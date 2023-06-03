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F3 İspanya: Sprint yarışının galibi O'Sullivan!

Barselona'da gerçekleştirilen ve pist üstünde büyük aksiyona sahne olan sprint yarışında galibiyet Williams Akademisi üyesi Zak O'Sullivan'a gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Zak O'Sullivan, Prema Racing

Yarış F3 standartlarında oldukça sakin başladı, geçişe elverişli olmayan pistte neredeyse tüm sürücüler kendilerini son sektörde zaman bulmaya adadı. 

Ters grid ile pole pozisyonuna yerleşen Zak O'Sullivan yerini korurken, Luke Browning onu yakından takipteydi, üçüncü sırada ise geçen hafta ilk podyumunu elde eden Leonardo Fornaroli yer alıyordu.

İlk turun sonlarına doğru sezonun iki olaylı ismi Ido Cohen ile Rafael Villagomez temas ettiler, temasın ardından Cohen yarış dışı kalırken Villagomez yola devam etti.

Cohen'in aracının çekilmesi için Güvenlik Aracı piste girdi, dördüncü turda yarış yeniden başladığında herkes daha temkinli davranmaktaydı.

Yarışın orta bölümüne geldiğimizde iki ismin emin adımlarla yükseldiğini görüyorduk: 18. başlayan Gabriele Mini ve sekizinci başlayan Paul Aron. 

Son altı tura girilirken orta grupta farklar iyice azalmış, Mini 11. sıraya kadar yükselmiş, Aron da hata yapan Gregoire Saucy'e atak yapıp dördüncülüğü almıştı.

Momentumunu tamamen kaybeden Saucy, kısa süre içinde hemen arkasındaki Sebastian Montoya ve Franco Colapinto'ya da geçilerek yedinciliğe kadar geriledi, bu sırada bir virajda üç-dört aracın yan yana geldiği durumlarla da karşılaştık.

Sonuç olarak pist üstü mücadelelerin getirdiği kaosun ardından Montoya lastik patlatarak pite gelmek zorunda kaldı, Dino Beganovic yine lastik patlatarak yarışa veda etti, Christian Mansell ise çok iyi bir yarış çıkaran Mini'nin teması ile çakıl havuzuna saplanarak yarış dışı kaldı.

Beganovic ve Mansell'ın araçlarının çekilmesi için Güvenlik Aracı üç turluğuna yine piste girdi.

Bitime üç tur kala yarış yeniden başladı. Browning'i bertaraf etmek isteyen O'Sullivan çok iyi bir ivmelenmeyle farkı açtı ve Fornaroli'nin baskısı altında kalan Browning'den kaçmayı başardı.

Yarışın kalanında herhangi bir olay veya temas yaşanmadı, böylece O'Sullivan sprint yarışında galibiyete ulaşarak bu sene ikinci kez podyumun zirvesinde yer aldı.

İkinci sırada serideki ilk podyumuna ulaşan Browning, üçüncü sırada ise Fornaroli yer aldı.

Orta sıralardaki kaostan faydalanan şampiyona lideri Bortoleto dördüncü olurken, Aron beşinci, Colapinto altıncı sırada yer aldı.

Günü puanla kapatan son iki isimse kendi evlerinde yarışan İspanyol sürücüler Mari Boya ve yarın pole pozisyonundan başlamaya hazırlanan Pepe Marti.  

Sekizincilik normalde Mini'ye gitmişti, ancak Mansell ile temasta hatalı bulunan İtalyan sürücü 10 saniye zaman cezası alarak 21. sıraya geriledi.

 

F3 İspanya - Sprint yarışı sonuç tablosu

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 21 -       10
2 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 21 1.6 1.600 1.600   9
3 Leonardo Fornaroli Italy Trident 21 2.3 2.300 0.700   8
4 Gabriel Bortoleto Italy Trident 21 3.1 3.100 0.800   7
5 Paul Aron Italy Prema Powerteam 21 3.6 3.600 0.500   6
6 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 21 4.1 4.100 0.500   5
7 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 21 5.0 5.000 0.900   4
8 Pepe Martí Spain Campos Racing 21 6.2 6.200 1.200   3
9 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 21 7.1 7.100 0.900   2
10 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 21 7.8 7.800 0.700   1
11 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 21 8.4 8.400 0.600    
12 Oliver Goethe Italy Trident 21 8.8 8.800 0.400    
13 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 21 9.5 9.500 0.700    
14 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 21 10.1 10.100 0.600    
15 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 21 11.9 11.900 1.800    
16 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 21 12.8 12.800 0.900    
17 Oliver Gray Rodin Carlin 21 13.5 13.500 0.700    
18 Hunter Yeany Rodin Carlin 21 14.1 14.100 0.600    
19 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 21 15.2 15.200 1.100    
20 Hugh Barter Spain Campos Racing 21 15.7 15.700 0.500    
21 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 21 15.8 15.800 0.100    
22 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 21 15.9 15.900 0.100    
23 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 21 16.5 16.500 0.600    
24 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 21 16.8 16.800 0.300    
25 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 21 17.2 17.200 0.400    
26 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 21 18.0 18.000 0.800    
27 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 21 18.3 18.300 0.300    
28 Christian Mansell Spain Campos Racing 15 6 laps        
29 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 14 7 laps        
30 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 20          
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