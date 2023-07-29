F3 Belçika sprint yarışı: Collet kazandı, Bortoleto ve Marti yarış dışı!

Yarış başlarken pist ıslaktı, ancak yağmur yoktu ve kuru bir hat oluşmaya başlamıştı, dolayısıyla herkesin kuru zemin lastiklerini tercih ettiğini gördük.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hugh Barter iyi bir startla ilk viraja lider girdi, ancak Eau Rouge çıkışı bir arkadan kayma yaşayarak üçüncülüğe kadar geriledi.

Barter'ın hatasının ardından liderlik koltuğunda Taylor Barnard, ikinci sırada ise Barnard'ı kıskaca alan Collet bulunmaktaydı.

Henüz ilk tur bitmeden Blanchimont'ta dış çizgiden atağa geçen Collet, geçişini tamamlamayı ve liderliği almayı başardı.

Bu sırada arkalarda Sebastian Montoya ve Rafael Villagomez temas yaşadı. Temasın ardından Montoya yarışa veda etti, Güvenlik Aracı da piste girdi.

Güvenlik Aracı üçüncü turda pite döndü ve yarış yeniden başladı, Barter kan kaybetmeye devam ederek yedinciliğe kadar gerilerken, arkalarda Marti ile Gabriele Mini'nin mücadelesi vardı.

Mücadele esnasında iki taraf da aracını yolda tutmakta zorlandı ve Pouhon çıkışında temas yaşandı. Temasın ardından çakıl havuzuna saplanan Mini yarışa veda ederken, Marti yola devam edebilecek gibiydi.

Ancak piste dönerken sol aynasını kontrol etmeyen Marti, hızlı gelen Ido Cohen'e çarptı! Bu temas, iki ismin de yarışını sonlandırdı.

Olayın hemen ardından Marti rakibinden özür diledi, ceza alıp almayacağı ise gün içinde belli olacak.

Aynı esnada Oliver Goethe de arkalarda süspansiyon kırdı, bu da Güvenlik Aracı'nın ikinci kez piste girmesi anlamına geliyordu.

Luke Browning, Hitech Pulse Eight Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Yarış kısa süre sonra yeniden başladığında bu kez herkes daha sakindi, ilk üçte Collet-Barnard-Paul Aron sıralaması vardı, Zak O'Sullivan da dördüncülüğe kadar yükselmişti.

Dokuzuncu tura girilirken gerilerden başlayan şampiyona lideri Bortoleto ile ilk virajda kendisini geçmeye çalışan Dino Beganovic arasında temas yaşandı.

Beganovic blokajda kalarak rakibine arkadan dokundu, bu da Bortoleto'nun lastik patlatmasına ve Kemmel düzlüğü girişinde aracı kenara çekerek yarış dışı kalmasına sebep oldu!

Güvenlik Aracı bir kez daha piste girdi, bu dakikalarda yarışın başından beri beklenen yağmur geldi.

Hem lastik değişimine yetmeyecek kadar az tur kalmasını, hem de olası riskleri hesaba katan yarış yönetimi, kalan üç turu da Güvenlik Aracı altında geçirmeye karar verdi.

Collet böylece bu sezon ilk kez galibiyete ulaştı, onu zayıf Jenzer aracını podyuma taşıyan Barnard ve şampiyonluk adaylarından Paul Aron takip etti.

Dördüncülük büyük avantaj yakalayan O'Sullivan'a giderken, beşinci sırada Jonny Edgar, altıncı sırada Franco Colapinto yer aldı.

Pole pozisyonundan başlayan Barter ancak yedinci olabilirken, Fernando Alonso'nun öğrencilerinden Nikola Tsolov sekizinci olarak ilk kez puan aldı.

Günün son iki puanı Beganovic ve Luke Browning'e gitti.