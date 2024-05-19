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FIA F3 Imola
Yarış raporu

F3 Imola: Meguetounif ilk galibiyetini elde ederken şampiyona liderliği el değiştirdi

Sami Meguetounif Imola'da Formula 3 kariyerindeki ilk zaferini elde ederken, Leonardo Fornaroli ise şampiyona liderliğini ele geçirdi.

Burhan Güneydaş
Güncel:
Sami Meguetounif, Trident

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Fransız pilot yarışa, takım arkadaşı Fornaroli'nin arkasında üçüncü sırada başladı.

Sprint yarışının galibi Oliver Goethe'nin birkaç tur içinde yedincilikten birinciliğe yükselmesiyle podyumun dışına çıkan Meguetounif soğukkanlılığını koruyarak öndekileri yavaş yavaş geride bıraktı.

İtalyan pilot Fornaroli'nin yaptığı hata ile beşinci sıraya gerilemesi, Meguetounif'in işini kolaylaştırsa da, asıl başarı sabır sayesinde geldi. Meguetounif, yarışı kazandıran hamleyi 18. turda Tamburello'ya giderken Goethe'ye yaptığı atak ile gerçekleştirdi.

Bu sonuç, bu sezonda hiçbir pilotun birden fazla zafer elde edemediği anlamına geliyor. Luke Browning, Arvid Lindblad, Martinius Stenshorne, Dino Beganovic ve Goethe daha önceki beş yarışın kazananı olmuştu.

Dört güvenlik aracı müdahalesi ve sanal bir güvenlik aracı periyodu gören sprint yarışına kıyasla, uzun mesafe yarışı çok daha sakin geçti ve Tommy Smith'in erken saatlerde çakıl havuzuna girmesi nedeniyle sadece kısa bir sarı bayrak gösterildi.

Oliver Goethe, Campos Racing

Oliver Goethe, Campos Racing

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Goethe yarışa en iyi başlangıcı yaparak üç sıra yükselirken, Gabriele Mini ise kötü bir başlangıcın ardından 6 sıra kaybederek 12. sıraya geriledi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ramos, yarışın açılış turlarında güçlü bir performans sergilese de yarışın ortalarında temposu düştü ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek bu sezon üçüncü kez bir yarıştan puan aldı.

Yarış öncesi şampiyona sıralamasında üçlü bir eşitlik vardı ancak Browning yarış galibiyeti ve iki dördüncülük sayesinde ilk sıradaydı. Ancak Britanyalı pilot yarış sonrasında ikinci sıraya gerilerken, hiç galibiyeti bulunmayan Fornaroli bu yılki üçüncü podyumunu elde ederek üç puanlık farkla zirveye yerleşti.

Beganovic ise şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor. Mini ile eşit puana sahip olan Beganovic, Goethe ile birlikte tüm yarışlarda puan alan iki sürücüden biri konumunda.

F3 Imola - Feature race results

1
 - 
4
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
S. Meguetounif Trident
5 22

35'12.897

25
2
O. Goethe Campos Racing
10 22

+2.791

35'15.688

2.791 18 1
3
L. Fornaroli Trident
4 22

+3.368

35'16.265

0.577 15
4
L. Browning Hitech Pulse-Eight
14 22

+3.686

35'16.583

0.318 12
5
D. Beganovic Prema Powerteam
1 22

+5.724

35'18.621

2.038 10
6
G. Minì Prema Powerteam
2 22

+6.972

35'19.869

1.248 8
7
A. Lindblad Prema Powerteam
3 22

+11.575

35'24.472

4.603 6
8
S. Ramos Trident
6 22

+12.736

35'25.633

1.161 4 2
9
M. Boya Campos Racing
12 22

+13.098

35'25.995

0.362 2
10 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 22

+14.769

35'27.666

1.671 1
11
T. Tramnitz MP Motorsport
7 22

+18.634

35'31.531

3.865
12 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 22

+21.658

35'34.555

3.024
13
L. Van ART Grand Prix
24 22

+22.654

35'35.551

0.996
14
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
15 22

+23.516

35'36.413

0.862
15
K. Sztuka MP Motorsport
8 22

+23.554

35'36.451

0.038
16
A. Dunne MP Motorsport
9 22

+24.295

35'37.192

0.741
17
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
19 22

+25.720

35'38.617

1.425
18
C. Shields Hitech Pulse-Eight
16 22

+29.529

35'42.426

3.809
19
N. León Van Amersfoort Racing
20 22

+30.045

35'42.942

0.516
20
C. Mansell ART Grand Prix
23 22

+31.500

35'44.397

1.455
21
M. Esterson Jenzer Motorsport
18 22

+32.271

35'45.168

0.771
22
J. Dufek PHM AIX Racing
28 22

+35.023

35'47.920

2.752
23
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
30 22

+37.573

35'50.470

2.550
24
C. Wurz Jenzer Motorsport
17 22

+40.316

35'53.213

2.743
25
J. Loake Rodin Motorsport
31 22

+40.585

35'53.482

0.269
26
N. Tsolov ART Grand Prix
25 22

+42.360

35'55.257

1.775
27
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
26 22

+51.428

36'04.325

9.068
28
T. Smith Van Amersfoort Racing
22 22

+59.188

36'12.085

7.760
29
C. Voisin Rodin Motorsport
29 22

+1'16.623

36'29.520

17.435
30
N. Bedrin PHM AIX Racing
27 21

+1 Lap

35'54.159

1 Lap
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Önceki haber F3 Imola: 4 kez güvenlik aracının girdiği Sprint yarışında zafer Leon'un

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