F3 Macaristan: Ana yarışta O'Sullivan galip, Prema 1-2

Startta iyi bir ivmelenmeyle yerini koruyan O'Sullivan, çok sevdiği pistte farkı hızlıca açmaya başladı ve bir noktada 4.2 saniye civarı öndeydi.

İkinci sıradaki Beganovic son turlara doğru gaza bassa da yeterli olmadı, böylece O'Sullivan 2.3 saniye gibi bir farkla galibiyete ulaşmayı başardı.

O'Sullivan bu sene dördüncü zaferini elde ederek "bir F3 sezonunda en çok yarış kazanan sürücü" rekoruna ortak oldu.

Dahası, artık şampiyona ikinciliği koltuğunda da kendisi oturmakta -ancak şampiyona lideri Gabriel Bortoleto'nun tam 43 puan gerisinde.

Sezonun en istikrarlı isimlerinden Beganovic ikinci sırada yer alarak bu sezon dördüncü kez podyuma çıktı.

Podyumu tamamlayan isimse bir diğer Williams akademi sürücüsü Franco Colapinto.

Gabriele Mini, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Dördüncü sıra geçen hafta kazandıktan sonra yeniden tempo tutturan Oliver Goethe'ye giderken, beşinci sırada Paul Aron yer aldı. Prema, üç aracıyla ilk beşte yer almayı başardı.

Yarışın en iyi isimlerinden biri Pepe Marti idi, 13. sıradan başladığı mücadelede her fırsatta gaza basan ve tüm fırsatları değerlendiren Marti, mücadeleyi altıncı sırada tamamladı.

Yedinci sırada sezonun en zayıf yarışlarından birini geçiren Gabriel Bortoleto yer aldı, Brezilyalı sürücü rakipleriyle farkın biraz olsun kapanmasına izin verdi.

Sekizinci sırada Jonny Edgar yer alırken, günün son puanları Leonardo Fornaroli ve yine gerilerden yükselen Mari Boya'ya gitti.

Bu sonuçlar, MP Motorsport, Trident ve Prema'nın üç araçla podyum alması demekti, bu üçlü dışında puan alabilen tek takım Campos.

Yarışta öne çıkan iki isim daha vardı: Luke Browning ve Hugh Barter.

Browning 18. sırada başladığı yarışı 12. sırada tamamlayarak puan barajının çok az farkla dışında kaldı, Barter ise 22. sırada başladığı yarışı 13. sırada tamamladı.

Geleceğin yıldızlarından biri olarak görülen Nikola Tsolov ise dünden kalan grid cezası nedeniyle 10. sırada başladığı yarışta hiç tempo tutturamadı ve damalı bayrağı ancak 25. sırada görebildi.

F3 Macaristan - Ana yarış sonuç tablosu