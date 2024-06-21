F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!
Formula 3’ün İspanya hafta sonunda gerçekleştirilen sıralama turlarında ART Grand Prix’den Christian Mansell ilk kez pole pozisyonunu kazandı.
Christian Mansell, ART Grand Prix
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Barselona pistinde gerçekleştirilen 30 dakikalık sıralama turu için araçlar pistte tur atmak adına piste çıkmaya başladılar.
ART Grand Prix’den Laurens van Hoopen, seansın ilk dakikalarında zirveye yerleşti. Ancak Prema Racing sürücüsü Dino Beganovic, van Hoopen’den daha hızlı bir süre ile yaparak liderliği eline aldı.
Sıralama turlarının son dakikalarında sürücüler kendi zamanları geliştirdikçe, Beganovic liderlikten düştü. Ancak ART Grand Prix sürücüsü Christian Mansell, 1.28.463 turuyla ilk sıraya yerleşerek pole pozisyonunun sahibi oldu.
Prema Racing’den Arvid Linblad ikinci sırada yer alırken, Mansell’in takım arkadaşı Nikolo Tsolov da üçüncü sıradan yarışa başlayacak.
Sıralama turları esnasında birçok sürücü güvenli olmayan sürüşler nedeniyle, komiserler kuruluyla görüşecek.
F3 Sprint yarışı yarın Türkiye saat ile 11.40'da başlayacak.
Seansın sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|11
|
1'28.463
|189.435
|2
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|12
|
+0.036
1'28.499
|0.036
|189.358
|3
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|11
|
+0.039
1'28.502
|0.003
|189.351
|4
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|12
|
+0.056
1'28.519
|0.017
|189.315
|5
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|11
|
+0.107
1'28.570
|0.051
|189.206
|6
|
L. Fornaroli Trident
|4
|12
|
+0.209
1'28.672
|0.102
|188.988
|7
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|12
|
+0.224
1'28.687
|0.015
|188.956
|8
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|11
|
+0.244
1'28.707
|0.020
|188.914
|9
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|11
|
+0.248
1'28.711
|0.004
|188.905
|10
|S. Montoya Campos Racing
|11
|11
|
+0.285
1'28.748
|0.037
|188.826
|11
|
M. Boya Campos Racing
|12
|11
|
+0.321
1'28.784
|0.036
|188.750
|12
|
S. Meguetounif Trident
|5
|12
|
+0.345
1'28.808
|0.024
|188.699
|13
|
S. Ramos Trident
|6
|11
|
+0.410
1'28.873
|0.065
|188.561
|14
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|11
|
+0.454
1'28.917
|0.044
|188.467
|15
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|11
|
+0.502
1'28.965
|0.048
|188.366
|16
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|12
|
+0.523
1'28.986
|0.021
|188.321
|17
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|12
|
+0.550
1'29.013
|0.027
|188.264
|18
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|12
|
+0.569
1'29.032
|0.019
|188.224
|19
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|12
|
+0.632
1'29.095
|0.063
|188.091
|20
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|12
|
+0.637
1'29.100
|0.005
|188.080
|21
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|11
|
+0.639
1'29.102
|0.002
|188.076
|22
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|11
|
+0.721
1'29.184
|0.082
|187.903
|23
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|12
|
+0.836
1'29.299
|0.115
|187.661
|24
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|11
|
+0.854
1'29.317
|0.018
|187.623
|25
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|11
|
+0.882
1'29.345
|0.028
|187.565
|26
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|12
|
+0.897
1'29.360
|0.015
|187.533
|27
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|12
|
+0.903
1'29.366
|0.006
|187.520
|28
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|12
|
+0.930
1'29.393
|0.027
|187.464
|29
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|11
|
+1.046
1'29.509
|0.116
|187.221
|30
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|11
|
+1.338
1'29.801
|0.292
|186.612
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