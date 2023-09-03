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F3 İtalya ana yarış: Edgar kazandı, Prema takımlar şampiyonu!

Dört kez Güvenlik Aracı gördüğümüz olaylı yarışın galibi kariyerinin ilk galibiyetine ulaşan Jonny Edgar oldu, Prema ise takımlar şampiyonluğunu ilan etti.

Altay Gök
Ekleyen:
Jonny Edgar, MP Motorsport

Yarış öncesi şampiyon belliydi, nitekim Gabriel Bortoleto henüz Cuma günü mutlu sona ulaşmayı başarmıştı -ancak şampiyona ikinciliği ve takımlar şampiyonluğu gibi unvanlar için mücadele devam etmekteydi.

Yarışta ortalık henüz ilk tur başlamadan karıştı, nitekim pole pozisyonunun sahibi Oliver Goethe gaz pedalının kırılması sonucu yarışa veda etti.

Olaysız bir startın ardından ikinci sektörde şampiyonayı etkileyen bir olay yaşandı, orta sıralardaki bir temas, Franco Colapinto'nun Roggia çıkışında duvara çarpmasına ve süspansiyon kırmasına sebep oldu.

Şampiyona ikinciliğine oynayan Colapinto ikinci sektörde yarışa veda ederken, Güvenlik Aracı piste girdi. Bu sırada Caio Collet lider, Edgar ikinci sıradaydı.

Mücadele yeniden başladıktan sonra çok agresif bir Bortoleto gördük, ancak kendisi ilk olarak Parabolica'da bir hata yaptı, sonrasında da Roggia'da pist dışına çıkarak dokuzunculuğa kadar geriledi. 

Ön grupta ise Collet-Edgar mücadelesi çok sert geçmekteydi, ancak Edgar yer yer Lesmo'da dahi atak yaptığı bir mücadelenin ardından liderliğe tutunan taraf olmayı başardı.

Zak O'Sullivan, Prema Racing

Zak O'Sullivan, Prema Racing

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Yarışın kalan kısmında üç kez daha Güvenlik Aracı piste girdi; ilki Gregoire Saucy'nin lastik patlatarak bariyerlere gömülmesi yüzünden, ikincisi Sebastian Montoya'nın spin atarak yarış dışı kalması yüzünden, sonuncusu ise Pepe Marti'nin çakıl havuzuna gömülmesi yüzünden.

Tüm bu Güvenlik Aracı periyotlarından sağ çıkmayı başaran isim Edgar oldu, dördüncü Güvenlik Aracı sonrası sadece bir turluk mücadelede Parabolica öncesi gaza basan Edgar, böylece farkı açmayı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

İlk galibiyetine uzanan Edgar'ın gelecek sezon seride kalıp kalmayacağı belli değil, dolayısıyla kendisinin hiç olmazsa moral bulduğu söylenebilir.

İkinci sıra yarışın yıldızlarından Zak O'Sullivan'a gitti, bir ara galibiyet için Edgar'a atak dahi yapan ancak Roggia'da şikanı kesmek zorunda kalan Zak, böylece şampiyona ikinciliği mücadelesinden galip ayrılan taraf oldu.

Üçüncü sıra son haftaların yıldız ismi Taylor Barnard'a gitti, Jenzer sürücüsü son turda Collet'i geçerek bir kez daha podyuma çıktı.

Seneye F3'ten ayrılması beklenen isimlerden Collet dördüncü olurken, şampiyon Bortoleto beşinci, dün podyuma çıkan Mari Boya altıncı sırada yer aldı.

Yarışa şampiyona ikinciliği için avantajlı bir konumda çıkan ancak birkaç hata yapmasının ardından gerileyen Paul Aron yedinci oldu ve çaylak sezonunu üçüncü sırada tamamladı.

Günün son puanları ise Christian Mansell, Dino Beganovic ve Rafael Villagomez'e gitti.

Trident yarış başlarken şampiyonada Prema'nın dört puan gerisindeydi, ancak yarış başlamadan Goethe'nin kaybı takımı epey yaraladı.

Günün sonunda Trident yarıştan sadece 10 puan alabilirken, Prema 26 puan alarak farkı daha da açarak şampiyonluğa ulaştı.

 

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 United Kingdom J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport 12 21 -       25    
2 United Kingdom Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam 3 21 +0.200 0.200     18    
3
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
 27 21 +0.800 0.600     15    
4 Brazil C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing 17 21 +1.000 0.200     12    
5
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
 5 21 +1.500 0.500     10   1
6
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
 11 21 +1.900 0.400     8    
7
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
 1 21 +2.100 0.200     6    
8
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
 24 21 +2.900 0.800     4    
9
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
 2 21 +3.300 0.400     2    
10 Mexico R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 18 21 +3.600 0.300     1    
11
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
 31 21 +6.100 2.500          
12
F. Simonazzi Francesco Simonazzi Rodin Carlin
 21 21 +6.700 0.600          
13
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
 9 21 +6.900 0.200   1      
14 Germany S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 29 21 +7.600 0.700          
15
J. Dufek Joshua Dufek Campos Racing
 25 21 +7.600 0.000   1      
16
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
 4 21 +8.100 0.500          
17
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
 20 21 +8.400 0.300   1      
18
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
 16 21 +11.200 2.800   1      
19
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
 15 21 +21.100 9.900          
20
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
 19 21 +53.900 32.800   1      
21 A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport 28 20 1 lap     1      
22
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
 30 18 3 laps            
dnf
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
 26 16 5 laps     1   Yarış dışı  
dnf
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
 23 15 6 laps         Yarış dışı  
dnf Israel I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin 22 15 6 laps         Yarış dışı  
dnf Colombia S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 14 12 9 laps         Yarış dışı  
dnf United States K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix 7 12 9 laps     1   Yarış dışı  
dnf Switzerland G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix 8 5 16 laps         Yarış dışı  
dnf Argentina F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport 10 19           Yarış dışı  
dnf
O. Goethe Oliver Goethe Trident
 6 20           Yarış dışı 2
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Gabriel Bortoleto, 2023 Formula 3 şampiyonluğunu ilan etti!

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