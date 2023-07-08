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FIA F3 / Silverstone Haberler

F3 Britanya sprint yarışı: Değişken koşullardaki yarışın galibi Colapinto

Yarışın orta noktasında yağmurun vurduğu, birçok ismin ıslak zemin lastik kumarı oynayıp kaybettiği yarışta galibiyet Williams akademi sürücüsü Franco Colapinto'ya gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
Franco Colapinto, MP Motorsport

Yağmurun başlamasından ötürü 10 dakika kadar geç başlayan sprint yarışın gridinde 4. sırada yer alan Colapinto, startta takım arkadaşı Jonny Edgar'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. 

Pole pozisyonundan kalkan Sebastian Montoya ve Jenzer Pilotu Taylor Barnard ise ilk 2 sırasını korudu. 

Yağmurun etkisini artırmasıyla yarışın ortasında güvenlik aracı içeri girdi, Colapinto bu noktada 3. sırada ilerlemeye devam ediyordu. 

Güvenlik aracının içeri girmesiyle yarış yeniden başladığında öndeki ikili temas yaşadı ve Colapinto liderliğe yükseldi. 

Bu noktadan sonra hata yapmayan ve arkasındakilerle arasını sürekli olarak açan Colapinto, damalı bayrağı ilk sırada görerek geçtiğimiz yılki Monza yarışının ardından ilk zaferini aldı. 

Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto ikinci olurken, Christian Mansell 3. oldu ve serideki ilk podyumunu aldı. 

Yarış raporu

Pole pozisyonundan kalkan Montoya sırasını korurken, Barnard ikinci sıradaydı. Edgar ise üçüncü sıraya gerilemişti. 

Edgar, kısa süre sonra takım arkadaşı Colapinto'ya geçildi. Edgar ardından Luke Browning ve Gabriele Mini'ye de geçilerek daha da geriledi. Üçüncü tura geldiğimizde Edgar 10. sıraya kadar düşmüştü. 

Yarışın geç başlamasına neden olan yağmur, 5. turda yeniden etkisini gösterdi. 3 tur sonra bu yağmur daha da arttı ve güvenlik aracı içeri girdi. 

Koşulların değişmesiyle birçok sürücü pite daldı. Dino Beganovic, Zak O'Sullban, Paul Aron, Browning, Pepe Marti de pite geldiler. 

Yağmurun yavaşlamasıyla 13. turda güvenlik aracı bitti ve yeniden yarış temposuna dönüldü. Yarışın yeniden startında ise öndeki ikili arasında temas yaşandı: Barnard, lider Montoya'yı geçmek için 1. virajda burnunu içeri soktu ve Montoya'nın arka lastiğine çarptı. 

Lider Montoya spin atarken, Barnard ise lastiğini patlattı. Böylelikle 3. sıradaki Colapinto ilk sıraya yükselmiş oldu. 

Bu noktada yağmur lastiklerine geçen pilotlar hızlı olsalar da yarışın sonuna doğru pistin kurumasıyla slick lastiğe sahip pilotlar yeniden avantajı ellerine geçtiler. Böylelikle ıslak zemin lastiğine geçme kumarı çoğu isim için tutmamış oldu. 

Colapinto, Bortoleto ve Mansell üçlüsü podyumu oluşturdular. Caio Collet ise dördüncü sıradaydı. Mini, Barber ve ana yarışa pole'den başlayacak Leonardo Fornaroli onu takip ettiler. 

Barnard'la yaşadığı temasın ardından 18. sıraya gerileyen Montoya, yarışın geri kalanında iyi yükselerek 8. sırada finiş gördü. 

Ido Cohen ile Aron ise ilk 10'u tamamladılar.

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport -  
2 Gabriel Bortoleto Italy Trident 3.7 3.700
3 Christian Mansell Spain Campos Racing 5.8 5.800
4 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 6.2 6.200
5 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 14.5 14.500
6 Hugh Barter Spain Campos Racing 17.4 17.400
7 Leonardo Fornaroli Italy Trident 19.6 19.600
8 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 23.6 23.600
9 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 42.0 42.000
10 Pepe Martí Spain Campos Racing 52.7 52.700
11 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 52.8 52.800
12 Paul Aron Italy Prema Powerteam 53.3 53.300
13 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 54.2 54.200
14 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 54.8 54.800
15 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 55.9 55.900
16 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 57.4 57.400
17 Oliver Goethe Italy Trident 58.3 58.300
18 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 1'01.4 1'01.400
19 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 1'07.7 1'07.700
20 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 1'08.8 1'08.800
21 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 1'11.0 1'11.000
22 Oliver Gray Rodin Carlin 1'11.6 1'11.600
23 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'11.7 1'11.700
24 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 1'13.9 1'13.900
25 McKenzy Cresswell PHM Racing by Charouz 1'14.9 1'14.900
26 Max Esterson Rodin Carlin 1'16.4 1'16.400
27 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 1'27.0 1'27.000
28 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 1'31.9 1'31.900
29 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 1'43.0 1'43.000
30 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 1'50.6 1'50.600
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