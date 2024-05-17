F3 Imola: Ramos pole'ü, Trident 1-2-3. sıraları elde etti
Santiago Ramos, heyecan verici Imola sıralama seansında takım arkadaşları Leonardo Fornaroli ve Sami Meguetounif'e liderlik etti. Meksikalı pilotun 1:31.767'lik derecesi onu pole pozisyonuna taşıdı ve Trident 1-2-3 sonucunu elde etti.
Lastik hazırlık turlarının tamamlanmasıyla PREMA Racing'den Gabriele Minì 1:32.598'lik derecesiyle Fornaroli'nin önünde liderliğe yükseldi. ART Grand Prix çaylak sürücüsü Laurens van Hoepen ise en iyi derecenin 0.172 saniye altında üçüncü sırada yer aldı.
Rodin Motorsport'tan Callum Voisin'in 4. virajda çakıl taşlarına çıkmasının ardından seansın son 10 dakikasında kırmızı bayrak çıktı.
Seans yeniden başladı ve Oliver Goethe liderliği devraldı. Campos Racing sürücüsü antrenmanlardaki formunu devam ettirerek Minì'yi geçti ve 0.081 saniye farkla geçici pole pozisyonunu aldı.
Çoğu sürücü sıralama seansının yarısından az bir süre kala pite döndü, ancak Fornaroli pistte kaldı ve 1:32.159 ile kişisel en iyi derecesini yaptı. MP Motorsport'tan Alex Dunne da onu takip etti ve bitime 12 dakika kala 0.141 saniye geride ikinci sıraya yükseldi.
Santiago Ramos, Trident
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Bir kez daha taze orta lastiklerle pist, seansın son denemeleri için tekrar doldu.
Dino Beganovic, Fornaroli'nin önceki zamanından sadece 0.003 saniye daha hızlı bir tur atarak turunu iyileştiren isim oldu. Ardından takım arkadaşı Arvid Lindblad 1:32.109'luk derecesiyle liderliği ele geçirdi.
Son iki dakikaya girildiğinde tüm alanda yeşil ve mor sektörler vardı. Fornaroli, Lindblad'dan 0.2s daha hızlı giderek kendini geçici pole pozisyonuna geri getirdi.
Takım arkadaşı Santiago Ramos'un sadece 0.053 saniye ile geçtiği Meksikalı çaylak, Trident 1-2-3. sıralar ile pole pozisyonunu elde ederken, Meguetounif son turunda üçüncü sıraya yükseldi.
Lindblad dördüncü, Dunne beşinci, Beganovic Minì'nin önünde altıncı, sonra sırasıyla Goethe, van Hoepen, Hitech Pulse-Eight'ten Luke Browning, MP'den Tim Tramnitz ve Van Amersfoort Racing'den Noel León 12. olarak en yüksek sırayı alan PREMA oldu ve Meksikalı, sprint için ters grid pole'ünden başladı.
F3 Sprint Yarışı Imola'da cumartesi günü Türkiye saati ile 11:05'te başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
S. Ramos Trident
|6
|11
|
1'31.767
|192.579
|2
|
L. Fornaroli Trident
|4
|11
|
+0.053
1'31.820
|0.053
|192.467
|3
|
S. Meguetounif Trident
|5
|11
|
+0.252
1'32.019
|0.199
|192.051
|4
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|11
|
+0.342
1'32.109
|0.090
|191.863
|5
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|13
|
+0.354
1'32.121
|0.012
|191.838
|6
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|12
|
+0.389
1'32.156
|0.035
|191.766
|7
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|12
|
+0.411
1'32.178
|0.022
|191.720
|8
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|11
|
+0.487
1'32.254
|0.076
|191.562
|9
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|12
|
+0.655
1'32.422
|0.168
|191.214
|10
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|12
|
+0.662
1'32.429
|0.007
|191.199
|11
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|13
|
+0.732
1'32.499
|0.070
|191.055
|12
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|12
|
+0.746
1'32.513
|0.014
|191.026
|13
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|13
|
+0.748
1'32.515
|0.002
|191.021
|14
|
M. Boya Campos Racing
|12
|11
|
+0.750
1'32.517
|0.002
|191.017
|15
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|11
|
+0.874
1'32.641
|0.124
|190.762
|16
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|12
|
+0.942
1'32.709
|0.068
|190.622
|17
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|12
|
+0.994
1'32.761
|0.052
|190.515
|18
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|12
|
+1.020
1'32.787
|0.026
|190.462
|19
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|11
|
+1.071
1'32.838
|0.051
|190.357
|20
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|11
|
+1.102
1'32.869
|0.031
|190.293
|21
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|4
|
+1.238
1'33.005
|0.136
|190.015
|22
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|12
|
+1.279
1'33.046
|0.041
|189.931
|23
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|12
|
+1.302
1'33.069
|0.023
|189.884
|24
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|12
|
+1.318
1'33.085
|0.016
|189.852
|25
|S. Montoya Campos Racing
|11
|11
|
+1.338
1'33.105
|0.020
|189.811
|26
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|12
|
+1.368
1'33.135
|0.030
|189.750
|27
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|11
|
+1.369
1'33.136
|0.001
|189.748
|28
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|12
|
+1.450
1'33.217
|0.081
|189.583
|29
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|12
|
+1.474
1'33.241
|0.024
|189.534
|30
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|11
|
+1.669
1'33.436
|0.195
|189.139
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar