F3 Belçika Antrenman Seansı: Browning lider
2024 Formula 3 sezonun 9. ayağı olan Belçika yarışı öncesinde gerçekleştirilen antrenman seansının lideri, Luke Browning oldu.
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 3'ün Belçika pistinde düzenlediği antrenman seansının lideri, 2.15.570'lik derecesiyle Luke Browning oldu.
Antrenman seansında 0.030 saniye geride Noel Leon ikinci olurken, Christian Mansell de seansı üçüncü sırada tamamladı.
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, 1. pozisyon, Parc Ferme'de
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Antrenman Raporu:
Belçika GP öncesinde F3 sürücüleri, en hızlı turlarını atmak için piste çıktılar.
Seansın ilk dakikalarında en iyi turu atan isim 2.21.159'luk derecesiyle Nikita Bedrin oldu.
25. dakikada Bedrin'in turu, 4. virajda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edildi.
Seansın 20. dakikasında pite giren sürücüler, yağmur yağma endişesinden dolayı yağmur lastiklerini taktılar.
Seansın bitimine 13 dakika kala Browning'in 2.21.310'luk derecesine ulaşan bir sürücü çıkmadı.
10. dakikada AIX Racing sürücüsü Inthraphuvasak, 2.22.669'luk turuyla dokuzuncu sıraya yerleşti.
Bitime 7 dakika kala Tramnitz, 2.23.185'lik derecesiyle onuncu sıraya yükseldi. Dunne da, sert lastikleriyle 2.20.474'lük bir derece yaparak zirveye yükseldi.
Bitime 4 dakika kala Ramos en hızlı turunu yaparak, 2.19.990'lik derecesiyle liderliğe yükseldi. Ancak Leon daha hızlı bir tur atarak 2.18.749'luk zamanıyla zirveye çıktı.
Bitime 1 dakika kala Dunne 2.17.685'lik derecesiyle zirveye yükselen diğer bir isim oldu. Arkasından gelen Tramnitz de, 2.17.021'lik derecesiyle Dunne'i geçerek liderliğe yükseldi.
Dunne pistte turunu geliştirerek, 2.16.022'lik derecesiyle yeniden zirveye yükseldi, ancak Browning sarı bayrakların çıkmasına rağmen, turunu geliştirdi ve 2.15.570'lik turuyla sıralamanın en tepesine çıktı.
Seansı, Leon 0.030 saniye geride ikinci bitirirken, Mansell de üçüncü sırada tamamladı.
Seansın sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|13
|
2'15.570
|185.988
|2
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|14
|
+0.030
2'15.600
|0.030
|185.946
|3
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|14
|
+0.372
2'15.942
|0.342
|185.479
|4
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|12
|
+0.452
2'16.022
|0.080
|185.370
|5
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|14
|
+0.565
2'16.135
|0.113
|185.216
|6
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|14
|
+0.639
2'16.209
|0.074
|185.115
|7
|S. Montoya Campos Racing
|11
|14
|
+0.640
2'16.210
|0.001
|185.114
|8
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|14
|
+0.792
2'16.362
|0.152
|184.907
|9
|
L. Fornaroli Trident
|4
|12
|
+0.833
2'16.403
|0.041
|184.852
|10
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|14
|
+1.150
2'16.720
|0.317
|184.423
|11
|
M. Boya Campos Racing
|12
|14
|
+1.191
2'16.761
|0.041
|184.368
|12
|
T. Taponen ART Grand Prix
|25
|14
|
+1.399
2'16.969
|0.208
|184.088
|13
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|12
|
+1.528
2'17.098
|0.129
|183.915
|14
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|13
|
+1.996
2'17.566
|0.468
|183.289
|15
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|12
|
+2.022
2'17.592
|0.026
|183.254
|16
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|14
|
+2.049
2'17.619
|0.027
|183.218
|17
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|14
|
+2.159
2'17.729
|0.110
|183.072
|18
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|12
|
+2.460
2'18.030
|0.301
|182.673
|19
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|14
|
+2.545
2'18.115
|0.085
|182.560
|20
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|12
|
+2.586
2'18.156
|0.041
|182.506
|21
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|12
|
+2.687
2'18.257
|0.101
|182.373
|22
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|12
|
+2.739
2'18.309
|0.052
|182.304
|23
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|13
|
+2.844
2'18.414
|0.105
|182.166
|24
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|12
|
+3.825
2'19.395
|0.981
|180.884
|25
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|13
|
+3.909
2'19.479
|0.084
|180.775
|26
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|12
|
+4.343
2'19.913
|0.434
|180.214
|27
|
S. Ramos Trident
|6
|11
|
+4.420
2'19.990
|0.077
|180.115
|28
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|13
|
+5.009
2'20.579
|0.589
|179.361
|29
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|12
|
+6.517
2'22.087
|1.508
|177.457
|30
|
S. Meguetounif Trident
|5
|10
|
+7.752
2'23.322
|1.235
|175.928
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