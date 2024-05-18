F3 Imola: 4 kez güvenlik aracının girdiği Sprint yarışında zafer Leon'un

Leon, kesintilerle geçen yarışta son yeniden başlatmanın ardından bitiş çizgisini ikinci sırada geçmesine rağmen podyumun zirvesine çıktı.

Sayısız yeniden başlatmalardan birinde güvenlik aracı ihlali nedeniyle ikinci sıradaki Oliver Goethe'ye beş saniyelik ceza verilince, Leon liderliğe yükseldi ve yarışı kazandı.

Ancak yarış sonrası Leonardo zigzag çizdiği gerekçesi ile soruşturmaya tabi tutulabilir.

Şampiyona lideri Luke Browning, Leonardo Fornaroli ile aynı puanda yarışa girdi ve altıncı sıradayken zirvedeki rakibine fark atmaya çalışıyordu.

Ancak Tosa'daki yaptığı kaza sonucu çakıl taşlarına saplandı ve bu sezon sprint yarışlarından puan alamama serisini sürdürdü.

Tipik bir çılgın başlangıcın ardından pole pozisyonundaki Kaper Sztuka hızla sıralamalarda geriledi ve podyumun dışına düştü. Bu sırada Leon, Tim Tramnitz ve yarışa altıncı sıradan başlayan Goethe ise yükselişe geçti

Ancak bu heyecan verici mücadele, ilk tur ortalarında Mari Boya'nın Variante Villeneuve virajında çakıllara çıkması üzerine güvenlik aracının piste girmesiyle sekteye uğradı.

Oliver Goethe, Campos Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Kısa bir soruşturmanın ardından, hakemler Tommy Smith'e olaydaki rolü nedeniyle 10 saniye ceza verdi.

Yarış yeniden başladığında, şampiyonluk mücadelesi veren Leonardo Fornaroli, Nikita Bedrin ile 13. sırada hararetli bir mücadeleye girdi ve her iki pilot da sınırları zorlayarak Imola pistine yeni yerleştirilen bol miktarda çakılla tanıştı.

Yarış yeniden başladığında Tosa virajında Charlie Wurz, Callum Voisin'in bariyerlere çarpmasına sebep oldu ve bu hareketi nedeniyle Avusturyalı pilota 10 saniyelik ceza verildi. Bu durum, zaten kısa süren yarışın akışını iyice sekteye uğrattı.

Kısa bir süre sonra, üçüncü bir güvenlik aracı müdahalesi daha yaşandı. Sami Meguetounif, Tamburello virajına doğru giderken Prema araçlarından birinin arkasına çarptı ve kendini çakıllarda buldu.

Yarış, 11. tur yeniden başlangıcının ardından patlak verme tehlikesi yaşadı, ancak ısınma turunda start alamadığı için pit yolundan başlayan Tasanapol Inthraphuvasak'ın Rivazza'da pistten çekilmesiyle bu durum engellendi.

15. turda Leon, önceki yeniden başlatmalara kıyasla çok daha erken bir hamle yaparak dördüncü sıradaki Sztuka'yı geçerek lider üçlünün üç saniye gerisinde mücadelesine devam etti.

Şampiyona lideri Browning, Tosa'da yaptığı kaza öncesinde yarışı altıncı bitirmeye hazırlanıyordu.

Son turda olayı kontrol altına almak için sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu ve son virajlarda pilotların mücadele etmesine izin verildi.

Sanal güvenlik aracı çekilirken, Goethe hızlı davranarak uykuya dalan Leon'u yakaladı ve sadece iki viraj kala liderliği ele geçirdi.

Goethe'nin sevinci ise kısa sürdü. Pilotun bir önceki yeniden başlatmada güvenlik aracı ihlali nedeniyle aldığı beş saniyelik ceza, onu tekrar ikinci sıraya düşürdü.

F3 Imola sprint yarışı sonucu