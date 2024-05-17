F3 Imola: Ramos pole'ü, Trident 1-2-3. sıraları elde etti

Lastik hazırlık turlarının tamamlanmasıyla PREMA Racing'den Gabriele Minì 1:32.598'lik derecesiyle Fornaroli'nin önünde liderliğe yükseldi. ART Grand Prix çaylak sürücüsü Laurens van Hoepen ise en iyi derecenin 0.172 saniye altında üçüncü sırada yer aldı.

Rodin Motorsport'tan Callum Voisin'in 4. virajda çakıl taşlarına çıkmasının ardından seansın son 10 dakikasında kırmızı bayrak çıktı.

Seans yeniden başladı ve Oliver Goethe liderliği devraldı. Campos Racing sürücüsü antrenmanlardaki formunu devam ettirerek Minì'yi geçti ve 0.081 saniye farkla geçici pole pozisyonunu aldı.

Çoğu sürücü sıralama seansının yarısından az bir süre kala pite döndü, ancak Fornaroli pistte kaldı ve 1:32.159 ile kişisel en iyi derecesini yaptı. MP Motorsport'tan Alex Dunne da onu takip etti ve bitime 12 dakika kala 0.141 saniye geride ikinci sıraya yükseldi.

Santiago Ramos, Trident Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bir kez daha taze orta lastiklerle pist, seansın son denemeleri için tekrar doldu.

Dino Beganovic, Fornaroli'nin önceki zamanından sadece 0.003 saniye daha hızlı bir tur atarak turunu iyileştiren isim oldu. Ardından takım arkadaşı Arvid Lindblad 1:32.109'luk derecesiyle liderliği ele geçirdi.

Son iki dakikaya girildiğinde tüm alanda yeşil ve mor sektörler vardı. Fornaroli, Lindblad'dan 0.2s daha hızlı giderek kendini geçici pole pozisyonuna geri getirdi.

Takım arkadaşı Santiago Ramos'un sadece 0.053 saniye ile geçtiği Meksikalı çaylak, Trident 1-2-3. sıralar ile pole pozisyonunu elde ederken, Meguetounif son turunda üçüncü sıraya yükseldi.

Lindblad dördüncü, Dunne beşinci, Beganovic Minì'nin önünde altıncı, sonra sırasıyla Goethe, van Hoepen, Hitech Pulse-Eight'ten Luke Browning, MP'den Tim Tramnitz ve Van Amersfoort Racing'den Noel León 12. olarak en yüksek sırayı alan PREMA oldu ve Meksikalı, sprint için ters grid pole'ünden başladı.

F3 Sprint Yarışı Imola'da cumartesi günü Türkiye saati ile 11:05'te başlayacak.