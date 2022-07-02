F3 Britanya: Hadjar sprint yarışını harika performansıyla kazandı

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Britanya'da gerçekleştirilen F3 sprint yarışı kuru zeminde geçti ve yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Reece Ushijima'ydı. Startta Brad Benavides'in aracındaki problem nedeniyle fazladan bir formasyon turu daha atıldı.

Yarışın başlamasıyla liderlik, ikinci sıradan başlayan Victor Martins'in eline geçerken, Kush Maini ikincilik için Ushijima'yı sıkıştırsa da genç sürücü yerini korudu.

Sonrasında Martins ve Ushijima farkı yavaş yavaş açmaya başladılar. Maini ise Isack Hadjar'ın baskısı altına girdi ve sonunda rakibine karşı koyamadı.

Ushijima ön tarafta ART GP sürücüsünü sıkıştırırken, Hadjar farkı kapattı ve öndeki ikiliyi yakaladı. Hadjar, sekizinci turda VAN Amersfoort sürücüsünü güzel bir atakla geçti ve ikinciliği eline geçirdi.

Yarışın 10. turunda iki Charouz sürücüleri Laszlo Toth ve Zdenek Chovanec temas yaşadı. Temasın ardından araçların hasar görmesinden dolayı piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı periyodunun bitmesinin ardından yarış yeniden başladı ve Hadjar, liderlik için Martins'i sıkıştırmaya başladı.

Son turlarda fakrı iyice kapatan Hadjar, son tura girerken arka düzlükte rakibini geride bıraktı ve liderliği eline geçirdi. Yarışın kalan kısmında hata yapmayan genç pilot, galibiyete ulaştı. Bu Hadjar'ın bu yılki ikinci zaferi olurken, şampiyonada üçüncü sıraya çıkmış oldu.

Martins uzun süre lider gittiği yarışta ikinci olurken, podyumu Ushijima tamamladı.

Maini dördüncü olurken, Kaylen Frederick beşinci, Roman Stanek altıncı, Zane Maloney yedinci ve en iyi Prema sürücüsü Arthur Leclerc sekizinci oldu.

İlk onu Oliver Bearman ve Jak Crawford tamamladı.

FIA F3 Silverstone sprint yarışı sonucu: