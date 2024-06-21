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Sıralama turları raporu
FIA F3 Barcelona

F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

Formula 3’ün İspanya hafta sonunda gerçekleştirilen sıralama turlarında ART Grand Prix’den Christian Mansell ilk kez pole pozisyonunu kazandı. 

Rümeysa Öztürk
Christian Mansell, ART Grand Prix

Christian Mansell, ART Grand Prix

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Barselona pistinde gerçekleştirilen 30 dakikalık sıralama turu için araçlar pistte tur atmak adına piste çıkmaya başladılar.

ART Grand Prix’den Laurens van Hoopen, seansın ilk dakikalarında zirveye yerleşti. Ancak Prema Racing sürücüsü Dino Beganovic, van Hoopen’den daha hızlı bir süre ile yaparak liderliği eline aldı.

Sıralama turlarının son dakikalarında sürücüler kendi zamanları geliştirdikçe, Beganovic liderlikten düştü. Ancak ART Grand Prix sürücüsü Christian Mansell, 1.28.463 turuyla ilk sıraya yerleşerek pole pozisyonunun sahibi oldu.

Prema Racing’den Arvid Linblad ikinci sırada yer alırken, Mansell’in takım arkadaşı Nikolo Tsolov da üçüncü sıradan yarışa başlayacak.

Sıralama turları esnasında birçok sürücü güvenli olmayan sürüşler nedeniyle, komiserler kuruluyla görüşecek.

F3 Sprint yarışı yarın Türkiye saat ile 11.40'da başlayacak. 

Seansın sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
C. Mansell ART Grand Prix
 23 11

1'28.463

   189.435
2
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 12

+0.036

1'28.499

 0.036 189.358
3
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 11

+0.039

1'28.502

 0.003 189.351
4
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 12

+0.056

1'28.519

 0.017 189.315
5
O. Goethe Campos Racing
 10 11

+0.107

1'28.570

 0.051 189.206
6
L. Fornaroli Trident
 4 12

+0.209

1'28.672

 0.102 188.988
7
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 12

+0.224

1'28.687

 0.015 188.956
8
L. Van ART Grand Prix
 24 11

+0.244

1'28.707

 0.020 188.914
9
A. Dunne MP Motorsport
 9 11

+0.248

1'28.711

 0.004 188.905
10 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 11

+0.285

1'28.748

 0.037 188.826
11
M. Boya Campos Racing
 12 11

+0.321

1'28.784

 0.036 188.750
12
S. Meguetounif Trident
 5 12

+0.345

1'28.808

 0.024 188.699
13
S. Ramos Trident
 6 11

+0.410

1'28.873

 0.065 188.561
14
N. León Van Amersfoort Racing
 20 11

+0.454

1'28.917

 0.044 188.467
15
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 11

+0.502

1'28.965

 0.048 188.366
16
G. Minì Prema Powerteam
 2 12

+0.523

1'28.986

 0.021 188.321
17
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 12

+0.550

1'29.013

 0.027 188.264
18
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 12

+0.569

1'29.032

 0.019 188.224
19
J. Loake Rodin Motorsport
 31 12

+0.632

1'29.095

 0.063 188.091
20
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 12

+0.637

1'29.100

 0.005 188.080
21
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 11

+0.639

1'29.102

 0.002 188.076
22
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 11

+0.721

1'29.184

 0.082 187.903
23
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 12

+0.836

1'29.299

 0.115 187.661
24
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 11

+0.854

1'29.317

 0.018 187.623
25 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 11

+0.882

1'29.345

 0.028 187.565
26
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 12

+0.897

1'29.360

 0.015 187.533
27
K. Sztuka MP Motorsport
 8 12

+0.903

1'29.366

 0.006 187.520
28
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 12

+0.930

1'29.393

 0.027 187.464
29
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 11

+1.046

1'29.509

 0.116 187.221
30
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 11

+1.338

1'29.801

 0.292 186.612
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