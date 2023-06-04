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F3 İspanya: Ana yarışın galibi Alonso'nun öğrencisi Pepe Marti!

Kendi evinde dominant bir yarış çıkartan Campos sürücüsü Pepe Marti, böylece sezonun üçüncü zaferine ulaştı!

Megan White
Ekleyen:
Josep Maria Marti, Campos Racing

Pole pozisyonundan iyi bir start alan Marti, ilk sektörde Taylor Barnard'ın baskısı altındaydı, ancak iyi bir savunmayla yerini korumayı başardı.

Ancak bir F3 klasiği olarak ilk tur teması kaçınılmazdı, bu kez sahnede Leonardo Fornaroli ile mücadelesi esnasında süspansiyon kıran ve yarışa veda eden Luke Browning vardı!

Doğal olarak Güvenlik Aracı piste girdi ve Browning'in aracı hızlıca çekildi.

Yarış yeniden başladığında pek bir değişiklik olmadı, Marti kısa süre içinde farkı 1 saniyenin üstüne çekerek liderliğini korudu, onu Barnard ve Franco Colapinto takip etti.

Onuncu turda arka taraflarda Hunter Yeany ve Rafael Villagomez temas ettiler. Villagomez çakıl havuzuna çıktıktan sonra piste dönebildi, Yeany ise spin attı.

Yola devam edebilen Yeany, süspansiyonunun kırıldığı anlaşıldıktan sonra pite geldi ve yarışı bıraktı.

Jenzer gibi nispeten zayıf bir araçla yerini korumakta zorlanan Barnard, 11. turda Colapinto'ya, 12. turda ise Beganovic'e geçilerek podyum şansını kaybetti.

Yarışın kalanında ön grupta herhangi bir değişiklik olmadı, böylece damalı bayrağı ilk sırada gören Pepe Marti kariyerinin ilk ana yarış galibiyetine, toplamda üçüncü galibiyetine ulaştı!

Fernando Alonso'nun menajerlik firması A14 Management'ın bu sene seriye damga vurduğunu söyleyebiliriz, nitekim mücadeleyi dördüncü sırada tamamlayan bir diğer A14 üyesi Gabriel Bortoleto iki zaferle şampiyona lideri!

Beşinci sırada Barnard'a çok şık bir atak yapan Paul Aron, altıncı sırada yine kendi evinde yarışan Mari Boya, yedinci sırada Sebastian Montoya, sekizinci sırada dün galibiyete uzanan Zak O'Sullivan yer alıyor.

Epey kan kaybeden Barnard dokuzunculukla yetinirken, son puan Christian Mansell'a gitti.

Yarış içinde pek çok isim ceza aldı: Gregoire Saucy'nin lastiğini patlattığı için 10 saniye zaman cezasına çarptırılan Oliver Goethe, pist limitlerinden ötürü kariyerinin ilk puanını kaçıran Hugh Barter ve yarışa heyecan katan Alpine akademi üyesi Gabriele Mini.

F3 İspanya - Sonuç tablosu

Sıra Sürücü Takım Zaman
1 Pepe Martí Spain Campos Racing -
2 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 4.4
3 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 10.4
4 Gabriel Bortoleto Italy Trident 13.4
5 Paul Aron Italy Prema Powerteam 14.1
6 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 19.5
7 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 19.8
8 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 23.7
9 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 25.0
10 Christian Mansell Spain Campos Racing 26.1
11 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 27.9
12 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 28.3
13 Hugh Barter Spain Campos Racing 31.9
14 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 32.3
15 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 34.2
16 Oliver Goethe Italy Trident 35.8
17 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 37.8
18 Oliver Gray Rodin Carlin 39.2
19 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 39.7
20 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 40.3
21 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 41.0
22 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 44.4
23 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 47.6
24 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 52.3
25 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 58.0
26 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 59.0
27 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1 lap
  Leonardo Fornaroli Italy Trident 4 laps
  Hunter Yeany Rodin Carlin 15 laps
  Luke Browning Hitech Pulse-Eight  
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