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Sıralama turları raporu
FIA F3 Silverstone

F3 Britanya Sıralama: Şampiyona lideri Browning pole'de!

Formula 3’ün Britanya hafta sonunda gerçekleştirilen sıralama turlarında Hitech-Pulse Eight'ten Luke Browning pole pozisyonunun sahibi oldu.

Rümeysa Öztürk
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, leads Sebastian Montoya, Campos Racing

Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, leads Sebastian Montoya, Campos Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2024 Formula 3 sezonunun Silverstone'daki 30 dakikalık sıralama turları, bulutlu bir günde başladı.

F3 sürücüleri pole pozisyonunu elde etmek için pistte tur atmaya çıktılar. 

Seansın ilk dakikalarında Christian Mansell sert lastiklerle ilk turunu atarak, 1.45.839'luk derecesiyle zirveye yerleşti. O sırada Leon da, 1.45.475'lik saniyeyle zirveye yerleşen ikinci isim oldu. 

Diğer sürücüler tur atmaya başladıkça, Mansell sıralamada beşinci sıraya kadar düştü.  

Bitime 19 dakika kala Leon'un turuna ulaşan bir sürücü olmadı. Leon'u sırasıyla, Dunne, Mini, Goethe, Esterson takip etti.

Seansın bitimine 16 dakika kala Silverstone pistine yağmur yağmaya başladı.

Pistin ıslak olmasından dolayı Beganovic turuna başlayamadı. Daha sonra  pistin ıslak olmasına rağmen, yeniden tur atmayı denedi ve sıralamada 19. sıraya yerleşti. 

Seansın yarısında sürücüler pite girdiler ve en hızlı turlarını atmak adına yeni lastiklerini takıp piste çıktılar.

Bitime 6 dakika kala pitten çıkan Şampiyona lideri Browning, 0.791 saniye geride 13. sıraya yerleşti.

F3 Britanya sıralama turlarının son 1 dakikasında Leon hâlâ 1.45.475'lik saniyeyle zirvedeydi.  Beganovic ve Loake zirveye yerleşemezken, Britanyalı pilot Voisin 1.45.397'lik derecesiyle Leon'un turunu geçerek liderliğe yükseldi. Ancak Fornaroli de en hızlı turunu atarak 1.45.265'lik saniyeyle zirveye çıktı.

Şampiyona lideri Browning yeniden tur atmaya başladı ve 1.44.992'lik saniyeyle pole pozisyonunu kazandı. Esterson 0.045 saniye geride ikinci olurken, Megeutounif 0.092 saniye geride üçüncü sırada bitiş çizgisini gördü. 

Sıralama seansının sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 11

1'44.992

   201.992
2
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 11

+0.045

1'45.037

 0.045 201.905
3
S. Meguetounif Trident
 5 11

+0.092

1'45.084

 0.047 201.815
4
L. Fornaroli Trident
 4 10

+0.273

1'45.265

 0.181 201.468
5
L. Van ART Grand Prix
 24 12

+0.294

1'45.286

 0.021 201.428
6
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 12

+0.320

1'45.312

 0.026 201.378
7
C. Mansell ART Grand Prix
 23 10

+0.382

1'45.374

 0.062 201.260
8
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 12

+0.402

1'45.394

 0.020 201.222
9
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 10

+0.405

1'45.397

 0.003 201.216
10
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 11

+0.413

1'45.405

 0.008 201.201
11
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 11

+0.434

1'45.426

 0.021 201.161
12
N. León Van Amersfoort Racing
 20 8

+0.483

1'45.475

 0.049 201.067
13
A. Dunne MP Motorsport
 9 7

+0.553

1'45.545

 0.070 200.934
14
G. Minì Prema Powerteam
 2 10

+0.570

1'45.562

 0.017 200.901
15
O. Goethe Campos Racing
 10 7

+0.636

1'45.628

 0.066 200.776
16
J. Loake Rodin Motorsport
 31 10

+0.787

1'45.779

 0.151 200.489
17 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 7

+0.792

1'45.784

 0.005 200.480
18
S. Ramos Trident
 6 12

+0.817

1'45.809

 0.025 200.432
19
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 11

+0.826

1'45.818

 0.009 200.415
20
K. Sztuka MP Motorsport
 8 10

+1.040

1'46.032

 0.214 200.011
21
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 8

+1.192

1'46.184

 0.152 199.725
22
M. Boya Campos Racing
 12 10

+1.437

1'46.429

 0.245 199.265
23
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 11

+1.485

1'46.477

 0.048 199.175
24
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 9

+1.503

1'46.495

 0.018 199.141
25 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 12

+1.592

1'46.584

 0.089 198.975
26
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 11

+1.627

1'46.619

 0.035 198.910
27
J. Wharton Hitech Pulse-Eight
 15 12

+1.781

1'46.773

 0.154 198.623
28
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 10

+1.872

1'46.864

 0.091 198.454
29
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 9

+1.981

1'46.973

 0.109 198.251
30
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 10

+2.878

1'47.870

 0.897 196.603
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