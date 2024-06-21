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Antrenman raporu
FIA F3 Barcelona

F3 İspanya Antrenman: Boya bariyerlere çarptı, Stenshorne lider!

Hitech Pulse-Eight sürücüsü Martinius Stenshorne 1.28.774’lük turuyla Campos Racing’den Oliver Goethe ve Prema Racing sürücüsü Gabriele Mini’nin önünde tamamlayarak, Barselona serbest antrenman seansında liderliğini sürdürdü.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Martinius Stenshorne, Hitech Pulse-Eight, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Martinius Stenshorne, Hitech Pulse-Eight, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Barselona’daki antrenman seansının 45 dakikasının ilk yarısı sessiz geçerken, sürücüler günün ilk hızlı turlarını atmak için piste çıktılar. İlk hızlı turları atan isim Gabriele Mini oldu.

Şampiyona lideri Mini, 1.28.847’lik bir derece yaparak, 0.397’lik saniye fark ile Van Amersfoort Racing’den Noel Leon’un önünde yer aldı.

Barselona’daki antrenman turunda zirveye çıkan diğer bir isim, 1.28.810’luk turuyla Campos Racing’den Oliver Goethe olurken, takım arkadaşı Sebastian Montoya da, Gabriele Mini’nin ardından üçüncü sıraya yükseldi.

Antrenman seansının bitimine 10 dakika kala, gridin çoğu pit alanına geri dönerken, Hitech Pulse-Eight’in 3 pilotu da pistte kaldı.

Stenshorne 1.28.774’lük turuyla en hızlı isim olurken, Luke Browning 0.202 saniye ile dördüncü sıraya yerleşti. Cian Shields’de 8. sıraya çıktı.

Seansın son 5 dakikasında, 1. virajda Campos Racing’den Mari Boya bariyerlere çarptı ve kırmızı bayraklar çıktı. İspanyol sürücü Boya, pistin ana düzlüklerinde sorun yaşıyor gibi görünüyordu.

İspanyol sürücü, araçtan sağ salim çıkabildi. Ancak antrenman seansına devam edilmedi.

Böylece, Stenshorne; Goethe ve Mini’nin önünde zirveye yerleşti.

F3 İspanya sıralama turları, Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak.

Seans sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 5

1'28.774

   188.771
2
O. Goethe Campos Racing
 10 6

+0.036

1'28.810

 0.036 188.694
3
G. Minì Prema Powerteam
 2 6

+0.073

1'28.847

 0.037 188.616
4
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 5

+0.202

1'28.976

 0.129 188.342
5 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 7

+0.214

1'28.988

 0.012 188.317
6
S. Meguetounif Trident
 5 6

+0.336

1'29.110

 0.122 188.059
7
S. Ramos Trident
 6 5

+0.345

1'29.119

 0.009 188.040
8
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 5

+0.440

1'29.214

 0.095 187.840
9
A. Dunne MP Motorsport
 9 7

+0.500

1'29.274

 0.060 187.714
10
L. Fornaroli Trident
 4 6

+0.503

1'29.277

 0.003 187.707
11
N. León Van Amersfoort Racing
 20 7

+0.676

1'29.450

 0.173 187.344
12
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 7

+0.713

1'29.487

 0.037 187.267
13
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 7

+0.819

1'29.593

 0.106 187.045
14
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 7

+0.908

1'29.682

 0.089 186.860
15
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 7

+0.924

1'29.698

 0.016 186.826
16
C. Mansell ART Grand Prix
 23 7

+0.926

1'29.700

 0.002 186.822
17
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 6

+0.938

1'29.712

 0.012 186.797
18
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 6

+0.956

1'29.730

 0.018 186.760
19
L. Van ART Grand Prix
 24 7

+1.004

1'29.778

 0.048 186.660
20
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 6

+1.060

1'29.834

 0.056 186.544
21
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 6

+1.141

1'29.915

 0.081 186.376
22
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 6

+1.173

1'29.947

 0.032 186.309
23
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 6

+1.223

1'29.997

 0.050 186.206
24 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 7

+1.306

1'30.080

 0.083 186.034
25
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 7

+1.498

1'30.272

 0.192 185.638
26
J. Loake Rodin Motorsport
 31 6

+1.678

1'30.452

 0.180 185.269
27
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 7

+1.808

1'30.582

 0.130 185.003
28
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 7

+2.053

1'30.827

 0.245 184.504
29
K. Sztuka MP Motorsport
 8 7

+15.693

1'44.467

 13.640 160.414
30
M. Boya Campos Racing
 12 5

+27.251

1'56.025

 11.558 144.434
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