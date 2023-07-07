F3 Britanya sıralama turları: Fornaroli müthiş turuyla ilk kez pole pozisyonunda, Trident 1-2

Silverstone'da sıralama turlarından önce iki favori vardı: Luke Browning ve Zak O'Sullivan. İki eski Aston Martin BRDC ödülü sahibi de bu pisti epey iyi tanımaktaydı ve iyi bir antrenman seansı geçirmişlerdi.

Ancak sıralama turlarına gelindiğinde bir sürücü ve bir takım diğerlerine göre oldukça önde görünüyordu: Leonardo Fornaroli ve Trident.

İlk turunda herkese neredeyse yarım saniye fark atan Fornaroli, son dakikada attığı turla da derecesini geliştirdi ve F3 kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaştı.

İkinci sırada 0.126 saniye geride Oliver Goethe yer aldı, böylece Trident ana yarış için ilk çizgiyi kapattı.

Pepe Marti ortada görünmediği seansı aniden iyi bir tur atarak üçüncü tamamlarken, onu takım arkadaşı Christian Mansell ve şampiyona lideri Gabriel Bortoleto takip etti.

Geçen hafta sprint yarışında galibiyete ulaşan Paul Aron altıncı olurken, Gabriele Mini yedincilikle yetindi.

Pole pozisyonunun favorilerinden Browning 0.526 saniye geride sekizinci sırada kaldı. İlk onu tamamlayan isimlerse Franco Colapinto ile Taylor Barnard.

En büyük hayal kırıklığını Aron dışındaki iki Prema sürücüsü yaşadı: O'Sullivan ancak 15. olabilirken, sıkıntılı bir seans geçiren Dino Beganovic son sırada!

Bu hafta sonu Hunter Yeany'nin yerine ilk F3 yarışına çıkmaya hazırlanan Max Esterson ise 24. sıradan start alacak.