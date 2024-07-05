F3 Britanya Antrenman: Esterson yağmurlu seansta zirvede!
2024 Formula 3 sezonun 7. ayağı olan Britanya yarışı öncesinde gerçekleştirilen antrenman turunun lideri, Max Esterson oldu.
Max Esterson, Jenzer Motorsport
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 3'ün Britanya'da düzenlediği antrenman seansı bulutlu bir havada başladı.
F3 sürücüleri, Türkiye saatine göre akşamki sıralama turunda zirveye yerleşmek için piste çıkıp tur atmaya başladılar.
İlk dakikalarda, Tramnitz 2.02.391'lik saniyeyle ilk turu atan sürücü oldu. Daha sonra Lindblad, 2.09.079'luk turuyla zirveye yerleşen ikinci pilot oldu.
Sztuka ise pistte tur atmaya çalışırken aracın kontrolünü kaybedip pist dışına çıktı ve turuna devam edemedi.
Antrenman seansının yarısına gelindiğinde, Tsolov 2.00.267'lik derecesiyle liderliğe yükseldi. Daha sonra Silverstone pistine, yağmur yağabileceği düşüncesiyle bazı sürücüler yağmur lastikleri takmayı tercih ederken, diğerleri sert lastikleri taktılar.
Seansın 16. dakikasında piste yağmur yağmaya başladı. Bu nedenle, birçok sürücü piste çıkmamayı tercih ederken, James Wharton yağmur lastikleriyle tur atmaya devam etti.
Seansın bitimine 7 dakika kala, piste çıkan Fornaroli 2.03.704'lük turuyla 25. sıraya yerleşti.
Bitime 4 dakika kala hiçbir sürücü, Max Esterson'un 2.00.153'lük turuna yaklaşamadı ve böylece Esterson, zirvede kalmaya devam etti.
F3 Britanya GP antrenman seansının lideri, Max Esterson oldu. 0.114 saniye geride Shields ikinci sıraya yerleşirken, 0.397 saniye geride Tsolov, üçüncü sırada seansı bitirdi.
Seansın sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|6
|
2'00.153
|176.504
|2
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|16
|
+0.114
2'00.267
|0.114
|176.337
|3
|
N. Tsolov ART Grand Prix
|25
|7
|
+0.397
2'00.550
|0.283
|175.923
|4
|
J. Wharton Hitech Pulse-Eight
|15
|16
|
+0.454
2'00.607
|0.057
|175.840
|5
|
M. Boya Campos Racing
|12
|5
|
+0.720
2'00.873
|0.266
|175.453
|6
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|5
|
+0.972
2'01.125
|0.252
|175.088
|7
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|11
|
+1.185
2'01.338
|0.213
|174.781
|8
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|12
|
+1.393
2'01.546
|0.208
|174.482
|9
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|12
|
+1.649
2'01.802
|0.256
|174.115
|10
|
S. Meguetounif Trident
|5
|12
|
+1.737
2'01.890
|0.088
|173.989
|11
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|7
|
+1.770
2'01.923
|0.033
|173.942
|12
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|10
|
+1.795
2'01.948
|0.025
|173.906
|13
|S. Montoya Campos Racing
|11
|6
|
+1.846
2'01.999
|0.051
|173.834
|14
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|9
|
+1.869
2'02.022
|0.023
|173.801
|15
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|8
|
+1.926
2'02.079
|0.057
|173.720
|16
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|8
|
+2.168
2'02.321
|0.242
|173.376
|17
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|12
|
+2.174
2'02.327
|0.006
|173.368
|18
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|6
|
+2.238
2'02.391
|0.064
|173.277
|19
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|5
|
+2.392
2'02.545
|0.154
|173.059
|20
|
S. Ramos Trident
|6
|8
|
+2.394
2'02.547
|0.002
|173.056
|21
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|6
|
+2.530
2'02.683
|0.136
|172.865
|22
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|10
|
+2.586
2'02.739
|0.056
|172.786
|23
|
L. Fornaroli Trident
|4
|6
|
+2.706
2'02.859
|0.120
|172.617
|24
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|10
|
+2.712
2'02.865
|0.006
|172.608
|25
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|10
|
+2.891
2'03.044
|0.179
|172.357
|26
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|5
|
+3.318
2'03.471
|0.427
|171.761
|27
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|9
|
+3.692
2'03.845
|0.374
|171.243
|28
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|5
|
+4.518
2'04.671
|0.826
|170.108
|29
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|6
|
+4.519
2'04.672
|0.001
|170.107
|30
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|0
|
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