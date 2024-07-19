F3 Macaristan Antrenman: Boya seansı lider tamamladı

Formula 3'ün Macaristan'da düzenlediği antrenman seansı, oldukça sıcak bir havada başladı.

Seansa başlamadan önce tüm F3 ekipleri araçlarının sistemlerini kontrol etmek için piste tur atmaya çıktı, sonra da pite geri döndüler.

Antrenman seansının son 30 dakikasında sürücülerin bir kısmı, tur atmak adına piste çıkmaya başladılar.

İlk tur atan isim, Dunne oldu. Onu sırasıyla Beganovic, Mini, Sztuka ve Tramnitz takip etti. Gabriele Mini turunu geliştirmek için yeniden pisti turladı ve 1.34.955'lik derecesiyle zirveye yerleşti.

Ancak Leon, Mini'den daha hızlı bir tur yaparak, 1.34.641'lik derecesiyle zirveye yerleşen yeni isim oldu.

Seansın bitimine 15 dakika kala Red Bull'un genç yeteneği Arvid Lindblad, 1.35.062'lik turuyla beşinci sıraya yerleşti.

Sebastian Montoya, 1.34.758'lik derecesiyle ikinci sıraya yerleşirken, Mari Boya en hızlı turunu atarak 1.34.236 saniyeyle zirveye yerleşen üçüncü isim oldu.

Bitime 3 dakika kala dördüncü sırada olan Luke Browning, yeniden turunu geliştirmek için tur atmayı denediğinde, aracında bir kilitlenme yaşadı. Böylece Browning, turuna devam edemedi.

Macaristan'daki antrenman seansını lider tamamlayan isim Mari Boya oldu. Onu sırasıyla 0.176 saniye geride Stenshorne ve 0.288 saniye geride Browning takip etti.

Seansın sonucu: