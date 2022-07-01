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FIA F3 / Silverstone Haberler

F3 Britanya: O'Sullivan ilk pole pozisyonunu elde etti

Zak O’Sullivan, Silverstone'da Formula 3'teki ilk pole pozisyonunu elde etti ve pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlayacak.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
F3 Britanya: O'Sullivan ilk pole pozisyonunu elde etti
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Carlin sürücüsü, evindeki kalabalık önünde 1:44.597 yaparak sezonun en iyi sıralama sonucunu elde etti. 

O’Sullivan, seansın ilk yarısında 10. sırada oturuyordu ancak son turlarda 0.03 saniye farkla Prema Racing sürücüsü Arthur Leclerc'ten pole pozisyonunu aldı. Zaney Maloney ise Leclerc'in 0.014 saniye arkasında üçüncü sırada.

Takım patronu Trevor Carlin, bu hafta başında Motorsport.com'a, takımın birkaç zorlu sezonun ardından yükseliş yaşadığını söylemişti. Bu da 2021'de BRDC Yılın Genç Sürücüsü ödülüne layık görülen O'Sullivan için olumlu bir gelişme oldu.

Günün erken saatlerinde yapılan nemli Formula 1 antrenmanından bu yana pist önemli ölçüde kurumuştu ve hızlı tur atan ilk isim Ollie Bearman oldu. Bearman 1:45.107 yaparak Kush Maini'nin 0.2 sn önüne yerleşti.

MP Motorsport sürücüsü daha sonra zamanını 1:44.963'e çekti ancak Bearman zirvedeki yerini yeniden almayı başardı. Fakat Bearman'ın zamanı pist sınırları yüzünden silindi.

Leclerc, Maloney ve Jonny Edgar tarafından beşinciliğe düşürülmeden önce 1:45.221 yaparak kendini üçüncü sıraya koydu.

Seansın yarısına gelindiğinde grid pite geldi ve Maini, Bearman ve Maloney'nin liderliğinde ilk 15'i sadece 1 saniye ayırıyordu.

Piste dönüldüğünde liderlik çabucak değişti ve Caio Collet, MP Motorsport için kısa bir süreliğine zirveye yerleşti. Daha sonra liderliği O'Sullivan aldı.

Collet, pazar günkü yarışa dördüncü olarak başlayacak. İlk altıyı, Prema'dan Jak Crawford ve Bearman tamamladı.

Şampiyona ikincisi Roman Stanek sekizinci sırayı alırken, Victor Martins 11. sıraya yerleşti.

Maini, başlangıçtaki temposuna rağmen 10. sıraya yerleşti ve cumartesi günkü ters-grid için pole pozisyonunu almış oldu. Isack Hadjar ise yarın Hitech için ikinci sırada başlayacak.

Edgar da seansın ikinci yarısında zamanını geliştiremedi ve 14. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 12 1'44.597  
2 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 11 1'44.624 0.027
3 Barbados Zane Maloney Italy Trident 12 1'44.638 0.041
4 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 12 1'44.783 0.186
5 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 12 1'44.805 0.208
6 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 11 1'44.863 0.266
7 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 12 1'44.876 0.279
8 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 12 1'44.920 0.323
9 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 12 1'44.922 0.325
10 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 12 1'44.930 0.333
11 France Victor Martins France ART Grand Prix 13 1'44.958 0.361
12 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'45.012 0.415
13 Spain David Vidales Spain Campos Racing 11 1'45.028 0.431
14 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 13 1'45.048 0.451
15 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 13 1'45.203 0.606
16 United States Juan Correa France ART Grand Prix 13 1'45.240 0.643
17 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'45.300 0.703
18 Hunter Yeany Spain Campos Racing 13 1'45.568 0.971
19 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 11 1'45.576 0.979
20 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 12 1'45.718 1.121
21 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 12 1'45.810 1.213
22 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 12 1'45.815 1.218
23 United States Brad Benavides Carlin 12 1'45.855 1.258
24 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 11 1'45.919 1.322
25 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'45.934 1.337
26 Italy Enzo Trulli Carlin 11 1'45.988 1.391
27 Filip Ugran Netherlands MP Motorsport 13 1'46.051 1.454
28 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 11 1'47.713 3.116
29 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 13 1'48.038 3.441
30 Pepe Martí Spain Campos Racing 12 2'09.684 25.087
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