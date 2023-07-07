F3 Britanya: İlk antrenman seansının lideri Browning

Kendi evinde piste çıkmaya hazırlanan Browning'in hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz, nitekim hafta sonunun tek antrenman seansını zirvede tamamlamayı başardı.

Sebastian Montoya'nın 1.48.957'lik derecesiyle başlayan seansta liderlik birkaç kez el değiştirdi, ilk olarak Leonardo Fornaroli, sonrasındaysa Franco Colapinto zirveye yükseldi.

Ancak günün en formda ismi Browning 1.46.493 ile liderliği aldı, bir süre sonra ise 1.45.946 yaparak yerini sağlamlaştırdı.

Seansın orta noktasına doğru Kaylen Frederick ve Zak O'Sullivan arasında temas yaşandı, temas nedeniyle O'Sullivan spin atarken, Frederick süspansiyon arızası nedeniyle seansı erkenden noktaladı.

Browning son dakikalarda derecesini bir daha geliştirdi ve 1.45.794 yaparak seansa son noktayı koydu.

İkinci sırada şampiyona lideri Gabriele Bortoleto yer aldı, en iyi turunu son dakikalarda atan Bortoleto, yine de Browning'in 0.182 saniye gerisindeydi.

Bir diğer detay ise, Browning-Bortoleto ikilisi dışında hiçbir ismin 1.46 barajının altına inememesi.

Sezonun istikrarlı isimlerinden Dino Beganovic yine turunu son dakikalarda geliştirerek üçüncülüğü alırken, onu Fornaroli, Pepe Marti ve geçen hafta pole pozisyonuna ulaşan Gregoire Saucy izledi.

Paul Aron yedinci, Gabriele Mini sekizinci, Zak O'Sullivan kazaya rağmen dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk onu ise sürpriz bir isim tamamladı: bu hafta ve Macaristan'da Hunter Yeany'nin yerini alan Rodin Carlin sürücüsü Max Esterson!

Kariyerinde ilk kez F3'te mücadele edecek olan Britanya F4 sürücüsü Esterson, liderin sadece 0.460 saniye gerisinde yer alarak ve takım arkadaşlarını geride bırakarak ilk seansında göz doldurdu.

Geçen hafta ilk yarışına çıkan McKenzy Creswell ise 13. sırada, kendisinin önünde Christian Mansell ve Nikola Tsolov bulunmakta.