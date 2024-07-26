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Antrenman raporu
FIA F3 Spa-Francorchamps

F3 Belçika Antrenman Seansı: Browning lider

2024 Formula 3 sezonun 9. ayağı olan Belçika yarışı öncesinde gerçekleştirilen antrenman seansının lideri, Luke Browning oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight

Luke Browning, Hitech Pulse-Eight

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 3'ün Belçika pistinde düzenlediği antrenman seansının lideri, 2.15.570'lik derecesiyle Luke Browning oldu. 

Antrenman seansında 0.030 saniye geride Noel Leon ikinci olurken, Christian Mansell de seansı üçüncü sırada tamamladı. 

Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, 1. pozisyon, Parc Ferme'de

Luke Browning, Hitech Pulse-Eight, 1. pozisyon, Parc Ferme'de

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antrenman Raporu:

Belçika GP öncesinde F3 sürücüleri, en hızlı turlarını atmak için piste çıktılar. 

Seansın ilk dakikalarında en iyi turu atan isim 2.21.159'luk derecesiyle Nikita Bedrin oldu.

25. dakikada Bedrin'in turu, 4. virajda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edildi. 

Seansın 20. dakikasında pite giren sürücüler, yağmur yağma endişesinden dolayı yağmur lastiklerini taktılar. 

Seansın bitimine 13 dakika kala Browning'in 2.21.310'luk derecesine ulaşan bir sürücü çıkmadı.

10. dakikada AIX Racing sürücüsü Inthraphuvasak, 2.22.669'luk turuyla dokuzuncu sıraya yerleşti.

Bitime 7 dakika kala Tramnitz, 2.23.185'lik derecesiyle onuncu sıraya yükseldi. Dunne da, sert lastikleriyle 2.20.474'lük bir derece yaparak zirveye yükseldi. 

Bitime 4 dakika kala Ramos en hızlı turunu yaparak, 2.19.990'lik derecesiyle liderliğe yükseldi. Ancak Leon daha hızlı bir tur atarak 2.18.749'luk zamanıyla zirveye çıktı. 

Bitime 1 dakika kala Dunne 2.17.685'lik derecesiyle zirveye yükselen diğer bir isim oldu. Arkasından gelen Tramnitz de, 2.17.021'lik derecesiyle Dunne'i geçerek liderliğe yükseldi. 

Dunne pistte turunu geliştirerek, 2.16.022'lik derecesiyle yeniden zirveye yükseldi, ancak Browning sarı bayrakların çıkmasına rağmen, turunu geliştirdi ve 2.15.570'lik turuyla sıralamanın en tepesine çıktı.

Seansı, Leon 0.030 saniye geride ikinci bitirirken, Mansell de üçüncü sırada tamamladı. 

Seansın sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 13

2'15.570

   185.988
2
N. León Van Amersfoort Racing
 20 14

+0.030

2'15.600

 0.030 185.946
3
C. Mansell ART Grand Prix
 23 14

+0.372

2'15.942

 0.342 185.479
4
A. Dunne MP Motorsport
 9 12

+0.452

2'16.022

 0.080 185.370
5
K. Sztuka MP Motorsport
 8 14

+0.565

2'16.135

 0.113 185.216
6
L. Van ART Grand Prix
 24 14

+0.639

2'16.209

 0.074 185.115
7 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 14

+0.640

2'16.210

 0.001 185.114
8
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 14

+0.792

2'16.362

 0.152 184.907
9
L. Fornaroli Trident
 4 12

+0.833

2'16.403

 0.041 184.852
10
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 14

+1.150

2'16.720

 0.317 184.423
11
M. Boya Campos Racing
 12 14

+1.191

2'16.761

 0.041 184.368
12
T. Taponen ART Grand Prix
 25 14

+1.399

2'16.969

 0.208 184.088
13
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 12

+1.528

2'17.098

 0.129 183.915
14
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 13

+1.996

2'17.566

 0.468 183.289
15
G. Minì Prema Powerteam
 2 12

+2.022

2'17.592

 0.026 183.254
16
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 14

+2.049

2'17.619

 0.027 183.218
17
O. Goethe Campos Racing
 10 14

+2.159

2'17.729

 0.110 183.072
18
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 12

+2.460

2'18.030

 0.301 182.673
19 Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 14

+2.545

2'18.115

 0.085 182.560
20
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 12

+2.586

2'18.156

 0.041 182.506
21
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 12

+2.687

2'18.257

 0.101 182.373
22
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 12

+2.739

2'18.309

 0.052 182.304
23
J. Loake Rodin Motorsport
 31 13

+2.844

2'18.414

 0.105 182.166
24
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 12

+3.825

2'19.395

 0.981 180.884
25
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 13

+3.909

2'19.479

 0.084 180.775
26
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 12

+4.343

2'19.913

 0.434 180.214
27
S. Ramos Trident
 6 11

+4.420

2'19.990

 0.077 180.115
28
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 13

+5.009

2'20.579

 0.589 179.361
29
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 12

+6.517

2'22.087

 1.508 177.457
30
S. Meguetounif Trident
 5 10

+7.752

2'23.322

 1.235 175.928
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