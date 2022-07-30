F3 Macaristan: Collet, serideki ilk galibiyetine ulaştı

Haberi dinle

Yarışa dördüncü sıradan başlayan MP Motorsport sürücüsü, pole pozisyonundan başlayan Oliver Goethe'nin sıra kaybetmesi sonucu startta üçüncülüğe yükseldi.

İyi bir tempo tutturan Collet dördüncü turda Isack Hadjar'ı geçmesinin ardından hızlıca lider Franco Colapinto'nun peşine takıldı. İki sürücü birkaç kez birbirlerini geçtiler ancak mücadelenin galibi Colapinto'nun 3. virajda dışa açılması sonucu Collet oldu.

Liderliğe yükselmesinin ardından farkı açan Collet, 6.5 saniye gibi bir farkla damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Colapinto ikinci, serideki ilk podyumunu elde eden Kush Maini ise üçüncü oldu.

Yarış raporu

Yarış saatinde koşullar pek de iyi değildi, dolayısıyla mücadele güvenlik aracı arkasında başladı ve sonrasında durarak start değil hareketli start kararı verildii.

Hareketli start esnasında Colapinto, henüz ilk yarışına çıkan Euroformula Open şampiyona lideri Goethe'yi hızlıca geçmeyi başardı. Sadece iki viraj sonra da Collet'in rakibini geçtiğini gördük.

Arkalarda ise 3. virajda David Vidales'in Pepe Marti ile temas etmesi ve bariyerlere gömülmesi sonucu güvenlik aracı piste girdi.

İkinci güvenlik aracı periyodu dördüncü turda sona erdi. Collet ilk virajda Hadjar'ı geçerken, Goethe de gerileyen bir diğer ismin, Jak Crawford'un baskısı altındaydı.

Jak Crawford, Prema Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Kan kaybetmeye devam eden Goethe, önce Crawford'a, birkaç viraj sonrasında ise Maini'ye geçildi, kısa bir mesafe arkasında ise Victor Martins yer almaktaydı.

Yarışın yeniden başlamasından sadece bir tur sonra, beşinci turda Brad Benavedes ve Ido Cohen'in ilk virajda kaza yapması sonucu güvenlik aracı piste çıktı.

Üçüncü güvenlik aracı periyodu sekizinci turda sona erdi. Hadjar'ın baskısı altında olan Collet, atak girişimlerini savuşturdu ve 3. virajda yerini sağlamlaştırmayı başardı.

Orta sıralarda ise Alexander Smolyar, Gregoire Saucy ile temas etmesi ve şikana çıkmasının ardından 18. sıraya kadar geriledi. 14. virajda ise Martins hafifçe dışa açıldı ve Crawford'a geçildi.

Collet 10. turda liderliği ele geçirirken, Martins bu kez 13. virajda dışarı açıldı ve Arthur Leclerc'e geçildi.

Yarışın bitimine üç tur kala 2. viraja çok geç giren Hadjar, Maini ve Crawford'a geçilerek iki sıra kaybetti. Kısa süre sonra Leclerc'in de aynı hatayı yaptığını gördük.

Üçüncülük mücadelesine ortak olan Crawford, Maini üstündeki baskıyı arttırırken, Maini'de Colapinto ile ikincilik mücadelesi vermekteydi. Lastik yönetiminde zorlanan Hadjar ise 6. sıraya kadar gerilemişti.

Son turda ise ortalık bir anda karıştı. 12. virajda Crawford'a iç çizgiden atak yapan Leclerc, rakibine temas etti ve rakibinin geri düşmesine sebep oldu.

Leclerc sadece bir viraj sonra dışa açıldı ve boşluk bulamayan Martins ile de temas etti. Martins yine de altıncı olmayı başardı, ancak Crawford 20. sıraya kadar gerilerken, Leclerc süspansiyon hasarı nedeniyle yarış dışı kaldı.

Hadjar tüm bu kaosun ardından dördüncü, kaostan faydalanmayı başaran Ollie Bearman ise beşinci oldu.

Saucy 6, Martins 7, ilk yarışında puan almayı başaran Goethe ise 8. sıradaydı.

Günün son puanları ise Trident pilotları Roman Stanek ve Zane Maloney'e gitti.

F3 Hungary: Sprint yarış sonuçları