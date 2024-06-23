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Yarış raporu
FIA F3 Barcelona

F3 İspanya: Lindblad, Barselona'daki 100. Formula 3 yarışını kazanarak Mansell'i geride bıraktı

Arvid Lindblad, FIA Formula 3 tarihinin 100. yarışı olan Barselona'da zafere ulaştı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Arvid Lindblad, Prema Racing

Arvid Lindblad, Prema Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mansell'in pole pozisyonundan güçlü bir kalkış yaparak Lindblad ve ART takım arkadaşı Nikola Tsolov'un önüne geçmesiyle startta her şey olduğu gibiydi.

Oliver Goethe beşincilikten sekizinciliğe düşerken, Luke Browning ve Leonardo Fornaroli sırasıyla dördüncü ve beşinciliğe yükseldi.

Mansell liderlik için Lindblad'ın baskısı altındaydı. PREMA Racing sürücüsünün atağı 5. turda meyvesini verdi ve ilk virajda Mansell'i dışarıdan geçerek ilk sırayı aldı. Hemen arkalarında Browning aynı virajda Tsolov'un önüne geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

Yarışın yarısına yaklaşırken Mansell, Lindblad'ın bir buçuk saniye gerisindeydi ve Browning'e mümkün olan en kısa sürede ART sürücüsünü geçerek ikincilik için hamle yapması söylendi.

Goethe altıncılık için van Hoepen'i geçmeyi başarırken, Hollandalı sürücü Martinius Stenshorne'un baskısı altına girdi.

17. turda Lindblad üç saniyeden fazla farkla önde giderken, Mansell DRS menzilindeki Browning'den kurtulmuştu. Hitech sürücüsü podyumdaki son yer için mücadele eden Tsolov ve Fornaroli'nin baskısı altındaydı.

Trident sürücüsü 22. turda ilk virajda Tsolov'un dışından dolanarak geçmeyi başardı. Tsolov lastiklerinde zorlanmaya başlamıştı ve bir sonraki turda altıncılığı da kaybetti.

Browning ve Fornaroli sondan bir önceki turda üçüncülük için tekerlek tekerleğe yarışırken, daha geride Stenshorne ve van Hoepen de yedincilik için aynı şeyi yapıyordu. Ancak McLaren'in genç pilotu ile ART'nin çaylak pilotu 4. virajda temas etti ve her ikisinin de lastikleri patladı.

Son turda Fornaroli 2. virajda Browning'in dışından geçerek üçüncülüğü alırken, şiddetli yağmur pisti vurdu. Ancak bu Lindblad'ı rahatsız etmedi ve Mansell ve Fornaroli'nin önünde sezonun ikinci zaferini elde ederek F3 tarihinin en genç yarış galibi oldu.

Goethe de son turda Browning'i geçerek dördüncü olurken, Tsolov Alexander Dunne ve ev sahibi favori Mari Boya'nın önünde altıncı oldu. Dino Beganovic dokuzuncu sırada yer alırken, Van Amersfoort Racing'den Noel León son puan alan isim oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 25

39'09.719

   178.181   25    
2
C. Mansell ART Grand Prix
 23 25

+4.447

39'14.166

 4.447 177.844   18   2
3
L. Fornaroli Trident
 4 25

+5.627

39'15.346

 1.180 177.755   15    
4
O. Goethe Campos Racing
 10 25

+6.498

39'16.217

 0.871 177.690   12    
5
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 25

+7.388

39'17.107

 0.890 177.622   10   1
6
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 25

+10.671

39'20.390

 3.283 177.375   8    
7
A. Dunne MP Motorsport
 9 25

+10.933

39'20.652

 0.262 177.356   6    
8
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 25

+13.419

39'23.138

 2.486 177.169   4    
9
N. León Van Amersfoort Racing
 20 25

+14.159

39'23.878

 0.740 177.114   2    
10
S. Ramos Trident
 6 25

+14.635

39'24.354

 0.476 177.078   1    
11
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 25

+15.962

39'25.681

 1.327 176.979        
12 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 25

+20.416

39'30.135

 4.454 176.646        
13
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 25

+21.193

39'30.912

 0.777 176.588        
14
M. Boya Campos Racing
 12 25

+21.883

39'31.602

 0.690 176.537        
15
S. Meguetounif Trident
 5 25

+22.442

39'32.161

 0.559 176.495        
16
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 25

+23.130

39'32.849

 0.688 176.444        
17
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 25

+24.231

39'33.950

 1.101 176.362        
18 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 25

+25.842

39'35.561

 1.611 176.243        
19
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 25

+27.488

39'37.207

 1.646 176.121        
20
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 25

+33.433

39'43.152

 5.945 175.681        
21
G. Minì Prema Powerteam
 2 25

+34.379

39'44.098

 0.946 175.612        
22
J. Loake Rodin Motorsport
 31 25

+37.395

39'47.114

 3.016 175.390        
23
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 25

+38.305

39'48.024

 0.910 175.323        
24
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 25

+38.901

39'48.620

 0.596 175.279        
25
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 25

+39.534

39'49.253

 0.633 175.233        
26
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 25

+40.613

39'50.332

 1.079 175.154        
27
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 25

+41.328

39'51.047

 0.715 175.101        
28
K. Sztuka MP Motorsport
 8 25

+47.566

39'57.285

 6.238 174.646        
dnf
L. Van ART Grand Prix
 24 24

+1 Lap

38'52.054

 1 Lap 172.342     Yarış dışı  
dnf
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 22

+3 Laps

35'23.394

 2 Laps 173.486     Yarış dışı  
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