F3 İtalya ana yarış: Edgar kazandı, Prema takımlar şampiyonu!
Dört kez Güvenlik Aracı gördüğümüz olaylı yarışın galibi kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Jonny Edgar oldu, Prema ise takımlar şampiyonluğunu ilan etti.
Yarış öncesi şampiyon belliydi, nitekim Gabriel Bortoleto henüz Cuma günü mutlu sona ulaşmayı başarmıştı -ancak şampiyona ikinciliği ve takımlar şampiyonluğu gibi unvanlar için mücadele devam etmekteydi.
Yarışta ortalık henüz ilk tur başlamadan karıştı, nitekim pole pozisyonunun sahibi Oliver Goethe gaz pedalının kırılması sonucu yarışa veda etti.
Olaysız bir startın ardından ikinci sektörde şampiyonayı etkileyen bir olay yaşandı, orta sıralardaki bir temas, Franco Colapinto'nun Roggia çıkışında duvara çarpmasına ve süspansiyon kırmasına sebep oldu.
Şampiyona ikinciliğine oynayan Colapinto ikinci sektörde yarışa veda ederken, Güvenlik Aracı piste girdi. Bu sırada Caio Collet lider, Edgar ikinci sıradaydı.
Mücadele yeniden başladıktan sonra çok agresif bir Bortoleto gördük, ancak kendisi ilk olarak Parabolica'da bir hata yaptı, sonrasında da Roggia'da pist dışına çıkarak dokuzunculuğa kadar geriledi.
Ön grupta ise Collet-Edgar mücadelesi çok sert geçmekteydi, ancak Edgar yer yer Lesmo'da dahi atak yaptığı bir mücadelenin ardından liderliğe tutunan taraf olmayı başardı.
Zak O'Sullivan, Prema Racing
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Yarışın kalan kısmında üç kez daha Güvenlik Aracı piste girdi; ilki Gregoire Saucy'nin lastik patlatarak bariyerlere gömülmesi yüzünden, ikincisi Sebastian Montoya'nın spin atarak yarış dışı kalması yüzünden, sonuncusu ise Pepe Marti'nin çakıl havuzuna gömülmesi yüzünden.
Tüm bu Güvenlik Aracı periyotlarından sağ çıkmayı başaran isim Edgar oldu, dördüncü Güvenlik Aracı sonrası sadece bir turluk mücadelede Parabolica öncesi gaza basan Edgar, böylece farkı açmayı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
İlk galibiyetine uzanan Edgar'ın gelecek sezon seride kalıp kalmayacağı belli değil, dolayısıyla kendisinin hiç olmazsa moral bulduğu söylenebilir.
İkinci sıra yarışın yıldızlarından Zak O'Sullivan'a gitti, bir ara galibiyet için Edgar'a atak dahi yapan ancak Roggia'da şikanı kesmek zorunda kalan Zak, böylece şampiyona ikinciliği mücadelesinden galip ayrılan taraf oldu.
Üçüncü sıra son haftaların yıldız ismi Taylor Barnard'a gitti, Jenzer sürücüsü son turda Collet'i geçerek bir kez daha podyuma çıktı.
Seneye F3'ten ayrılması beklenen isimlerden Collet dördüncü olurken, şampiyon Bortoleto beşinci, dün podyuma çıkan Mari Boya altıncı sırada yer aldı.
Yarışa şampiyona ikinciliği için avantajlı bir konumda çıkan ancak birkaç hata yapmasının ardından gerileyen Paul Aron yedinci oldu ve çaylak sezonunu üçüncü sırada tamamladı.
Günün son puanları ise Christian Mansell, Dino Beganovic ve Rafael Villagomez'e gitti.
Trident yarış başlarken şampiyonada Prema'nın dört puan gerisindeydi, ancak yarış başlamadan Goethe'nin kaybı takımı epey yaraladı.
Günün sonunda Trident yarıştan sadece 10 puan alabilirken, Prema 26 puan alarak farkı daha da açarak şampiyonluğa ulaştı.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport
|12
|21
|-
|25
|2
|Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam
|3
|21
|+0.200
|0.200
|18
|3
|
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
|27
|21
|+0.800
|0.600
|15
|4
|C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing
|17
|21
|+1.000
|0.200
|12
|5
|
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
|5
|21
|+1.500
|0.500
|10
|1
|6
|
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
|11
|21
|+1.900
|0.400
|8
|7
|
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
|1
|21
|+2.100
|0.200
|6
|8
|
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
|24
|21
|+2.900
|0.800
|4
|9
|
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
|2
|21
|+3.300
|0.400
|2
|10
|R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing
|18
|21
|+3.600
|0.300
|1
|11
|
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
|31
|21
|+6.100
|2.500
|12
|
F. Simonazzi Francesco Simonazzi Rodin Carlin
|21
|21
|+6.700
|0.600
|13
|
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
|9
|21
|+6.900
|0.200
|1
|14
|S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz
|29
|21
|+7.600
|0.700
|15
|
J. Dufek Joshua Dufek Campos Racing
|25
|21
|+7.600
|0.000
|1
|16
|
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
|4
|21
|+8.100
|0.500
|17
|
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
|20
|21
|+8.400
|0.300
|1
|18
|
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
|16
|21
|+11.200
|2.800
|1
|19
|
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
|15
|21
|+21.100
|9.900
|20
|
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
|19
|21
|+53.900
|32.800
|1
|21
|A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport
|28
|20
|1 lap
|1
|22
|
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
|30
|18
|3 laps
|dnf
|
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
|26
|16
|5 laps
|1
|Yarış dışı
|dnf
|
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
|23
|15
|6 laps
|Yarış dışı
|dnf
|I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin
|22
|15
|6 laps
|Yarış dışı
|dnf
|S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight
|14
|12
|9 laps
|Yarış dışı
|dnf
|K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix
|7
|12
|9 laps
|1
|Yarış dışı
|dnf
|G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix
|8
|5
|16 laps
|Yarış dışı
|dnf
|F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport
|10
|19
|Yarış dışı
|dnf
|
O. Goethe Oliver Goethe Trident
|6
|20
|Yarış dışı
|2
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