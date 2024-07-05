F3 Britanya Sıralama: Şampiyona lideri Browning pole'de!
Formula 3’ün Britanya hafta sonunda gerçekleştirilen sıralama turlarında Hitech-Pulse Eight'ten Luke Browning pole pozisyonunun sahibi oldu.
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, leads Sebastian Montoya, Campos Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
2024 Formula 3 sezonunun Silverstone'daki 30 dakikalık sıralama turları, bulutlu bir günde başladı.
F3 sürücüleri pole pozisyonunu elde etmek için pistte tur atmaya çıktılar.
Seansın ilk dakikalarında Christian Mansell sert lastiklerle ilk turunu atarak, 1.45.839'luk derecesiyle zirveye yerleşti. O sırada Leon da, 1.45.475'lik saniyeyle zirveye yerleşen ikinci isim oldu.
Diğer sürücüler tur atmaya başladıkça, Mansell sıralamada beşinci sıraya kadar düştü.
Bitime 19 dakika kala Leon'un turuna ulaşan bir sürücü olmadı. Leon'u sırasıyla, Dunne, Mini, Goethe, Esterson takip etti.
Seansın bitimine 16 dakika kala Silverstone pistine yağmur yağmaya başladı.
Pistin ıslak olmasından dolayı Beganovic turuna başlayamadı. Daha sonra pistin ıslak olmasına rağmen, yeniden tur atmayı denedi ve sıralamada 19. sıraya yerleşti.
Seansın yarısında sürücüler pite girdiler ve en hızlı turlarını atmak adına yeni lastiklerini takıp piste çıktılar.
Bitime 6 dakika kala pitten çıkan Şampiyona lideri Browning, 0.791 saniye geride 13. sıraya yerleşti.
F3 Britanya sıralama turlarının son 1 dakikasında Leon hâlâ 1.45.475'lik saniyeyle zirvedeydi. Beganovic ve Loake zirveye yerleşemezken, Britanyalı pilot Voisin 1.45.397'lik derecesiyle Leon'un turunu geçerek liderliğe yükseldi. Ancak Fornaroli de en hızlı turunu atarak 1.45.265'lik saniyeyle zirveye çıktı.
Şampiyona lideri Browning yeniden tur atmaya başladı ve 1.44.992'lik saniyeyle pole pozisyonunu kazandı. Esterson 0.045 saniye geride ikinci olurken, Megeutounif 0.092 saniye geride üçüncü sırada bitiş çizgisini gördü.
Sıralama seansının sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|11
|
1'44.992
|201.992
|2
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|11
|
+0.045
1'45.037
|0.045
|201.905
|3
|
S. Meguetounif Trident
|5
|11
|
+0.092
1'45.084
|0.047
|201.815
|4
|
L. Fornaroli Trident
|4
|10
|
+0.273
1'45.265
|0.181
|201.468
|5
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|12
|
+0.294
1'45.286
|0.021
|201.428
|6
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|12
|
+0.320
1'45.312
|0.026
|201.378
|7
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|10
|
+0.382
1'45.374
|0.062
|201.260
|8
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|12
|
+0.402
1'45.394
|0.020
|201.222
|9
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|10
|
+0.405
1'45.397
|0.003
|201.216
|10
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|11
|
+0.413
1'45.405
|0.008
|201.201
|11
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|11
|
+0.434
1'45.426
|0.021
|201.161
|12
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|8
|
+0.483
1'45.475
|0.049
|201.067
|13
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|7
|
+0.553
1'45.545
|0.070
|200.934
|14
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|10
|
+0.570
1'45.562
|0.017
|200.901
|15
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|7
|
+0.636
1'45.628
|0.066
|200.776
|16
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|10
|
+0.787
1'45.779
|0.151
|200.489
|17
|S. Montoya Campos Racing
|11
|7
|
+0.792
1'45.784
|0.005
|200.480
|18
|
S. Ramos Trident
|6
|12
|
+0.817
1'45.809
|0.025
|200.432
|19
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|11
|
+0.826
1'45.818
|0.009
|200.415
|20
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|10
|
+1.040
1'46.032
|0.214
|200.011
|21
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|8
|
+1.192
1'46.184
|0.152
|199.725
|22
|
M. Boya Campos Racing
|12
|10
|
+1.437
1'46.429
|0.245
|199.265
|23
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|11
|
+1.485
1'46.477
|0.048
|199.175
|24
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|9
|
+1.503
1'46.495
|0.018
|199.141
|25
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|12
|
+1.592
1'46.584
|0.089
|198.975
|26
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|11
|
+1.627
1'46.619
|0.035
|198.910
|27
|
J. Wharton Hitech Pulse-Eight
|15
|12
|
+1.781
1'46.773
|0.154
|198.623
|28
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|10
|
+1.872
1'46.864
|0.091
|198.454
|29
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|9
|
+1.981
1'46.973
|0.109
|198.251
|30
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|10
|
+2.878
1'47.870
|0.897
|196.603
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