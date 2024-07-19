F3 Macaristan Antrenman: Boya seansı lider tamamladı
2024 Formula 3 sezonun 8. ayağı olan Macaristan yarışı öncesinde gerçekleştirilen antrenman turunun lideri, Mari Boya oldu.
Mari Boya, Campos Racing
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Formula 3'ün Macaristan'da düzenlediği antrenman seansı, oldukça sıcak bir havada başladı.
Seansa başlamadan önce tüm F3 ekipleri araçlarının sistemlerini kontrol etmek için piste tur atmaya çıktı, sonra da pite geri döndüler.
Antrenman seansının son 30 dakikasında sürücülerin bir kısmı, tur atmak adına piste çıkmaya başladılar.
İlk tur atan isim, Dunne oldu. Onu sırasıyla Beganovic, Mini, Sztuka ve Tramnitz takip etti. Gabriele Mini turunu geliştirmek için yeniden pisti turladı ve 1.34.955'lik derecesiyle zirveye yerleşti.
Ancak Leon, Mini'den daha hızlı bir tur yaparak, 1.34.641'lik derecesiyle zirveye yerleşen yeni isim oldu.
Seansın bitimine 15 dakika kala Red Bull'un genç yeteneği Arvid Lindblad, 1.35.062'lik turuyla beşinci sıraya yerleşti.
Sebastian Montoya, 1.34.758'lik derecesiyle ikinci sıraya yerleşirken, Mari Boya en hızlı turunu atarak 1.34.236 saniyeyle zirveye yerleşen üçüncü isim oldu.
Bitime 3 dakika kala dördüncü sırada olan Luke Browning, yeniden turunu geliştirmek için tur atmayı denediğinde, aracında bir kilitlenme yaşadı. Böylece Browning, turuna devam edemedi.
Macaristan'daki antrenman seansını lider tamamlayan isim Mari Boya oldu. Onu sırasıyla 0.176 saniye geride Stenshorne ve 0.288 saniye geride Browning takip etti.
Seansın sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
M. Boya Campos Racing
|12
|9
|
1'34.236
|167.362
|2
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|9
|
+0.176
1'34.412
|0.176
|167.050
|3
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|9
|
+0.288
1'34.524
|0.112
|166.852
|4
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|10
|
+0.405
1'34.641
|0.117
|166.646
|5
|
L. Fornaroli Trident
|4
|12
|
+0.491
1'34.727
|0.086
|166.495
|6
|S. Montoya Campos Racing
|11
|11
|
+0.522
1'34.758
|0.031
|166.440
|7
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|13
|
+0.590
1'34.826
|0.068
|166.321
|8
|
S. Ramos Trident
|6
|11
|
+0.672
1'34.908
|0.082
|166.177
|9
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|13
|
+0.719
1'34.955
|0.047
|166.095
|10
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|13
|
+0.750
1'34.986
|0.031
|166.041
|11
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|11
|
+0.773
1'35.009
|0.023
|166.001
|12
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|13
|
+0.826
1'35.062
|0.053
|165.908
|13
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|11
|
+0.842
1'35.078
|0.016
|165.880
|14
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|10
|
+0.930
1'35.166
|0.088
|165.727
|15
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|11
|
+0.958
1'35.194
|0.028
|165.678
|16
|
S. Meguetounif Trident
|5
|11
|
+0.970
1'35.206
|0.012
|165.657
|17
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|10
|
+0.982
1'35.218
|0.012
|165.636
|18
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|10
|
+1.033
1'35.269
|0.051
|165.548
|19
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|12
|
+1.053
1'35.289
|0.020
|165.513
|20
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|10
|
+1.054
1'35.290
|0.001
|165.511
|21
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|13
|
+1.056
1'35.292
|0.002
|165.508
|22
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|10
|
+1.092
1'35.328
|0.036
|165.445
|23
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|11
|
+1.134
1'35.370
|0.042
|165.372
|24
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|11
|
+1.194
1'35.430
|0.060
|165.268
|25
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|13
|
+1.285
1'35.521
|0.091
|165.111
|26
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|10
|
+1.371
1'35.607
|0.086
|164.962
|27
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|12
|
+1.648
1'35.884
|0.277
|164.486
|28
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|10
|
+1.878
1'36.114
|0.230
|164.092
|29
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|13
|
+2.071
1'36.307
|0.193
|163.763
|30
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|12
|
+2.111
1'36.347
|0.040
|163.695
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