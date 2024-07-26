F3 Belçika Sıralama Turları: Voisin ilk kez pole'de, Dunne ikinci
Formula 3’ün 10. ayağı olan Belçika'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, Callum Voisin ilk kez pole pozisyonunun sahibi oldu.
Callum Voisin, Rodin Motorsport
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 3'ün Belçika'da düzenlediği 30 dakikalık sıralama turlarının son dakikalarında, pistin bitiş çizgisinde trafik oluştu. Bu nedenle birçok sürücü en hızlı turlarını atmakta zorlandı.
Böylece Callum Voisin, 2.04.321'lik derecesiyle ilk kez pole pozisyonunu kazandı. 0.123 saniye geride Dunne ikinci olurken, Fornaroli üçüncü sırada sıralama turunu tamamladı.
Callum Voisin, Rodin Motorsport
Fotoğraf: James James Gasperotti / Rodin Motorsport
Sıralama Turu Raporu:
Belçika'daki sıralama turları bulutlu bir havada başladı.
30 dakikalık sıralama turlarında F3 sürücüleri hızlı tur zamanlarını kaydetmek üzere tur atmaya başladılar.
Browning turunu ilk atan isim oldu ve 2.06.465'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Onu sırasıyla Shields, Leon, Floersch ve Goethe takip etti.
Bu sırada yarış kontrolü yağmur yağma olasılığının yüzde 30 olduğunu açıkladı, ancak yağmur yağmadı.
Sıralama seansının bitimine 20 dakika kala Van Hoepen 2.05.507'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Mansell de, 0.011 saniye geride ikinci sıraya yükseldi.
18 dakika kala Leon 28. sıraya yerleşirken, Floersch 22. sıraya çıktı. Tuukka Taponen ise 2.05.905'lik derecesiyle onuncu sıraya yükseldi.
Bitime 15 dakika kala sürücüler yumuşak lastiklerini takmak için pite girdiler.
10 dakika kala sürücüler yeniden piste çıktı ve en hızlı turlarını atmak adına pisti turladılar.
Son 5 dakika kala Van Hoepen'in süresini geçen bir sürücü çıkmadı.
Bitime 4 dakika kala Noel Leon, 2.04.545'lik bir tur yaparak, Van Hoepen'dan liderliği aldı. Ancak, Voisin daha hızlı bir süre yaparak 2.04.321'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Onu sırasıyla Dunne, Fornaroli, Montoya, Leon takip etti.
Son 2 dakikada Lindblad, 4. virajda pist sınırını ihlal ettiği için turu silindi.
Bitime 40 saniye kala, pistin finiş çizgisinde trafik oluştu ve sürücüler tur atmakta zorlandı.
Böylece Callum Voisin, 2.04.321'lik derecesiyle ilk kez pole pozisyonunu kazandı. 0.123 saniye geride Dunne ikinci olurken, Fornaroli üçüncü sırada sıralama turunu tamamladı.
Sıralama turunun sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|11
|
2'04.321
|202.816
|2
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|11
|
+0.123
2'04.444
|0.123
|202.616
|3
|
L. Fornaroli Trident
|4
|10
|
+0.132
2'04.453
|0.009
|202.601
|4
|S. Montoya Campos Racing
|11
|11
|
+0.200
2'04.521
|0.068
|202.491
|5
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|12
|
+0.224
2'04.545
|0.024
|202.452
|6
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|11
|
+0.224
2'04.545
|0.000
|202.452
|7
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|11
|
+0.252
2'04.573
|0.028
|202.406
|8
|
S. Meguetounif Trident
|5
|11
|
+0.296
2'04.617
|0.044
|202.335
|9
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|11
|
+0.299
2'04.620
|0.003
|202.330
|10
|
S. Ramos Trident
|6
|11
|
+0.308
2'04.629
|0.009
|202.315
|11
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|10
|
+0.339
2'04.660
|0.031
|202.265
|12
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|10
|
+0.415
2'04.736
|0.076
|202.142
|13
|
T. Taponen ART Grand Prix
|25
|11
|
+0.437
2'04.758
|0.022
|202.106
|14
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|11
|
+0.439
2'04.760
|0.002
|202.103
|15
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|11
|
+0.579
2'04.900
|0.140
|201.876
|16
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|10
|
+0.579
2'04.900
|0.000
|201.876
|17
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|11
|
+0.696
2'05.017
|0.117
|201.687
|18
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|11
|
+0.911
2'05.232
|0.215
|201.341
|19
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|11
|
+1.023
2'05.344
|0.112
|201.161
|20
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|10
|
+1.027
2'05.348
|0.004
|201.155
|21
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|10
|
+1.057
2'05.378
|0.030
|201.107
|22
|
M. Boya Campos Racing
|12
|11
|
+1.181
2'05.502
|0.124
|200.908
|23
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|10
|
+1.190
2'05.511
|0.009
|200.893
|24
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|11
|
+1.311
2'05.632
|0.121
|200.700
|25
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|11
|
+1.458
2'05.779
|0.147
|200.465
|26
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|10
|
+1.669
2'05.990
|0.211
|200.130
|27
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|11
|
+1.813
2'06.134
|0.144
|199.901
|28
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|11
|
+1.927
2'06.248
|0.114
|199.721
|29
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|11
|
+1.976
2'06.297
|0.049
|199.643
|30
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|11
|
+1.987
2'06.308
|0.011
|199.626
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