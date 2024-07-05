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Antrenman raporu
FIA F3 Silverstone

F3 Britanya Antrenman: Esterson yağmurlu seansta zirvede!

2024 Formula 3 sezonun 7. ayağı olan Britanya yarışı öncesinde gerçekleştirilen antrenman turunun lideri, Max Esterson oldu.

Rümeysa Öztürk
Max Esterson, Jenzer Motorsport

Max Esterson, Jenzer Motorsport

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 3'ün Britanya'da düzenlediği antrenman seansı bulutlu bir havada başladı. 

F3 sürücüleri, Türkiye saatine göre akşamki sıralama turunda zirveye yerleşmek için piste çıkıp tur atmaya başladılar.

İlk dakikalarda, Tramnitz 2.02.391'lik saniyeyle ilk turu atan sürücü oldu. Daha sonra Lindblad, 2.09.079'luk turuyla zirveye yerleşen ikinci pilot oldu.

Sztuka ise pistte tur atmaya çalışırken aracın kontrolünü kaybedip pist dışına çıktı ve turuna devam edemedi. 

Antrenman seansının yarısına gelindiğinde, Tsolov 2.00.267'lik derecesiyle liderliğe yükseldi. Daha sonra Silverstone pistine, yağmur yağabileceği düşüncesiyle bazı sürücüler yağmur lastikleri takmayı tercih ederken, diğerleri sert lastikleri taktılar.

Seansın 16. dakikasında piste yağmur yağmaya başladı. Bu nedenle, birçok sürücü piste çıkmamayı tercih ederken, James Wharton yağmur lastikleriyle tur atmaya devam etti.

Seansın bitimine 7 dakika kala, piste çıkan Fornaroli 2.03.704'lük turuyla 25. sıraya yerleşti.

Bitime 4 dakika kala hiçbir sürücü, Max Esterson'un 2.00.153'lük turuna yaklaşamadı ve böylece Esterson, zirvede kalmaya devam etti. 

F3 Britanya GP antrenman seansının lideri, Max Esterson oldu. 0.114 saniye geride Shields ikinci sıraya yerleşirken, 0.397 saniye geride Tsolov, üçüncü sırada seansı bitirdi. 

Seansın sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 6

2'00.153

   176.504
2
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 16

+0.114

2'00.267

 0.114 176.337
3
N. Tsolov ART Grand Prix
 25 7

+0.397

2'00.550

 0.283 175.923
4
J. Wharton Hitech Pulse-Eight
 15 16

+0.454

2'00.607

 0.057 175.840
5
M. Boya Campos Racing
 12 5

+0.720

2'00.873

 0.266 175.453
6
C. Mansell ART Grand Prix
 23 5

+0.972

2'01.125

 0.252 175.088
7
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 11

+1.185

2'01.338

 0.213 174.781
8
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 12

+1.393

2'01.546

 0.208 174.482
9
N. León Van Amersfoort Racing
 20 12

+1.649

2'01.802

 0.256 174.115
10
S. Meguetounif Trident
 5 12

+1.737

2'01.890

 0.088 173.989
11
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 7

+1.770

2'01.923

 0.033 173.942
12
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 10

+1.795

2'01.948

 0.025 173.906
13 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 6

+1.846

2'01.999

 0.051 173.834
14
L. Van ART Grand Prix
 24 9

+1.869

2'02.022

 0.023 173.801
15
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 8

+1.926

2'02.079

 0.057 173.720
16
J. Loake Rodin Motorsport
 31 8

+2.168

2'02.321

 0.242 173.376
17
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 12

+2.174

2'02.327

 0.006 173.368
18
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 6

+2.238

2'02.391

 0.064 173.277
19
G. Minì Prema Powerteam
 2 5

+2.392

2'02.545

 0.154 173.059
20
S. Ramos Trident
 6 8

+2.394

2'02.547

 0.002 173.056
21
O. Goethe Campos Racing
 10 6

+2.530

2'02.683

 0.136 172.865
22
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 10

+2.586

2'02.739

 0.056 172.786
23
L. Fornaroli Trident
 4 6

+2.706

2'02.859

 0.120 172.617
24 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 10

+2.712

2'02.865

 0.006 172.608
25
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 10

+2.891

2'03.044

 0.179 172.357
26
A. Dunne MP Motorsport
 9 5

+3.318

2'03.471

 0.427 171.761
27
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 9

+3.692

2'03.845

 0.374 171.243
28
K. Sztuka MP Motorsport
 8 5

+4.518

2'04.671

 0.826 170.108
29
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 6

+4.519

2'04.672

 0.001 170.107
30
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 0

 

    
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