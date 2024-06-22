F3 İspanya Sprint: Boya ilk zaferini elde etti, Ramos ilk galibiyetini kaçırdı!
Formula 3’ün İspanya Sprint yarışının başında Trident takımının iki sürücüsünün çarpışması sonucu Mari Boya, galibiyet alan dokuzuncu farklı pilot oldu.
Mari Boya, Campos Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Formula 3’ün İspanya’da gerçekleşen sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Santiago Ramos pole pozisyonundan başladı ve onu, Megeuetounif, Boya, Dunne, van Hoepen ve Sternshorne takip etti.
Sprint yarışının başlangıcında ilk 5 sürücünün sırası değişmedi. Ancak Beganovic, 4 sıra yükselerek 10. sıraya çıkarken, Browning ise 5 sıra gerileyerek 14. sıraya geriledi.
Goethe ve Lindblad, yarışa 3 sıra geriden başlamalarına rağmen, Goethe ikinci turun sonunda beşinciliğe yükselirken, Lindblad sekizinci sıraya yerleşti.
Sprint yarışının üçüncü turunun başında, Trident takımının iki sürücüsü Santiago Ramos ve Sami Meguetounif arasında bir temas yaşandı ve ikili kazaya karıştı. Meguetounif’in aracının lastiği patladı ve Ramos’un aracı da hasar gördü. Meguetounif yarış dışı kalırken, Ramos da sıralamada geriye düştü.
Böylece, Mari Boya liderliğe yükseldi ve onu sırasıyla, Dunne, Goethe, van Hoopen, Stenshorne, Lindblad, Fornaroli, Beganovic takip etti. Dün pole pozisyonunu alan Mansell ise yaşanan kazadan dolayı güvenlik aracının arkasında 11. sırada yer aldı.
Sprint yarışının yeniden başlamasıyla, sekizinci turda Mari Boya liderliğini korumayı sürdürdü. Ancak turlar ilerledikçe, bir çarpışma daha yaşandı ve güvenlik aracı ikinci kez piste çıktı.
Gabriele Mini ve Sebastian Montoya 11. sıra için mücadele ederken birbirine temas ettiler. Mini’nin aracının lastiği patladı ve aracının kontrolünü kaybetti. Böylece Mini, Montoya’nın aracına çarptı. İki sürücünün araçlarını kurtarmak biraz zaman alınca, güvenlik aracı yarışın son turuna kadar pistte kaldı. Böylece, Mari Boya İspanya sprint yarışında zafere ulaşan isim oldu.
Alexander Dunne ikinci sırada yer alırken, Oliver Goethe de bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaştı. Böylece, Campos Racing’in iki sürücüsü Goethe ve Boya, çifte podyum yapmış oldu.
Stenshorne, van Hoepen ve Leon'un önünde 4. sırada yer aldı. Fornaroli, Beganovic'in önünde yedinci sırada bitiş çizgisini geçti. Lindblad ise dokuzuncu sıraya yerleşti. MP Motorsport'tan Tramnitz de 10. sırada yarışı bitirerek, son puanı alan sürücü oldu.
Formula 3’ün ana yarışı yarın Türkiye saati ile 11.05’de başlayacak.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
M. Boya Campos Racing
|12
|21
|
38'11.211
|153.462
|10
|2
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|21
|
+0.453
38'11.664
|0.453
|153.432
|9
|3
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|21
|
+0.828
38'12.039
|0.375
|153.407
|8
|4
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|21
|
+1.068
38'12.279
|0.240
|153.391
|7
|5
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|21
|
+1.263
38'12.474
|0.195
|153.378
|6
|6
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|21
|
+1.735
38'12.946
|0.472
|153.346
|5
|7
|
L. Fornaroli Trident
|4
|21
|
+1.893
38'13.104
|0.158
|153.336
|4
|1
|8
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|21
|
+2.197
38'13.408
|0.304
|153.315
|3
|9
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|21
|
+2.698
38'13.909
|0.501
|153.282
|2
|10
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|21
|
+2.964
38'14.175
|0.266
|153.264
|1
|11
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|21
|
+3.111
38'14.322
|0.147
|153.254
|12
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|21
|
+3.375
38'14.586
|0.264
|153.237
|13
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|21
|
+3.936
38'15.147
|0.561
|153.199
|14
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|21
|
+4.213
38'15.424
|0.277
|153.181
|15
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|21
|
+4.652
38'15.863
|0.439
|153.151
|16
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|21
|
+4.982
38'16.193
|0.330
|153.129
|17
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|21
|
+5.287
38'16.498
|0.305
|153.109
|18
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|21
|
+5.787
38'16.998
|0.500
|153.076
|19
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|21
|
+6.938
38'18.149
|1.151
|152.999
|20
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|21
|
+7.117
38'18.328
|0.179
|152.987
|21
|
S. Ramos Trident
|6
|21
|
+7.370
38'18.581
|0.253
|152.970
|22
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|21
|
+7.849
38'19.060
|0.479
|152.938
|23
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|21
|
+8.566
38'19.777
|0.717
|152.891
|24
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|21
|
+8.760
38'19.971
|0.194
|152.878
|25
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|21
|
+16.556
38'27.767
|7.796
|152.361
|dnf
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|17
|
4 laps
|Kaza
|dnf
|S. Montoya Campos Racing
|11
|17
|
4 laps
|Kaza
|dnf
|
S. Meguetounif Trident
|5
|2
|
19 laps
|Kaza
|dnf
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|2
|
19 laps
|Kaza
|dnf
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|2
|
19 laps
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Norris: "Yarışı kazanma şansına sahip sekiz araç var"
Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"
F1 Academy İspanya GP: Pole'den başlayan Abbi Pulling ilk yarışı kazandı, Pin sekizinci!
Russell: "Max ve Lando ile savaşacak hıza sahibiz"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar