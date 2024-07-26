F3 Belçika Sıralama Turları: Voisin ilk kez pole'de, Dunne ikinci

Formula 3'ün Belçika'da düzenlediği 30 dakikalık sıralama turlarının son dakikalarında, pistin bitiş çizgisinde trafik oluştu. Bu nedenle birçok sürücü en hızlı turlarını atmakta zorlandı.

Böylece Callum Voisin, 2.04.321'lik derecesiyle ilk kez pole pozisyonunu kazandı. 0.123 saniye geride Dunne ikinci olurken, Fornaroli üçüncü sırada sıralama turunu tamamladı.

Callum Voisin, Rodin Motorsport Fotoğraf: James James Gasperotti / Rodin Motorsport

Sıralama Turu Raporu:

Belçika'daki sıralama turları bulutlu bir havada başladı.

30 dakikalık sıralama turlarında F3 sürücüleri hızlı tur zamanlarını kaydetmek üzere tur atmaya başladılar.

Browning turunu ilk atan isim oldu ve 2.06.465'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Onu sırasıyla Shields, Leon, Floersch ve Goethe takip etti.

Bu sırada yarış kontrolü yağmur yağma olasılığının yüzde 30 olduğunu açıkladı, ancak yağmur yağmadı.

Sıralama seansının bitimine 20 dakika kala Van Hoepen 2.05.507'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Mansell de, 0.011 saniye geride ikinci sıraya yükseldi.

18 dakika kala Leon 28. sıraya yerleşirken, Floersch 22. sıraya çıktı. Tuukka Taponen ise 2.05.905'lik derecesiyle onuncu sıraya yükseldi.

Bitime 15 dakika kala sürücüler yumuşak lastiklerini takmak için pite girdiler.

10 dakika kala sürücüler yeniden piste çıktı ve en hızlı turlarını atmak adına pisti turladılar.

Son 5 dakika kala Van Hoepen'in süresini geçen bir sürücü çıkmadı.

Bitime 4 dakika kala Noel Leon, 2.04.545'lik bir tur yaparak, Van Hoepen'dan liderliği aldı. Ancak, Voisin daha hızlı bir süre yaparak 2.04.321'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Onu sırasıyla Dunne, Fornaroli, Montoya, Leon takip etti.

Son 2 dakikada Lindblad, 4. virajda pist sınırını ihlal ettiği için turu silindi.

Bitime 40 saniye kala, pistin finiş çizgisinde trafik oluştu ve sürücüler tur atmakta zorlandı.

Böylece Callum Voisin, 2.04.321'lik derecesiyle ilk kez pole pozisyonunu kazandı. 0.123 saniye geride Dunne ikinci olurken, Fornaroli üçüncü sırada sıralama turunu tamamladı.

Sıralama turunun sonucu: