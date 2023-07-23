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Önceki / Pazar günkü F3 Macaristan yarışı, lastiklerdeki güvenlik endişesi nedeniyle kısaltıldı
FIA F3 / Hungaroring Yarış raporu

F3 Macaristan: Ana yarışta O'Sullivan galip, Prema 1-2

Pole pozisyonundan başladığı yarışı domine eden Williams akademi sürücüsü Zak O'Sullivan rahatça zafere ulaştı, onu takım arkadaşı Dino Beganovic takip etti.

Megan White
Ekleyen:
Zak O'Sullivan, Prema Racing

Startta iyi bir ivmelenmeyle yerini koruyan O'Sullivan, çok sevdiği pistte farkı hızlıca açmaya başladı ve bir noktada 4.2 saniye civarı öndeydi.

İkinci sıradaki Beganovic son turlara doğru gaza bassa da yeterli olmadı, böylece O'Sullivan 2.3 saniye gibi bir farkla galibiyete ulaşmayı başardı.

O'Sullivan bu sene dördüncü zaferini elde ederek "bir F3 sezonunda en çok yarış kazanan sürücü" rekoruna ortak oldu.

Dahası, artık şampiyona ikinciliği koltuğunda da kendisi oturmakta -ancak şampiyona lideri Gabriel Bortoleto'nun tam 43 puan gerisinde.

Sezonun en istikrarlı isimlerinden Beganovic ikinci sırada yer alarak bu sezon dördüncü kez podyuma çıktı. 

Podyumu tamamlayan isimse bir diğer Williams akademi sürücüsü Franco Colapinto.

Gabriele Mini, Hitech Grand Prix

Gabriele Mini, Hitech Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Dördüncü sıra geçen hafta kazandıktan sonra yeniden tempo tutturan Oliver Goethe'ye giderken, beşinci sırada Paul Aron yer aldı. Prema, üç aracıyla ilk beşte yer almayı başardı.

Yarışın en iyi isimlerinden biri Pepe Marti idi, 13. sıradan başladığı mücadelede her fırsatta gaza basan ve tüm fırsatları değerlendiren Marti, mücadeleyi altıncı sırada tamamladı.

Yedinci sırada sezonun en zayıf yarışlarından birini geçiren Gabriel Bortoleto yer aldı, Brezilyalı sürücü rakipleriyle farkın biraz olsun kapanmasına izin verdi.

Sekizinci sırada Jonny Edgar yer alırken, günün son puanları Leonardo Fornaroli ve yine gerilerden yükselen Mari Boya'ya gitti.

Bu sonuçlar, MP Motorsport, Trident ve Prema'nın üç araçla podyum alması demekti, bu üçlü dışında puan alabilen tek takım Campos.

Yarışta öne çıkan iki isim daha vardı: Luke Browning ve Hugh Barter. 

Browning 18. sırada başladığı yarışı 12. sırada tamamlayarak puan barajının çok az farkla dışında kaldı, Barter ise 22. sırada başladığı yarışı 13. sırada tamamladı.

Geleceğin yıldızlarından biri olarak görülen Nikola Tsolov ise dünden kalan grid cezası nedeniyle 10. sırada başladığı yarışta hiç tempo tutturamadı ve damalı bayrağı ancak 25. sırada görebildi.

 

 

F3 Macaristan - Ana yarış sonuç tablosu

     
Driver Info
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 United Kingdom Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam 3 19 31'27.598 158.675 25 3
2
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
2 19 +2.320 2.320 158.481 18
3 Argentina F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport 10 19 +6.471 4.151 158.133 15
4
O. Goethe Oliver Goethe Trident
6 19 +13.276 6.805 157.567 12
5
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
1 19 +19.068 5.792 157.089 10
6
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
23 19 +20.272 1.204 156.989 8
7
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
5 19 +27.734 7.462 156.378 6
8 United Kingdom J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport 12 19 +27.844 0.110 156.369 4
9
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
4 19 +29.855 2.011 156.205 2
10
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
11 19 +30.585 0.730 156.145 1
11
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
24 19 +35.615 5.030 155.737
12
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
16 19 +36.764 1.149 155.644
13
H. Barter Hugh Barter Campos Racing
25 19 +36.948 0.184 155.629
14
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
27 19 +37.161 0.213 155.612
15 Switzerland G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix 8 19 +37.681 0.520 155.570
16
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
15 19 +37.987 0.306 155.545
17 Mexico R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 18 19 +49.097 11.110 154.653
18 Germany S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 29 19 +54.344 5.247 154.235
19 Brazil C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing 17 19 +55.451 1.107 154.147
20
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
30 19 +57.491 2.040 153.985
21
M. Esterson Max Esterson Rodin Carlin
21 19 +58.661 1.170 153.893
22 Israel I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin 22 19 +1'04.788 6.127 153.410
23
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
26 19 +1'05.415 0.627 153.361
24 Colombia S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 14 19 +1'09.357 3.942 153.052
25
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
9 19 +1'10.950 1.593 152.927
26 A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport 28 19 +1'12.726 1.776 152.789
27
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
20 19 +1'14.245 1.519 152.670
28
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
31 19 +1'19.452 5.207 152.266
29
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
19 19 +1'24.896 5.444 151.846
dnf United States K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix 7 9 10 laps Yarış dışı
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Pazar günkü F3 Macaristan yarışı, lastiklerdeki güvenlik endişesi nedeniyle kısaltıldı

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Megan White
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