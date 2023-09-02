F3 İtalya sprint yarışı: Colapinto kazandı, Bortoleto yine podyumda!

Şampiyonluk mücadelesi sıralama turlarının ardından son bulsa da, şampiyona ikinciliği ve üçüncülüğü gibi pozisyonlar için rekabet tam gaz devam etmekteydi, dolayısıyla sprint yarışında kimsenin gaz kesmeye niyeti yoktu.

Bu durum elbette olaylı bir starta yol açtı, mücadeleye orta sıralardan başlayan Caio Collet, hemen yanındaki Paul Aron'a hafifçe temas ederek rakibinin lastik patlatmasına sebep oldu.

Patlağın etkisiyle ilk viraja girerken spin atan Aron, yapacak hiçbir şeyi olmayan Jonny Edgar ve Pepe Marti'ye çarparak durabildi.

Aron ve Edgar hemen orada yarış dışı kalırken, Marti biraz daha yola devam etti, ancak Lesmo 1 çıkışı sol ön süspansiyonunun kırılması sonucu çakıl havuzuna saplandı.

Bu olayların ardından Güvenlik Aracı piste girdi, liderlik koltuğunda ise startta Colapinto'yu avlayan diğer MP sürücüsü Mari Boya yer almaktaydı.

İki takım arkadaşı yarış boyunca sık sık birbirlerini geçtiler, ancak günün sonunda önde kalan ve son altı tura girilirken farkı açmaya başlayan taraf Colapinto oldu.

Damalı bayrağa kadar bir daha Boya'nın baskısı altında kalmayan Colapinto, böylece geçen senenin ardından bir kez daha İtalya sprint yarışını kazanmayı başardı.

Yarışın en iyi isimlerinden biri sekizinci sıradan başlayan Bortoleto oldu, bir kez daha fırsatları değerlendiren ve yeri geldiğinde gaza basan Bortoleto, son turda Boya'yı geçerek ikinciliği kaptı.

Uzun süre lider gittikten sonra üçüncülükle yetinen Boya, hiç olmazsa F3 kariyerinin ilk podyumuna ulaşmış oldu.

Franco Colapinto, MP Motorsport Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Taylor Barnard son viraja kadar podyumu zorlasa da çok az farkla geride kalarak dördüncü olurken, beşincilik 27. sıradan başlayan Luke Browning'e gitti.

Aslında beşinci sıranın orijinal sahibi Zak O'Sullivan idi, ancak kendisi Gregoire Saucy ile temas yaşamasının ve rakibinin lastiğini patlatmasının ardından on saniye zaman cezası aldı ve puan barajının gerisine düştü.

Leonardo Fornaroli altıncı olurken, 22. sıradan başlayan ve en hızlı turun sahibi olmayı başaran Oliver Goethe yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanları ise yine en gerilerden başlayan Gabriele Mini, Christian Mansell ve arka arkaya ikinci hafta sonu da puanla tanışan Nikola Tsolov'a gitti.