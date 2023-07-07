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FIA F3 / Silverstone Haberler

F3 Britanya: İlk antrenman seansının lideri Browning

Silverstone'da hafta sonu Formula 3 antrenman seansıyla başladı, seansın lideri İngiliz sürücüsü Luke Browning.

Altay Gök
Ekleyen:
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight

Kendi evinde piste çıkmaya hazırlanan Browning'in hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz, nitekim hafta sonunun tek antrenman seansını zirvede tamamlamayı başardı.

Sebastian Montoya'nın 1.48.957'lik derecesiyle başlayan seansta liderlik birkaç kez el değiştirdi, ilk olarak Leonardo Fornaroli, sonrasındaysa Franco Colapinto zirveye yükseldi.

Ancak günün en formda ismi Browning 1.46.493 ile liderliği aldı, bir süre sonra ise 1.45.946 yaparak yerini sağlamlaştırdı.

Seansın orta noktasına doğru Kaylen Frederick ve Zak O'Sullivan arasında temas yaşandı, temas nedeniyle O'Sullivan spin atarken, Frederick süspansiyon arızası nedeniyle seansı erkenden noktaladı.

Browning son dakikalarda derecesini bir daha geliştirdi ve 1.45.794 yaparak seansa son noktayı koydu.

İkinci sırada şampiyona lideri Gabriele Bortoleto yer aldı, en iyi turunu son dakikalarda atan Bortoleto, yine de Browning'in 0.182 saniye gerisindeydi.

Bir diğer detay ise, Browning-Bortoleto ikilisi dışında hiçbir ismin 1.46 barajının altına inememesi.

Sezonun istikrarlı isimlerinden Dino Beganovic yine turunu son dakikalarda geliştirerek üçüncülüğü alırken, onu Fornaroli, Pepe Marti ve geçen hafta pole pozisyonuna ulaşan Gregoire Saucy izledi.

Paul Aron yedinci, Gabriele Mini sekizinci, Zak O'Sullivan kazaya rağmen dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk onu ise sürpriz bir isim tamamladı: bu hafta ve Macaristan'da Hunter Yeany'nin yerini alan Rodin Carlin sürücüsü Max Esterson!

Kariyerinde ilk kez F3'te mücadele edecek olan Britanya F4 sürücüsü Esterson, liderin sadece 0.460 saniye gerisinde yer alarak ve takım arkadaşlarını geride bırakarak ilk seansında göz doldurdu.

Geçen hafta ilk yarışına çıkan McKenzy Creswell ise 13. sırada, kendisinin önünde Christian Mansell ve Nikola Tsolov bulunmakta.

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1'45.794  
2 Gabriel Bortoleto Italy Trident 1'45.976 0.182
3 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 1'46.090 0.296
4 Leonardo Fornaroli Italy Trident 1'46.108 0.314
5 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'46.125 0.331
6 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'46.190 0.396
7 Paul Aron Italy Prema Powerteam 1'46.208 0.414
8 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 1'46.223 0.429
9 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 1'46.240 0.446
10 Max Esterson Rodin Carlin 1'46.254 0.460
11 Christian Mansell Spain Campos Racing 1'46.370 0.576
12 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 1'46.454 0.660
13 McKenzy Cresswell PHM Racing by Charouz 1'46.455 0.661
14 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 1'46.457 0.663
15 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 1'46.473 0.679
16 Oliver Goethe Italy Trident 1'46.571 0.777
17 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 1'46.590 0.796
18 Hugh Barter Spain Campos Racing 1'46.653 0.859
19 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 1'46.688 0.894
20 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 1'46.749 0.955
21 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 1'46.808 1.014
22 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 1'46.810 1.016
23 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 1'46.945 1.151
24 Oliver Gray Rodin Carlin 1'47.058 1.264
25 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 1'47.126 1.332
26 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 1'47.163 1.369
27 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 1'47.223 1.429
28 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 1'47.279 1.485
29 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 1'47.907 2.113
30 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 1'47.937 2.143
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