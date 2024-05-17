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FIA F3 Imola
Sıralama turları raporu

F3 Imola: Ramos pole'ü, Trident 1-2-3. sıraları elde etti

Santiago Ramos, heyecan verici Imola sıralama seansında takım arkadaşları Leonardo Fornaroli ve Sami Meguetounif'e liderlik etti. Meksikalı pilotun 1:31.767'lik derecesi onu pole pozisyonuna taşıdı ve Trident 1-2-3 sonucunu elde etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Trident, Triplete en Imola.JPG

Lastik hazırlık turlarının tamamlanmasıyla PREMA Racing'den Gabriele Minì 1:32.598'lik derecesiyle Fornaroli'nin önünde liderliğe yükseldi. ART Grand Prix çaylak sürücüsü Laurens van Hoepen ise en iyi derecenin 0.172 saniye altında üçüncü sırada yer aldı.

Rodin Motorsport'tan Callum Voisin'in 4. virajda çakıl taşlarına çıkmasının ardından seansın son 10 dakikasında kırmızı bayrak çıktı.

Seans yeniden başladı ve Oliver Goethe liderliği devraldı. Campos Racing sürücüsü antrenmanlardaki formunu devam ettirerek Minì'yi geçti ve 0.081 saniye farkla geçici pole pozisyonunu aldı.

Çoğu sürücü sıralama seansının yarısından az bir süre kala pite döndü, ancak Fornaroli pistte kaldı ve 1:32.159 ile kişisel en iyi derecesini yaptı. MP Motorsport'tan Alex Dunne da onu takip etti ve bitime 12 dakika kala 0.141 saniye geride ikinci sıraya yükseldi.

Santiago Ramos, Trident

Santiago Ramos, Trident

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bir kez daha taze orta lastiklerle pist, seansın son denemeleri için tekrar doldu.

Dino Beganovic, Fornaroli'nin önceki zamanından sadece 0.003 saniye daha hızlı bir tur atarak turunu iyileştiren isim oldu. Ardından takım arkadaşı Arvid Lindblad 1:32.109'luk derecesiyle liderliği ele geçirdi.

Son iki dakikaya girildiğinde tüm alanda yeşil ve mor sektörler vardı. Fornaroli, Lindblad'dan 0.2s daha hızlı giderek kendini geçici pole pozisyonuna geri getirdi.

Takım arkadaşı Santiago Ramos'un sadece 0.053 saniye ile geçtiği Meksikalı çaylak, Trident 1-2-3. sıralar ile pole pozisyonunu elde ederken, Meguetounif son turunda üçüncü sıraya yükseldi.

Lindblad dördüncü, Dunne beşinci, Beganovic Minì'nin önünde altıncı, sonra sırasıyla Goethe, van Hoepen, Hitech Pulse-Eight'ten Luke Browning, MP'den Tim Tramnitz ve Van Amersfoort Racing'den Noel León 12. olarak en yüksek sırayı alan PREMA oldu ve Meksikalı, sprint için ters grid pole'ünden başladı.

F3 Sprint Yarışı Imola'da cumartesi günü Türkiye saati ile 11:05'te başlayacak.

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
S. Ramos Trident
 6 11

1'31.767

   192.579
2
L. Fornaroli Trident
 4 11

+0.053

1'31.820

 0.053 192.467
3
S. Meguetounif Trident
 5 11

+0.252

1'32.019

 0.199 192.051
4
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 11

+0.342

1'32.109

 0.090 191.863
5
A. Dunne MP Motorsport
 9 13

+0.354

1'32.121

 0.012 191.838
6
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 12

+0.389

1'32.156

 0.035 191.766
7
G. Minì Prema Powerteam
 2 12

+0.411

1'32.178

 0.022 191.720
8
O. Goethe Campos Racing
 10 11

+0.487

1'32.254

 0.076 191.562
9
L. Van ART Grand Prix
 24 12

+0.655

1'32.422

 0.168 191.214
10
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 12

+0.662

1'32.429

 0.007 191.199
11
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 13

+0.732

1'32.499

 0.070 191.055
12
N. León Van Amersfoort Racing
 20 12

+0.746

1'32.513

 0.014 191.026
13
K. Sztuka MP Motorsport
 8 13

+0.748

1'32.515

 0.002 191.021
14
M. Boya Campos Racing
 12 11

+0.750

1'32.517

 0.002 191.017
15
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 11

+0.874

1'32.641

 0.124 190.762
16
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 12

+0.942

1'32.709

 0.068 190.622
17
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 12

+0.994

1'32.761

 0.052 190.515
18
C. Mansell ART Grand Prix
 23 12

+1.020

1'32.787

 0.026 190.462
19
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 11

+1.071

1'32.838

 0.051 190.357
20
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 11

+1.102

1'32.869

 0.031 190.293
21
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 4

+1.238

1'33.005

 0.136 190.015
22 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 12

+1.279

1'33.046

 0.041 189.931
23
J. Loake Rodin Motorsport
 31 12

+1.302

1'33.069

 0.023 189.884
24
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 12

+1.318

1'33.085

 0.016 189.852
25 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 11

+1.338

1'33.105

 0.020 189.811
26
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 12

+1.368

1'33.135

 0.030 189.750
27
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 11

+1.369

1'33.136

 0.001 189.748
28
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 12

+1.450

1'33.217

 0.081 189.583
29
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 12

+1.474

1'33.241

 0.024 189.534
30
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 11

+1.669

1'33.436

 0.195 189.139
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