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FIA F3 / Imola Sıralama turları raporu

F3 Emilia Romagna: Maloney pole pozisyonunu kazandı, Trident 1-2 oldu

FIA Formula 3 Şampiyonası'nın Imola'da gerçekleştirilen ikinci ayağına Zane Maloney ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F3 Emilia Romagna: Maloney pole pozisyonunu kazandı, Trident 1-2 oldu
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Formula 3'te sezonun ikinci sıralama turları bugün Imola'da gerçekleştirildi ve toplamda 30 dakika sürdü.

Pist ıslak olduğu için tüm sürücülerde yağmur lastiği vardı. Seans boyunca dereceler sürekli olarak gelişti.

Son 20 dakikaya girilirken liderlik 1:44.299 yapan Caio Collet'in elindeydi. Kısa bir süre sonra liderlik 1:43.904 yapan Arthur Leclerc'e geçti. Monakolu pilotun turu bir süre zirvede yer aldı.

Sonrasında dereceler tekrar hızlandı ve Victor Martins en iyi dereceyi 1:43.315'e, Roman Stanek ise 1:43.162'ye çekti.

Seansın bitimine yaklaşık yaklaşık 5 dakika kala kırmızı bayraklar çıktı çünkü Arthur Leclerc çakıl havuzuna gömülmüştü. Tekrarlarda Enzo Trulli'nin Leclerc'e çarparak rakibinin spin atmasına neden olduğu görüldü.

Bu olayın ardından Leclerc çakıl havuzuna gömüldü ve seans kırmızı bayrakla durduruldu. Leclerc'in aracının pistten kaldırılmasıyla seans tekrar başladı ve son anlarda dereceler gelişmeye devam etti.

Peş peşe gelen hızlı ardından Zane Maloney 1:41.180'lik turuyla pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Stanek son turunda 1:41.287 yapsa da, 0.107 saniye geride ikinci olurken, Jak Crawford son turuyla 0.116 saniye geride üçüncü oldu.

Yakın geçen seansta Gregoire Saucy, Crawford'ın 0.001 saniye gerisinde kaldı ve dördüncü oldu.  Oliver Bearman yağmur altında iyi bir sürüş çıkarıp beşinci olurken, bir ara liderliği alan Martins altıncılıkla yetindi.

Isack Hadjar'ın yedinci olduğu seansta Zak O'Sullivan sekizinci, Caio Collett dokuzuncu ve Kush Masini 10. oldu.

F3 Imola sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Barbados Zane Maloney Italy Trident 1'41.180  
2 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 1'41.287 0.107
3 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 1'41.296 0.116
4 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'41.297 0.117
5 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'41.589 0.409
6 France Victor Martins France ART Grand Prix 1'41.945 0.765
7 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 1'41.971 0.791
8 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 1'42.005 0.825
9 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'42.169 0.989
10 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 1'42.301 1.121
11 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 1'42.508 1.328
12 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1'42.620 1.440
13 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 1'42.645 1.465
14 Denmark Oliver Rasmussen Italy Trident 1'42.729 1.549
15 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 1'42.840 1.660
16 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'43.130 1.950
17 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'43.184 2.004
18 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 1'43.323 2.143
19 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'43.335 2.155
20 Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1'43.409 2.229
21 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'43.619 2.439
22 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1'43.715 2.535
23 United States Brad Benavides Carlin 1'44.083 2.903
24 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'44.273 3.093
25 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 1'44.394 3.214
26 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 1'44.427 3.247
27 Spain David Vidales Spain Campos Racing 1'44.471 3.291
28 Italy Enzo Trulli Carlin 1'45.550 4.370
29 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 1'46.431 5.251
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