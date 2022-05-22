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FIA F3 / Barselona Haberler

F3 İspanya: Martins, Stanek'in önünde kazandı

İspanya'da gerçekleştirilen ikinci Formula 3 yarışında zafer ART Grand Prix sürücüsü Juan Manuel Correa'nın oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F3 İspanya: Martins, Stanek'in önünde kazandı
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Formula 3'te hafta sonunun ikinci yarışına Roman Stanek ilk sıradan başlarken, startta yanında Victor Martins vardı. Martins güçlü bir start amasının ardından ilk virajda liderliği eline geçirdi ve hemen Stanek ile arayı açmaya başladı.

Olaysız geçen ilk turun ardından sıralama Martins, Stanek, Isack Hadjar ve Alexander Smolyar şeklinde oldu.

Arthur Leclerc kötü startın ardından dokuzuncu sıraya geriledi. Yarışın dördüncü turunda Rafael Villagomez, temasın ardından kendisini bariyerlerde buldu ve piste güvenlik aracı girdi.

Yarışın tekrar başlamasının ardından ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sadece Jak Crawford altıncılığı eline geçirdi.

Fakat 11. turda bu kez Brad Benavides aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak günün ikinci kırmızı bayrağına neden oldu.

Yarışın yeniden başlamasının ardından Arthur Leclerc ve David Vidales arasında temas yaşandı ve iki pilot da geriye düştü.

Ön tarafta Martins çok iyi bir tempo yakalayıp Stanek ile arayı açmaya başladı ve kalan bölümde hata yapmayarak zafere ulaştı.

Stanek, son bölümde Hadjar'ın baskısı altına girse de damalı bayrağı ikinci sırada görerek podyuma çıktı.

Podyumu ise Red Bull'un genç yeteneği Hadjar tamamladı.

Smolyar'ın dördüncü olduğu yarışta Oliver Bearman beşinci, Crawford altıncı ve Caio Collet yedinci oldu.

İlk onu Franco Colapinto, Kaylan Frederick ve Juan Manuel Correa tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 France Victor Martins France ART Grand Prix 24 -  
2 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 24 2.300 2.300
3 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 24 3.000 3.000
4 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 24 3.600 3.600
5 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 24 4.300 4.300
6 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 24 5.400 5.400
7 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 24 6.600 6.600
8 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 24 6.800 6.800
9 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 24 8.400 8.400
10 United States Juan Correa France ART Grand Prix 24 12.000 12.000
11 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 24 14.100 14.100
12 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 24 15.200 15.200
13 Barbados Zane Maloney Italy Trident 24 17.500 17.500
14 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 24 18.300 18.300
15 Denmark Oliver Rasmussen Italy Trident 24 18.700 18.700
16 Germany Lirim Zendeli Czech Republic Charouz Racing System 24 21.200 21.200
17 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 24 26.000 26.000
18 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 24 26.600 26.600
19 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 24 27.800 27.800
20 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 24 28.200 28.200
21 Pepe Martí Spain Campos Racing 24 28.400 28.400
22 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 24 29.700 29.700
23 Italy Enzo Trulli Carlin 24 29.900 29.900
24 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 24 31.100 31.100
25 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 24 54.800 54.800
26 Hunter Yeany Spain Campos Racing 24 1'25.400 1'25.400
27 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 22 2 laps  
  Spain David Vidales Spain Campos Racing 15 9 laps  
  United States Brad Benavides Carlin 10 14 laps  
  Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 2 22 laps  
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