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FIA F3 Imola
Yarış raporu

F3 Imola: 4 kez güvenlik aracının girdiği Sprint yarışında zafer Leon'un

Noel Leon, dört kez güvenlik aracının dahil olduğu sprint yarışında ilk Formula 3 galibiyetini elde etti.

Burhan Güneydaş
Noel Leon, Van Amersfoort Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leon, kesintilerle geçen yarışta son yeniden başlatmanın ardından bitiş çizgisini ikinci sırada geçmesine rağmen podyumun zirvesine çıktı.

Sayısız yeniden başlatmalardan birinde güvenlik aracı ihlali nedeniyle ikinci sıradaki Oliver Goethe'ye beş saniyelik ceza verilince, Leon liderliğe yükseldi ve yarışı kazandı.

Ancak yarış sonrası Leonardo zigzag çizdiği gerekçesi ile soruşturmaya tabi tutulabilir.

Şampiyona lideri Luke Browning, Leonardo Fornaroli ile aynı puanda yarışa girdi ve altıncı sıradayken zirvedeki rakibine fark atmaya çalışıyordu.

Ancak Tosa'daki yaptığı kaza sonucu çakıl taşlarına saplandı ve bu sezon sprint yarışlarından puan alamama serisini sürdürdü.

Tipik bir çılgın başlangıcın ardından pole pozisyonundaki Kaper Sztuka hızla sıralamalarda geriledi ve podyumun dışına düştü. Bu sırada Leon, Tim Tramnitz ve yarışa altıncı sıradan başlayan Goethe ise yükselişe geçti

Ancak bu heyecan verici mücadele, ilk tur ortalarında Mari Boya'nın Variante Villeneuve virajında çakıllara çıkması üzerine güvenlik aracının piste girmesiyle sekteye uğradı.

Oliver Goethe, Campos Racing

Oliver Goethe, Campos Racing

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Kısa bir soruşturmanın ardından, hakemler Tommy Smith'e olaydaki rolü nedeniyle 10 saniye ceza verdi.

Yarış yeniden başladığında, şampiyonluk mücadelesi veren Leonardo Fornaroli, Nikita Bedrin ile 13. sırada hararetli bir mücadeleye girdi ve her iki pilot da sınırları zorlayarak Imola pistine yeni yerleştirilen bol miktarda çakılla tanıştı.

Yarış yeniden başladığında Tosa virajında Charlie Wurz, Callum Voisin'in bariyerlere çarpmasına sebep oldu ve bu hareketi nedeniyle Avusturyalı pilota 10 saniyelik ceza verildi. Bu durum, zaten kısa süren yarışın akışını iyice sekteye uğrattı.

Kısa bir süre sonra, üçüncü bir güvenlik aracı müdahalesi daha yaşandı. Sami Meguetounif, Tamburello virajına doğru giderken Prema araçlarından birinin arkasına çarptı ve kendini çakıllarda buldu.

Yarış, 11. tur yeniden başlangıcının ardından patlak verme tehlikesi yaşadı, ancak ısınma turunda start alamadığı için pit yolundan başlayan Tasanapol Inthraphuvasak'ın Rivazza'da pistten çekilmesiyle bu durum engellendi.

15. turda Leon, önceki yeniden başlatmalara kıyasla çok daha erken bir hamle yaparak dördüncü sıradaki Sztuka'yı geçerek lider üçlünün üç saniye gerisinde mücadelesine devam etti.

Şampiyona lideri Browning, Tosa'da yaptığı kaza öncesinde yarışı altıncı bitirmeye hazırlanıyordu.

Son turda olayı kontrol altına almak için sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu ve son virajlarda pilotların mücadele etmesine izin verildi.

Sanal güvenlik aracı çekilirken, Goethe hızlı davranarak uykuya dalan Leon'u yakaladı ve sadece iki viraj kala liderliği ele geçirdi.

Goethe'nin sevinci ise kısa sürdü. Pilotun bir önceki yeniden başlatmada güvenlik aracı ihlali nedeniyle aldığı beş saniyelik ceza, onu tekrar ikinci sıraya düşürdü.

F3 Imola sprint yarışı sonucu

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
N. León Van Amersfoort Racing
 20 18

-

       10    
2
O. Goethe Campos Racing
 10 18

+4.600

4.6

 4.600     9    
3
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 18

+6.800

6.8

 2.200     8    
4
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 18

+7.900

7.9

 1.100     7    
5
K. Sztuka MP Motorsport
 8 18

+8.400

8.4

 0.500     6    
6
G. Minì Prema Powerteam
 2 18

+9.000

9.0

 0.600     5    
7
L. Van ART Grand Prix
 24 18

+9.400

9.4

 0.400     4    
8
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 18

+9.900

9.9

 0.500     3    
9
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 18

+10.400

10.4

 0.500     2    
10
S. Ramos Trident
 6 18

+10.800

10.8

 0.400     1    
11
L. Fornaroli Trident
 4 18

+11.300

11.3

 0.500          
12
C. Mansell ART Grand Prix
 23 18

+12.000

12.0

 0.700          
13
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 18

+12.600

12.6

 0.600          
14
A. Dunne MP Motorsport
 9 18

+13.600

13.6

 1.000          
15 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 18

+14.100

14.1

 0.500          
16
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 18

+15.100

15.1

 1.000          
17
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 18

+18.200

18.2

 3.100          
18
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 18

+18.500

18.5

 0.300          
19
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 18

+18.800

18.8

 0.300          
20
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 18

+19.200

19.2

 0.400          
21
J. Loake Rodin Motorsport
 31 18

+19.700

19.7

 0.500          
22
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 18

+20.300

20.3

 0.600          
23
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 18

+24.600

24.6

 4.300          
24
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 18

+30.500

30.5

 5.900          
25 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 17

+1 Lap

33.4

 1 Lap          
dnf
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 16

2 laps

         Yarış dışı  
dnf
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 12

6 laps

         Yarış dışı  
dnf
S. Meguetounif Trident
 5 7

11 laps

         Yarış dışı  
dnf
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 4

14 laps

         Yarış dışı  
dnf
M. Boya Campos Racing
 12 17

 

         Yarış dışı  
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Önceki haber F3 Imola: Ramos pole'ü, Trident 1-2-3. sıraları elde etti

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