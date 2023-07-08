F3 Britanya sprint yarışı: Değişken koşullardaki yarışın galibi Colapinto

Yağmurun başlamasından ötürü 10 dakika kadar geç başlayan sprint yarışın gridinde 4. sırada yer alan Colapinto, startta takım arkadaşı Jonny Edgar'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.

Pole pozisyonundan kalkan Sebastian Montoya ve Jenzer Pilotu Taylor Barnard ise ilk 2 sırasını korudu.

Yağmurun etkisini artırmasıyla yarışın ortasında güvenlik aracı içeri girdi, Colapinto bu noktada 3. sırada ilerlemeye devam ediyordu.

Güvenlik aracının içeri girmesiyle yarış yeniden başladığında öndeki ikili temas yaşadı ve Colapinto liderliğe yükseldi.

Bu noktadan sonra hata yapmayan ve arkasındakilerle arasını sürekli olarak açan Colapinto, damalı bayrağı ilk sırada görerek geçtiğimiz yılki Monza yarışının ardından ilk zaferini aldı.

Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto ikinci olurken, Christian Mansell 3. oldu ve serideki ilk podyumunu aldı.

Yarış raporu

Pole pozisyonundan kalkan Montoya sırasını korurken, Barnard ikinci sıradaydı. Edgar ise üçüncü sıraya gerilemişti.

Edgar, kısa süre sonra takım arkadaşı Colapinto'ya geçildi. Edgar ardından Luke Browning ve Gabriele Mini'ye de geçilerek daha da geriledi. Üçüncü tura geldiğimizde Edgar 10. sıraya kadar düşmüştü.

Yarışın geç başlamasına neden olan yağmur, 5. turda yeniden etkisini gösterdi. 3 tur sonra bu yağmur daha da arttı ve güvenlik aracı içeri girdi.

Koşulların değişmesiyle birçok sürücü pite daldı. Dino Beganovic, Zak O'Sullban, Paul Aron, Browning, Pepe Marti de pite geldiler.

Yağmurun yavaşlamasıyla 13. turda güvenlik aracı bitti ve yeniden yarış temposuna dönüldü. Yarışın yeniden startında ise öndeki ikili arasında temas yaşandı: Barnard, lider Montoya'yı geçmek için 1. virajda burnunu içeri soktu ve Montoya'nın arka lastiğine çarptı.

Lider Montoya spin atarken, Barnard ise lastiğini patlattı. Böylelikle 3. sıradaki Colapinto ilk sıraya yükselmiş oldu.

Bu noktada yağmur lastiklerine geçen pilotlar hızlı olsalar da yarışın sonuna doğru pistin kurumasıyla slick lastiğe sahip pilotlar yeniden avantajı ellerine geçtiler. Böylelikle ıslak zemin lastiğine geçme kumarı çoğu isim için tutmamış oldu.

Colapinto, Bortoleto ve Mansell üçlüsü podyumu oluşturdular. Caio Collet ise dördüncü sıradaydı. Mini, Barber ve ana yarışa pole'den başlayacak Leonardo Fornaroli onu takip ettiler.

Barnard'la yaşadığı temasın ardından 18. sıraya gerileyen Montoya, yarışın geri kalanında iyi yükselerek 8. sırada finiş gördü.

Ido Cohen ile Aron ise ilk 10'u tamamladılar.