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F3 Britanya sıralama turları: Fornaroli müthiş turuyla ilk kez pole pozisyonunda, Trident 1-2

Trident sürücüsü Leonardo Fornaroli çok iyi iki tur atarak pole pozisyonunu kaptı, onu takım arkadaşı Oliver Goethe takip etmekte.

Altay Gök
Ekleyen:
Leonardo Fornaroli, Trident and Gabriel Bortoleto, Trident

Silverstone'da sıralama turlarından önce iki favori vardı: Luke Browning ve Zak O'Sullivan. İki eski Aston Martin BRDC ödülü sahibi de bu pisti epey iyi tanımaktaydı ve iyi bir antrenman seansı geçirmişlerdi.

Ancak sıralama turlarına gelindiğinde bir sürücü ve bir takım diğerlerine göre oldukça önde görünüyordu: Leonardo Fornaroli ve Trident.

İlk turunda herkese neredeyse yarım saniye fark atan Fornaroli, son dakikada attığı turla da derecesini geliştirdi ve F3 kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaştı.

İkinci sırada 0.126 saniye geride Oliver Goethe yer aldı, böylece Trident ana yarış için ilk çizgiyi kapattı.

Pepe Marti ortada görünmediği seansı aniden iyi bir tur atarak üçüncü tamamlarken, onu takım arkadaşı Christian Mansell ve şampiyona lideri Gabriel Bortoleto takip etti.

Geçen hafta sprint yarışında galibiyete ulaşan Paul Aron altıncı olurken, Gabriele Mini yedincilikle yetindi.

Pole pozisyonunun favorilerinden Browning 0.526 saniye geride sekizinci sırada kaldı. İlk onu tamamlayan isimlerse Franco Colapinto ile Taylor Barnard.

En büyük hayal kırıklığını Aron dışındaki iki Prema sürücüsü yaşadı: O'Sullivan ancak 15. olabilirken, sıkıntılı bir seans geçiren Dino Beganovic son sırada!

Bu hafta sonu Hunter Yeany'nin yerine ilk F3 yarışına çıkmaya hazırlanan Max Esterson ise 24. sıradan start alacak.

 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Leonardo Fornaroli Italy Trident 1'45.520  
2 Oliver Goethe Italy Trident 1'45.646 0.126
3 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'45.874 0.354
4 Christian Mansell Spain Campos Racing 1'45.909 0.389
5 Gabriel Bortoleto Italy Trident 1'45.910 0.390
6 Paul Aron Italy Prema Powerteam 1'45.945 0.425
7 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 1'46.040 0.520
8 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1'46.046 0.526
9 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 1'46.064 0.544
10 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 1'46.155 0.635
11 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 1'46.169 0.649
12 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 1'46.249 0.729
13 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'46.270 0.750
14 Hugh Barter Spain Campos Racing 1'46.277 0.757
15 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 1'46.332 0.812
16 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 1'46.346 0.826
17 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 1'46.468 0.948
18 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 1'46.620 1.100
19 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 1'46.732 1.212
20 McKenzy Cresswell PHM Racing by Charouz 1'46.906 1.386
21 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 1'46.971 1.451
22 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 1'47.037 1.517
23 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 1'47.054 1.534
24 Max Esterson Rodin Carlin 1'47.107 1.587
25 Oliver Gray Rodin Carlin 1'47.270 1.750
26 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 1'47.447 1.927
27 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 1'47.560 2.040
28 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 1'47.613 2.093
29 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 1'48.428 2.908
30 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 2'45.962 1'00.442
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