F3 Imola: Meguetounif ilk galibiyetini elde ederken şampiyona liderliği el değiştirdi

Fransız pilot yarışa, takım arkadaşı Fornaroli'nin arkasında üçüncü sırada başladı.

Sprint yarışının galibi Oliver Goethe'nin birkaç tur içinde yedincilikten birinciliğe yükselmesiyle podyumun dışına çıkan Meguetounif soğukkanlılığını koruyarak öndekileri yavaş yavaş geride bıraktı.

İtalyan pilot Fornaroli'nin yaptığı hata ile beşinci sıraya gerilemesi, Meguetounif'in işini kolaylaştırsa da, asıl başarı sabır sayesinde geldi. Meguetounif, yarışı kazandıran hamleyi 18. turda Tamburello'ya giderken Goethe'ye yaptığı atak ile gerçekleştirdi.

Bu sonuç, bu sezonda hiçbir pilotun birden fazla zafer elde edemediği anlamına geliyor. Luke Browning, Arvid Lindblad, Martinius Stenshorne, Dino Beganovic ve Goethe daha önceki beş yarışın kazananı olmuştu.

Dört güvenlik aracı müdahalesi ve sanal bir güvenlik aracı periyodu gören sprint yarışına kıyasla, uzun mesafe yarışı çok daha sakin geçti ve Tommy Smith'in erken saatlerde çakıl havuzuna girmesi nedeniyle sadece kısa bir sarı bayrak gösterildi.

Oliver Goethe, Campos Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Goethe yarışa en iyi başlangıcı yaparak üç sıra yükselirken, Gabriele Mini ise kötü bir başlangıcın ardından 6 sıra kaybederek 12. sıraya geriledi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ramos, yarışın açılış turlarında güçlü bir performans sergilese de yarışın ortalarında temposu düştü ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek bu sezon üçüncü kez bir yarıştan puan aldı.

Yarış öncesi şampiyona sıralamasında üçlü bir eşitlik vardı ancak Browning yarış galibiyeti ve iki dördüncülük sayesinde ilk sıradaydı. Ancak Britanyalı pilot yarış sonrasında ikinci sıraya gerilerken, hiç galibiyeti bulunmayan Fornaroli bu yılki üçüncü podyumunu elde ederek üç puanlık farkla zirveye yerleşti.

Beganovic ise şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor. Mini ile eşit puana sahip olan Beganovic, Goethe ile birlikte tüm yarışlarda puan alan iki sürücüden biri konumunda.

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