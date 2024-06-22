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Yarış raporu
FIA F3 Barcelona

F3 İspanya Sprint: Boya ilk zaferini elde etti, Ramos ilk galibiyetini kaçırdı!

Formula 3’ün İspanya Sprint yarışının başında Trident takımının iki sürücüsünün çarpışması sonucu Mari Boya, galibiyet alan dokuzuncu farklı pilot oldu.

Rümeysa Öztürk
Mari Boya, Campos Racing

Mari Boya, Campos Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 3’ün İspanya’da gerçekleşen sprint yarışında, ters grid sıralaması sayesinde Santiago Ramos pole pozisyonundan başladı ve onu, Megeuetounif, Boya, Dunne, van Hoepen ve Sternshorne takip etti.

Sprint yarışının başlangıcında ilk 5 sürücünün sırası değişmedi. Ancak Beganovic, 4 sıra yükselerek 10. sıraya çıkarken, Browning ise 5 sıra gerileyerek 14. sıraya geriledi.

Goethe ve Lindblad, yarışa 3 sıra geriden başlamalarına rağmen, Goethe ikinci turun sonunda beşinciliğe yükselirken, Lindblad sekizinci sıraya yerleşti.

Sprint yarışının üçüncü turunun başında, Trident takımının iki sürücüsü Santiago Ramos ve Sami Meguetounif arasında bir temas yaşandı ve ikili kazaya karıştı. Meguetounif’in aracının lastiği patladı ve Ramos’un aracı da hasar gördü. Meguetounif yarış dışı kalırken, Ramos da sıralamada geriye düştü.

Böylece, Mari Boya liderliğe yükseldi ve onu sırasıyla, Dunne, Goethe, van Hoopen, Stenshorne, Lindblad, Fornaroli, Beganovic takip etti. Dün pole pozisyonunu alan Mansell ise yaşanan kazadan dolayı güvenlik aracının arkasında 11. sırada yer aldı.

Sprint yarışının yeniden başlamasıyla, sekizinci turda Mari Boya liderliğini korumayı sürdürdü. Ancak turlar ilerledikçe, bir çarpışma daha yaşandı ve güvenlik aracı ikinci kez piste çıktı.

Gabriele Mini ve Sebastian Montoya 11. sıra için mücadele ederken birbirine temas ettiler. Mini’nin aracının lastiği patladı ve aracının kontrolünü kaybetti. Böylece Mini, Montoya’nın aracına çarptı. İki sürücünün araçlarını kurtarmak biraz zaman alınca, güvenlik aracı yarışın son turuna kadar pistte kaldı. Böylece, Mari Boya İspanya sprint yarışında zafere ulaşan isim oldu.

Alexander Dunne ikinci sırada yer alırken, Oliver Goethe de bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaştı. Böylece, Campos Racing’in iki sürücüsü Goethe ve Boya, çifte podyum yapmış oldu. 

Stenshorne, van Hoepen ve Leon'un önünde 4. sırada yer aldı. Fornaroli, Beganovic'in önünde yedinci sırada bitiş çizgisini geçti. Lindblad ise dokuzuncu sıraya yerleşti. MP Motorsport'tan Tramnitz de 10. sırada yarışı bitirerek, son puanı alan sürücü oldu. 

Formula 3’ün ana yarışı yarın Türkiye saati ile 11.05’de başlayacak.

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
M. Boya Campos Racing
 12 21

38'11.211

   153.462   10    
2
A. Dunne MP Motorsport
 9 21

+0.453

38'11.664

 0.453 153.432   9    
3
O. Goethe Campos Racing
 10 21

+0.828

38'12.039

 0.375 153.407   8    
4
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 21

+1.068

38'12.279

 0.240 153.391   7    
5
L. Van ART Grand Prix
 24 21

+1.263

38'12.474

 0.195 153.378   6    
6
N. León Van Amersfoort Racing
 20 21

+1.735

38'12.946

 0.472 153.346   5    
7
L. Fornaroli Trident
 4 21

+1.893

38'13.104

 0.158 153.336   4   1
8
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 21

+2.197

38'13.408

 0.304 153.315   3    
9
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 21

+2.698

38'13.909

 0.501 153.282   2    
10
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 21

+2.964

38'14.175

 0.266 153.264   1    
11
C. Mansell ART Grand Prix
 23 21

+3.111

38'14.322

 0.147 153.254        
12
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 21

+3.375

38'14.586

 0.264 153.237        
13
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 21

+3.936

38'15.147

 0.561 153.199        
14
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 21

+4.213

38'15.424

 0.277 153.181        
15
J. Loake Rodin Motorsport
 31 21

+4.652

38'15.863

 0.439 153.151        
16
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 21

+4.982

38'16.193

 0.330 153.129        
17
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 21

+5.287

38'16.498

 0.305 153.109        
18
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 21

+5.787

38'16.998

 0.500 153.076        
19
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 21

+6.938

38'18.149

 1.151 152.999        
20 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 21

+7.117

38'18.328

 0.179 152.987        
21
S. Ramos Trident
 6 21

+7.370

38'18.581

 0.253 152.970        
22
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 21

+7.849

38'19.060

 0.479 152.938        
23
K. Sztuka MP Motorsport
 8 21

+8.566

38'19.777

 0.717 152.891        
24
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 21

+8.760

38'19.971

 0.194 152.878        
25
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 21

+16.556

38'27.767

 7.796 152.361        
dnf
G. Minì Prema Powerteam
 2 17

4 laps

         Kaza  
dnf Colombia S. Montoya Campos Racing 11 17

4 laps

         Kaza  
dnf
S. Meguetounif Trident
 5 2

19 laps

         Kaza  
dnf
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 2

19 laps

         Kaza  
dnf
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 2

19 laps

         Kaza  
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