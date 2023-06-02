F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada!

Monako'daki grup formatının ardından İspanya'da klasik sıralama formatına geri dönüldü, bu da yoğun bir trafikle karşılaşacağımız anlamına geliyordu.

Trafikten en çok etkilenen isim dağınık bir sıralama seansı geçiren Gabriele Mini oldu; ilk turunda çimlere çıkan Mini, seansın ileri noktalarında da iyi bir turunun iptal edilmesi sonucu epey geriledi ve yarışa ancak 18. sıradan başlayabilecek!

Otuz dakikalık sıralama turları beklendiği üzere hareketli geçti, ilk turların ardından Paul Aron liderdi, sonrasında ise kendi evinde yarışan Pepe Marti zirveye yükseldi.

Pole pozisyonunu belirlemesi beklenen son turlarda da temposunu sürdüren Marti, 1.27.587 yaptı ve liderliği koruyarak serideki ilk pole pozisyonuna ulaştı!

İkinci sırada yine çok iyi iş yapan Taylor Barnard yer aldı, son turuna iyi başlasa da devamını getiremeyen Jenzer sürücüsü yine de ilk çizgiye tutundu.

Üçüncü sıra Barnard'ın sadece 0.027 saniye gerisindeki Franco Colapinto'ya giderken, istikrarını sürdüren Prema ikilisi Dino Beganovic ve Paul Aron sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada.

Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto altıncı, çaylak Sebastian Montoya yedinci, yine kendi evinde yarışan bir diğer çaylak Mari Boya sekizinci sırada.

Geçen hafta ilk podyumunu elde eden Leonardo Fornaroli dokuz, Gregoire Saucy 10, Luke Browning ise 11. sırada yer alıyor.

Sprint yarışının pole pozisyonu ise 12. sıradaki Zak O'Sullivan'a gitti.

Monako'da sprint yarışında en hızlı turu elde eden Hugh Barter 15, ana yarışta ilk puanlarına çok yaklaşan Nikola Tsolov ise 19. sıralardalar.

F3 İspanya - Sıralama sonuçları