F3 Britanya: O'Sullivan ilk pole pozisyonunu elde etti

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Carlin sürücüsü, evindeki kalabalık önünde 1:44.597 yaparak sezonun en iyi sıralama sonucunu elde etti.

O’Sullivan, seansın ilk yarısında 10. sırada oturuyordu ancak son turlarda 0.03 saniye farkla Prema Racing sürücüsü Arthur Leclerc'ten pole pozisyonunu aldı. Zaney Maloney ise Leclerc'in 0.014 saniye arkasında üçüncü sırada.

Takım patronu Trevor Carlin, bu hafta başında Motorsport.com'a, takımın birkaç zorlu sezonun ardından yükseliş yaşadığını söylemişti. Bu da 2021'de BRDC Yılın Genç Sürücüsü ödülüne layık görülen O'Sullivan için olumlu bir gelişme oldu.

Günün erken saatlerinde yapılan nemli Formula 1 antrenmanından bu yana pist önemli ölçüde kurumuştu ve hızlı tur atan ilk isim Ollie Bearman oldu. Bearman 1:45.107 yaparak Kush Maini'nin 0.2 sn önüne yerleşti.

MP Motorsport sürücüsü daha sonra zamanını 1:44.963'e çekti ancak Bearman zirvedeki yerini yeniden almayı başardı. Fakat Bearman'ın zamanı pist sınırları yüzünden silindi.

Leclerc, Maloney ve Jonny Edgar tarafından beşinciliğe düşürülmeden önce 1:45.221 yaparak kendini üçüncü sıraya koydu.

Seansın yarısına gelindiğinde grid pite geldi ve Maini, Bearman ve Maloney'nin liderliğinde ilk 15'i sadece 1 saniye ayırıyordu.

Piste dönüldüğünde liderlik çabucak değişti ve Caio Collet, MP Motorsport için kısa bir süreliğine zirveye yerleşti. Daha sonra liderliği O'Sullivan aldı.

Collet, pazar günkü yarışa dördüncü olarak başlayacak. İlk altıyı, Prema'dan Jak Crawford ve Bearman tamamladı.

Şampiyona ikincisi Roman Stanek sekizinci sırayı alırken, Victor Martins 11. sıraya yerleşti.

Maini, başlangıçtaki temposuna rağmen 10. sıraya yerleşti ve cumartesi günkü ters-grid için pole pozisyonunu almış oldu. Isack Hadjar ise yarın Hitech için ikinci sırada başlayacak.

Edgar da seansın ikinci yarısında zamanını geliştiremedi ve 14. oldu.

Seans sonucu: