F3 Belçika sıralama turları: Islak zeminde pole pozisyonu Marti'nin
Spa-Francorchamps'ta ıslak zeminde gerçekleştirilen sıralama turları heyecanı damalı bayraktan sonra bile devam etti, mutlu sona ulaşan isim Pepe Marti oldu. Şampiyona lideri Gabriel Bortoleto 15. sırada kaldı.
Formula 1 ilk antrenman seansında yağan yağmur nedeniyle sıralama turları başlarken pist ıslaktı, ancak yağmur durmuştu.
Seansın ilk 25 dakikası nispeten durağan geçti, bir yandan sürücüler zaman turları atarken, diğer yandan da pistin kuruyup kurumadığını inceliyorlardı.
Son beş dakikaya girildiğinde geçici pole pozisyonu Gregoire Saucy'e aitti, onu Kaylen Frederick ve Dino Beganovic takip etmekteydi.
Son iki dakikaya girildiğinde pist iyice kurumaya başlamış, hatta kuru bir hat bile oluşmuştu, dolayısıyla tüm sürücüler piste akın etti.
Liderlik dereceler geliştikçe el değiştirdi, ilk olarak Paul Aron liderliğe yükseldi, sonrasında Beganovic, Zak'O Sullivan ve Gabriele Mini ilk sırayı aldılar.
Ancak piste çok iyi bir zamanda çıkan Marti son sözü söyleyen isim oldu ve 2.22.160 ile kendini ilk sıraya atarak pole pozisyonuna ulaştı.
İkinci sıra turunu son tamamlayan isimlerden Leonardo Fornaroli'ye gitti, Trident sürücüsü sadece 0.016 saniyeyle kaçırdı pole pozisyonunu.
Üçüncü sıra yine iyi bir zamanda piste çıkan Mini'ye giderken, onu Colapinto takip etti.
Nikola Tsolov tıpkı Macaristan'daki gibi iyi bir sıralama performansı sergileyerek beşinci olurken, O'Sullivan altıncı, Beganovic yedinci sırada yer aldılar.
İlk onu Jonny Edgar, Caio Collet ve Taylor Barnard tamamlamakta.
Aron'un kısa süreliğine liderliği aldığı derecesi onu ancak 11. sıraya taşırken, 12. sırada yer alan Hugh Barter sprint yarışına ilk sıradan başlayacak.
Günün en büyük hayal kırıklığıysa hiç şüphesiz ki bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilecek bir konuma gelen Gabriel Bortoleto idi, son turunda istediği zamanı elde edemeyen Bortoleto iki yarışa da 15. sıradan başlayacak.
Rodin Carlin'de Max Esterson'ın yerini alan Francesco Simonazzi 29. sırada yer aldı.
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
P. Martí Pepe Martí Campos Racing
|23
|10
|2'22.160
|177.366
|2
|
L. Fornaroli Leonardo Fornaroli Trident
|4
|10
|+0.016
|0.016
|177.346
|3
|
G. Minì Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight
|15
|9
|+0.094
|0.078
|177.249
|4
|F. Colapinto Franco Colapinto MP Motorsport
|10
|9
|+0.242
|0.148
|177.064
|5
|
N. Tsolov Nikola Tsolov ART Grand Prix
|9
|10
|+0.357
|0.115
|176.922
|6
|Z. O'Sullivan Zak O'Sullivan Prema Powerteam
|3
|10
|+0.391
|0.034
|176.879
|7
|
D. Beganovic Dino Beganovic Prema Powerteam
|2
|10
|+0.562
|0.171
|176.667
|8
|J. Edgar Jonny Edgar MP Motorsport
|12
|9
|+0.579
|0.017
|176.646
|9
|C. Collet Caio Collet Van Amersfoort Racing
|17
|9
|+0.632
|0.053
|176.581
|10
|
T. Barnard Taylor Barnard Jenzer Motorsport
|27
|10
|+0.656
|0.024
|176.551
|11
|
P. Aron Paul Aron Prema Powerteam
|1
|10
|+0.782
|0.126
|176.396
|12
|
H. Barter Hugh Barter Campos Racing
|25
|9
|+0.944
|0.162
|176.196
|13
|
L. Browning Luke Browning Hitech Pulse-Eight
|16
|9
|+0.983
|0.039
|176.148
|14
|
M. Boya Mari Boya MP Motorsport
|11
|9
|+1.015
|0.032
|176.108
|15
|
G. Bortoleto Gabriel Bortoleto Trident
|5
|11
|+1.091
|0.076
|176.015
|16
|G. Saucy Gregoire Saucy ART Grand Prix
|8
|10
|+1.185
|0.094
|175.900
|17
|K. Frederick Kaylen Frederick ART Grand Prix
|7
|11
|+1.275
|0.090
|175.789
|18
|
N. Bedrin Nikita Bedrin Jenzer Motorsport
|26
|9
|+1.754
|0.479
|175.204
|19
|R. Villagomez Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing
|18
|9
|+1.785
|0.031
|175.166
|20
|
T. Smith Tommy Smith Van Amersfoort Racing
|19
|9
|+1.815
|0.030
|175.130
|21
|S. Montoya Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight
|14
|9
|+1.846
|0.031
|175.092
|22
|A. Garcia Alex Garcia Jenzer Motorsport
|28
|10
|+2.116
|0.270
|174.765
|23
|
C. Mansell Christian Mansell Campos Racing
|24
|10
|+2.174
|0.058
|174.694
|24
|S. Floersch Sophia Floersch PHM Racing by Charouz
|29
|9
|+2.792
|0.618
|173.949
|25
|
O. Gray Oliver Gray Rodin Carlin
|20
|10
|+2.859
|0.067
|173.869
|26
|I. Cohen Ido Cohen Rodin Carlin
|22
|10
|+3.572
|0.713
|173.018
|27
|
O. Goethe Oliver Goethe Trident
|6
|5
|+3.978
|0.406
|172.538
|28
|
M. Shin Michael Shin PHM Racing by Charouz
|31
|9
|+4.160
|0.182
|172.323
|29
|
F. Simonazzi Francesco Simonazzi Rodin Carlin
|21
|10
|+4.207
|0.047
|172.268
|30
|
R. Faria Roberto Faria PHM Racing by Charouz
|30
|9
|+4.650
|0.443
|171.748
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