesi sonucu güvenlik aracı piste girdi.

İkinci güvenlik aracı periyodu dördüncü turda sona erdi. Collet ilk virajda Hadjar'ı geçerken, Goethe de gerileyen bir diğer ismin, Jak Crawford'un baskısı altındaydı.

Jak Crawford, Prema Racing

Jak Crawford, Prema Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Kan kaybetmeye devam eden Goethe, önce Crawford'a, birkaç viraj sonrasında ise Maini'ye geçildi, kısa bir mesafe arkasında ise Victor Martins yer almaktaydı.

Yarışın yeniden başlamasından sadece bir tur sonra, beşinci turda Brad Benavedes ve Ido Cohen'in ilk virajda kaza yapması sonucu güvenlik aracı piste çıktı.

Üçüncü güvenlik aracı periyodu sekizinci turda sona erdi. Hadjar'ın baskısı altında olan Collet, atak girişimlerini savuşturdu ve 3. virajda yerini sağlamlaştırmayı başardı.

Orta sıralarda ise Alexander Smolyar, Gregoire Saucy ile temas etmesi ve şikana çıkmasının ardından 18. sıraya kadar geriledi. 14. virajda ise Martins hafifçe dışa açıldı ve Crawford'a geçildi. 

Collet 10. turda liderliği ele geçirirken, Martins bu kez 13. virajda dışarı açıldı ve Arthur Leclerc'e geçildi.

Yarışın bitimine üç tur kala 2. viraja çok geç giren Hadjar, Maini ve Crawford'a geçilerek iki sıra kaybetti. Kısa süre sonra Leclerc'in de aynı hatayı yaptığını gördük.

Üçüncülük mücadelesine ortak olan Crawford, Maini üstündeki baskıyı arttırırken, Maini'de Colapinto ile ikincilik mücadelesi vermekteydi. Lastik yönetiminde zorlanan Hadjar ise 6. sıraya kadar gerilemişti.

Son turda ise ortalık bir anda karıştı. 12. virajda Crawford'a iç çizgiden atak yapan Leclerc, rakibine temas etti ve rakibinin geri düşmesine sebep oldu.

Leclerc sadece bir viraj sonra dışa açıldı ve boşluk bulamayan Martins ile de temas etti. Martins yine de altıncı olmayı başardı, ancak Crawford 20. sıraya kadar gerilerken, Leclerc süspansiyon hasarı nedeniyle yarış dışı kaldı.

Hadjar tüm bu kaosun ardından dördüncü, kaostan faydalanmayı başaran Ollie Bearman ise beşinci oldu.

Saucy 6, Martins 7, ilk yarışında puan almayı başaran Goethe ise 8. sıradaydı.

Günün son puanları ise Trident pilotları Roman Stanek ve Zane Maloney'e gitti.

F3 Hungary: Sprint yarış sonuçları 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Brazil Caio Collet
Netherlands MP Motorsport 37'34.616
2 Argentina Franco Colapinto
Netherlands Van Amersfoort Racing 37'43.405 8.789
3 India Kush Maini
Netherlands MP Motorsport 37'44.310 9.694
4 Isack Hadjar
United Kingdom Hitech Racing 37'46.620 12.004
5 Oliver Bearman
Italy Prema Powerteam 37'48.531 13.915
6 France Victor Martins
France ART Grand Prix 37'49.223 14.607
7 Switzerland Gregoire Saucy
France ART Grand Prix 37'50.177 15.561
8 Oliver Goethe
Spain Campos Racing 37'54.298 19.682
9 Czech Republic Roman Staněk
Italy Trident 37'54.698 20.082
10 Barbados Zane Maloney
Italy Trident 37'55.796 21.180
11 Reece Ushijima
Netherlands Van Amersfoort Racing 37'56.824 22.208
12 United States Juan Correa
France ART Grand Prix 37'57.493 22.877
13 United Kingdom Jonny Edgar
Italy Trident 37'59.413 24.797
14 Pepe Martí
Spain Campos Racing 38'01.738 27.122
15 Russian Federation Alexander Smolyar
Netherlands MP Motorsport 38'03.720 29.104
16 Finland William Alatalo
Switzerland Jenzer Motorsport 38'04.206 29.590
17 Mexico Rafael Villagomez
Netherlands Van Amersfoort Racing 38'06.312 31.696
18 United Kingdom Zak O'Sullivan
Carlin 38'06.572 31.956
19 United States Kaylen Frederick
United Kingdom Hitech Racing 38'11.739 37.123
20 Jak Crawford
Italy Prema Powerteam 38'12.978 38.362
21 Francesco Pizzi
Czech Republic Charouz Racing System 38'13.334 38.718
22 Christian Mansell
Czech Republic Charouz Racing System 38'14.010 39.394
23 Malaysia Nazim Azman
United Kingdom Hitech Racing 38'14.897 40.281
24 Italy Enzo Trulli
Carlin 38'18.279 43.663
25 Italy Federico Malvestiti
Switzerland Jenzer Motorsport 38'23.450 48.834
26 Hungary László Tóth
Czech Republic Charouz Racing System 38'24.142 49.526
27 Monaco Arthur Leclerc
Italy Prema Powerteam 38'27.053 52.437
Israel Ido Cohen
Switzerland Jenzer Motorsport 12 laps
United States Brad Benavides
Carlin 14 laps
Spain David Vidales
Spain Campos Racing
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