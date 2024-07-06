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FIA F3 Silverstone

F3 Britanya yarışı yağmur nedeniyle ertelendi

Yağmur nedeniyle cumartesi sabah Silverstone yapılması planlanan Formula 3 sprint yarışı ertelendi.

Ezel Tan
Güncel:
Fans defend against the rain in a grandstand

Silverstone'da cumartesi gününün Formula 3 sprint yarışı ile açılması bekleniyordu, ancak hava durumu pek de iyi değildi.

Genç pilotlar sabah piste gittiklerinde yağmur ve kötü görüş koşulları ile karşılandılar.

Garajda gride giderken aralarında Gabriele Mini'nin de bulunduğu birkaç sürücü çakıl havuzuna uçtu  ve yarış yönetimi startı ertelemeye karar verdi.

Bekleyiş neredeyse yarım saat sürdü, ancak hava koşulları düzelmedi, bu nedenle Formula 3 sprint yarışı ertelendi.

Haberin yayınlandığı sırada startın ne zaman verileceği ya da verilip verilmeyeceği hâlâ belirsiz.

Hafta sonunun sıkışık programı göz önüne alındığında yarışın iptal edilmesi bekleniyor.

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