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F3 İspanya: Alonso'nun öğrencisi Marti pole pozisyonunda, Mini 18. sırada!

Formula 3 heyecanı İspanya'da devam ederken, pole pozisyonu kendi evinde yarışan bir isme gitti: Fernando Alonso'nun öğrencisi Pepe Marti!

Altay Gök
Ekleyen:
Race winner Josep Maria Marti, Campos Racing

Monako'daki grup formatının ardından İspanya'da klasik sıralama formatına geri dönüldü, bu da yoğun bir trafikle karşılaşacağımız anlamına geliyordu.

Trafikten en çok etkilenen isim dağınık bir sıralama seansı geçiren Gabriele Mini oldu; ilk turunda çimlere çıkan Mini, seansın ileri noktalarında da iyi bir turunun iptal edilmesi sonucu epey geriledi ve yarışa ancak 18. sıradan başlayabilecek!

Otuz dakikalık sıralama turları beklendiği üzere hareketli geçti, ilk turların ardından Paul Aron liderdi, sonrasında ise kendi evinde yarışan Pepe Marti zirveye yükseldi.

Pole pozisyonunu belirlemesi beklenen son turlarda da temposunu sürdüren Marti, 1.27.587 yaptı ve liderliği koruyarak serideki ilk pole pozisyonuna ulaştı!

İkinci sırada yine çok iyi iş yapan Taylor Barnard yer aldı, son turuna iyi başlasa da devamını getiremeyen Jenzer sürücüsü yine de ilk çizgiye tutundu.

Üçüncü sıra Barnard'ın sadece 0.027 saniye gerisindeki Franco Colapinto'ya giderken, istikrarını sürdüren Prema ikilisi Dino Beganovic ve Paul Aron sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada.

Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto altıncı, çaylak Sebastian Montoya yedinci, yine kendi evinde yarışan bir diğer çaylak Mari Boya sekizinci sırada.

Geçen hafta ilk podyumunu elde eden Leonardo Fornaroli dokuz, Gregoire Saucy 10, Luke Browning ise 11. sırada yer alıyor.

Sprint yarışının pole pozisyonu ise 12. sıradaki Zak O'Sullivan'a gitti.

Monako'da sprint yarışında en hızlı turu elde eden Hugh Barter 15, ana yarışta ilk puanlarına çok yaklaşan Nikola Tsolov ise 19. sıralardalar.

 

F3 İspanya - Sıralama sonuçları

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Pepe Martí Spain Campos Racing 12 1'27.587     191.329
2 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 12 1'27.837 0.250 0.250 190.785
3 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 12 1'27.864 0.277 0.027 190.726
4 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 12 1'27.930 0.343 0.066 190.583
5 Paul Aron Italy Prema Powerteam 12 1'27.934 0.347 0.004 190.574
6 Gabriel Bortoleto Italy Trident 12 1'28.005 0.418 0.071 190.420
7 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 12 1'28.072 0.485 0.067 190.276
8 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 12 1'28.082 0.495 0.010 190.254
9 Leonardo Fornaroli Italy Trident 12 1'28.087 0.500 0.005 190.243
10 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 12 1'28.105 0.518 0.018 190.204
11 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 11 1'28.141 0.554 0.036 190.127
12 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 12 1'28.189 0.602 0.048 190.023
13 Oliver Goethe Italy Trident 12 1'28.198 0.611 0.009 190.004
14 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 12 1'28.256 0.669 0.058 189.879
15 Hugh Barter Spain Campos Racing 12 1'28.324 0.737 0.068 189.733
16 Christian Mansell Spain Campos Racing 12 1'28.324 0.737 0.000 189.733
17 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 12 1'28.486 0.899 0.162 189.385
18 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 11 1'28.524 0.937 0.038 189.304
19 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 12 1'28.612 1.025 0.088 189.116
20 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'28.624 1.037 0.012 189.090
21 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 12 1'28.847 1.260 0.223 188.616
22 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'28.874 1.287 0.027 188.559
23 Oliver Gray Rodin Carlin 11 1'28.909 1.322 0.035 188.484
24 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'29.018 1.431 0.109 188.254
25 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 12 1'29.230 1.643 0.212 187.806
26 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 12 1'29.365 1.778 0.135 187.523
27 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 12 1'29.488 1.901 0.123 187.265
28 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 12 1'29.601 2.014 0.113 187.029
29 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 12 1'29.617 2.030 0.016 186.995
30 Hunter Yeany Rodin Carlin 12 1'29.716 2.129 0.099 186.789
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