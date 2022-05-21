F3 İspanya: Vidales, Crawford'ın önünde ilk zaferini aldı

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Formula 3'te sezon bu hafta sonu Barselona'da devam ediyor ve heyecan sabah yapılan sprint yarışıyla başladı.

Pole pozisyonunda David Vidales vardı ve yanında ise Juan Manuel Correa start aldı.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle Vidales yerini korudu ve Correa'nın baskısına rağmen ilk virajı lider dönmeyi başardı. Correa da ilk virajın ardından yerini koruyan bir başka isimdi.

20 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışın ilk turlarının ardından Vidales, Correa, Jak Crawford ve Kaylan Frederick sıralaması vardı.

Fakat Crawford, Correa'nın arayı açmasına izin vermedi ve rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi. Crawford, tempo olarak Videles'ten de hızlıydı ve turlar ilerledikçe genç sürücüyü sıkıştırmaya başladı.

Bu ikili, Correa'nın başını çektiği grupla arayı yavaş yavaş açmaya başladılar.

12. turda Crawford, ilk virajda dışarıdan geçiş yapmayı denedi ancak Vidales yerini korumaya çalışmasıyla kendisin pist dışında buldu. Bu da farkın bir saniyenin üzerine çıkmasına neden oldu.

Bu grubun arkasında Caio Collet, Frederick'i geride bıraktı ve üçüncülük için Correa'yı sıkıştırmaya başladı. Frederick daha sonra Alexander Smolyar'a da geçildi.

Collet bitime dört tur kala Correa'ya ilk virajda atak denemesini yaptı ancak Amerikalı sürücü yerini korudu. Arthur Leclerc ise Frederick'i geçerek altıncılığa çıktı.

Bundan bir tur sonra Collet, Correa'yı güzel bir atakla geçerek nihayet üçüncülüğe yükseldi.

Tıpkı Collet gibi Amerikalı sürücüyü geçmek isteyen Smolyar, atak denemesinin ardından pist dışına çıktı ve hem Correa'yı geçemedi hem de Leclerc'e geçildi.

Leclerc, dördüncülük için bastırdı ve son turun ilk virajına gelirken Correa'yı geride bıraktı.

Arkada bunlar olurken, ön tarafta Vidales, Crawford'ın arayı kapatmasına izin vermedi ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu, genç sürücünün F3'teki ilk zaferiydi.

Crawford ikinci olurken, Collet üçüncü oldu ve podyumu tamamladı. Leclerc son bölümdeki güçlü yükselişiyle dördüncü, Correa beşinci, Smolyar altıncı ve Frederick yedinci oldu.

İlk onu Roman Stanek, Reece Ushijima ve Isack Hadjar tamamladı.

Formula 3 Barselona - Sprint yarışı sonucu: