F3 Belçika Sprint Yarışı: Beganovic kazandı, Mini ikinci
Dino Beganovic, F3 Sprint yarışını kazanarak zayıflayan şampiyonluk umutlarını güçlendirdi.
Dino Beganovic, Belçika sprint yarışında sezonun ikinci Formula 3 zaferini alarak zayıf olan şampiyonluk umutlarını artırdı.
Kurumaya başlayan pist koşullarda pole pozisyonundan başlayan İsveçli sürücü, başlangıçta liderliği Prema takım arkadaşı ve şampiyona lideri Gabriele Mini'ye kaptırdı ancak güvenlik aracı arkasında yeniden start aldıktan sonra Raidillon'da İtalyan pilotun bir hata yapmasından yararlanarak Les Combes'te liderliği geri aldı.
Prema, Beganovic'in geçiş sırasında Raidillon kerblere çıkması nedeniyle temkinli davrandı ancak olay hakemler tarafından not edilmedi.
Zaferi perçinlerken Beganovic için tek endişe anı, 12 turun sekizinci turunda Raidillon kerblerine temas ettiğinde geldi; bu, önemli bir kaymaya neden oldu ve Mini'yi tekrar hemen arkasına kadar yaklaştırdı.
Şampiyona adayları gridde dağınık haldelerdi ve Arvid Lindblad en düşük sırada, 27. sıradaydı. Ancak açılış turunda dokuz sıra birden kazanarak mükemmel bir başlangıç yaptı.
Ancak bu ilerleme, Max Esterson'ın Raidillon'da Jenzer'inin kontrolünü kaybederek duvara çarpması ve iki tur boyunca güvenlik aracının çıkmasına neden olmasıyla hızlı bir şekilde durdu.
Beganovic ve Mini liderlik için savaşırken, Luke Browning (Hitech) de Noel Leon (Van Amersfoort Racing), Tim Tramnitz (MP Motorsport) ve Santiago Ramos (Trident) ile son podyum pozisyonu için mücadele etti.
Les Combes'te Sami Meguetounif (Trident) ile bir çarpışmaya karıştıktan sonra Browning, grubun arkasına düştü ve altıncı sırada tamamladı ancak yarış sonrası pist dışına bir sürücüyü ittiği gerekçesiyle incelemeye alındı.
Sonunda podyumda Prema çiftine katılan Leon, son turda Ramos'a yaptığı hamleyi tamamlayarak Kemmel Düzlüğü'nden aşağıya indi ve aracını Les Combes'a doğru kuru çizgiye zorladı.
Güvenlik aracı sonrası Lindblad, 12. sıraya kadar ilerleyebildi ancak pist sınırlarını ihlal ettiği için aldığı beş saniyelik ceza ile 17. sıraya geriledi.
Mini şimdi sıralamada Browning'in sekiz puan önünde liderliğini sürdürürken, yarışı sekizinci sırada bitiren Leonardo Fornaroli üçüncü sırada ve 13 puan gerisinde yer alıyor.
Beganovic, Christian Mansell'in (ART) önüne geçerek beşinci sıraya yükselirken, Mini'nin 28 puan gerisinde yer alıyor.
Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|12
|
29'03.659
|173.271
|10
|2
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|12
|
+1.131
29'04.790
|1.131
|173.159
|9
|3
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|12
|
+2.872
29'06.531
|1.741
|172.986
|8
|1
|4
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|12
|
+5.800
29'09.459
|2.928
|172.697
|7
|5
|
S. Ramos Trident
|6
|12
|
+6.049
29'09.708
|0.249
|172.672
|6
|6
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|12
|
+6.812
29'10.471
|0.763
|172.597
|5
|7
|S. Montoya Campos Racing
|11
|12
|
+6.815
29'10.474
|0.003
|172.596
|4
|8
|
L. Fornaroli Trident
|4
|12
|
+6.937
29'10.596
|0.122
|172.584
|3
|9
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|12
|
+7.237
29'10.896
|0.300
|172.555
|2
|10
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|12
|
+7.894
29'11.553
|0.657
|172.490
|1
|11
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|12
|
+14.837
29'18.496
|6.943
|171.809
|12
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|12
|
+15.976
29'19.635
|1.139
|171.698
|13
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|12
|
+16.943
29'20.602
|0.967
|171.604
|14
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|12
|
+17.700
29'21.359
|0.757
|171.530
|15
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|12
|
+17.870
29'21.529
|0.170
|171.513
|16
|
T. Taponen ART Grand Prix
|25
|12
|
+18.384
29'22.043
|0.514
|171.463
|17
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|12
|
+20.370
29'24.029
|1.986
|171.270
|18
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|12
|
+20.721
29'24.380
|0.351
|171.236
|19
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|12
|
+22.066
29'25.725
|1.345
|171.106
|20
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|12
|
+22.454
29'26.113
|0.388
|171.068
|21
|
M. Boya Campos Racing
|12
|12
|
+24.234
29'27.893
|1.780
|170.896
|22
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|12
|
+24.773
29'28.432
|0.539
|170.844
|23
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|12
|
+25.416
29'29.075
|0.643
|170.782
|24
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|12
|
+25.974
29'29.633
|0.558
|170.728
|25
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|12
|
+26.347
29'30.006
|0.373
|170.692
|26
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|12
|
+27.293
29'30.952
|0.946
|170.601
|27
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|12
|
+28.283
29'31.942
|0.990
|170.505
|28
|
S. Meguetounif Trident
|5
|12
|
+36.669
29'40.328
|8.386
|169.702
|29
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|12
|
+42.996
29'46.655
|6.327
|169.101
|dnf
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|11
|
|Kaza
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