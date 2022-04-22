F3 Emilia Romagna: Maloney pole pozisyonunu kazandı, Trident 1-2 oldu

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Formula 3'te sezonun ikinci sıralama turları bugün Imola'da gerçekleştirildi ve toplamda 30 dakika sürdü.

Pist ıslak olduğu için tüm sürücülerde yağmur lastiği vardı. Seans boyunca dereceler sürekli olarak gelişti.

Son 20 dakikaya girilirken liderlik 1:44.299 yapan Caio Collet'in elindeydi. Kısa bir süre sonra liderlik 1:43.904 yapan Arthur Leclerc'e geçti. Monakolu pilotun turu bir süre zirvede yer aldı.

Sonrasında dereceler tekrar hızlandı ve Victor Martins en iyi dereceyi 1:43.315'e, Roman Stanek ise 1:43.162'ye çekti.

Seansın bitimine yaklaşık yaklaşık 5 dakika kala kırmızı bayraklar çıktı çünkü Arthur Leclerc çakıl havuzuna gömülmüştü. Tekrarlarda Enzo Trulli'nin Leclerc'e çarparak rakibinin spin atmasına neden olduğu görüldü.

Bu olayın ardından Leclerc çakıl havuzuna gömüldü ve seans kırmızı bayrakla durduruldu. Leclerc'in aracının pistten kaldırılmasıyla seans tekrar başladı ve son anlarda dereceler gelişmeye devam etti.

Peş peşe gelen hızlı ardından Zane Maloney 1:41.180'lik turuyla pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Stanek son turunda 1:41.287 yapsa da, 0.107 saniye geride ikinci olurken, Jak Crawford son turuyla 0.116 saniye geride üçüncü oldu.

Yakın geçen seansta Gregoire Saucy, Crawford'ın 0.001 saniye gerisinde kaldı ve dördüncü oldu. Oliver Bearman yağmur altında iyi bir sürüş çıkarıp beşinci olurken, bir ara liderliği alan Martins altıncılıkla yetindi.

Isack Hadjar'ın yedinci olduğu seansta Zak O'Sullivan sekizinci, Caio Collett dokuzuncu ve Kush Masini 10. oldu.

F3 Imola sıralama turları sonucu: