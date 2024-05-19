F3 Imola: Meguetounif ilk galibiyetini elde ederken şampiyona liderliği el değiştirdi
Sami Meguetounif Imola'da Formula 3 kariyerindeki ilk zaferini elde ederken, Leonardo Fornaroli ise şampiyona liderliğini ele geçirdi.
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Fransız pilot yarışa, takım arkadaşı Fornaroli'nin arkasında üçüncü sırada başladı.
Sprint yarışının galibi Oliver Goethe'nin birkaç tur içinde yedincilikten birinciliğe yükselmesiyle podyumun dışına çıkan Meguetounif soğukkanlılığını koruyarak öndekileri yavaş yavaş geride bıraktı.
İtalyan pilot Fornaroli'nin yaptığı hata ile beşinci sıraya gerilemesi, Meguetounif'in işini kolaylaştırsa da, asıl başarı sabır sayesinde geldi. Meguetounif, yarışı kazandıran hamleyi 18. turda Tamburello'ya giderken Goethe'ye yaptığı atak ile gerçekleştirdi.
Bu sonuç, bu sezonda hiçbir pilotun birden fazla zafer elde edemediği anlamına geliyor. Luke Browning, Arvid Lindblad, Martinius Stenshorne, Dino Beganovic ve Goethe daha önceki beş yarışın kazananı olmuştu.
Dört güvenlik aracı müdahalesi ve sanal bir güvenlik aracı periyodu gören sprint yarışına kıyasla, uzun mesafe yarışı çok daha sakin geçti ve Tommy Smith'in erken saatlerde çakıl havuzuna girmesi nedeniyle sadece kısa bir sarı bayrak gösterildi.
Oliver Goethe, Campos Racing
Photo by: Formula Motorsport Ltd
Goethe yarışa en iyi başlangıcı yaparak üç sıra yükselirken, Gabriele Mini ise kötü bir başlangıcın ardından 6 sıra kaybederek 12. sıraya geriledi.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ramos, yarışın açılış turlarında güçlü bir performans sergilese de yarışın ortalarında temposu düştü ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek bu sezon üçüncü kez bir yarıştan puan aldı.
Yarış öncesi şampiyona sıralamasında üçlü bir eşitlik vardı ancak Browning yarış galibiyeti ve iki dördüncülük sayesinde ilk sıradaydı. Ancak Britanyalı pilot yarış sonrasında ikinci sıraya gerilerken, hiç galibiyeti bulunmayan Fornaroli bu yılki üçüncü podyumunu elde ederek üç puanlık farkla zirveye yerleşti.
Beganovic ise şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor. Mini ile eşit puana sahip olan Beganovic, Goethe ile birlikte tüm yarışlarda puan alan iki sürücüden biri konumunda.
F3 Imola - Feature race results
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
S. Meguetounif Trident
|5
|22
|
35'12.897
|25
|2
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|22
|
+2.791
35'15.688
|2.791
|18
|1
|3
|
L. Fornaroli Trident
|4
|22
|
+3.368
35'16.265
|0.577
|15
|4
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|22
|
+3.686
35'16.583
|0.318
|12
|5
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|22
|
+5.724
35'18.621
|2.038
|10
|6
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|22
|
+6.972
35'19.869
|1.248
|8
|7
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|22
|
+11.575
35'24.472
|4.603
|6
|8
|
S. Ramos Trident
|6
|22
|
+12.736
35'25.633
|1.161
|4
|2
|9
|
M. Boya Campos Racing
|12
|22
|
+13.098
35'25.995
|0.362
|2
|10
|S. Montoya Campos Racing
|11
|22
|
+14.769
35'27.666
|1.671
|1
|11
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|22
|
+18.634
35'31.531
|3.865
|12
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|22
|
+21.658
35'34.555
|3.024
|13
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|22
|
+22.654
35'35.551
|0.996
|14
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|22
|
+23.516
35'36.413
|0.862
|15
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|22
|
+23.554
35'36.451
|0.038
|16
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|22
|
+24.295
35'37.192
|0.741
|17
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|22
|
+25.720
35'38.617
|1.425
|18
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|22
|
+29.529
35'42.426
|3.809
|19
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|22
|
+30.045
35'42.942
|0.516
|20
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|22
|
+31.500
35'44.397
|1.455
|21
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|22
|
+32.271
35'45.168
|0.771
|22
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|22
|
+35.023
35'47.920
|2.752
|23
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|22
|
+37.573
35'50.470
|2.550
|24
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|22
|
+40.316
35'53.213
|2.743
|25
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|22
|
+40.585
35'53.482
|0.269
|26
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|22
|
+42.360
35'55.257
|1.775
|27
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|22
|
+51.428
36'04.325
|9.068
|28
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|22
|
+59.188
36'12.085
|7.760
|29
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|22
|
+1'16.623
36'29.520
|17.435
|30
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|21
|
+1 Lap
35'54.159
|1 Lap
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