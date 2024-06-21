F3 İspanya Antrenman: Boya bariyerlere çarptı, Stenshorne lider!
Hitech Pulse-Eight sürücüsü Martinius Stenshorne 1.28.774’lük turuyla Campos Racing’den Oliver Goethe ve Prema Racing sürücüsü Gabriele Mini’nin önünde tamamlayarak, Barselona serbest antrenman seansında liderliğini sürdürdü.
Martinius Stenshorne, Hitech Pulse-Eight, 1st position, celebrates in Parc Ferme
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Barselona’daki antrenman seansının 45 dakikasının ilk yarısı sessiz geçerken, sürücüler günün ilk hızlı turlarını atmak için piste çıktılar. İlk hızlı turları atan isim Gabriele Mini oldu.
Şampiyona lideri Mini, 1.28.847’lik bir derece yaparak, 0.397’lik saniye fark ile Van Amersfoort Racing’den Noel Leon’un önünde yer aldı.
Barselona’daki antrenman turunda zirveye çıkan diğer bir isim, 1.28.810’luk turuyla Campos Racing’den Oliver Goethe olurken, takım arkadaşı Sebastian Montoya da, Gabriele Mini’nin ardından üçüncü sıraya yükseldi.
Antrenman seansının bitimine 10 dakika kala, gridin çoğu pit alanına geri dönerken, Hitech Pulse-Eight’in 3 pilotu da pistte kaldı.
Stenshorne 1.28.774’lük turuyla en hızlı isim olurken, Luke Browning 0.202 saniye ile dördüncü sıraya yerleşti. Cian Shields’de 8. sıraya çıktı.
Seansın son 5 dakikasında, 1. virajda Campos Racing’den Mari Boya bariyerlere çarptı ve kırmızı bayraklar çıktı. İspanyol sürücü Boya, pistin ana düzlüklerinde sorun yaşıyor gibi görünüyordu.
İspanyol sürücü, araçtan sağ salim çıkabildi. Ancak antrenman seansına devam edilmedi.
Böylece, Stenshorne; Goethe ve Mini’nin önünde zirveye yerleşti.
F3 İspanya sıralama turları, Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|5
|
1'28.774
|188.771
|2
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|6
|
+0.036
1'28.810
|0.036
|188.694
|3
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|6
|
+0.073
1'28.847
|0.037
|188.616
|4
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|5
|
+0.202
1'28.976
|0.129
|188.342
|5
|S. Montoya Campos Racing
|11
|7
|
+0.214
1'28.988
|0.012
|188.317
|6
|
S. Meguetounif Trident
|5
|6
|
+0.336
1'29.110
|0.122
|188.059
|7
|
S. Ramos Trident
|6
|5
|
+0.345
1'29.119
|0.009
|188.040
|8
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|5
|
+0.440
1'29.214
|0.095
|187.840
|9
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|7
|
+0.500
1'29.274
|0.060
|187.714
|10
|
L. Fornaroli Trident
|4
|6
|
+0.503
1'29.277
|0.003
|187.707
|11
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|7
|
+0.676
1'29.450
|0.173
|187.344
|12
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|7
|
+0.713
1'29.487
|0.037
|187.267
|13
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|7
|
+0.819
1'29.593
|0.106
|187.045
|14
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|7
|
+0.908
1'29.682
|0.089
|186.860
|15
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|7
|
+0.924
1'29.698
|0.016
|186.826
|16
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|7
|
+0.926
1'29.700
|0.002
|186.822
|17
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|6
|
+0.938
1'29.712
|0.012
|186.797
|18
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|6
|
+0.956
1'29.730
|0.018
|186.760
|19
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|7
|
+1.004
1'29.778
|0.048
|186.660
|20
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|6
|
+1.060
1'29.834
|0.056
|186.544
|21
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|6
|
+1.141
1'29.915
|0.081
|186.376
|22
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|6
|
+1.173
1'29.947
|0.032
|186.309
|23
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|6
|
+1.223
1'29.997
|0.050
|186.206
|24
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|7
|
+1.306
1'30.080
|0.083
|186.034
|25
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|7
|
+1.498
1'30.272
|0.192
|185.638
|26
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|6
|
+1.678
1'30.452
|0.180
|185.269
|27
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|7
|
+1.808
1'30.582
|0.130
|185.003
|28
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|7
|
+2.053
1'30.827
|0.245
|184.504
|29
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|7
|
+15.693
1'44.467
|13.640
|160.414
|30
|
M. Boya Campos Racing
|12
|5
|
+27.251
1'56.025
|11.558
|144.434
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