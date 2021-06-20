F3 Fransa: Yağmur altında yapılan yarışta Doohan ilk F3 zaferini aldı

Paul Ricard'da beklenen yağmur Formula 3 yarışı öncesinde geldi ve Frederi Vesti'nin pole pozisyonundan başladığı yarışın tamamı ıslak zeminde gerçekleştirildi

Yoğun yağmur altında başlayan yarışta startla birlikte liderliği Dennis Hauger aldı.

Prema Powerteam sürücüsü Hauger, liderliği aldıktan kısa bir süre sonra farkı açmaya başladı. Vesti ise Victor Martins ve Clement Novalak'ın baskısı altına girdi.

Bir noktada Novalak üçüncülüğü almıştı fakat sonrasında bu sırayı Martins aldı. Novalak kısa bir süre sonra iyi bir tempo yakalayan Jack Doohan'a da geçildi.

Doohan peş peşe hızlı turlar atarak Martins'i de geride bıraktı ve Vesti'nin peşine takıldı. Bitime 10 tur kala Vesti'nin yaptığı hatayı değerlendirerek ikinciliği alan Doohan, ön taraftaki Hauger ile farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı.

Doohan daha iyi tempoya sahip olan isimdi ve bitime altı tur kala Hauger'e atak yaparak liderliği aldı.

Sonrasında liderliği hiç bırakmayan Doohan, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Formula 3'teki ilk galibiyetini aldı.

Hauger, uzun süre lider götürdüğü yarışı ikinci sırada bitirirken, son turlarda iyi bir yükseliş gerçekleştiren Caio Collet üçüncü olarak podyuma çıktı.

Martins, podyuma yakın görünse de Collet'e geçilmesinin ardından dördüncülükle yetindi.

Novalak'ın beşinci olduğu yarışta, Vesti altıncı, Ayumu Iwasa yedinci ve Alexander Smolyar sekizinci oldu.

İlk onu Juan Manuel Correa ve Jak Crafword tamamladı.

Yarış sonucu: