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FIA F3 / Barselona Yarış raporu

F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Barselona'da gerçekleştirilen 2021 F3 sezonunun ilk yarışını ART Grand Prix'den Alexander Smolyar kazandı.

F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın

Formula 3'te yeni sezonun ilk yarışı bugün İspanya'da gerçekleştirildi. Yarışın formasyon turunun ardından araçlar start düzlüğüne doğru gelirken, Carlin Buzz Racing sürücüsü Ido Cohen son virajda yolda kaldı ve bu yüzden bir formasyon turu daha atıldı.

Aracın pistten kaldırılmasıyla beraber yarış start aldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Johny Edgar startla birlikte yerini korurken, Alexander Smolyar ikinci, Caio Collet ise üçüncü sırada yer aldı. Bu üçlünün hemen ardında da Clement Novalak ve Laurent Sargeant yer aldı.

İlk turlar hemen hemen temassız geçti ve tüm sürücüler yola devam ettiler.

Edgar ön tarafta farkı açmaya çalışsa da ART Grand Prix sürücüsü Smolyar, rakibin güzel bir atakla geçerek daha ilk turlarda liderliği almayı başardı.

Smolyar, öne geçmesinin ardından tempo yükseltti ve farkı 1 saniyenin üzerine çıkardı. Arkasındaki dörtlü ise birbirlerini 2 saniye içinde takip ettiler.

Yarışın 10. turunda Novalak, Collet'i geçerek üçüncü sırayı aldı ve Edgar'ın peşine takıldı. Novalak kısa bir süre sonra Edgar'ı da geçti ve ikinciliği aldı.

Clément Novalak, Trident

Clément Novalak, Trident

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Ancak Smolyar, farkı 2 saniyenin de üzerine çıkarmıştı. Novalak peş peşe güçlü turlar atarak Smolyar ile olan üç saniyelik farkı 1 saniyeye kadar indirdi ve neredeyse atak yapacak mesafeye girdi.

Ancak Oliver Rasmussen son virajda pist dışına taştı ve çakıl havuzuna gömülerek güvenlik aracına neden oldu. Bu da yarışın bu şekilde biteceği anlamına geliyordu.

Smolyar böylelikle güvenlik aracı arkasında sona eren yarışta zafere ulaşırken, Novalak dört sıra yükselmeyi başardı ve ikinci olarak güçlü bir performans sergiledi.

Collet üçüncü başladığı yarışta son bölümde Edgar'ı geçip podyumu tamamlayan isim oldu.

Sargeant dördüncü olurken, Edgar pole pozisyonundan başladığı yarışı ancak beşinci sırada tamamlayabildi.

Olli Caldwell'in altıncı olduğu yarışta, Mercedes'in genç pilotu Frederik Vesti yedinci, Dennis Hauger sekizinci, Victor Martins dokuzuncu ve Matteo Nannini 10. oldu.

Ralf Schumacher'in oğlu David, dördüncü başladığı yarışta gerilemekten kurtulamadı ve ancak 11. olabildi.

2019 F2 Spa yarışında büyük bir kaza yapan ve uzun süre sonra ilk yarışına katılan Juan Manuel Correa, damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 21 -  
2 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 21 1.500 1.500
3 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 21 1.900 1.900
4 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 21 2.100 2.100
5 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 21 2.400 2.400
6 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 21 2.800 2.800
7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 21 3.400 3.400
8 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 21 3.800 3.800
9 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 21 4.100 4.100
10 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 21 4.500 4.500
11 Germany David Schumacher Italy Trident 21 4.900 4.900
12 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 21 5.300 5.300
13 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 21 5.700 5.700
14 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 21 6.200 6.200
15 United States Juan Correa France ART Grand Prix 21 7.200 7.200
16 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 21 7.700 7.700
17 Australia Jack Doohan Italy Trident 21 10.000 10.000
18 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 21 10.300 10.300
19 Rafael Villagómez Germany HWA AG 21 11.200 11.200
20 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 21 11.800 11.800
21 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 21 13.400 13.400
22 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 21 13.900 13.900
23 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 21 14.100 14.100
24 Pierre-Louis Chovet Switzerland Jenzer Motorsport 21 18.000 18.000
25 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 21 18.300 18.300
26 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 21 20.500 20.500
27 László Tóth Spain Campos Racing 21 21.000 21.000
28 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 21 21.400 21.400
29 Ido Cohen United Kingdom Carlin 21 38.000 38.000
30 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 17 4 laps  
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F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu

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F3 Barselona: Pole pozisyonu 0.006 saniye farkla Hauger'in oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Barselona
Editör Kemal Şengül

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