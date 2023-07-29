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FIA F3 / Spa Haberler

F3 Belçika sprint yarışı: Collet kazandı, Bortoleto ve Marti yarış dışı!

Islak zeminde gerçekleşen ve üç Güvenlik Aracı periyoduna sahne olan yarışta galibiyet bu pisti çok seven Caio Collet'e gitti, şampiyona lideri Gabriel Bortoleto ve ikincisi Pepe Marti ise yarış dışı!

Altay Gök
Ekleyen:
Caio Collet, Van Amersfoort Racing

Yarış başlarken pist ıslaktı, ancak yağmur yoktu ve kuru bir hat oluşmaya başlamıştı, dolayısıyla herkesin kuru zemin lastiklerini tercih ettiğini gördük.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hugh Barter iyi bir startla ilk viraja lider girdi, ancak Eau Rouge çıkışı bir arkadan kayma yaşayarak üçüncülüğe kadar geriledi. 

Barter'ın hatasının ardından liderlik koltuğunda Taylor Barnard, ikinci sırada ise Barnard'ı kıskaca alan Collet bulunmaktaydı.

Henüz ilk tur bitmeden Blanchimont'ta dış çizgiden atağa geçen Collet, geçişini tamamlamayı ve liderliği almayı başardı.

Bu sırada arkalarda Sebastian Montoya ve Rafael Villagomez temas yaşadı. Temasın ardından Montoya yarışa veda etti, Güvenlik Aracı da piste girdi.

Güvenlik Aracı üçüncü turda pite döndü ve yarış yeniden başladı, Barter kan kaybetmeye devam ederek yedinciliğe kadar gerilerken, arkalarda Marti ile Gabriele Mini'nin mücadelesi vardı.

Mücadele esnasında iki taraf da aracını yolda tutmakta zorlandı ve Pouhon çıkışında temas yaşandı. Temasın ardından çakıl havuzuna saplanan Mini yarışa veda ederken, Marti yola devam edebilecek gibiydi.

Ancak piste dönerken sol aynasını kontrol etmeyen Marti, hızlı gelen Ido Cohen'e çarptı! Bu temas, iki ismin de yarışını sonlandırdı.

Olayın hemen ardından Marti rakibinden özür diledi, ceza alıp almayacağı ise gün içinde belli olacak.

Aynı esnada Oliver Goethe de arkalarda süspansiyon kırdı, bu da Güvenlik Aracı'nın ikinci kez piste girmesi anlamına geliyordu.

Luke Browning, Hitech Pulse Eight

Luke Browning, Hitech Pulse Eight

Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Yarış kısa süre sonra yeniden başladığında bu kez herkes daha sakindi, ilk üçte Collet-Barnard-Paul Aron sıralaması vardı, Zak O'Sullivan da dördüncülüğe kadar yükselmişti.

Dokuzuncu tura girilirken gerilerden başlayan şampiyona lideri Bortoleto ile ilk virajda kendisini geçmeye çalışan Dino Beganovic arasında temas yaşandı.

Beganovic blokajda kalarak rakibine arkadan dokundu, bu da Bortoleto'nun lastik patlatmasına ve Kemmel düzlüğü girişinde aracı kenara çekerek yarış dışı kalmasına sebep oldu!

Güvenlik Aracı bir kez daha piste girdi, bu dakikalarda yarışın başından beri beklenen yağmur geldi.

Hem lastik değişimine yetmeyecek kadar az tur kalmasını, hem de olası riskleri hesaba katan yarış yönetimi, kalan üç turu da Güvenlik Aracı altında geçirmeye karar verdi.

Collet böylece bu sezon ilk kez galibiyete ulaştı, onu zayıf Jenzer aracını podyuma taşıyan Barnard ve şampiyonluk adaylarından Paul Aron takip etti.

Dördüncülük büyük avantaj yakalayan O'Sullivan'a giderken, beşinci sırada Jonny Edgar, altıncı sırada Franco Colapinto yer aldı.

Pole pozisyonundan başlayan Barter ancak yedinci olabilirken, Fernando Alonso'nun öğrencilerinden Nikola Tsolov sekizinci olarak ilk kez puan aldı.

Günün son iki puanı Beganovic ve Luke Browning'e gitti.

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Brazil C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing 17 12 -       10   1
2
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
 27 12 +0.500 0.500     9    
3
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
 1 12 +0.900 0.400     8    
4 United Kingdom Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam 3 12 +1.300 0.400     7    
5 United Kingdom J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport 12 12 +1.500 0.200     6    
6 Argentina F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport 10 12 +1.600 0.100     5    
7
H. Barter Hugh Barter Campos Racing
 25 12 +2.200 0.600     4    
8
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
 9 12 +2.500 0.300     3    
9
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
 2 12 +3.200 0.700     2    
10
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
 16 12 +3.300 0.100     1    
11
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
 4 12 +3.500 0.200          
12 Switzerland G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix 8 12 +4.400 0.900          
13
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
 26 12 +4.700 0.300          
14 Germany S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 29 12 +5.300 0.600          
15 United States K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix 7 12 +5.600 0.300          
16
F. Simonazzi Francesco Simonazzi Rodin Carlin
 21 12 +6.200 0.600          
17
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
 11 12 +6.500 0.300          
18
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
 30 12 +7.600 1.100          
19 A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport 28 12 +10.300 2.700          
20
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
 19 12 +10.800 0.500   1      
21
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
 24 12 +11.800 1.000   1      
22
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
 20 12 +12.600 0.800   1      
23
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
 31 12 +13.100 0.500          
24 Mexico R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 18 12 +18.800 5.700          
dnf
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
 5 8 4 laps         Yarış dışı  
dnf
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
 15 3 9 laps         Yarış dışı  
dnf
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
 23 3 9 laps         Yarış dışı  
dnf
O. Goethe Oliver Goethe Trident
 6 3 9 laps         Yarış dışı  
dnf Israel I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin 22 3 9 laps         Yarış dışı  
dnf Colombia S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 14 11           Yarış dışı  
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F3 Belçika sıralama turları: Islak zeminde pole pozisyonu Marti'nin

F3 Belçika ana yarış: Barnard kazandı, şampiyonluk İtalya'ya kaldı

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