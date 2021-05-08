F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın

Formula 3'te yeni sezonun ilk yarışı bugün İspanya'da gerçekleştirildi. Yarışın formasyon turunun ardından araçlar start düzlüğüne doğru gelirken, Carlin Buzz Racing sürücüsü Ido Cohen son virajda yolda kaldı ve bu yüzden bir formasyon turu daha atıldı.

Aracın pistten kaldırılmasıyla beraber yarış start aldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Johny Edgar startla birlikte yerini korurken, Alexander Smolyar ikinci, Caio Collet ise üçüncü sırada yer aldı. Bu üçlünün hemen ardında da Clement Novalak ve Laurent Sargeant yer aldı.

İlk turlar hemen hemen temassız geçti ve tüm sürücüler yola devam ettiler.

Edgar ön tarafta farkı açmaya çalışsa da ART Grand Prix sürücüsü Smolyar, rakibin güzel bir atakla geçerek daha ilk turlarda liderliği almayı başardı.

Smolyar, öne geçmesinin ardından tempo yükseltti ve farkı 1 saniyenin üzerine çıkardı. Arkasındaki dörtlü ise birbirlerini 2 saniye içinde takip ettiler.

Yarışın 10. turunda Novalak, Collet'i geçerek üçüncü sırayı aldı ve Edgar'ın peşine takıldı. Novalak kısa bir süre sonra Edgar'ı da geçti ve ikinciliği aldı.

Clément Novalak, Trident Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Ancak Smolyar, farkı 2 saniyenin de üzerine çıkarmıştı. Novalak peş peşe güçlü turlar atarak Smolyar ile olan üç saniyelik farkı 1 saniyeye kadar indirdi ve neredeyse atak yapacak mesafeye girdi.

Ancak Oliver Rasmussen son virajda pist dışına taştı ve çakıl havuzuna gömülerek güvenlik aracına neden oldu. Bu da yarışın bu şekilde biteceği anlamına geliyordu.

Smolyar böylelikle güvenlik aracı arkasında sona eren yarışta zafere ulaşırken, Novalak dört sıra yükselmeyi başardı ve ikinci olarak güçlü bir performans sergiledi.

Collet üçüncü başladığı yarışta son bölümde Edgar'ı geçip podyumu tamamlayan isim oldu.

Sargeant dördüncü olurken, Edgar pole pozisyonundan başladığı yarışı ancak beşinci sırada tamamlayabildi.

Olli Caldwell'in altıncı olduğu yarışta, Mercedes'in genç pilotu Frederik Vesti yedinci, Dennis Hauger sekizinci, Victor Martins dokuzuncu ve Matteo Nannini 10. oldu.

Ralf Schumacher'in oğlu David, dördüncü başladığı yarışta gerilemekten kurtulamadı ve ancak 11. olabildi.

2019 F2 Spa yarışında büyük bir kaza yapan ve uzun süre sonra ilk yarışına katılan Juan Manuel Correa, damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Yarış sonucu: