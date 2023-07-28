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FIA F3 / Spa Haberler

F3 Belçika sıralama turları: Islak zeminde pole pozisyonu Marti'nin

Spa-Francorchamps'ta ıslak zeminde gerçekleştirilen sıralama turları heyecanı damalı bayraktan sonra bile devam etti, mutlu sona ulaşan isim Pepe Marti oldu. Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto 15. sırada kaldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Josep Maria Marti, Campos Racing

Formula 1 ilk antrenman seansında yağan yağmur nedeniyle sıralama turları başlarken pist ıslaktı, ancak yağmur durmuştu.

Seansın ilk 25 dakikası nispeten durağan geçti, bir yandan sürücüler zaman turları atarken, diğer yandan da pistin kuruyup kurumadığını inceliyorlardı.

Son beş dakikaya girildiğinde geçici pole pozisyonu Gregoire Saucy'e aitti, onu Kaylen Frederick ve Dino Beganovic takip etmekteydi.

Son iki dakikaya girildiğinde pist iyice kurumaya başlamış, hatta kuru bir hat bile oluşmuştu, dolayısıyla tüm sürücüler piste akın etti.

Liderlik dereceler geliştikçe el değiştirdi, ilk olarak Paul Aron liderliğe yükseldi, sonrasında Beganovic, Zak'O Sullivan ve Gabriele Mini ilk sırayı aldılar.

Ancak piste çok iyi bir zamanda çıkan Marti son sözü söyleyen isim oldu ve 2.22.160 ile kendini ilk sıraya atarak pole pozisyonuna ulaştı.

İkinci sıra turunu son tamamlayan isimlerden Leonardo Fornaroli'ye gitti, Trident sürücüsü sadece 0.016 saniyeyle kaçırdı pole pozisyonunu.

Üçüncü sıra yine iyi bir zamanda piste çıkan Mini'ye giderken, onu Colapinto takip etti.

Nikola Tsolov tıpkı Macaristan'daki gibi iyi bir sıralama performansı sergileyerek beşinci olurken, O'Sullivan altıncı, Beganovic yedinci sırada yer aldılar.

İlk onu Jonny Edgar, Caio Collet ve Taylor Barnard tamamlamakta.

Aron'un kısa süreliğine liderliği aldığı derecesi onu ancak 11. sıraya taşırken, 12. sırada yer alan Hugh Barter sprint yarışına ilk sıradan başlayacak.

Günün en büyük hayal kırıklığıysa hiç şüphesiz ki bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilecek bir konuma gelen Gabriel Bortoleto idi, son turunda istediği zamanı elde edemeyen Bortoleto iki yarışa da 15. sıradan başlayacak.

Rodin Carlin'de Max Esterson'ın yerini alan Francesco Simonazzi 29. sırada yer aldı.

 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
 23 10 2'22.160   177.366
2
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
 4 10 +0.016 0.016 177.346
3
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
 15 9 +0.094 0.078 177.249
4 Argentina F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport 10 9 +0.242 0.148 177.064
5
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
 9 10 +0.357 0.115 176.922
6 United Kingdom Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam 3 10 +0.391 0.034 176.879
7
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
 2 10 +0.562 0.171 176.667
8 United Kingdom J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport 12 9 +0.579 0.017 176.646
9 Brazil C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing 17 9 +0.632 0.053 176.581
10
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
 27 10 +0.656 0.024 176.551
11
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
 1 10 +0.782 0.126 176.396
12
H. Barter Hugh Barter Campos Racing
 25 9 +0.944 0.162 176.196
13
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
 16 9 +0.983 0.039 176.148
14
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
 11 9 +1.015 0.032 176.108
15
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
 5 11 +1.091 0.076 176.015
16 Switzerland G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix 8 10 +1.185 0.094 175.900
17 United States K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix 7 11 +1.275 0.090 175.789
18
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
 26 9 +1.754 0.479 175.204
19 Mexico R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 18 9 +1.785 0.031 175.166
20
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
 19 9 +1.815 0.030 175.130
21 Colombia S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 14 9 +1.846 0.031 175.092
22 A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport 28 10 +2.116 0.270 174.765
23
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
 24 10 +2.174 0.058 174.694
24 Germany S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 29 9 +2.792 0.618 173.949
25
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
 20 10 +2.859 0.067 173.869
26 Israel I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin 22 10 +3.572 0.713 173.018
27
O. Goethe Oliver Goethe Trident
 6 5 +3.978 0.406 172.538
28
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
 31 9 +4.160 0.182 172.323
29
F. Simonazzi Francesco Simonazzi Rodin Carlin
 21 10 +4.207 0.047 172.268
30
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
 30 9 +4.650 0.443 171.748
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Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı

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