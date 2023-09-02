Prime'a abone ol
Önceki / F3 Belçika ana yarış: Barnard kazandı, şampiyonluk İtalya'ya kaldı
FIA F3 / Monza Haberler

F3 İtalya sprint yarışı: Colapinto kazandı, Bortoleto yine podyumda!

Formula 3 sezonunun son hafta sonu sprint yarışıyla start aldı, heyecanlı ve olaylı yarışın galibi Williams akademi sürücüsü Franco Colapinto olurken, şampiyon Gabriel Bortoleto ikinci sırada yer aldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Franco Colapinto, MP Motorsport

Şampiyonluk mücadelesi sıralama turlarının ardından son bulsa da, şampiyona ikinciliği ve üçüncülüğü gibi pozisyonlar için rekabet tam gaz devam etmekteydi, dolayısıyla sprint yarışında kimsenin gaz kesmeye niyeti yoktu.

Bu durum elbette olaylı bir starta yol açtı, mücadeleye orta sıralardan başlayan Caio Collet, hemen yanındaki Paul Aron'a hafifçe temas ederek rakibinin lastik patlatmasına sebep oldu. 

Patlağın etkisiyle ilk viraja girerken spin atan Aron, yapacak hiçbir şeyi olmayan Jonny Edgar ve Pepe Marti'ye çarparak durabildi.

Aron ve Edgar hemen orada yarış dışı kalırken, Marti biraz daha yola devam etti, ancak Lesmo 1 çıkışı sol ön süspansiyonunun kırılması sonucu çakıl havuzuna saplandı.

Bu olayların ardından Güvenlik Aracı piste girdi, liderlik koltuğunda ise startta Colapinto'yu avlayan diğer MP sürücüsü Mari Boya yer almaktaydı.

İki takım arkadaşı yarış boyunca sık sık birbirlerini geçtiler, ancak günün sonunda önde kalan ve son altı tura girilirken farkı açmaya başlayan taraf Colapinto oldu.

Damalı bayrağa kadar bir daha Boya'nın baskısı altında kalmayan Colapinto, böylece geçen senenin ardından bir kez daha İtalya sprint yarışını kazanmayı başardı.

Yarışın en iyi isimlerinden biri sekizinci sıradan başlayan Bortoleto oldu, bir kez daha fırsatları değerlendiren ve yeri geldiğinde gaza basan Bortoleto, son turda Boya'yı geçerek ikinciliği kaptı.

Uzun süre lider gittikten sonra üçüncülükle yetinen Boya, hiç olmazsa F3 kariyerinin ilk podyumuna ulaşmış oldu.

Franco Colapinto, MP Motorsport

Franco Colapinto, MP Motorsport

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Taylor Barnard son viraja kadar podyumu zorlasa da çok az farkla geride kalarak dördüncü olurken, beşincilik 27. sıradan başlayan Luke Browning'e gitti.

Aslında beşinci sıranın orijinal sahibi Zak O'Sullivan idi, ancak kendisi Gregoire Saucy ile temas yaşamasının ve rakibinin lastiğini patlatmasının ardından on saniye zaman cezası aldı ve puan barajının gerisine düştü.

Leonardo Fornaroli altıncı olurken, 22. sıradan başlayan ve en hızlı turun sahibi olmayı başaran Oliver Goethe yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanları ise yine en gerilerden başlayan Gabriele Mini, Christian Mansell ve arka arkaya ikinci hafta sonu da puanla tanışan Nikola Tsolov'a gitti.

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Argentina F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport 10 18 -       10    
2
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
 5 18 +1.300 1.300     9    
3
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
 11 18 +2.100 0.800     8    
4
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
 27 18 +2.300 0.200     7    
5
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
 16 18 +3.200 0.900     6    
6
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
 4 18 +6.100 2.900     5    
7
O. Goethe Oliver Goethe Trident
 6 18 +8.000 1.900     4   1
8
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
 15 18 +9.800 1.800     3    
9
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
 24 18 +11.000 1.200     2    
10
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
 9 18 +11.400 0.400     1    
11 Mexico R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 18 18 +12.100 0.700          
12 United Kingdom Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam 3 18 +12.400 0.300          
13 Colombia S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 14 18 +12.700 0.300          
14
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
 2 18 +16.200 3.500          
15
J. Dufek Joshua Dufek Campos Racing
 25 18 +16.500 0.300          
16
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
 26 18 +20.000 3.500          
17 Germany S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 29 18 +20.300 0.300          
18 A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport 28 18 +21.200 0.900          
19
F. Simonazzi Francesco Simonazzi Rodin Carlin
 21 18 +21.700 0.500          
20 Brazil C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing 17 18 +23.600 1.900   1      
21 United States K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix 7 18 +30.900 7.300          
22 Israel I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin 22 18 +33.300 2.400          
23 Switzerland G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix 8 18 +1'36.900 1'03.600   1      
dnf
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
 30 15 3 laps     1   Yarış dışı  
dnf
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
 20 11 7 laps     1   Yarış dışı  
dnf
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
 19 10 8 laps         Yarış dışı  
dnf
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
 31 2 16 laps     1   Yarış dışı  
dnf
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
 23 14           Yarış dışı  
dnf United Kingdom J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport 12 14           Yarış dışı  
dnf
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
 1 14           Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar

F3 Belçika ana yarış: Barnard kazandı, şampiyonluk İtalya'ya kaldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Verstappen: "İkincilikten memnunum"

Verstappen: "İkincilikten memnunum"

Formula 1
İtalya GP

Verstappen: "İkincilikten memnunum" Verstappen: "İkincilikten memnunum"

F2 İtalya sprint yarışı: Vesti kazandı, Pourchaire dördüncü

F2 İtalya sprint yarışı: Vesti kazandı, Pourchaire dördüncü

FIA F2
Monza

F2 İtalya sprint yarışı: Vesti kazandı, Pourchaire dördüncü F2 İtalya sprint yarışı: Vesti kazandı, Pourchaire dördüncü

Red Bull, Perez'in güç ünitesini değiştirdi!

Red Bull, Perez'in güç ünitesini değiştirdi!

Formula 1
İtalya GP

Red Bull, Perez'in güç ünitesini değiştirdi! Red Bull, Perez'in güç ünitesini değiştirdi!

Son Haberler

MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek

MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek

MGP MotoGP

MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek

Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

F1 Formula 1
İtalya GP

Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

F1 Formula 1
İtalya GP

Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu" Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"

Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı

Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı

F1 Formula 1
İtalya GP

Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol