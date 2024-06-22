F3 İspanya Sprint: Boya ilk zaferini elde etti, Ramos ilk galibiyetini kaçırdı!

Formula 3’ün İspanya’da gerçekleşen sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Santiago Ramos pole pozisyonundan başladı ve onu, Megeuetounif, Boya, Dunne, van Hoepen ve Sternshorne takip etti.

Sprint yarışının başlangıcında ilk 5 sürücünün sırası değişmedi. Ancak Beganovic, 4 sıra yükselerek 10. sıraya çıkarken, Browning ise 5 sıra gerileyerek 14. sıraya geriledi.

Goethe ve Lindblad, yarışa 3 sıra geriden başlamalarına rağmen, Goethe ikinci turun sonunda beşinciliğe yükselirken, Lindblad sekizinci sıraya yerleşti.

Sprint yarışının üçüncü turunun başında, Trident takımının iki sürücüsü Santiago Ramos ve Sami Meguetounif arasında bir temas yaşandı ve ikili kazaya karıştı. Meguetounif’in aracının lastiği patladı ve Ramos’un aracı da hasar gördü. Meguetounif yarış dışı kalırken, Ramos da sıralamada geriye düştü.

Böylece, Mari Boya liderliğe yükseldi ve onu sırasıyla, Dunne, Goethe, van Hoopen, Stenshorne, Lindblad, Fornaroli, Beganovic takip etti. Dün pole pozisyonunu alan Mansell ise yaşanan kazadan dolayı güvenlik aracının arkasında 11. sırada yer aldı.

Sprint yarışının yeniden başlamasıyla, sekizinci turda Mari Boya liderliğini korumayı sürdürdü. Ancak turlar ilerledikçe, bir çarpışma daha yaşandı ve güvenlik aracı ikinci kez piste çıktı.

Gabriele Mini ve Sebastian Montoya 11. sıra için mücadele ederken birbirine temas ettiler. Mini’nin aracının lastiği patladı ve aracının kontrolünü kaybetti. Böylece Mini, Montoya’nın aracına çarptı. İki sürücünün araçlarını kurtarmak biraz zaman alınca, güvenlik aracı yarışın son turuna kadar pistte kaldı. Böylece, Mari Boya İspanya sprint yarışında zafere ulaşan isim oldu.

Alexander Dunne ikinci sırada yer alırken, Oliver Goethe de bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaştı. Böylece, Campos Racing’in iki sürücüsü Goethe ve Boya, çifte podyum yapmış oldu.

Stenshorne, van Hoepen ve Leon'un önünde 4. sırada yer aldı. Fornaroli, Beganovic'in önünde yedinci sırada bitiş çizgisini geçti. Lindblad ise dokuzuncu sıraya yerleşti. MP Motorsport'tan Tramnitz de 10. sırada yarışı bitirerek, son puanı alan sürücü oldu.

Formula 3’ün ana yarışı yarın Türkiye saati ile 11.05’de başlayacak.

Yarışın sonucu: