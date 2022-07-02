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FIA F3 / Silverstone Haberler

F3 Britanya: Hadjar sprint yarışını harika performansıyla kazandı

Silverstone'da gerçekleştirilen F3 sprint yarışını Hitech GP sürücüsü Isack Hadjar kazandı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
F3 Britanya: Hadjar sprint yarışını harika performansıyla kazandı
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Britanya'da gerçekleştirilen F3 sprint yarışı kuru zeminde geçti ve yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Reece Ushijima'ydı. Startta Brad Benavides'in aracındaki problem nedeniyle fazladan bir formasyon turu daha atıldı.

Yarışın başlamasıyla liderlik, ikinci sıradan  başlayan Victor Martins'in eline geçerken, Kush Maini ikincilik için Ushijima'yı sıkıştırsa da genç sürücü yerini korudu.

Sonrasında Martins ve Ushijima farkı yavaş yavaş açmaya başladılar. Maini ise Isack Hadjar'ın baskısı altına girdi ve sonunda rakibine karşı koyamadı.

Ushijima ön tarafta ART GP sürücüsünü sıkıştırırken, Hadjar farkı kapattı ve öndeki ikiliyi yakaladı. Hadjar, sekizinci turda VAN Amersfoort sürücüsünü güzel bir atakla geçti ve ikinciliği eline geçirdi.

Yarışın 10. turunda iki Charouz sürücüleri Laszlo Toth ve Zdenek Chovanec temas yaşadı. Temasın ardından araçların hasar görmesinden dolayı piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı periyodunun bitmesinin ardından yarış yeniden başladı ve Hadjar, liderlik için Martins'i sıkıştırmaya başladı.

Son turlarda fakrı iyice kapatan Hadjar, son tura girerken arka düzlükte rakibini geride bıraktı ve liderliği eline geçirdi. Yarışın kalan kısmında hata yapmayan genç pilot, galibiyete ulaştı. Bu Hadjar'ın bu yılki ikinci zaferi olurken, şampiyonada üçüncü sıraya çıkmış oldu.

Martins uzun süre lider gittiği yarışta ikinci olurken, podyumu Ushijima tamamladı.

Maini dördüncü olurken, Kaylen Frederick beşinci, Roman Stanek altıncı, Zane Maloney yedinci ve en iyi Prema sürücüsü Arthur Leclerc sekizinci oldu.

İlk onu  Oliver Bearman ve Jak Crawford tamamladı.

FIA F3 Silverstone sprint yarışı sonucu:

Sıra Sürücü Takım Fark
1 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing  
2 France Victor Martins France ART Grand Prix 0.757
3 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 1.359
4 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 2.916
5 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 5.827
6 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 6.549
7 Barbados Zane Maloney Italy Trident 7.296
8 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 7.693
9 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 7.988
10 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 8.552
11 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 9.252
12 Spain David Vidales Spain Campos Racing 10.966
13 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 11.235
14 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 12.320
15 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 12.909
16 Hunter Yeany Spain Campos Racing 13.364
17 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 14.009
18 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 14.367
19 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 14.999
20 Pepe Martí Spain Campos Racing 15.247
21 United States Juan Correa France ART Grand Prix 16.901
22 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 17.739
23 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 18.276
24 Filip Ugran Netherlands MP Motorsport 18.932
25 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 21.127
26 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 21.369
27 Italy Enzo Trulli Carlin 23.319
  United States Brad Benavides Carlin  
  Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System  
  Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System  
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