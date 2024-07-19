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Antrenman raporu
FIA F3 Macaristan

F3 Macaristan Antrenman: Boya seansı lider tamamladı

2024 Formula 3 sezonun 8. ayağı olan Macaristan yarışı öncesinde gerçekleştirilen antrenman turunun lideri, Mari Boya oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Mari Boya, Campos Racing

Mari Boya, Campos Racing

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Formula 3'ün Macaristan'da düzenlediği antrenman seansı, oldukça sıcak bir havada başladı.

Seansa başlamadan önce tüm F3 ekipleri araçlarının sistemlerini kontrol etmek için piste tur atmaya çıktı, sonra da pite geri döndüler. 

Antrenman seansının son 30 dakikasında sürücülerin bir kısmı, tur atmak adına piste çıkmaya başladılar. 

İlk tur atan isim, Dunne oldu. Onu sırasıyla Beganovic, Mini, Sztuka ve Tramnitz takip etti. Gabriele Mini turunu geliştirmek için yeniden pisti turladı ve 1.34.955'lik derecesiyle zirveye yerleşti.

Ancak Leon, Mini'den daha hızlı bir tur yaparak, 1.34.641'lik derecesiyle zirveye yerleşen yeni isim oldu. 

Seansın bitimine 15 dakika kala Red Bull'un genç yeteneği Arvid Lindblad, 1.35.062'lik turuyla beşinci sıraya yerleşti.

Sebastian Montoya, 1.34.758'lik derecesiyle ikinci sıraya yerleşirken, Mari Boya en hızlı turunu atarak 1.34.236 saniyeyle zirveye yerleşen üçüncü isim oldu. 

Bitime 3 dakika kala dördüncü sırada olan Luke Browning, yeniden turunu geliştirmek için tur atmayı denediğinde, aracında bir kilitlenme yaşadı. Böylece Browning, turuna devam edemedi. 

Macaristan'daki antrenman seansını lider tamamlayan isim Mari Boya oldu. Onu sırasıyla 0.176 saniye geride Stenshorne ve 0.288 saniye geride Browning takip etti.

Seansın sonucu: 

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
M. Boya Campos Racing
 12 9

1'34.236

   167.362
2
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 9

+0.176

1'34.412

 0.176 167.050
3
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 9

+0.288

1'34.524

 0.112 166.852
4
N. León Van Amersfoort Racing
 20 10

+0.405

1'34.641

 0.117 166.646
5
L. Fornaroli Trident
 4 12

+0.491

1'34.727

 0.086 166.495
6 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 11

+0.522

1'34.758

 0.031 166.440
7
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 13

+0.590

1'34.826

 0.068 166.321
8
S. Ramos Trident
 6 11

+0.672

1'34.908

 0.082 166.177
9
G. Minì Prema Powerteam
 2 13

+0.719

1'34.955

 0.047 166.095
10
A. Dunne MP Motorsport
 9 13

+0.750

1'34.986

 0.031 166.041
11
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 11

+0.773

1'35.009

 0.023 166.001
12
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 13

+0.826

1'35.062

 0.053 165.908
13
O. Goethe Campos Racing
 10 11

+0.842

1'35.078

 0.016 165.880
14
L. Van ART Grand Prix
 24 10

+0.930

1'35.166

 0.088 165.727
15
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 11

+0.958

1'35.194

 0.028 165.678
16
S. Meguetounif Trident
 5 11

+0.970

1'35.206

 0.012 165.657
17
C. Mansell ART Grand Prix
 23 10

+0.982

1'35.218

 0.012 165.636
18
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 10

+1.033

1'35.269

 0.051 165.548
19
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 12

+1.053

1'35.289

 0.020 165.513
20 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 10

+1.054

1'35.290

 0.001 165.511
21
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 13

+1.056

1'35.292

 0.002 165.508
22
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 10

+1.092

1'35.328

 0.036 165.445
23
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 11

+1.134

1'35.370

 0.042 165.372
24
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 11

+1.194

1'35.430

 0.060 165.268
25
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 13

+1.285

1'35.521

 0.091 165.111
26
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 10

+1.371

1'35.607

 0.086 164.962
27
J. Loake Rodin Motorsport
 31 12

+1.648

1'35.884

 0.277 164.486
28
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 10

+1.878

1'36.114

 0.230 164.092
29
K. Sztuka MP Motorsport
 8 13

+2.071

1'36.307

 0.193 163.763
30
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 12

+2.111

1'36.347

 0.040 163.695
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