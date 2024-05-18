F3 Imola: 4 kez güvenlik aracının girdiği Sprint yarışında zafer Leon'un
Noel Leon, dört kez güvenlik aracının dahil olduğu sprint yarışında ilk Formula 3 galibiyetini elde etti.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Leon, kesintilerle geçen yarışta son yeniden başlatmanın ardından bitiş çizgisini ikinci sırada geçmesine rağmen podyumun zirvesine çıktı.
Sayısız yeniden başlatmalardan birinde güvenlik aracı ihlali nedeniyle ikinci sıradaki Oliver Goethe'ye beş saniyelik ceza verilince, Leon liderliğe yükseldi ve yarışı kazandı.
Ancak yarış sonrası Leonardo zigzag çizdiği gerekçesi ile soruşturmaya tabi tutulabilir.
Şampiyona lideri Luke Browning, Leonardo Fornaroli ile aynı puanda yarışa girdi ve altıncı sıradayken zirvedeki rakibine fark atmaya çalışıyordu.
Ancak Tosa'daki yaptığı kaza sonucu çakıl taşlarına saplandı ve bu sezon sprint yarışlarından puan alamama serisini sürdürdü.
Tipik bir çılgın başlangıcın ardından pole pozisyonundaki Kaper Sztuka hızla sıralamalarda geriledi ve podyumun dışına düştü. Bu sırada Leon, Tim Tramnitz ve yarışa altıncı sıradan başlayan Goethe ise yükselişe geçti
Ancak bu heyecan verici mücadele, ilk tur ortalarında Mari Boya'nın Variante Villeneuve virajında çakıllara çıkması üzerine güvenlik aracının piste girmesiyle sekteye uğradı.
Oliver Goethe, Campos Racing
Photo by: Formula Motorsport Ltd
Kısa bir soruşturmanın ardından, hakemler Tommy Smith'e olaydaki rolü nedeniyle 10 saniye ceza verdi.
Yarış yeniden başladığında, şampiyonluk mücadelesi veren Leonardo Fornaroli, Nikita Bedrin ile 13. sırada hararetli bir mücadeleye girdi ve her iki pilot da sınırları zorlayarak Imola pistine yeni yerleştirilen bol miktarda çakılla tanıştı.
Yarış yeniden başladığında Tosa virajında Charlie Wurz, Callum Voisin'in bariyerlere çarpmasına sebep oldu ve bu hareketi nedeniyle Avusturyalı pilota 10 saniyelik ceza verildi. Bu durum, zaten kısa süren yarışın akışını iyice sekteye uğrattı.
Kısa bir süre sonra, üçüncü bir güvenlik aracı müdahalesi daha yaşandı. Sami Meguetounif, Tamburello virajına doğru giderken Prema araçlarından birinin arkasına çarptı ve kendini çakıllarda buldu.
Yarış, 11. tur yeniden başlangıcının ardından patlak verme tehlikesi yaşadı, ancak ısınma turunda start alamadığı için pit yolundan başlayan Tasanapol Inthraphuvasak'ın Rivazza'da pistten çekilmesiyle bu durum engellendi.
15. turda Leon, önceki yeniden başlatmalara kıyasla çok daha erken bir hamle yaparak dördüncü sıradaki Sztuka'yı geçerek lider üçlünün üç saniye gerisinde mücadelesine devam etti.
Şampiyona lideri Browning, Tosa'da yaptığı kaza öncesinde yarışı altıncı bitirmeye hazırlanıyordu.
Son turda olayı kontrol altına almak için sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu ve son virajlarda pilotların mücadele etmesine izin verildi.
Sanal güvenlik aracı çekilirken, Goethe hızlı davranarak uykuya dalan Leon'u yakaladı ve sadece iki viraj kala liderliği ele geçirdi.
Goethe'nin sevinci ise kısa sürdü. Pilotun bir önceki yeniden başlatmada güvenlik aracı ihlali nedeniyle aldığı beş saniyelik ceza, onu tekrar ikinci sıraya düşürdü.
F3 Imola sprint yarışı sonucu
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|18
|
-
|10
|2
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|18
|
+4.600
4.6
|4.600
|9
|3
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|18
|
+6.800
6.8
|2.200
|8
|4
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|18
|
+7.900
7.9
|1.100
|7
|5
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|18
|
+8.400
8.4
|0.500
|6
|6
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|18
|
+9.000
9.0
|0.600
|5
|7
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|18
|
+9.400
9.4
|0.400
|4
|8
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|18
|
+9.900
9.9
|0.500
|3
|9
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|18
|
+10.400
10.4
|0.500
|2
|10
|
S. Ramos Trident
|6
|18
|
+10.800
10.8
|0.400
|1
|11
|
L. Fornaroli Trident
|4
|18
|
+11.300
11.3
|0.500
|12
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|18
|
+12.000
12.0
|0.700
|13
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|18
|
+12.600
12.6
|0.600
|14
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|18
|
+13.600
13.6
|1.000
|15
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|18
|
+14.100
14.1
|0.500
|16
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|18
|
+15.100
15.1
|1.000
|17
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|18
|
+18.200
18.2
|3.100
|18
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|18
|
+18.500
18.5
|0.300
|19
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|18
|
+18.800
18.8
|0.300
|20
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|18
|
+19.200
19.2
|0.400
|21
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|18
|
+19.700
19.7
|0.500
|22
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|18
|
+20.300
20.3
|0.600
|23
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|18
|
+24.600
24.6
|4.300
|24
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|18
|
+30.500
30.5
|5.900
|25
|S. Montoya Campos Racing
|11
|17
|
+1 Lap
33.4
|1 Lap
|dnf
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|16
|
2 laps
|Yarış dışı
|dnf
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|12
|
6 laps
|Yarış dışı
|dnf
|
S. Meguetounif Trident
|5
|7
|
11 laps
|Yarış dışı
|dnf
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|4
|
14 laps
|Yarış dışı
|dnf
|
M. Boya Campos Racing
|12
|17
|
|Yarış dışı
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