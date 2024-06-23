F3 İspanya: Lindblad, Barselona'daki 100. Formula 3 yarışını kazanarak Mansell'i geride bıraktı
Arvid Lindblad, FIA Formula 3 tarihinin 100. yarışı olan Barselona'da zafere ulaştı.
Arvid Lindblad, Prema Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mansell'in pole pozisyonundan güçlü bir kalkış yaparak Lindblad ve ART takım arkadaşı Nikola Tsolov'un önüne geçmesiyle startta her şey olduğu gibiydi.
Oliver Goethe beşincilikten sekizinciliğe düşerken, Luke Browning ve Leonardo Fornaroli sırasıyla dördüncü ve beşinciliğe yükseldi.
Mansell liderlik için Lindblad'ın baskısı altındaydı. PREMA Racing sürücüsünün atağı 5. turda meyvesini verdi ve ilk virajda Mansell'i dışarıdan geçerek ilk sırayı aldı. Hemen arkalarında Browning aynı virajda Tsolov'un önüne geçerek üçüncü sıraya yerleşti.
Yarışın yarısına yaklaşırken Mansell, Lindblad'ın bir buçuk saniye gerisindeydi ve Browning'e mümkün olan en kısa sürede ART sürücüsünü geçerek ikincilik için hamle yapması söylendi.
Goethe altıncılık için van Hoepen'i geçmeyi başarırken, Hollandalı sürücü Martinius Stenshorne'un baskısı altına girdi.
17. turda Lindblad üç saniyeden fazla farkla önde giderken, Mansell DRS menzilindeki Browning'den kurtulmuştu. Hitech sürücüsü podyumdaki son yer için mücadele eden Tsolov ve Fornaroli'nin baskısı altındaydı.
Trident sürücüsü 22. turda ilk virajda Tsolov'un dışından dolanarak geçmeyi başardı. Tsolov lastiklerinde zorlanmaya başlamıştı ve bir sonraki turda altıncılığı da kaybetti.
Browning ve Fornaroli sondan bir önceki turda üçüncülük için tekerlek tekerleğe yarışırken, daha geride Stenshorne ve van Hoepen de yedincilik için aynı şeyi yapıyordu. Ancak McLaren'in genç pilotu ile ART'nin çaylak pilotu 4. virajda temas etti ve her ikisinin de lastikleri patladı.
Son turda Fornaroli 2. virajda Browning'in dışından geçerek üçüncülüğü alırken, şiddetli yağmur pisti vurdu. Ancak bu Lindblad'ı rahatsız etmedi ve Mansell ve Fornaroli'nin önünde sezonun ikinci zaferini elde ederek F3 tarihinin en genç yarış galibi oldu.
Goethe de son turda Browning'i geçerek dördüncü olurken, Tsolov Alexander Dunne ve ev sahibi favori Mari Boya'nın önünde altıncı oldu. Dino Beganovic dokuzuncu sırada yer alırken, Van Amersfoort Racing'den Noel León son puan alan isim oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|25
|
39'09.719
|178.181
|25
|2
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|25
|
+4.447
39'14.166
|4.447
|177.844
|18
|2
|3
|
L. Fornaroli Trident
|4
|25
|
+5.627
39'15.346
|1.180
|177.755
|15
|4
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|25
|
+6.498
39'16.217
|0.871
|177.690
|12
|5
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|25
|
+7.388
39'17.107
|0.890
|177.622
|10
|1
|6
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|25
|
+10.671
39'20.390
|3.283
|177.375
|8
|7
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|25
|
+10.933
39'20.652
|0.262
|177.356
|6
|8
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|25
|
+13.419
39'23.138
|2.486
|177.169
|4
|9
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|25
|
+14.159
39'23.878
|0.740
|177.114
|2
|10
|
S. Ramos Trident
|6
|25
|
+14.635
39'24.354
|0.476
|177.078
|1
|11
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|25
|
+15.962
39'25.681
|1.327
|176.979
|12
|S. Montoya Campos Racing
|11
|25
|
+20.416
39'30.135
|4.454
|176.646
|13
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|25
|
+21.193
39'30.912
|0.777
|176.588
|14
|
M. Boya Campos Racing
|12
|25
|
+21.883
39'31.602
|0.690
|176.537
|15
|
S. Meguetounif Trident
|5
|25
|
+22.442
39'32.161
|0.559
|176.495
|16
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|25
|
+23.130
39'32.849
|0.688
|176.444
|17
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|25
|
+24.231
39'33.950
|1.101
|176.362
|18
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|25
|
+25.842
39'35.561
|1.611
|176.243
|19
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|25
|
+27.488
39'37.207
|1.646
|176.121
|20
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|25
|
+33.433
39'43.152
|5.945
|175.681
|21
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|25
|
+34.379
39'44.098
|0.946
|175.612
|22
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|25
|
+37.395
39'47.114
|3.016
|175.390
|23
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|25
|
+38.305
39'48.024
|0.910
|175.323
|24
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|25
|
+38.901
39'48.620
|0.596
|175.279
|25
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|25
|
+39.534
39'49.253
|0.633
|175.233
|26
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|25
|
+40.613
39'50.332
|1.079
|175.154
|27
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|25
|
+41.328
39'51.047
|0.715
|175.101
|28
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|25
|
+47.566
39'57.285
|6.238
|174.646
|dnf
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|24
|
+1 Lap
38'52.054
|1 Lap
|172.342
|Yarış dışı
|dnf
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|22
|
+3 Laps
35'23.394
|2 Laps
|173.486
|Yarış dışı
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