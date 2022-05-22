F3 İspanya: Martins, Stanek'in önünde kazandı

Haberi dinle

Formula 3'te hafta sonunun ikinci yarışına Roman Stanek ilk sıradan başlarken, startta yanında Victor Martins vardı. Martins güçlü bir start amasının ardından ilk virajda liderliği eline geçirdi ve hemen Stanek ile arayı açmaya başladı.

Olaysız geçen ilk turun ardından sıralama Martins, Stanek, Isack Hadjar ve Alexander Smolyar şeklinde oldu.

Arthur Leclerc kötü startın ardından dokuzuncu sıraya geriledi. Yarışın dördüncü turunda Rafael Villagomez, temasın ardından kendisini bariyerlerde buldu ve piste güvenlik aracı girdi.

Yarışın tekrar başlamasının ardından ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sadece Jak Crawford altıncılığı eline geçirdi.

Fakat 11. turda bu kez Brad Benavides aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak günün ikinci kırmızı bayrağına neden oldu.

Yarışın yeniden başlamasının ardından Arthur Leclerc ve David Vidales arasında temas yaşandı ve iki pilot da geriye düştü.

Ön tarafta Martins çok iyi bir tempo yakalayıp Stanek ile arayı açmaya başladı ve kalan bölümde hata yapmayarak zafere ulaştı.

Stanek, son bölümde Hadjar'ın baskısı altına girse de damalı bayrağı ikinci sırada görerek podyuma çıktı.

Podyumu ise Red Bull'un genç yeteneği Hadjar tamamladı.

Smolyar'ın dördüncü olduğu yarışta Oliver Bearman beşinci, Crawford altıncı ve Caio Collet yedinci oldu.

İlk onu Franco Colapinto, Kaylan Frederick ve Juan Manuel Correa tamamladı.

Yarış sonucu: