F3 İspanya: Ana yarışın galibi Alonso'nun öğrencisi Pepe Marti!
Kendi evinde dominant bir yarış çıkartan Campos sürücüsü Pepe Marti, böylece sezonun üçüncü zaferine ulaştı!
Pole pozisyonundan iyi bir start alan Marti, ilk sektörde Taylor Barnard'ın baskısı altındaydı, ancak iyi bir savunmayla yerini korumayı başardı.
Ancak bir F3 klasiği olarak ilk tur teması kaçınılmazdı, bu kez sahnede Leonardo Fornaroli ile mücadelesi esnasında süspansiyon kıran ve yarışa veda eden Luke Browning vardı!
Doğal olarak Güvenlik Aracı piste girdi ve Browning'in aracı hızlıca çekildi.
Yarış yeniden başladığında pek bir değişiklik olmadı, Marti kısa süre içinde farkı 1 saniyenin üstüne çekerek liderliğini korudu, onu Barnard ve Franco Colapinto takip etti.
Onuncu turda arka taraflarda Hunter Yeany ve Rafael Villagomez temas ettiler. Villagomez çakıl havuzuna çıktıktan sonra piste dönebildi, Yeany ise spin attı.
Yola devam edebilen Yeany, süspansiyonunun kırıldığı anlaşıldıktan sonra pite geldi ve yarışı bıraktı.
Jenzer gibi nispeten zayıf bir araçla yerini korumakta zorlanan Barnard, 11. turda Colapinto'ya, 12. turda ise Beganovic'e geçilerek podyum şansını kaybetti.
Yarışın kalanında ön grupta herhangi bir değişiklik olmadı, böylece damalı bayrağı ilk sırada gören Pepe Marti kariyerinin ilk ana yarış galibiyetine, toplamda üçüncü galibiyetine ulaştı!
Fernando Alonso'nun menajerlik firması A14 Management'ın bu sene seriye damga vurduğunu söyleyebiliriz, nitekim mücadeleyi dördüncü sırada tamamlayan bir diğer A14 üyesi Gabriel Bortoleto iki zaferle şampiyona lideri!
Beşinci sırada Barnard'a çok şık bir atak yapan Paul Aron, altıncı sırada yine kendi evinde yarışan Mari Boya, yedinci sırada Sebastian Montoya, sekizinci sırada dün galibiyete uzanan Zak O'Sullivan yer alıyor.
Epey kan kaybeden Barnard dokuzunculukla yetinirken, son puan Christian Mansell'a gitti.
Yarış içinde pek çok isim ceza aldı: Gregoire Saucy'nin lastiğini patlattığı için 10 saniye zaman cezasına çarptırılan Oliver Goethe, pist limitlerinden ötürü kariyerinin ilk puanını kaçıran Hugh Barter ve yarışa heyecan katan Alpine akademi üyesi Gabriele Mini.
F3 İspanya - Sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|1
|Pepe Martí
|Campos Racing
|-
|2
|Franco Colapinto
|MP Motorsport
|4.4
|3
|Dino Beganovic
|Prema Powerteam
|10.4
|4
|Gabriel Bortoleto
|Trident
|13.4
|5
|Paul Aron
|Prema Powerteam
|14.1
|6
|Mari Boya
|MP Motorsport
|19.5
|7
|Sebastian Montoya
|Hitech Pulse-Eight
|19.8
|8
|Zak O'Sullivan
|Prema Powerteam
|23.7
|9
|Taylor Barnard
|Jenzer Motorsport
|25.0
|10
|Christian Mansell
|Campos Racing
|26.1
|11
|Nikita Bedrin
|Jenzer Motorsport
|27.9
|12
|Caio Collet
|Van Amersfoort Racing
|28.3
|13
|Hugh Barter
|Campos Racing
|31.9
|14
|Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|32.3
|15
|Jonny Edgar
|MP Motorsport
|34.2
|16
|Oliver Goethe
|Trident
|35.8
|17
|Kaylen Frederick
|ART Grand Prix
|37.8
|18
|Oliver Gray
|Rodin Carlin
|39.2
|19
|Nikola Tsolov
|ART Grand Prix
|39.7
|20
|Sophia Floersch
|PHM Racing by Charouz
|40.3
|21
|Piotr Wiśnicki
|PHM Racing by Charouz
|41.0
|22
|Alex Garcia
|Jenzer Motorsport
|44.4
|23
|Tommy Smith
|Van Amersfoort Racing
|47.6
|24
|Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|52.3
|25
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|58.0
|26
|Ido Cohen
|Rodin Carlin
|59.0
|27
|Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|1 lap
|Leonardo Fornaroli
|Trident
|4 laps
|Hunter Yeany
|Rodin Carlin
|15 laps
|Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
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