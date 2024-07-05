F3 Britanya Antrenman: Esterson yağmurlu seansta zirvede!

Formula 3'ün Britanya'da düzenlediği antrenman seansı bulutlu bir havada başladı.

F3 sürücüleri, Türkiye saatine göre akşamki sıralama turunda zirveye yerleşmek için piste çıkıp tur atmaya başladılar.

İlk dakikalarda, Tramnitz 2.02.391'lik saniyeyle ilk turu atan sürücü oldu. Daha sonra Lindblad, 2.09.079'luk turuyla zirveye yerleşen ikinci pilot oldu.

Sztuka ise pistte tur atmaya çalışırken aracın kontrolünü kaybedip pist dışına çıktı ve turuna devam edemedi.

Antrenman seansının yarısına gelindiğinde, Tsolov 2.00.267'lik derecesiyle liderliğe yükseldi. Daha sonra Silverstone pistine, yağmur yağabileceği düşüncesiyle bazı sürücüler yağmur lastikleri takmayı tercih ederken, diğerleri sert lastikleri taktılar.

Seansın 16. dakikasında piste yağmur yağmaya başladı. Bu nedenle, birçok sürücü piste çıkmamayı tercih ederken, James Wharton yağmur lastikleriyle tur atmaya devam etti.

Seansın bitimine 7 dakika kala, piste çıkan Fornaroli 2.03.704'lük turuyla 25. sıraya yerleşti.

Bitime 4 dakika kala hiçbir sürücü, Max Esterson'un 2.00.153'lük turuna yaklaşamadı ve böylece Esterson, zirvede kalmaya devam etti.

F3 Britanya GP antrenman seansının lideri, Max Esterson oldu. 0.114 saniye geride Shields ikinci sıraya yerleşirken, 0.397 saniye geride Tsolov, üçüncü sırada seansı bitirdi.

Seansın sonucu: