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FIA F3 / Silverstone Haberler

F3 Britanya ana yarış: Goethe ilk galibiyetini aldı, Trident 1-2

Son turlarda yağmurun geldiği yarışta galibiyet Oliver Goethe'ye gitti, 2022 Euroformula Open şampiyonu serideki ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Altay Gök
Ekleyen:
Oliver Goethe, Trident

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Leonardo Fornaroli ilk turda liderliği korumayı başardı, ikinci sıradaki Goethe ise yerini startta Pepe Marti'ye kaybetti. 

Yine de Goethe oldukça agresifti ve Stowe'da ikinciliği geri alarak takım arkadaşını kovalamaya başladı.

İlk üç sırayı Paul Aron ve dün podyuma çıkan Christian Mansell takip etmekteydi.

İkinci tur başlarken ortalık biraz karıştı, Hugh Barter ile temas eden Luke Browning sağ ön süspansiyonunu kırdı ve Hamilton Düzlüğü'nde kendini yarışın dışında buldu.

Browning'in aracı kötü bir yerde kalmıştı, bu da Güvenlik Aracı'nın piste girmesi demekti.

Yarış yeniden başladığında Fornaroli liderliğini koruyordu, Goethe yakından takibi sürdürürken Marti bu ikilinin temposunu tutturamamaktaydı.

15. turda uzun süren kovalamacaya son noktayı koymak için atağa geçen Goethe, başarılı bir geçişin ardında liderliğe yükseldi!

17. turda yağmur kendisini gösterdi, tam bu sırada arkalarda Tommy Smith ile temas eden Roberto Faria kendini bariyerlerde buldu.

Bu kazanın ardından Güvenlik Aracı bir daha piste girdi, dolayısıyla neredeyse hiç kimse pite girip yağmur lastiklerine geçmemeyi tercih etti.

Risk alan tek bir sürücü vardı: kısa süre önce temasa karışan Tommy Smith.

Yarış bitime iki tur kala yeniden başladığında yağmur şiddetlenmişti ve birçok kişi yol tutuşu yakalamakta zorlanıyordu, Smith ise epey hızlıydı ve her virajda sıra kazanıyordu.

Ancak sadece iki tur olmasından ötürü hiç kimse aşırı risk almadı ve aracı damalı bayrağa getirmek için çaba gösterdi, Oliver Goethe de damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Sezonun ilk yarışında podyuma çıktığından bu yana puan dahi alamayan Goethe, bir ana yarış galibiyetiyle yeniden eski formuna döndü.

Fornaroli ikinci olarak hanesine bir podyum daha yazdırırken, üçüncü sırada Marti yer aldı. Fornaroli'nin ikinciliği, Trident'e dubleyi getirdi.

Kara bulutlar belirirken 17. turda yağmur yağmaya başladı, ancak Goethe Fornaroli ile arasındaki farkı 1.5s'ye çıkarmayı başardı ve Marti'nin 0.5s gerisinde kaldı.

Aron ve Mansell yarışı ilk turdaki yerlerinde, dördüncü ve beşinci sıralarda tamamladılar.

Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto altıncı olarak Marti ile farkın biraz kapanmasına izin verdi, ancak halen gayet rahat diyebiliriz.

Gabriele Mini yedinci olurken, dünün galibi Franco Colapinto sekizinci sıradaydı.

Puan alan son isimler Caio Collet ve Gregoire Saucy oldular.

Tommy Smith yağmur lastiklerine geçtikten sonra iki turda yaklaşık 16 sıra kazandı, ancak kıl payı 11. olarak ilk puanını alma şansını yitirdi.

 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Oliver Goethe Italy Trident    
2 Leonardo Fornaroli Italy Trident 1.7  
3 Pepe Martí Spain Campos Racing 2.1  
4 Paul Aron Italy Prema Powerteam 4.3  
5 Christian Mansell Spain Campos Racing 5.9  
6 Gabriel Bortoleto Italy Trident 7.3  
7 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 7.9  
8 Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 8.5  
9 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 9.6  
10 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 10.0  
11 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 10.1  
12 Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 11.7  
13 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 12.1  
14 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 12.7  
15 Hugh Barter Spain Campos Racing 13.1  
16 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 14.0  
17 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 14.7  
18 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 15.4  
19 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 15.8  
20 United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 16.4  
21 Oliver Gray Rodin Carlin 18.0  
22 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 18.9  
23 McKenzy Cresswell PHM Racing by Charouz 20.3  
24 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 20.7  
25 Israel Ido Cohen Rodin Carlin 22.9  
26 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 26.9  
  Roberto Faria PHM Racing by Charouz 6 laps  
  Max Esterson Rodin Carlin 8 laps  
  United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 11 laps  
  Luke Browning Hitech Pulse-Eight 21 laps  
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