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FIA F3 / Barselona Yarış raporu

F3 İspanya: Vidales, Crawford'ın önünde ilk zaferini aldı

Campos Racing sürücüsü David Vidales, İspanya'da gerçekleştirilen F3 sprint yarışıda zafere ulaşan isim oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F3 İspanya: Vidales, Crawford'ın önünde ilk zaferini aldı
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Formula 3'te sezon bu hafta sonu Barselona'da devam ediyor ve heyecan sabah yapılan sprint yarışıyla başladı.

Pole pozisyonunda David Vidales vardı ve yanında ise Juan Manuel Correa start aldı.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle Vidales yerini korudu ve Correa'nın baskısına rağmen ilk virajı lider dönmeyi başardı. Correa da ilk virajın ardından yerini koruyan bir başka isimdi.

20 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışın ilk turlarının ardından Vidales, Correa, Jak Crawford ve Kaylan Frederick sıralaması vardı.

Fakat Crawford, Correa'nın arayı açmasına izin vermedi ve rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi. Crawford, tempo olarak Videles'ten de hızlıydı ve turlar ilerledikçe genç sürücüyü sıkıştırmaya başladı.

Bu ikili, Correa'nın başını çektiği grupla arayı yavaş yavaş açmaya başladılar.

12. turda Crawford, ilk virajda dışarıdan geçiş yapmayı denedi ancak Vidales yerini korumaya çalışmasıyla kendisin pist dışında buldu. Bu da farkın bir saniyenin üzerine çıkmasına neden oldu.

Bu grubun arkasında Caio Collet, Frederick'i geride bıraktı ve üçüncülük için Correa'yı sıkıştırmaya başladı. Frederick daha sonra Alexander Smolyar'a da geçildi.

Collet bitime dört tur kala Correa'ya ilk virajda atak denemesini yaptı ancak Amerikalı sürücü yerini korudu. Arthur Leclerc ise Frederick'i geçerek altıncılığa çıktı.

Bundan bir tur sonra Collet, Correa'yı güzel bir atakla geçerek nihayet üçüncülüğe yükseldi.

Tıpkı Collet gibi Amerikalı sürücüyü geçmek isteyen Smolyar, atak denemesinin ardından pist dışına çıktı ve hem Correa'yı geçemedi hem de Leclerc'e geçildi.

Leclerc, dördüncülük için bastırdı ve son turun ilk virajına gelirken Correa'yı geride bıraktı.

Arkada bunlar olurken, ön tarafta Vidales, Crawford'ın arayı kapatmasına izin vermedi ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu, genç sürücünün F3'teki ilk zaferiydi.

Crawford ikinci olurken, Collet üçüncü oldu ve podyumu tamamladı. Leclerc son bölümdeki güçlü yükselişiyle dördüncü, Correa beşinci, Smolyar altıncı ve Frederick yedinci oldu.

İlk onu Roman Stanek, Reece Ushijima ve Isack Hadjar tamamladı.

Formula 3 Barselona - Sprint yarışı sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Spain David Vidales Spain Campos Racing    
2 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 1.200  
3 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 6.400  
4 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 9.000  
5 United States Juan Correa France ART Grand Prix 10.300  
6 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 11.200  
7 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 11.800  
8 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 12.300  
9 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 15.200  
10 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 16.000  
11 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 16.900  
12 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 17.400  
13 Pepe Martí Spain Campos Racing 18.100  
14 Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 19.900  
15 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 23.400  
16 Denmark Oliver Rasmussen Italy Trident 24.200  
17 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 24.800  
18 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 25.400  
19 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 29.700  
20 Germany Lirim Zendeli Czech Republic Charouz Racing System 32.100  
21 Barbados Zane Maloney Italy Trident 35.700  
22 Italy Enzo Trulli Carlin 36.200  
23 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 39.500  
24 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 39.900  
25 United States Brad Benavides Carlin 41.100  
26 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 42.100  
27 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'08.600  
28 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 4 laps  
29 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 10 laps  
30 France Victor Martins France ART Grand Prix 13 laps  
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