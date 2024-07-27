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Yarış raporu
FIA F3 Spa-Francorchamps

F3 Belçika Sprint Yarışı: Beganovic kazandı, Mini ikinci

Dino Beganovic, F3 Sprint yarışını kazanarak zayıflayan şampiyonluk umutlarını güçlendirdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Dino Beganovic, PREMA Racing

Dino Beganovic, Belçika sprint yarışında sezonun ikinci Formula 3 zaferini alarak zayıf olan şampiyonluk umutlarını artırdı.

Kurumaya başlayan pist koşullarda pole pozisyonundan başlayan İsveçli sürücü, başlangıçta liderliği Prema takım arkadaşı ve şampiyona lideri Gabriele Mini'ye kaptırdı ancak güvenlik aracı arkasında yeniden start aldıktan sonra Raidillon'da İtalyan pilotun bir hata yapmasından yararlanarak Les Combes'te liderliği geri aldı.

Prema, Beganovic'in geçiş sırasında Raidillon kerblere çıkması nedeniyle temkinli davrandı ancak olay hakemler tarafından not edilmedi.

Zaferi perçinlerken Beganovic için tek endişe anı, 12 turun sekizinci turunda Raidillon kerblerine temas ettiğinde geldi; bu, önemli bir kaymaya neden oldu ve Mini'yi tekrar hemen arkasına kadar yaklaştırdı.

Şampiyona adayları gridde dağınık haldelerdi ve Arvid Lindblad en düşük sırada, 27. sıradaydı. Ancak açılış turunda dokuz sıra birden kazanarak mükemmel bir başlangıç yaptı.

Ancak bu ilerleme, Max Esterson'ın Raidillon'da Jenzer'inin kontrolünü kaybederek duvara çarpması ve iki tur boyunca güvenlik aracının çıkmasına neden olmasıyla hızlı bir şekilde durdu.

Beganovic ve Mini liderlik için savaşırken, Luke Browning (Hitech) de Noel Leon (Van Amersfoort Racing), Tim Tramnitz (MP Motorsport) ve Santiago Ramos (Trident) ile son podyum pozisyonu için mücadele etti.

Les Combes'te Sami Meguetounif (Trident) ile bir çarpışmaya karıştıktan sonra Browning, grubun arkasına düştü ve altıncı sırada tamamladı ancak yarış sonrası pist dışına bir sürücüyü ittiği gerekçesiyle incelemeye alındı.

Sonunda podyumda Prema çiftine katılan Leon, son turda Ramos'a yaptığı hamleyi tamamlayarak Kemmel Düzlüğü'nden aşağıya indi ve aracını Les Combes'a doğru kuru çizgiye zorladı.

Güvenlik aracı sonrası Lindblad, 12. sıraya kadar ilerleyebildi ancak pist sınırlarını ihlal ettiği için aldığı beş saniyelik ceza ile 17. sıraya geriledi.

Mini şimdi sıralamada Browning'in sekiz puan önünde liderliğini sürdürürken, yarışı sekizinci sırada bitiren Leonardo Fornaroli üçüncü sırada ve 13 puan gerisinde yer alıyor.

Beganovic, Christian Mansell'in (ART) önüne geçerek beşinci sıraya yükselirken, Mini'nin 28 puan gerisinde yer alıyor.

Yarış Sonucu:

1
 - 
4
1
 - 
2
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
D. Beganovic Prema Powerteam
1 12

29'03.659

173.271 10
2
G. Minì Prema Powerteam
2 12

+1.131

29'04.790

1.131 173.159 9
3
N. León Van Amersfoort Racing
20 12

+2.872

29'06.531

1.741 172.986 8 1
4
T. Tramnitz MP Motorsport
7 12

+5.800

29'09.459

2.928 172.697 7
5
S. Ramos Trident
6 12

+6.049

29'09.708

0.249 172.672 6
6
L. Browning Hitech Pulse-Eight
14 12

+6.812

29'10.471

0.763 172.597 5
7 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 12

+6.815

29'10.474

0.003 172.596 4
8
L. Fornaroli Trident
4 12

+6.937

29'10.596

0.122 172.584 3
9
O. Goethe Campos Racing
10 12

+7.237

29'10.896

0.300 172.555 2
10
C. Voisin Rodin Motorsport
29 12

+7.894

29'11.553

0.657 172.490 1
11
L. Van ART Grand Prix
24 12

+14.837

29'18.496

6.943 171.809
12
J. Loake Rodin Motorsport
31 12

+15.976

29'19.635

1.139 171.698
13
N. Bedrin PHM AIX Racing
27 12

+16.943

29'20.602

0.967 171.604
14
A. Dunne MP Motorsport
9 12

+17.700

29'21.359

0.757 171.530
15
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
15 12

+17.870

29'21.529

0.170 171.513
16
T. Taponen ART Grand Prix
25 12

+18.384

29'22.043

0.514 171.463
17
A. Lindblad Prema Powerteam
3 12

+20.370

29'24.029

1.986 171.270
18
T. Smith Van Amersfoort Racing
22 12

+20.721

29'24.380

0.351 171.236
19
C. Mansell ART Grand Prix
23 12

+22.066

29'25.725

1.345 171.106
20
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
19 12

+22.454

29'26.113

0.388 171.068
21
M. Boya Campos Racing
12 12

+24.234

29'27.893

1.780 170.896
22 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 12

+24.773

29'28.432

0.539 170.844
23
K. Sztuka MP Motorsport
8 12

+25.416

29'29.075

0.643 170.782
24
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
30 12

+25.974

29'29.633

0.558 170.728
25
C. Shields Hitech Pulse-Eight
16 12

+26.347

29'30.006

0.373 170.692
26
C. Wurz Jenzer Motorsport
17 12

+27.293

29'30.952

0.946 170.601
27
J. Dufek PHM AIX Racing
28 12

+28.283

29'31.942

0.990 170.505
28
S. Meguetounif Trident
5 12

+36.669

29'40.328

8.386 169.702
29
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
26 12

+42.996

29'46.655

6.327 169.101
dnf
M. Esterson Jenzer Motorsport
18 11

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