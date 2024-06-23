F3 İspanya: Lindblad, Barselona'daki 100. Formula 3 yarışını kazanarak Mansell'i geride bıraktı

Mansell'in pole pozisyonundan güçlü bir kalkış yaparak Lindblad ve ART takım arkadaşı Nikola Tsolov'un önüne geçmesiyle startta her şey olduğu gibiydi.

Oliver Goethe beşincilikten sekizinciliğe düşerken, Luke Browning ve Leonardo Fornaroli sırasıyla dördüncü ve beşinciliğe yükseldi.

Mansell liderlik için Lindblad'ın baskısı altındaydı. PREMA Racing sürücüsünün atağı 5. turda meyvesini verdi ve ilk virajda Mansell'i dışarıdan geçerek ilk sırayı aldı. Hemen arkalarında Browning aynı virajda Tsolov'un önüne geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

Yarışın yarısına yaklaşırken Mansell, Lindblad'ın bir buçuk saniye gerisindeydi ve Browning'e mümkün olan en kısa sürede ART sürücüsünü geçerek ikincilik için hamle yapması söylendi.

Goethe altıncılık için van Hoepen'i geçmeyi başarırken, Hollandalı sürücü Martinius Stenshorne'un baskısı altına girdi.

17. turda Lindblad üç saniyeden fazla farkla önde giderken, Mansell DRS menzilindeki Browning'den kurtulmuştu. Hitech sürücüsü podyumdaki son yer için mücadele eden Tsolov ve Fornaroli'nin baskısı altındaydı.

Trident sürücüsü 22. turda ilk virajda Tsolov'un dışından dolanarak geçmeyi başardı. Tsolov lastiklerinde zorlanmaya başlamıştı ve bir sonraki turda altıncılığı da kaybetti.

Browning ve Fornaroli sondan bir önceki turda üçüncülük için tekerlek tekerleğe yarışırken, daha geride Stenshorne ve van Hoepen de yedincilik için aynı şeyi yapıyordu. Ancak McLaren'in genç pilotu ile ART'nin çaylak pilotu 4. virajda temas etti ve her ikisinin de lastikleri patladı.

Son turda Fornaroli 2. virajda Browning'in dışından geçerek üçüncülüğü alırken, şiddetli yağmur pisti vurdu. Ancak bu Lindblad'ı rahatsız etmedi ve Mansell ve Fornaroli'nin önünde sezonun ikinci zaferini elde ederek F3 tarihinin en genç yarış galibi oldu.

Goethe de son turda Browning'i geçerek dördüncü olurken, Tsolov Alexander Dunne ve ev sahibi favori Mari Boya'nın önünde altıncı oldu. Dino Beganovic dokuzuncu sırada yer alırken, Van Amersfoort Racing'den Noel León son puan alan isim oldu.