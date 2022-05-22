F3 İspanya: Martins, Stanek'in önünde kazandı
İspanya'da gerçekleştirilen ikinci Formula 3 yarışında zafer ART Grand Prix sürücüsü Juan Manuel Correa'nın oldu.
Formula 3'te hafta sonunun ikinci yarışına Roman Stanek ilk sıradan başlarken, startta yanında Victor Martins vardı. Martins güçlü bir start amasının ardından ilk virajda liderliği eline geçirdi ve hemen Stanek ile arayı açmaya başladı.
Olaysız geçen ilk turun ardından sıralama Martins, Stanek, Isack Hadjar ve Alexander Smolyar şeklinde oldu.
Arthur Leclerc kötü startın ardından dokuzuncu sıraya geriledi. Yarışın dördüncü turunda Rafael Villagomez, temasın ardından kendisini bariyerlerde buldu ve piste güvenlik aracı girdi.
Yarışın tekrar başlamasının ardından ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sadece Jak Crawford altıncılığı eline geçirdi.
Fakat 11. turda bu kez Brad Benavides aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak günün ikinci kırmızı bayrağına neden oldu.
Yarışın yeniden başlamasının ardından Arthur Leclerc ve David Vidales arasında temas yaşandı ve iki pilot da geriye düştü.
Ön tarafta Martins çok iyi bir tempo yakalayıp Stanek ile arayı açmaya başladı ve kalan bölümde hata yapmayarak zafere ulaştı.
Stanek, son bölümde Hadjar'ın baskısı altına girse de damalı bayrağı ikinci sırada görerek podyuma çıktı.
Podyumu ise Red Bull'un genç yeteneği Hadjar tamamladı.
Smolyar'ın dördüncü olduğu yarışta Oliver Bearman beşinci, Crawford altıncı ve Caio Collet yedinci oldu.
İlk onu Franco Colapinto, Kaylan Frederick ve Juan Manuel Correa tamamladı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|24
|-
|2
|Roman Staněk
|Trident
|24
|2.300
|2.300
|3
|Isack Hadjar
|Hitech Racing
|24
|3.000
|3.000
|4
|Alexander Smolyar
|MP Motorsport
|24
|3.600
|3.600
|5
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|24
|4.300
|4.300
|6
|Jak Crawford
|Prema Powerteam
|24
|5.400
|5.400
|7
|Caio Collet
|MP Motorsport
|24
|6.600
|6.600
|8
|Franco Colapinto
|Van Amersfoort Racing
|24
|6.800
|6.800
|9
|Kaylen Frederick
|Hitech Racing
|24
|8.400
|8.400
|10
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|24
|12.000
|12.000
|11
|Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|24
|14.100
|14.100
|12
|William Alatalo
|Jenzer Motorsport
|24
|15.200
|15.200
|13
|Zane Maloney
|Trident
|24
|17.500
|17.500
|14
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|24
|18.300
|18.300
|15
|Oliver Rasmussen
|Trident
|24
|18.700
|18.700
|16
|Lirim Zendeli
|Charouz Racing System
|24
|21.200
|21.200
|17
|Ido Cohen
|Jenzer Motorsport
|24
|26.000
|26.000
|18
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|24
|26.600
|26.600
|19
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|24
|27.800
|27.800
|20
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|24
|28.200
|28.200
|21
|Pepe Martí
|Campos Racing
|24
|28.400
|28.400
|22
|Federico Malvestiti
|Jenzer Motorsport
|24
|29.700
|29.700
|23
|Enzo Trulli
|Carlin
|24
|29.900
|29.900
|24
|László Tóth
|Charouz Racing System
|24
|31.100
|31.100
|25
|Kush Maini
|MP Motorsport
|24
|54.800
|54.800
|26
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|24
|1'25.400
|1'25.400
|27
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|22
|2 laps
|David Vidales
|Campos Racing
|15
|9 laps
|Brad Benavides
|Carlin
|10
|14 laps
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|2
|22 laps
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