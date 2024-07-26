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Sıralama turları raporu
FIA F3 Spa-Francorchamps

F3 Belçika Sıralama Turları: Voisin ilk kez pole'de, Dunne ikinci

Formula 3’ün 10. ayağı olan Belçika'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Callum Voisin ilk kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Callum Voisin, Rodin Motorsport

Callum Voisin, Rodin Motorsport

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 3'ün Belçika'da düzenlediği 30 dakikalık sıralama turlarının son dakikalarında, pistin bitiş çizgisinde trafik oluştu. Bu nedenle birçok sürücü en hızlı turlarını atmakta zorlandı. 

Böylece Callum Voisin, 2.04.321'lik derecesiyle ilk kez pole pozisyonunu kazandı. 0.123 saniye geride Dunne ikinci olurken, Fornaroli üçüncü sırada sıralama turunu tamamladı.

Callum Voisin, Rodin Motorsport

Callum Voisin, Rodin Motorsport

Fotoğraf: James James Gasperotti / Rodin Motorsport

Sıralama Turu Raporu:

Belçika'daki sıralama turları bulutlu bir havada başladı.

30 dakikalık sıralama turlarında F3 sürücüleri hızlı tur zamanlarını kaydetmek üzere tur atmaya başladılar.

Browning turunu ilk atan isim oldu ve 2.06.465'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Onu sırasıyla Shields, Leon, Floersch ve Goethe takip etti. 

Bu sırada yarış kontrolü yağmur yağma olasılığının yüzde 30 olduğunu açıkladı, ancak yağmur yağmadı. 

Sıralama seansının bitimine 20 dakika kala Van Hoepen 2.05.507'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Mansell de, 0.011 saniye geride ikinci sıraya yükseldi. 

18 dakika kala Leon 28. sıraya yerleşirken, Floersch 22. sıraya çıktı. Tuukka Taponen ise 2.05.905'lik derecesiyle onuncu sıraya yükseldi. 

Bitime 15 dakika kala sürücüler yumuşak lastiklerini takmak için pite girdiler. 

10 dakika kala sürücüler yeniden piste çıktı ve en hızlı turlarını atmak adına pisti turladılar.

Son 5 dakika kala Van Hoepen'in süresini geçen bir sürücü çıkmadı. 

Bitime 4 dakika kala Noel Leon, 2.04.545'lik bir tur yaparak, Van Hoepen'dan liderliği aldı. Ancak, Voisin daha hızlı bir süre yaparak 2.04.321'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Onu sırasıyla Dunne, Fornaroli, Montoya, Leon takip etti. 

Son 2 dakikada Lindblad, 4. virajda pist sınırını ihlal ettiği için turu silindi. 

Bitime 40 saniye kala, pistin finiş çizgisinde trafik oluştu ve sürücüler tur atmakta zorlandı.

Böylece Callum Voisin, 2.04.321'lik derecesiyle ilk kez pole pozisyonunu  kazandı. 0.123 saniye geride Dunne ikinci olurken, Fornaroli üçüncü sırada sıralama turunu tamamladı.

Sıralama turunun sonucu: 

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 11

2'04.321

   202.816
2
A. Dunne MP Motorsport
 9 11

+0.123

2'04.444

 0.123 202.616
3
L. Fornaroli Trident
 4 10

+0.132

2'04.453

 0.009 202.601
4 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 11

+0.200

2'04.521

 0.068 202.491
5
N. León Van Amersfoort Racing
 20 12

+0.224

2'04.545

 0.024 202.452
6
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 11

+0.224

2'04.545

 0.000 202.452
7
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 11

+0.252

2'04.573

 0.028 202.406
8
S. Meguetounif Trident
 5 11

+0.296

2'04.617

 0.044 202.335
9
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 11

+0.299

2'04.620

 0.003 202.330
10
S. Ramos Trident
 6 11

+0.308

2'04.629

 0.009 202.315
11
G. Minì Prema Powerteam
 2 10

+0.339

2'04.660

 0.031 202.265
12
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 10

+0.415

2'04.736

 0.076 202.142
13
T. Taponen ART Grand Prix
 25 11

+0.437

2'04.758

 0.022 202.106
14
O. Goethe Campos Racing
 10 11

+0.439

2'04.760

 0.002 202.103
15
L. Van ART Grand Prix
 24 11

+0.579

2'04.900

 0.140 201.876
16
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 10

+0.579

2'04.900

 0.000 201.876
17
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 11

+0.696

2'05.017

 0.117 201.687
18
J. Loake Rodin Motorsport
 31 11

+0.911

2'05.232

 0.215 201.341
19 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 11

+1.023

2'05.344

 0.112 201.161
20
C. Mansell ART Grand Prix
 23 10

+1.027

2'05.348

 0.004 201.155
21
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 10

+1.057

2'05.378

 0.030 201.107
22
M. Boya Campos Racing
 12 11

+1.181

2'05.502

 0.124 200.908
23
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 10

+1.190

2'05.511

 0.009 200.893
24
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 11

+1.311

2'05.632

 0.121 200.700
25
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 11

+1.458

2'05.779

 0.147 200.465
26
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 10

+1.669

2'05.990

 0.211 200.130
27
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 11

+1.813

2'06.134

 0.144 199.901
28
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 11

+1.927

2'06.248

 0.114 199.721
29
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 11

+1.976

2'06.297

 0.049 199.643
30
K. Sztuka MP Motorsport
 8 11

+1.987

2'06.308

 0.011 199.626
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