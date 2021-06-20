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FIA F3 / Paul Ricard Haberler

F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Paul Ricard'da yağmur altında gerçekleştirilen üçüncü Formula 3 yarışında zafer Trident Racing'den Jack Doohan'ın oldu.

F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı

Paul Ricard'da beklenen yağmur Formula 3 yarışı öncesinde geldi ve Frederi Vesti'nin pole pozisyonundan başladığı yarışın tamamı ıslak zeminde gerçekleştirildi

Yoğun yağmur altında başlayan yarışta startla birlikte liderliği Dennis Hauger aldı.

Prema Powerteam sürücüsü Hauger, liderliği aldıktan kısa bir süre sonra farkı açmaya başladı. Vesti ise Victor Martins ve Clement Novalak'ın baskısı altına girdi.

Bir noktada Novalak üçüncülüğü almıştı fakat sonrasında bu sırayı Martins aldı. Novalak kısa bir süre sonra iyi bir tempo yakalayan Jack Doohan'a da geçildi.

Doohan peş peşe hızlı turlar atarak Martins'i de geride bıraktı ve Vesti'nin peşine takıldı. Bitime 10 tur kala Vesti'nin yaptığı hatayı değerlendirerek ikinciliği alan Doohan, ön taraftaki Hauger ile farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı.

Doohan daha iyi tempoya sahip olan isimdi ve bitime altı tur kala Hauger'e atak yaparak liderliği aldı.

Sonrasında liderliği hiç bırakmayan Doohan, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Formula 3'teki ilk galibiyetini aldı.

Hauger, uzun süre lider götürdüğü yarışı ikinci sırada bitirirken, son turlarda iyi bir yükseliş gerçekleştiren Caio Collet üçüncü olarak podyuma çıktı.

Martins, podyuma yakın görünse de Collet'e geçilmesinin ardından dördüncülükle yetindi.

Novalak'ın beşinci olduğu yarışta, Vesti altıncı, Ayumu Iwasa yedinci ve Alexander Smolyar sekizinci oldu.

İlk onu Juan Manuel Correa ve Jak Crafword tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Doohan Italy Trident 20 -  
2 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 20 1.500 1.500
3 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 20 5.000 5.000
4 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 20 7.200 7.200
5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 20 14.200 14.200
6 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 20 17.900 17.900
7 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 20 23.000 23.000
8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 20 24.800 24.800
9 United States Juan Correa France ART Grand Prix 20 25.500 25.500
10 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 20 28.600 28.600
11 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 20 34.100 34.100
12 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 20 36.000 36.000
13 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 20 39.000 39.000
14 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 20 41.800 41.800
15 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 20 42.300 42.300
16 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 20 44.300 44.300
17 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 20 45.300 45.300
18 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 20 45.800 45.800
19 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 20 47.600 47.600
20 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 20 48.500 48.500
21 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 20 48.800 48.800
22 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 20 53.900 53.900
23 Rafael Villagómez Germany HWA AG 20 54.600 54.600
24 Ido Cohen United Kingdom Carlin 20 56.600 56.600
25 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 20 1'02.000 1'02.000
26 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 20 1'08.200 1'08.200
27 Germany David Schumacher Italy Trident 20 1'08.500 1'08.500
28 Pierre-Louis Chovet Spain Campos Racing 18 2 laps  
29 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 8 12 laps  
30 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 2 18 laps  
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