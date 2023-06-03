F3 İspanya: Sprint yarışının galibi O'Sullivan!

Yarış F3 standartlarında oldukça sakin başladı, geçişe elverişli olmayan pistte neredeyse tüm sürücüler kendilerini son sektörde zaman bulmaya adadı.

Ters grid ile pole pozisyonuna yerleşen Zak O'Sullivan yerini korurken, Luke Browning onu yakından takipteydi, üçüncü sırada ise geçen hafta ilk podyumunu elde eden Leonardo Fornaroli yer alıyordu.

İlk turun sonlarına doğru sezonun iki olaylı ismi Ido Cohen ile Rafael Villagomez temas ettiler, temasın ardından Cohen yarış dışı kalırken Villagomez yola devam etti.

Cohen'in aracının çekilmesi için Güvenlik Aracı piste girdi, dördüncü turda yarış yeniden başladığında herkes daha temkinli davranmaktaydı.

Yarışın orta bölümüne geldiğimizde iki ismin emin adımlarla yükseldiğini görüyorduk: 18. başlayan Gabriele Mini ve sekizinci başlayan Paul Aron.

Son altı tura girilirken orta grupta farklar iyice azalmış, Mini 11. sıraya kadar yükselmiş, Aron da hata yapan Gregoire Saucy'e atak yapıp dördüncülüğü almıştı.

Momentumunu tamamen kaybeden Saucy, kısa süre içinde hemen arkasındaki Sebastian Montoya ve Franco Colapinto'ya da geçilerek yedinciliğe kadar geriledi, bu sırada bir virajda üç-dört aracın yan yana geldiği durumlarla da karşılaştık.

Sonuç olarak pist üstü mücadelelerin getirdiği kaosun ardından Montoya lastik patlatarak pite gelmek zorunda kaldı, Dino Beganovic yine lastik patlatarak yarışa veda etti, Christian Mansell ise çok iyi bir yarış çıkaran Mini'nin teması ile çakıl havuzuna saplanarak yarış dışı kaldı.

Beganovic ve Mansell'ın araçlarının çekilmesi için Güvenlik Aracı üç turluğuna yine piste girdi.

Bitime üç tur kala yarış yeniden başladı. Browning'i bertaraf etmek isteyen O'Sullivan çok iyi bir ivmelenmeyle farkı açtı ve Fornaroli'nin baskısı altında kalan Browning'den kaçmayı başardı.

Yarışın kalanında herhangi bir olay veya temas yaşanmadı, böylece O'Sullivan sprint yarışında galibiyete ulaşarak bu sene ikinci kez podyumun zirvesinde yer aldı.

İkinci sırada serideki ilk podyumuna ulaşan Browning, üçüncü sırada ise Fornaroli yer aldı.

Orta sıralardaki kaostan faydalanan şampiyona lideri Bortoleto dördüncü olurken, Aron beşinci, Colapinto altıncı sırada yer aldı.

Günü puanla kapatan son iki isimse kendi evlerinde yarışan İspanyol sürücüler Mari Boya ve yarın pole pozisyonundan başlamaya hazırlanan Pepe Marti.

Sekizincilik normalde Mini'ye gitmişti, ancak Mansell ile temasta hatalı bulunan İtalyan sürücü 10 saniye zaman cezası alarak 21. sıraya geriledi.

F3 İspanya - Sprint yarışı sonuç tablosu