F3 Belçika sıralama turları: Islak zeminde pole pozisyonu Marti'nin

Formula 1 ilk antrenman seansında yağan yağmur nedeniyle sıralama turları başlarken pist ıslaktı, ancak yağmur durmuştu.

Seansın ilk 25 dakikası nispeten durağan geçti, bir yandan sürücüler zaman turları atarken, diğer yandan da pistin kuruyup kurumadığını inceliyorlardı.

Son beş dakikaya girildiğinde geçici pole pozisyonu Gregoire Saucy'e aitti, onu Kaylen Frederick ve Dino Beganovic takip etmekteydi.

Son iki dakikaya girildiğinde pist iyice kurumaya başlamış, hatta kuru bir hat bile oluşmuştu, dolayısıyla tüm sürücüler piste akın etti.

Liderlik dereceler geliştikçe el değiştirdi, ilk olarak Paul Aron liderliğe yükseldi, sonrasında Beganovic, Zak'O Sullivan ve Gabriele Mini ilk sırayı aldılar.

Ancak piste çok iyi bir zamanda çıkan Marti son sözü söyleyen isim oldu ve 2.22.160 ile kendini ilk sıraya atarak pole pozisyonuna ulaştı.

İkinci sıra turunu son tamamlayan isimlerden Leonardo Fornaroli'ye gitti, Trident sürücüsü sadece 0.016 saniyeyle kaçırdı pole pozisyonunu.

Üçüncü sıra yine iyi bir zamanda piste çıkan Mini'ye giderken, onu Colapinto takip etti.

Nikola Tsolov tıpkı Macaristan'daki gibi iyi bir sıralama performansı sergileyerek beşinci olurken, O'Sullivan altıncı, Beganovic yedinci sırada yer aldılar.

İlk onu Jonny Edgar, Caio Collet ve Taylor Barnard tamamlamakta.

Aron'un kısa süreliğine liderliği aldığı derecesi onu ancak 11. sıraya taşırken, 12. sırada yer alan Hugh Barter sprint yarışına ilk sıradan başlayacak.

Günün en büyük hayal kırıklığıysa hiç şüphesiz ki bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilecek bir konuma gelen Gabriel Bortoleto idi, son turunda istediği zamanı elde edemeyen Bortoleto iki yarışa da 15. sıradan başlayacak.

Rodin Carlin'de Max Esterson'ın yerini alan Francesco Simonazzi 29. sırada yer aldı.